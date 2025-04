Os hackers están a converterse nunha raza máis rara

Ao longo da historia, moitos hackers mantivéronse firmes e desafiaron o capitalismo corporativo e a vixilancia do goberno. As corporacións e os gobernos, incluídos os principais medios de comunicación, financiados polos doadores corporativos, traballaron xuntos incontables veces para enganar ás masas, elaborando o consentimento para varias políticas que son realmente prexudiciais para as masas pero beneficiosas para a clase dominante de elite. E ao longo da longa e rica historia de loitas pola democracia, moitos dos rebeldes que se mantiveron fronte aos réximes autoritarios foron hackers.





A historia do hackeo é anterior a Internet. Un dos primeiros incidentes de hackeo existiu desde a era do teléfono. David Condon, unha figura influente clave no movemento dos 'phone phreak', foi pioneiro nunha forma de piratería que explotou unha vulnerabilidade nos sistemas telefónicos. Descubriu que introducindo tons de audio específicos nunha liña telefónica, era posible evitar os sistemas de facturación e facer chamadas gratuítas a calquera destino da rede.





As fases iniciais do hackeo foron significativamente influenciadas por individuos motivados por ideoloxías políticas e sociais, máis que por curiosidade puramente técnica. Rene Carmille , que fora chamado o "primeiro hacker ético" da historia, era membro da Resistencia na Francia ocupada polos nazis, e o seu hackeo salvou miles de vidas xudías ao piratear "a base de datos de xudeus franceses do nazi". Sendo un hábil operador de computadoras con tarxeta perforada, que posuía os equipos utilizados polo goberno francés de Vichy para o procesamento de datos, durante a ocupación nazi, descubriu que o réxime empregaba estas máquinas para rastrexar e identificar aos cidadáns xudeus. Aínda que non era antisemita, Carmille ideou un plan. Subrepticiamente modificou os seus propios ordenadores, asegurándose de que, a pesar de calquera información introducida polos nazis, o sistema nunca etiquetaría definitivamente a un individuo como xudeu. O número preciso de vidas xudías salvadas por Carmille durante a era nazi segue sendo descoñecido debido ás limitacións dos rexistros históricos, que probablemente alcanzan a miles como mínimo. En 1944, foi enviado ao brutal campo de concentración de Dachau por tales actos e, en consecuencia, foi asasinado despois.





Do mesmo xeito, os do movemento cypherpunk e os membros da súa lista de correo uníronse por unha causa política da democracia dixital, a privacidade e a economía de mercado libre contra o capitalismo corporativo e a vixilancia gobernamental. Timothy C. May, un dos cripto-anarquistas que iniciou o movemento cypherpunk, escribiu un documento chamado ' Crypto Anarchist Manifesto ' en 1988. No seu manifesto, expresou a súa preocupación de que os gobernos tentasen controlar internet facéndoa máis centralizada, o que levaría a unha maior censura e a capacidade de controlar as actividades da xente. Timothy C. May cría que a criptografía podía permitir transaccións anónimas e non rastreables. Isto, argumentou, crearía un sistema de mercado onde os individuos poderían intercambiar libremente bens e servizos sen interferencia do goberno, o que levaría a unha forma de sociedade onde o mercado se autorregula, coñecida como cripto-anarquía.





En 1986, un documento chamado "Manifesto da tecno-revolución ", que foi escrito por un hacker chamado "Doctor Crash", argumentou que o hackeo non é só curiosidade intelectual ou un desafío mental. Afirmou que as orixes do hackeo están vinculadas a actividades como o phreaking telefónico (explotación de sistemas telefónicos), a fraude con tarxetas de crédito (tarxetamento) e os principios da anarquía (rexeitamento da autoridade). O manifesto animou aos piratas informáticos a tomar o control de Internet, que inicialmente foi desenvolvido polos militares e a industria da defensa cara a unha internet máis libre e aberta, reducindo finalmente o control do goberno sobre ela. O Manifesto GNU , que foi lanzado en 1985 por Richard Stallman, pediu unha colaboración aberta entre os desenvolvedores que traballan pola liberdade dos usuarios de software, as distribucións de software libre e para desafiar o status quo dos dereitos de autor.





En 1983, David Chaum , a quen a miúdo se refire como "o padriño da criptomoneda", foi o autor dun artigo innovador titulado " Sinaturas cegas para pagos non rastreables" . Este traballo publicouse durante un período no que a tecnoloxía criptográfica caía baixo a xurisdición do Regulamento Internacional de Tráfico de Armas (ITAR) e estaba clasificada como munición. A súa innovación permitiu aos usuarios almacenar e gastar moeda dixital de forma anónima. Ao empregar sinaturas cegas, que ocultan o contido da mensaxe ao asinante, o sistema garantiu a invinculabilidade entre a retirada e o gasto dos fondos. Esta característica crucial impediu que os bancos e os gobernos rastrexasen as transaccións individuais, salvagardando así o anonimato dos usuarios.





O " Cult of the Dead Cow ", un colectivo pioneiro de piratas informáticos que acuñou o termo "hacktivista" e o concepto de "ezina", participou nunha serie de ataques cibernéticos por motivos políticos dirixidos a gobernos autoritarios e corporacións. En particular, colaboraron cun grupo de disidentes chineses coñecido como "As redes populares de Hong Kong destruídas da República Popular China". Ademais, o Cult of the Dead Cow desafiou activamente aos xigantes tecnolóxicos de Silicon Valley, en particular Microsoft, Yahoo!, Google e Cisco (alcumado a "Pandilla dos Catro"), cando os xigantes tecnolóxicos aceptaron as políticas de censura de Internet de China ao redor de 2006. A resistencia dos piratas informáticos do século XX e a vixilancia corporativa contra os grandes movementos gobernamentais foron impulsados polos capitais.





Eva Galperin, directora de Ciberseguridade da Electronic Frontier Foundation (EFF) e asesora técnica da Freedom of the Press Foundation , que naceu no seo dunha familia de refuxiados xudeus que fuxía da URSS e das políticas antisemitas patrocinadas polo seu estado, cofundou a Coalición contra o Stalkerware. Stalkerware é un tipo de software malicioso que está deseñado para instalarse no dispositivo dunha persoa sen o seu consentimento, co fin de supervisar as súas actividades e rastrexar a súa localización. Adoita ser usado por socios ou individuos abusivos para espiar vítimas e pódese usar para acceder a información privada como mensaxes, chamadas, localización e historial de navegación.





As tácticas de Cult of the Dead Cow aliñan máis cun enfoque de equipo vermello de "sombreiro negro" ou "gris", mentres que Eva Galperin representa un ethos de equipo azul de "sombreiro branco". Ambos, con todo, encarnan o espírito hacker. Non obstante, xurdiu unha tendencia paralela, onde algúns piratas informáticos, impulsados por un enfoque máis pragmático ou interesado, aproveitaron as súas habilidades para asegurar posicións dentro das grandes corporacións. Este cambio de foco priorizou a curiosidade tecnolóxica e o avance profesional sobre os principios fundamentais dos movementos mencionados anteriormente, como o copyleft, a democracia dixital, o activismo antiempresarial e a resistencia ao autoritarismo dixital. Esta fracción de especialistas en ciberseguridade que se desviaron do ethos dos piratas informáticos e elixiron a carreira profesional da ciberseguridade fíxose cada vez máis popular, o que leva a unha industria da ciberseguridade dominada por profesionais centrados nas certificacións corporativas en lugar das implicacións sociais e políticas máis amplas do seu traballo.