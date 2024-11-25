ربط الألعاب وWeb3 من خلال التصميم الذي يضع اللاعب أولاً | مقابلة مع ريكاردو سيباني

في مقابلة حصرية، يكشف ريكاردو سيباني عن الرؤية الاستراتيجية التي تقود My Neighbor Alice، وهي لعبة MMO تعتمد على تقنية blockchain وتضع معايير جديدة في ألعاب Web3. من الفوز بجائزة مشروع العام من Binance إلى تطوير أدوات المحتوى التي ينشئها المستخدم، يشارك سيباني رؤى حول إنشاء ألعاب blockchain مستدامة تعطي الأولوية لتجربة اللاعب على التعقيد التكنولوجي.





إيشان باندي: مرحبًا ريكاردو سيباني، مرحبًا بك في سلسلة "وراء الشركات الناشئة". حققت My Neighbor Alice نجاحًا ملحوظًا في وقت مبكر، لتصبح مشروع العام 2021 على Binance. كيف أثر هذا التقدير المبكر على قراراتك الاستراتيجية ورؤيتك لنمو المشروع؟





ريكاردو سيباني: كان الحصول على جائزة مشروع العام من Binance في وقت مبكر بمثابة شرف وحافز لاتجاهنا الاستراتيجي. فقد أظهر لنا أن هناك مجتمعًا قويًا متحمسًا لرؤية تقنية Web3 تتوسع في مجال الألعاب. وقد أكد هذا التقدير على التزامنا بمنح القوة للاعبين. كل خطوة نتخذها - سواء كانت تطوير حوكمة موجهة للمستخدم أو لامركزية اللعب - تسترشد بفكرة مفادها أن اللاعبين يجب أن يكون لديهم مصلحة حقيقية في اللعبة. عزز الدعم المبكر رؤيتنا وساعدنا على اتخاذ خطوات أكثر طموحًا في جعل العالم اللامركزي المملوك للمجتمع ممكنًا.





إيشان باندي: لقد شهدت صناعة الألعاب العديد من مشاريع البلوك تشين التي ظهرت واختفت. كيف يضمن نموذج عمل My Neighbor Alice الاستدامة طويلة الأجل مع الحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالألعاب وتكامل البلوك تشين؟





ريكاردو سيباني: إن الاستدامة طويلة الأمد في ألعاب Web3 تشكل تحديًا حقيقيًا، خاصة مع استقرار الضجيج. كان نهجنا هو إعطاء الأولوية للعبة ممتعة وغامرة تستخدم تقنية blockchain، بدلاً من إنشاء منتج يركز على تقنية blockchain مع عناصر الألعاب. نحن نركز على جودة اللعب أولاً - تقديم القيمة من خلال لعبة يرغب اللاعبون حقًا في قضاء الوقت فيها. ثم تعمل تقنية blockchain خلف الكواليس لمنح اللاعبين المزيد من التحكم، من الملكية الحقيقية للأصول إلى المشاركة في الحوكمة. من خلال الحفاظ على عناصر blockchain سلسة والتركيز على تقديم تجارب ألعاب ملموسة، يمكننا الحفاظ على المشاركة والاحتفاظ باللاعبين على المدى الطويل.





إيشان باندي: كشخص يعمل في مجال Web3 منذ عام 2016، هل يمكنك شرح التحديات الفنية لإنشاء لعبة MMO على السلسلة بالكامل، وكيف تساعد تقنية blockchain الخاصة بـ Chromia على وجه التحديد في التغلب على هذه العقبات؟





ريكاردو سيباني: كان تطوير لعبة MMO بالكامل على السلسلة رحلة فنية للغاية مع تحديات في كل زاوية. تم تصميم Blockchain بطبيعتها للشفافية واللامركزية، لكنها تجلب أيضًا قيودًا من حيث السرعة وقابلية التوسع وتجربة المستخدم. تساعد Chromia في معالجة هذه القيود من خلال تقديم بنية تحتية فريدة مُحسَّنة للألعاب، والجمع بين قواعد البيانات العلائقية وتقنية blockchain. يتيح لنا هذا إدارة تفاعلات البيانات المعقدة اللازمة للعبة مثل My Neighbor Alice دون التضحية بالسرعة أو تجربة اللاعب. يسمح هيكل Chromia بلعبة لامركزية مملوكة للاعب دون الاحتكاكات المعتادة، مما يتيح لنا تقديم تجربة MMO سلسة على السلسلة بالكامل.





