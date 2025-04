Hackerrak arraza arraroagoa bihurtzen ari dira

Historian zehar, hacker askok tinko eutsi diote eta enpresa-kapitalismoari eta gobernuaren zaintzari aurre egin diote. Korporazioek eta gobernuek, hedabide nagusiak barne, enpresen emaileek finantzatutakoak, hainbat aldiz lan egin zuten elkarrekin masak engainatzeko, masentzat benetan kaltegarriak baina elite mailako klase menperatzaileak onuragarriak diren hainbat politikaren adostasuna emanez. Eta demokraziaren aldeko borroken historia luze eta aberatsean zehar, erregimen autoritarioen aurrean zutik egon diren matxinoetako asko hackerrak izan ziren.





Hackearen historia Internet baino lehenagokoa da. Hackearen lehen istiluetako bat telefonoaren garaitik egon zen. David Condonek, 'phone phreak' mugimenduan eragin handia duen pertsonaia, telefono-sistemetako ahultasun bat ustiatzen zuen hacking-a aitzindaria izan zen. Deskubritu zuen telefono-lerro batean audio-tonu zehatzak sartuz posible zela fakturazio-sistemak saihestu eta sareko edozein helmugara doan deiak egitea.





Hackearen hasierako faseetan ideologia politiko eta sozialek bultzatutako gizabanakoek eragin handia izan zuten, jakin-min tekniko hutsak baino. Rene Carmille , historiako “lehen hacker etikoa” deitua izan zena, naziek okupatutako Frantzian Erresistentziako kidea izan zen, eta haren hackeak milaka judu bizitza salbatu zituen “Frantziar Juduen Naziaren Datu-basea” pirateatu zuenean. Txartel-txarteldun ordenagailuen operadore trebea izanik, Vichy Frantziako Gobernuak datuak prozesatzeko erabiltzen zituen ekipamenduen jabea izanik, nazien okupazioan, erregimenak makina hauek erabiltzen zituela ikusi zuen judu herritarrak jarraitzeko eta identifikatzeko. Antisemita ez zen arren, Carmillek plan bat asmatu zuen. Ezkutuan bere ordenagailuak aldatu zituen, naziek edozein informazio sartu arren, sistemak ez zuela inoiz pertsona bat judutzat etiketatuko. Nazien garaian Carmillek salbatu zituen juduen bizitza kopuru zehatza ezezaguna izaten jarraitzen du, erregistro historikoen mugak direla eta, ziurrenik milaka gutxienera joz. 1944an, Dachauko kontzentrazio-esparru basatira bidali zuten horrelako ekintzetarako eta, ondorioz, hil egin zuten.





Era berean, cypherpunk mugimendukoek eta bere posta-zerrendako kideak bat egin zuten demokrazia digitalaren, pribatutasunaren eta merkatu librearen ekonomiaren kausa politiko baten alde, kapitalismo korporatiboaren eta gobernuaren zaintzaren aurka. Timothy C. Mayk, cypherpunk mugimendua hasi zuen kripto-anarkistako batek, ' Crypto Anarchist Manifesto ' izeneko dokumentua idatzi zuen 1988an. Bere manifestuan, kezka agertu zuen gobernuak Internet kontrolatzen saiatuko zirela zentralizatuta, eta horrek zentsura areagotu eta jendearen jarduerak kontrolatzeko gaitasuna ekarriko zuen. Timothy C. Mayek uste zuen kriptoak transakzio anonimo eta trazaezinak ahalbidetu ditzakeela. Honek, bere ustez, merkatu-sistema bat sortuko luke, non gizabanakoek ondasunak eta zerbitzuak askatasunez trukatu ditzaketen gobernuaren esku-hartzerik gabe, merkatua autoerregulatzen den gizarte-forma batera eramanez, kripto-anarkia deritzona.





1986an, 'Techno-Revolution Manifesto ' izeneko dokumentuak, 'Doctor Crash' izeneko hacker batek idatzitakoa, argudiatu zuen hacking-a ez dela jakin-min intelektuala edo erronka mentala soilik. Hackearen jatorria telefonoaren phreaking (telefono sistemak ustiatzea), kreditu-txartelen iruzurra (txartelak) eta anarkiaren printzipioekin (aginpidea baztertzea) bezalako jarduerekin lotuta daudela esan zuen. Manifestuak hackerrak Interneten kontrola hartzera animatu zituen, hasiera batean militarrek eta defentsa industriak Internet askeago eta irekiago baterantz garatu zuten, azken finean gobernuak haren gaineko kontrola murriztuz. Richard Stallmanek 1985ean kaleratu zuen GNU Manifestuak , softwarearen, software librearen banaketaren askatasunaren alde lan egiten duten garatzaileen arteko lankidetza irekia eskatzen zuen, eta copyrightaren status quo-a zalantzan jartzeko.





