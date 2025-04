האקרים הופכים לגזע נדיר יותר

לאורך ההיסטוריה, האקרים רבים עמדו איתן וקראו תיגר על הקפיטליזם התאגידי והמעקב הממשלתי. התאגידים והממשלות, כולל התקשורת המיינסטרים, במימון התורמים של התאגידים, פעלו יחד אינספור פעמים כדי לשטות בהמונים, ויצרו הסכמה למספר מדיניות שאכן מזיקה להמונים אבל מועילה למעמד השליט המובחר. ולאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של מאבקים לדמוקרטיה, רבים מהמורדים שעמדו גבוה מול משטרים אוטוריטריים היו האקרים.





ההיסטוריה של הפריצה קודמת לאינטרנט. אחד מאירועי הפריצה המוקדמים ביותר היה קיים מאז עידן הטלפון. דיוויד קונדון, דמות מרכזית משפיעה בתנועת 'טלפון phreak', היה חלוץ בצורת פריצה שמנצלת פגיעות במערכות טלפון. הוא גילה שעל ידי הזנת צלילי שמע ספציפיים לקו טלפון, ניתן היה לעקוף את מערכות החיוב ולבצע שיחות חינם לכל יעד ברשת.





השלבים הראשוניים של הפריצה הושפעו באופן משמעותי מאנשים שמונעים מאידיאולוגיות פוליטיות וחברתיות, ולא מסקרנות טכנית גרידא. רנה כרמיל , אשר כונה "האקר האתי הראשון" בהיסטוריה, היה חבר בתנועת הרזיסטנס בצרפת הכבושה בידי הנאצים, והפריצה שלו הצילה אלפי חיים יהודים כשפרץ ל"מאגר הנתונים של יהודי צרפת של הנאצים". בהיותו מפעיל מיומן של מחשבי אגרוף, שהיה בבעלותו הציוד ששימש ממשלת וישי הצרפתית לעיבוד נתונים, עם הכיבוש הנאצי, הוא גילה שהמשטר משתמש במכונות אלו כדי לעקוב ולזהות אזרחים יהודים. אמנם לא אנטישמי, אבל כרמיל הגתה תוכנית. הוא שינה בחשאי את המחשבים שלו, והבטיח שלמרות כל מידע שהוזן על ידי הנאצים, המערכת לעולם לא תתייג באופן סופי אדם כיהודי. המספר המדויק של חייהם של יהודים שניצל על ידי כרמיל בתקופת הנאצים עדיין לא ידוע בשל מגבלות התיעוד ההיסטורי, כנראה פגע באלפים במינימום המינימלי. ב-1944 הוא נשלח למחנה הריכוז האכזרי דכאו בגלל מעשים כאלה, וכתוצאה מכך נהרג לאחר מכן.





באופן דומה, אלה מתנועת ה-cypherpunk והחברים מרשימת התפוצה שלה היו מאוחדים למען מטרה פוליטית של דמוקרטיה דיגיטלית, פרטיות וכלכלת שוק חופשי נגד קפיטליזם תאגידי ומעקב ממשלתי. Timothy C. May, אחד מקריפטו-אנרכיסטים שהקימו את תנועת ה-cypherpunk, כתב מסמך בשם ' המניפסט האנרכיסטי הקריפטו ' בשנת 1988. במניפסט שלו, הוא הביע דאגה שממשלות ינסו לשלוט באינטרנט על ידי הפיכתו לריכוזי יותר, מה שיוביל לצנזורה מוגברת וליכולת לפקח על פעילותם של אנשים. Timothy C. May האמין שקריפטו יכול לאפשר עסקאות אנונימיות ובלתי ניתנות לאיתור. זה, טען, תיצור מערכת שוק שבה אנשים יוכלו להחליף סחורות ושירותים בחופשיות ללא התערבות ממשלתית, מה שיוביל לצורת חברה שבה השוק מווסת את עצמו, המכונה קריפטו-אנרכיה.





ב-1986, מסמך בשם 'מניפסט הטכנו-מהפכה ', שנכתב על ידי האקר בשם 'דוקטור קראש', טען שהפריצה היא לא רק סקרנות אינטלקטואלית או אתגר מנטלי. היא טענה שמקורות הפריצה קשורים לפעילויות כמו phreaking בטלפון (ניצול מערכות טלפון), הונאת כרטיסי אשראי (כרטיס) ועקרונות האנרכיה (דחיית סמכות). המניפסט עודד האקרים להשתלט על האינטרנט, שפותח בתחילה על ידי הצבא והתעשייה הביטחונית לקראת אינטרנט חופשי ופתוח יותר, ובסופו של דבר צמצם את השליטה של הממשלה בו. מניפסט GNU , אשר שוחרר בשנת 1985 על ידי ריצ'רד סטולמן, קרא לשיתוף פעולה פתוח בין המפתחים הפועלים למען החופש למשתמשי תוכנה, הפצות תוכנה חופשיות, ולאתגר את הסטטוס קוו של זכויות יוצרים.





