黑客正变得越来越稀有

纵观历史，许多黑客都坚定地挑战企业资本主义和政府监控。企业和政府，包括由企业捐助者资助的主流媒体，无数次联手愚弄群众，制造出对几项政策的同意，这些政策实际上对群众有害，但对精英统治阶级有利。在漫长而丰富的民主斗争历史中，许多在独裁政权面前勇敢站出来的反叛者都是黑客。





黑客的历史早于互联网。最早的黑客事件之一发生在电话时代。David Condon 是“电话飞客”运动中一位重要的有影响力的人物，他开创了一种利用电话系统漏洞的黑客攻击形式。他发现，通过在电话线中输入特定的音频音调，可以绕过计费系统并免费拨打网络上的任何目的地。





黑客攻击的初期阶段受到个人政治和社会意识形态的极大影响，而非纯粹的技术好奇心。 雷内·卡米尔 (Rene Carmille ) 曾被称为历史上“第一位道德黑客”，他是纳粹占领法国抵抗运动的成员，他的黑客行为挽救了数千名犹太人的生命，因为他入侵了“纳粹法国犹太人数据库”。作为一名熟练的打卡机操作员，他拥有维希法国政府用于数据处理的设备，在纳粹占领期间，他发现该政权正在使用这些机器来追踪和识别犹太公民。卡米尔虽然不是反犹太主义者，但他制定了一个计划。他偷偷修改了自己的计算机，确保无论纳粹输入了什么信息，系统都不会明确地将个人标记为犹太人。由于历史记录的限制，卡米尔在纳粹时代拯救的犹太人生命的确切人数仍然未知，可能至少有数千人。 1944年，他因此类行为被关进残酷的达豪集中营，并随后被杀害。





同样，密码朋克运动的成员及其邮件列表中的成员团结起来，为数字民主、隐私和自由市场经济的政治事业而战，反对企业资本主义和政府监视。发起密码朋克运动的密码无政府主义者之一蒂莫西·C·梅 (Timothy C. May) 于 1988 年撰写了一份名为“加密无政府主义宣言”的文件。在他的宣言中，他表达了对政府试图通过使互联网更加集中来控制互联网的担忧，这将导致审查制度的加强和监视人们活动的能力的增强。蒂莫西·C·梅认为加密可以实现匿名和不可追踪的交易。他认为，这将创建一个市场体系，个人可以在不受政府干预的情况下自由交换商品和服务，从而形成一种市场自我调节的社会形式，即所谓的加密无政府状态。





1986 年，名为“Doctor Crash”的黑客撰写了一份名为“技术革命宣言”的文件，该文件认为黑客行为不仅仅是求知欲或智力挑战。它声称黑客行为的起源与电话盗用（利用电话系统）、信用卡欺诈（信用卡欺诈）和无政府主义（拒绝权威）原则等活动有关。该宣言鼓励黑客控制互联网，互联网最初由军方和国防工业开发，旨在实现更自由、更开放的互联网，最终减少政府对互联网的控制。1985 年，理查德·斯托曼发布了GNU 宣言，呼吁开发人员之间进行开放合作，致力于软件用户的自由、自由软件分发，并挑战版权现状。





1983 年，经常被称为“加密教父”的David Chaum撰写了一篇开创性的论文，题为“ 不可追踪支付的盲签名” 。这项工作发表时，加密技术正受到《国际武器贸易条例》（ITAR）的管辖，并被归类为军火。他的创新使用户能够匿名存储和使用数字货币。通过使用盲签名（向签名者隐藏消息内容），该系统确保了资金的提取和支出之间的不可关联性。这一关键功能有效地阻止了银行和政府跟踪个人交易，从而保障了用户的匿名性。





“死牛教”是一个先锋黑客组织，它创造了“黑客行动主义者”一词和“电子杂志”的概念，并发动了一系列以独裁政府和企业为目标的出于政治动机的网络攻击。值得注意的是，他们与一群被称为“香港金发女郎”的中国异见人士合作，破坏了中华人民共和国境内的计算机网络，使公民能够访问被审查的在线内容。此外，当硅谷科技巨头在 2006 年左右默许中国的互联网审查政策时，“死牛教”积极挑战这些科技巨头，尤其是微软、雅虎、谷歌和思科（被称为“四人帮”）。20 世纪的黑客运动很大程度上是由反抗企业资本主义和政府监控的精神所驱动的。





伊娃·加尔佩林 (Eva Galperin) 是电子前沿基金会(EFF) 网络安全总监和新闻自由基金会技术顾问，她出生于一个逃离苏联及其政府支持的反犹太政策的犹太难民家庭，也是反跟踪软件联盟的联合创始人。跟踪软件是一种恶意软件，旨在在未经用户同意的情况下安装在用户设备上，以监视用户活动并跟踪其位置。它经常被施虐的伴侣或个人用来监视受害者，并可用于访问私人信息，例如消息、通话、位置和浏览历史记录。





死牛教派的策略更符合“黑帽”或“灰帽”红队方法，而伊娃·加尔佩林则代表“白帽”蓝队精神。然而，两者都体现了黑客精神。然而，出现了一种平行趋势，一些黑客在更务实或自私自利的方法的驱使下，利用他们的技能在大型公司中获得职位。这种关注点的转变优先考虑技术好奇心和职业进步，而不是上述运动的核心原则，例如版权左翼、数字民主、反企业激进主义和抵制数字威权主义。这部分背离黑客精神并选择网络安全职业道路的网络安全专家变得越来越受欢迎，导致网络安全行业由专注于企业认证而不是其工作更广泛的社会和政治影响的专业人士主导。



