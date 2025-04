Hackers worden een zeldzamer ras

Door de geschiedenis heen hebben veel hackers standvastig standgehouden en het bedrijfskapitalisme en overheidstoezicht uitgedaagd. De bedrijven en de regeringen, inclusief de mainstream media, gefinancierd door de bedrijfsdonoren, werkten talloze keren samen om de massa voor de gek te houden, door instemming te creëren voor verschillende beleidsmaatregelen die inderdaad schadelijk zijn voor de massa, maar gunstig voor de heersende elite. En door de lange en rijke geschiedenis van strijd voor democratie heen waren veel van de rebellen die zich staande hielden in het aangezicht van autoritaire regimes hackers.





De geschiedenis van hacken gaat vooraf aan het internet. Een van de eerste gevallen van hacken bestond al sinds het tijdperk van de telefoon. David Condon, een belangrijke invloedrijke figuur in de 'phone phreak'-beweging, was de pionier van een vorm van hacken die misbruik maakte van een kwetsbaarheid in telefoonsystemen. Hij ontdekte dat door specifieke audiotonen in een telefoonlijn in te voeren, het mogelijk was om factureringssystemen te omzeilen en gratis te bellen naar elke bestemming op het netwerk.





De eerste fasen van hacken werden aanzienlijk beïnvloed door individuen die gemotiveerd werden door politieke en sociale ideologieën, in plaats van puur technische nieuwsgierigheid. Rene Carmille , die de "eerste ethische hacker" in de geschiedenis werd genoemd, was lid van het verzet in het door de nazi's bezette Frankrijk en zijn hacken redde duizenden Joodse levens toen hij "de database van Franse Joden van de nazi's" hackte. Als bedreven bediener van ponskaartcomputers, die de apparatuur bezat die door de Franse regering van Vichy werd gebruikt voor gegevensverwerking, ontdekte hij na de bezetting door de nazi's dat het regime deze machines gebruikte om Joodse burgers op te sporen en te identificeren. Hoewel hij geen antisemiet was, bedacht Carmille een plan. Hij modificeerde heimelijk zijn eigen computers, waardoor het systeem, ondanks alle informatie die door de nazi's werd ingevoerd, nooit definitief een individu als Joods zou labelen. Het precieze aantal Joodse levens dat door Carmille tijdens het nazitijdperk werd gered, blijft onbekend vanwege de beperkingen van historische gegevens, en zal waarschijnlijk op zijn minst duizenden bedragen. In 1944 werd hij vanwege dergelijke daden naar het wrede concentratiekamp Dachau gestuurd en later vermoord.





Op dezelfde manier waren de leden van de cypherpunk-beweging en de leden van de mailinglijst verenigd voor een politieke zaak van digitale democratie, privacy en vrijemarkteconomie tegen bedrijfskapitalisme en overheidstoezicht. Timothy C. May, een van de crypto-anarchisten die de cypherpunk-beweging startte, schreef in 1988 een document genaamd het ' Crypto Anarchist Manifesto '. In zijn manifest uitte hij zijn bezorgdheid dat overheden zouden proberen het internet te controleren door het meer te centraliseren, wat zou leiden tot meer censuur en de mogelijkheid om de activiteiten van mensen te monitoren. Timothy C. May geloofde dat crypto anonieme en ontraceerbare transacties mogelijk zou kunnen maken. Dit, zo betoogde hij, zou een marktsysteem creëren waarin individuen vrij goederen en diensten zouden kunnen uitwisselen zonder inmenging van de overheid, wat zou leiden tot een vorm van samenleving waarin de markt zichzelf reguleert, bekend als crypto-anarchie.





In 1986 werd in een document genaamd het 'Techno-Revolution Manifesto ', geschreven door een hacker genaamd 'Doctor Crash', gesteld dat hacken niet alleen draait om intellectuele nieuwsgierigheid of een mentale uitdaging. Het beweerde dat de oorsprong van hacken te maken heeft met activiteiten als telefoon-phreaking (het misbruiken van telefoonsystemen), creditcardfraude (carding) en de principes van anarchie (het afwijzen van autoriteit). Het manifest moedigde hackers aan om de controle over het internet over te nemen, dat aanvankelijk door het leger en de defensie-industrie werd ontwikkeld tot een vrijer en opener internet, wat uiteindelijk de controle van de overheid erover verminderde. Het GNU Manifesto , dat in 1985 werd uitgebracht door Richard Stallman, riep op tot open samenwerking tussen de ontwikkelaars die werken aan de vrijheid voor gebruikers van software, vrije softwaredistributies en het uitdagen van de status quo van het auteursrecht.