בשנת 1983, דיוויד צ'אום , שלעתים קרובות מכונה 'הסנדק של הקריפטו', חיבר מאמר פורץ דרך שכותרתו ' חתימות עיוורות לתשלומים בלתי ניתנים למעקב' . עבודה זו פורסמה בתקופה שבה טכנולוגיה קריפטוגרפית נפלה בסמכות השיפוט של תקנות הסחר הבינלאומיות בנשק (ITAR) וסווגה כתחמושת. החדשנות שלו אפשרה למשתמשים לאחסן ולבזבז מטבעות דיגיטליים באופן אנונימי. על ידי שימוש בחתימות עיוורות, המסתירות את תוכן ההודעה מהחותם, המערכת הבטיחה אי-קישור בין המשיכה להוצאת הכספים. תכונה חיונית זו מנעה למעשה מבנקים וממשלות לעקוב אחר עסקאות בודדות, ובכך שמרה על אנונימיות המשתמש.





" כת הפרה המתה ", קולקטיב פריצה חלוצי שטבע את המונח "האקטיביסט" ואת המושג "אזין", עסק בסדרה של התקפות סייבר ממניעים פוליטיים נגד ממשלות אוטוריטריות ותאגידים. יש לציין שהם שיתפו פעולה עם קבוצה של מתנגדים סיניים הידועים כ"רשת המחשבים של הרפובליקה העממית של הונג קונג, הבלונדיניות של סין. מתן אפשרות לאזרחים לגשת לתוכן מקוון מצונזר יתר על כן, Cult of the Dead Cow קרא תיגר פעיל על ענקיות הטכנולוגיה של עמק הסיליקון, במיוחד מיקרוסופט, יאהו!, גוגל וסיסקו (שמכונה "כנופיית הארבעה"), כאשר ענקיות הטכנולוגיה השלימו עם מדיניות הצנזורה של סין בסביבות 2006. מעקב.





אווה גלפרין, מנהלת אבטחת סייבר ב- Electronic Frontier Foundation (EFF) ויועצת טכנית של קרן חופש העיתונות , שנולדה למשפחת פליטים יהודים שנמלטה מברית המועצות ומדיניותה האנטישמית בחסות המדינה, הייתה שותפה להקמת הקואליציה נגד סטאלקרוור. Stalkerware היא סוג של תוכנה זדונית המיועדת להיות מותקנת במכשיר של אדם ללא הסכמתו, על מנת לנטר את פעילותו ולעקוב אחר מיקומו. הוא משמש לעתים קרובות על ידי שותפים או אנשים מתעללים כדי לרגל אחר קורבנות, וניתן להשתמש בו כדי לגשת למידע פרטי כגון הודעות, שיחות, מיקום והיסטוריית גלישה.





הטקטיקה של Cult of the Dead Cow תואמת יותר את גישת הצוות האדום "שחור" או "כובע אפור", בעוד שאווה גלפרין מייצגת אתוס הצוות הכחול של "כובע לבן". שניהם, לעומת זאת, מגלמים את רוח ההאקרים. עם זאת, נוצרה מגמה מקבילה, שבה כמה האקרים, המונעים על ידי גישה פרגמטית או אינטרסנטית יותר, מינפו את כישוריהם כדי להבטיח עמדות בתוך תאגידים גדולים. שינוי המיקוד הזה העדיף את הסקרנות הטכנולוגית והתקדמות מקצועית על פני עקרונות הליבה של התנועות הנ"ל, כגון שמאלץ, דמוקרטיה דיגיטלית, אקטיביזם אנטי תאגידי והתנגדות לסמכותיות דיגיטלית. חלק זה של מומחי אבטחת סייבר שחרגו מהאתוס של האקרים ובחרו במסלול הקריירה של אבטחת סייבר הפך לפופולרי יותר ויותר, מה שהוביל לתעשיית אבטחת סייבר הנשלטת על ידי אנשי מקצוע המתמקדים בהסמכות תאגידיות ולא בהשלכות החברתיות והפוליטיות הרחבות יותר של עבודתם.