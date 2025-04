Los piratas informáticos se están convirtiendo en una especie cada vez más rara

A lo largo de la historia, muchos piratas informáticos se han mantenido firmes y han desafiado al capitalismo corporativo y a la vigilancia gubernamental. Las corporaciones y los gobiernos, incluidos los grandes medios de comunicación, financiados por los donantes corporativos, trabajaron juntos innumerables veces para engañar a las masas, fabricando el consentimiento para varias políticas que son, de hecho, perjudiciales para las masas, pero beneficiosas para la clase dirigente de élite. Y a lo largo de la larga y rica historia de luchas por la democracia, muchos de los rebeldes que se han mantenido firmes frente a los regímenes autoritarios fueron piratas informáticos.





La historia del hacking es anterior a Internet. Uno de los primeros casos de hacking se produjo en la era de la telefonía. David Condon, una figura influyente clave en el movimiento de los "phreaks telefónicos", fue pionero en una forma de hacking que explotaba una vulnerabilidad en los sistemas telefónicos. Descubrió que al introducir tonos de audio específicos en una línea telefónica, era posible eludir los sistemas de facturación y realizar llamadas gratuitas a cualquier destino de la red.





Las fases iniciales del hacking estuvieron significativamente influenciadas por individuos motivados por ideologías políticas y sociales, más que por una curiosidad puramente técnica. René Carmille , a quien se había llamado el “primer hacker ético” de la historia, fue miembro de la Resistencia en la Francia ocupada por los nazis, y su hacking salvó miles de vidas judías al hackear “la base de datos nazi de judíos franceses”. Siendo un hábil operador de computadoras de tarjetas perforadas, que poseía el equipo utilizado por el gobierno francés de Vichy para el procesamiento de datos, tras la ocupación nazi, descubrió que el régimen estaba empleando estas máquinas para rastrear e identificar a ciudadanos judíos. Aunque no era antisemita, Carmille ideó un plan. Modificó subrepticiamente sus propias computadoras, asegurándose de que a pesar de cualquier información ingresada por los nazis, el sistema nunca etiquetaría definitivamente a un individuo como judío. El número preciso de vidas judías salvadas por Carmille durante la era nazi sigue siendo desconocido debido a las limitaciones de los registros históricos, probablemente alcanzando miles como mínimo. En 1944 fue enviado al brutal campo de concentración de Dachau por tales actos y posteriormente fue asesinado.





De manera similar, los miembros del movimiento cypherpunk y los de su lista de correo se unieron por una causa política de democracia digital, privacidad y economía de libre mercado contra el capitalismo corporativo y la vigilancia gubernamental. Timothy C. May, uno de los criptoanarquistas que inició el movimiento cypherpunk, escribió un documento llamado " Manifiesto criptoanarquista " en 1988. En su manifiesto, expresó su preocupación por que los gobiernos intentaran controlar Internet al hacerlo más centralizado, lo que conduciría a una mayor censura y la capacidad de monitorear las actividades de las personas. Timothy C. May creía que las criptomonedas podrían permitir transacciones anónimas e imposibles de rastrear. Esto, argumentó, crearía un sistema de mercado donde los individuos podrían intercambiar libremente bienes y servicios sin interferencia del gobierno, lo que conduciría a una forma de sociedad donde el mercado se autorregula, conocida como criptoanarquía.





En 1986, un documento llamado el "Manifiesto de la revolución tecnológica ", escrito por un hacker llamado "Doctor Crash", argumentaba que el hacking no es sólo una cuestión de curiosidad intelectual o un desafío mental. Afirmaba que los orígenes del hacking están vinculados a actividades como el phreaking telefónico (explotación de sistemas telefónicos), el fraude con tarjetas de crédito (carding) y los principios de la anarquía (rechazo de la autoridad). El manifiesto alentaba a los hackers a tomar el control de Internet, que inicialmente fue desarrollado por el ejército y la industria de defensa en pos de una Internet más libre y abierta, reduciendo en última instancia el control del gobierno sobre ella. El Manifiesto GNU , publicado en 1985 por Richard Stallman, exigía una colaboración abierta entre los desarrolladores que trabajan por la libertad de los usuarios de software, las distribuciones de software libre y para desafiar el statu quo de los derechos de autor.





En 1983, David Chaum , a quien a menudo se hace referencia como "el padrino de las criptomonedas", escribió un artículo innovador titulado " Firmas ciegas para pagos no rastreables" . Este trabajo se publicó durante un período en el que la tecnología criptográfica estaba bajo la jurisdicción del Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y estaba clasificada como munición. Su innovación permitió a los usuarios almacenar y gastar moneda digital de forma anónima. Al emplear firmas ciegas, que ocultan el contenido del mensaje al firmante, el sistema aseguró la imposibilidad de vincular la retirada y el gasto de fondos. Esta característica crucial impidió de manera efectiva que los bancos y los gobiernos rastrearan las transacciones individuales, salvaguardando así el anonimato del usuario.





El " Culto a la Vaca Muerta ", un colectivo de hackers pionero que acuñó el término "hacktivista" y el concepto de "revista electrónica", participó en una serie de ciberataques con motivaciones políticas dirigidos contra gobiernos autoritarios y corporaciones. Cabe destacar que colaboraron con un grupo de disidentes chinos conocidos como "Las rubias de Hong Kong" para interrumpir las redes informáticas dentro de la República Popular China, lo que permitió a los ciudadanos acceder a contenido censurado en línea. Además, el Culto a la Vaca Muerta desafió activamente a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, en particular Microsoft, Yahoo!, Google y Cisco (apodados la "Banda de los Cuatro"), cuando los gigantes tecnológicos aceptaron las políticas de censura de Internet de China alrededor de 2006. Los movimientos de hackers del siglo XX fueron impulsados en gran medida por un espíritu de resistencia contra el capitalismo corporativo y la vigilancia gubernamental.





Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation (EFF) y asesora técnica de la Freedom of the Press Foundation , que nació en una familia de refugiados judíos que huían de la URSS y de sus políticas antisemitas patrocinadas por el Estado, cofundó la Coalición contra el stalkerware. El stalkerware es un tipo de software malicioso diseñado para instalarse en el dispositivo de una persona sin su consentimiento, con el fin de monitorear sus actividades y rastrear su ubicación. A menudo lo utilizan parejas o individuos abusivos para espiar a las víctimas y puede usarse para acceder a información privada como mensajes, llamadas, ubicación e historial de navegación.





Las tácticas de The Cult of the Dead Cow se alinean más con un enfoque de equipo rojo de "sombrero negro" o "sombrero gris", mientras que Eva Galperin representa un espíritu de equipo azul de "sombrero blanco". Sin embargo, ambos encarnan el espíritu hacker. Sin embargo, surgió una tendencia paralela, donde algunos hackers, impulsados por un enfoque más pragmático o egoísta, aprovecharon sus habilidades para asegurar puestos dentro de grandes corporaciones. Este cambio de enfoque priorizó la curiosidad tecnológica y el avance profesional por sobre los principios básicos de los movimientos mencionados anteriormente, como el copyleft, la democracia digital, el activismo anticorporativo y la resistencia al autoritarismo digital. Esta fracción de especialistas en ciberseguridad que se desvió del espíritu de los hackers y eligió la carrera de ciberseguridad se ha vuelto cada vez más popular, lo que llevó a una industria de ciberseguridad dominada por profesionales centrados en las certificaciones corporativas en lugar de las implicaciones sociales y políticas más amplias de su trabajo.