In 1983 schreef David Chaum , die vaak wordt aangeduid als 'de Godfather of Crypto', een baanbrekend artikel getiteld ' Blind Signatures for Untraceable Payments' . Dit werk werd gepubliceerd in een periode waarin cryptografische technologie onder de jurisdictie van de International Traffic in Arms Regulations (ITAR) viel en werd geclassificeerd als munitie. Zijn innovatie stelde gebruikers in staat om anoniem digitale valuta op te slaan en uit te geven. Door gebruik te maken van blinde handtekeningen, die de inhoud van het bericht voor de ondertekenaar verbergen, zorgde het systeem ervoor dat het opnemen en uitgeven van fondsen niet aan elkaar gekoppeld kon worden. Deze cruciale functie voorkwam effectief dat banken en overheden individuele transacties konden volgen, waardoor de anonimiteit van de gebruiker werd gewaarborgd.





De " Cult of the Dead Cow ", een baanbrekend hackerscollectief dat de term "hacktivist" en het concept van de "ezine" bedacht, voerde een reeks politiek gemotiveerde cyberaanvallen uit die gericht waren op autoritaire regeringen en bedrijven. Opvallend is dat ze samenwerkten met een groep Chinese dissidenten die bekendstonden als "The Hong Kong Blondes" om computernetwerken binnen de Volksrepubliek China te verstoren, waardoor burgers toegang kregen tot gecensureerde online content. Bovendien daagde de Cult of the Dead Cow actief de techgiganten van Silicon Valley uit, met name Microsoft, Yahoo!, Google en Cisco (ook wel de "Gang of Four" genoemd), toen de techgiganten zich rond 2006 neerlegden bij het Chinese internetcensuurbeleid. Hackerbewegingen uit de 20e eeuw werden grotendeels aangestuurd door een ethos van verzet tegen bedrijfskapitalisme en overheidstoezicht.





Eva Galperin, directeur Cybersecurity bij de Electronic Frontier Foundation (EFF) en technisch adviseur voor de Freedom of the Press Foundation , die werd geboren in een Joods vluchtelingengezin dat vluchtte uit de USSR en het door de staat gesponsorde antisemitische beleid, was medeoprichter van de Coalition Against Stalkerware. Stalkerware is een type schadelijke software dat is ontworpen om zonder toestemming op het apparaat van een persoon te worden geïnstalleerd om zijn activiteiten te monitoren en zijn locatie te volgen. Het wordt vaak gebruikt door gewelddadige partners of personen om slachtoffers te bespioneren en kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot privé-informatie zoals berichten, oproepen, locatie en browsegeschiedenis.





De tactieken van The Cult of the Dead Cow sluiten meer aan bij een "zwarte" of "grijze hoed" rode teamaanpak, terwijl Eva Galperin een "witte hoed" blauwe teamethos vertegenwoordigt. Beide belichamen echter de hackerspirit. Er ontstond echter een parallelle trend, waarbij sommige hackers, gedreven door een meer pragmatische of eigenbelangrijke aanpak, hun vaardigheden inzetten om posities binnen grote bedrijven veilig te stellen. Deze verschuiving in focus gaf prioriteit aan technologische nieuwsgierigheid en professionele vooruitgang boven de kernprincipes van de hierboven genoemde bewegingen, zoals copyleft, digitale democratie, anti-corporate activisme en verzet tegen digitaal autoritarisme. Deze fractie van cybersecurityspecialisten die afweken van het ethos van hackers en kozen voor het cybersecuritycarrièrepad, is steeds populairder geworden, wat heeft geleid tot een cybersecurityindustrie die wordt gedomineerd door professionals die zich richten op bedrijfscertificeringen in plaats van de bredere sociale en politieke implicaties van hun werk.