إيشان باندي: تعد أدوات المحتوى الذي ينشئه المستخدم ميزة مهمة قادمة لتطبيق My Neighbor Alice. ما الاعتبارات الفنية التي تم أخذها في الاعتبار عند تصميم نظام يسمح للمستخدمين غير الفنيين بإنشاء أصول blockchain بشكل حدسي؟





ريكاردو سيباني: إن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على تقنية البلوك تشين يمثل خطوة هائلة إلى الأمام في مجال اللامركزية، ولكننا كنا نعلم أنه يجب أن يكون سهل الاستخدام للجميع، بغض النظر عن الخبرة الفنية. وكان الهدف الأساسي هو جعل الأمر يبدو سهلاً مثل إنشاء العناصر أو تداولها في الألعاب التقليدية. ولتحقيق هذه الغاية، ركزنا على بناء واجهات بديهية وتبسيط تعقيدات معاملات البلوك تشين. وبهذه الطريقة، يمكن لمجتمعنا التركيز على الإبداع، بينما نتعامل مع التكنولوجيا في الخلفية.





نحن نعمل حاليًا على بعض الميزات المختلفة القادمة التي نعتقد أيضًا أنها ستحدث تأثيرًا كبيرًا على المستخدمين غير التقنيين. في العام المقبل، ستكون لعبتنا متاحة على جميع الأجهزة، مما يسمح لك بالبدء واللعب بنقرة واحدة فقط. كما أن التحول إلى منصة متعددة وخفض حواجز الدخول إلى اللعبة سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع. هناك العديد من القصص الجديدة مثل نظام الاقتصاد والرموز الجديد تمامًا داخل اللعبة، المصمم لجعل تجربتك أكثر جاذبية، والشراكة مع واحدة من أكبر شركات الملكية الفكرية في الصناعة - على الرغم من أننا لا نستطيع الكشف عن التفاصيل حتى الآن. لكن كل هذا سيمكن بالتأكيد من تجربة أفضل للاعبين.





إيشان باندي: استنادًا إلى تجربتك في الانتقال من تطوير blockchain التقليدي إلى الألعاب، ما هي العقبات التقنية الفريدة في إنشاء تجربة ألعاب Web3 سلسة تجذب المستخدمين الرئيسيين؟





ريكاردو سيباني: العقبة الأكبر هي تقليل الاحتكاك. يتوقع اللاعبون التقليديون تجارب سلسة وسريعة، في حين تتضمن ألعاب Web3 غالبًا خطوات مثل إعداد محافظ أو التعامل مع رسوم المعاملات. لقد عالجنا هذه المشكلة من خلال تطوير عملية إدخال مبسطة وضمان أن تكون المعاملات داخل اللعبة مباشرة قدر الإمكان. يعد التغلب على هذه التحديات الفنية أمرًا ضروريًا لتقديم تجربة مماثلة للألعاب السائدة. هدفنا النهائي هو أن ينسى اللاعبون أنهم يتفاعلون حتى مع تقنية blockchain - والسماح للعبة بالتحدث عن نفسها.





إيشان باندي: تستلهم اللعبة إلهامها من لعبة Animal Crossing مع إضافة ميزات blockchain. كيف تحافظ على التوازن الدقيق بين عناصر الألعاب المألوفة ووظائف blockchain المبتكرة دون إرهاق اللاعبين؟





ريكاردو سيباني: كان نهجنا هو الحفاظ على متعة اللعب الأساسية، والودية، والمألوفة مع تضمين ميزات blockchain التي تعزز حقًا من وكالة اللاعب. على سبيل المثال، بدلاً من جعل blockchain هي النقطة المحورية، فإننا ندمجها بطرق تتناسب بشكل طبيعي مع عالم اللعبة، مثل ملكية الأصول والتفاعلات في السوق. لا يزال بإمكان اللاعبين الاستمتاع باللعبة مثل لعبة MMO الكلاسيكية، وتظل ميزات blockchain في متناول اليد دون أن تكون مزعجة. يسمح لنا هذا التوازن بتقديم تقنية blockchain بطريقة تبدو تكميلية بدلاً من التعطيل، مما يمنح اللاعبين السيطرة الكاملة دون المساس باللعب.





إيشان باندي: بالنظر إلى المستقبل، ما هي التطورات في ألعاب blockchain التي تثير اهتمامك أكثر، وكيف ترى أن My Neighbor Alice تتطور لاغتنام هذه الفرص المستقبلية؟





ريكاردو سيباني: أنا سعيد للغاية بالتطورات الأخيرة في مجال ألعاب البلوك تشين - الألعاب الخالية من الاحتكاك، وتمكين الاقتصادات داخل اللعبة، والمجتمعات المزدهرة المتعاونة. سيكون هذا نوعًا جديدًا. أنا متحمس للغاية للتعاون بين المشاريع، حيث تتقارب المجتمعات والتشغيل البيني والمصدر المفتوح، بفضل Web3. بصفتنا My Neighbor Alice، نؤمن بهذا تمامًا وسنقدم شيئًا مهمًا قريبًا جدًا.





إيشان باندي: شكرًا لك على وقتك وآرائك، ريكاردو!





الإفصاح عن المصلحة المكتسبة: هذا المؤلف هو مساهم مستقل ينشر عبر موقعنا برنامج التدوين التجاري قام موقع HackerNoon بمراجعة التقرير للتأكد من جودته، ولكن المطالبات الواردة فيه تعود إلى المؤلف. #DYOR



