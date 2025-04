Coñece Exohood Labs, Avilo e Luna AI: HackerNoon Startups of the Week

Benvido de novo a outras Startups da semana de HackerNoon! Se aínda non estás informado, cada semana, o equipo de HackerNoon mostra unha lista de startups da nosa base de datos Startups of The Year . Todas estas startups foron nomeadas como unha das mellores da súa respectiva categoría ou rexión.





Esta semana, temos o pracer de traervos Exohood Labs , Avilo e Luna AI .





Queres ser nomeado para as Startups do ano de HackerNoon? Aprende como aquí .

Coñece as startups da semana





Exohood Labs é unha empresa británica de desenvolvemento de software centrada na creación de solucións tecnolóxicas avanzadas con aplicacións prácticas para empresas, gobernos e institucións educativas.





Situada en Londres, Reino Unido , esta startup foi nomeada como unha das mellores da súa rexión, xunto con nomeamentos nas categorías de Computación Cuántica e Blockchain .





Avilo ofrece un amplo espectro de servizos de TI, desde solucións avanzadas na nube ata unha sólida xestión de infraestruturas de TI, o que garante que, independentemente do tamaño dunha empresa, desde startups ata empresas experimentadas, as súas solucións estean personalizadas para satisfacer as súas necesidades específicas.





Situada en Oslo, Noruega , esta startup foi nomeada como unha das mellores da súa rexión, xunto con nomeamentos nas categorías de Desenvolvemento de software , Servizos de TI e Desenvolvemento web .





Luna é un xestor de programas de IA que dá aos líderes de enxeñería e produtos visibilidade sobre os obxectivos, o progreso da iniciativa e os riscos ao longo do ciclo de vida do produto. Resume os datos de Jira e Slack, como sprints e versións de corrección, e xera actualizacións de lanzamento e OKR no teu nome. Coa interface de usuario sinxela e personalizable de Luna, podes crear e compartir plans cos teus xestores e compañeiros, sen necesidade de traballo manual.





Situada en Londres, Reino Unido , esta startup foi nomeada como unha das mellores da súa rexión, xunto con nomeamentos nas categorías Saas , Productivity eProject Management .





Entrevista destacada da semana

Sigue o exemplo de Avilo e crea a túa páxina de negocio en HackerNoon .





Ter un perfil empresarial permitirache crear a túa propia páxina de noticias de Evergreen Tech Company e participar no noso ranking de empresas tecnolóxicas , información semanal e baseada en datos que afonda en que empresas tecnolóxicas están gañando e perdendo forza na conciencia pública. Ademais, só cunha páxina de negocios podes responder aos fantásticos modelos de entrevistas que creamos para ti.









Hoxe centrámonos no modelo de entrevista de inicio de Singapur . Singapur foi unha das nosas 3 principais cidades de nova creación o ano pasado, e esta edición non é diferente! Se es unha startup con sede en Singapur ou tes ideas que compartir sobre a escena tecnolóxica nunha das cidades máis grandes de Asia, esta é para ti. Usa este modelo para mostrar a visión da túa startup, proxectos innovadores, leccións clave e estratexias para superar os desafíos da cidade. Benvidas información sobre como evoluciona a cidade e como apoia aos emprendedores! Ademais, non esquezas compartir como eventos como as Startups of the Year de HackerNoon moldearon a túa viaxe. Destaca por que a túa startup destaca e merece un recoñecemento en 2024.





Aquí tes unha cita de Avilo que aparece na súa entrevista publicada , que nos explica por que decidiron participar en Startups of The Year:





Para nós, formar parte das Startups of The Year de HackerNoon é algo máis que un simple recoñecemento. É unha oportunidade para conectar con outras empresas e persoas que comparten a nosa visión de facer a tecnoloxía máis accesible e fácil de usar. Cremos que as conexións fortes e a aprendizaxe compartida son as claves do éxito, e esta iniciativa ofrécenos unha plataforma para construír relacións, establecer contactos con persoas afíns e explorar posibles asociacións. Estamos entusiasmados coa oportunidade de non só mostrar o noso traballo, senón tamén de colaborar e crecer xunto a outros que están superando os límites da innovación.













Isto é todo o que temos para vós esta semana, hackers!

O equipo de HackerNoon

Sobre as startups do ano de HackerNoon

Startups of The Year 2024 é o principal evento impulsado pola comunidade de HackerNoon que celebra as startups, a tecnoloxía e o espírito de innovación. Actualmente, na súa terceira edición, o prestixioso premio Internet recoñece e celebra as startups tecnolóxicas de todas as formas e tamaños. Este ano, máis de 150.000 entidades en máis de 4.200 cidades, 6 continentes e máis de 100 industrias participarán nunha candidatura para ser coroada como a mellor startup do ano. Durante os últimos anos emitíronse millóns de votos e escribíronse moitas historias sobre estas startups atrevidas e en ascenso.





Os gañadores recibirán unha entrevista gratuíta en HackerNoon e unha páxina de noticias de Evergreen Tech Company .





Visita a nosa páxina de preguntas frecuentes para obter máis información.





Descarga os nosos recursos de deseño aquí .



Consulta aquí a tenda de mercadorías Startups of the Year.





As Startups of The Year de HackerNoon son unha oportunidade de marca diferente a ningunha outra. Tanto se o teu obxectivo é o coñecemento da marca como a xeración de leads, HackerNoon elaborou paquetes amigables para as empresas para resolver os teus desafíos de mercadotecnia.