1983an, David Chaum-ek , maiz "Crypto-ren aitabitxia" deitzen zaiona, " Blind Signatures for Traceable Payments" izeneko paper berritzailea idatzi zuen. Lan hau teknologia kriptografikoa Armen Trafikoaren Nazioarteko Araudiaren (ITAR) eskumenean zegoen eta munizio gisa sailkatu zen garaian argitaratu zen. Bere berrikuntzari esker, erabiltzaileek moneta digitala modu anonimoan gorde eta gastatu zuten. Sinadura itsuak erabiliz, mezuaren edukia sinatzaileari ezkutatzen diotenak, sistemak funtsak ateratzearen eta gastatzearen arteko lotura ezintasuna bermatzen zuen. Funtzio erabakigarri honek modu eraginkorrean eragotzi zuen bankuek eta gobernuek banakako transakzioen jarraipena egitea, eta horrela erabiltzaileen anonimotasuna bermatu zuen.





" Cult of the Dead Cow ", "hacktibista" terminoa eta "ezine" kontzeptua sortu zituen hacktibismo kolektibo aitzindariak, motibazio politikoko ziber-eraso sorta batean parte hartu zuen gobernu autoritarioei eta korporazioei zuzenduta. Batez ere, "Hong Kongeko Herrien Errepublikaren Errepublikako Herrien Errepublika deuseztatuta" izeneko Txinako disidente talde batekin kolaboratu zuten. Gainera, Cult of the Dead Cow-ek modu aktiboan erronka egin zien Silicon Valleyko erraldoi teknologikoei, bereziki Microsoft, Yahoo!, Google eta Cisco («Gang of Four» deitua), teknologia-erraldoiek 2006 inguruan Txinako interneteko zentsura politikak onartu zituztenean. XX.





Eva Galperin, Electronic Frontier Foundation -eko (EFF) Zibersegurtasuneko Zuzendariak eta Prentsa Askatasunaren Fundazioko aholkulari teknikoak, SESBtik eta estatuak babestutako politika antisemitetatik ihesi zihoan familia judu errefuxiatu batean jaio zena, Stalkerwarearen Aurkako Koalizioa sortu zuen. Stalkerware pertsona baten gailuan bere baimenik gabe instalatzeko diseinatutako software gaizto mota bat da, haien jarduerak kontrolatzeko eta kokapenaren jarraipena egiteko. Biktimak espioitzeko erabili ohi dute gehiegizko bikotekideek edo norbanakoek, eta informazio pribatua sartzeko erabil daiteke, hala nola mezuak, deiak, kokapena eta nabigazio-historia.





The Cult of the Dead Cow-ren taktikak talde gorrien "beltza" edo "txapel grisa"ren ikuspegiarekin bat egiten du, eta Eva Galperin-ek "txapel zuria" talde urdinaren izaera adierazten du. Biek, ordea, hacker izpiritua gorpuzten dute. Hala ere, joera paralelo bat sortu zen, non hacker batzuek, ikuspegi pragmatikoago edo interesatuago batek bultzatuta, beren trebetasunak baliatu zituzten korporazio handien barruan posizioak ziurtatzeko. Foku aldaketa honek jakin-min teknologikoa eta aurrerapen profesionala lehenetsi zituen goian aipatutako mugimenduen oinarrizko printzipioen gainetik, hala nola copyleft-a, demokrazia digitala, enpresen aurkako aktibismoa eta autoritarismo digitalaren aurkako erresistentzia. Hacker-en ethosetik aldendu eta zibersegurtasun-ibilbidea aukeratu duten zibersegurtasuneko espezialisten zati hau gero eta ezagunagoa bihurtu da, eta, ondorioz, beren lanaren inplikazio sozial eta politiko zabalagoetan zentratutako profesionalak nagusi diren zibersegurtasun industria bat sortu da.