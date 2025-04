Poznaj Exohood Labs, Avilo i Luna AI: startupy tygodnia HackerNoon

Witamy ponownie w kolejnym HackerNoon Startups of the Week! Jeśli jeszcze nie jesteś na bieżąco, co tydzień zespół HackerNoon prezentuje listę startupów z naszej bazy danych Startups of The Year . Wszystkie te startupy zostały nominowane jako jedne z najlepszych w swojej kategorii lub regionie.





W tym tygodniu z przyjemnością przedstawiamy Exohood Labs , Avilo i Luna AI .





Chcesz zostać nominowany do Startups of The Year w HackerNoon?

Poznaj Startupy Tygodnia





Exohood Labs to brytyjska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, której celem jest tworzenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych mających praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach, rządach i placówkach edukacyjnych.





Startup ten, mający siedzibę w Londynie w Wielkiej Brytanii , został nominowany jako jeden z najlepszych w swoim regionie, a także otrzymał nominacje w kategoriach Quantum Computing i Blockchain .





Avilo oferuje szeroki wachlarz usług informatycznych, od zaawansowanych rozwiązań w chmurze po solidne zarządzanie infrastrukturą informatyczną, gwarantując, że niezależnie od wielkości firmy — od startupu po doświadczone przedsiębiorstwa — jej rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb.





Startup ten, mający siedzibę w Oslo w Norwegii , został nominowany jako jeden z najlepszych w swoim regionie, a także otrzymał nominacje w kategoriach Rozwój oprogramowania , Usługi informatyczne i Rozwój stron internetowych .





Luna to AI Program Manager, który zapewnia liderom ds. inżynierii i produktów wgląd w cele, postępy inicjatyw i ryzyka w całym cyklu życia produktu. Podsumowuje dane Jira i Slack, takie jak sprinty i wersje poprawek, i generuje aktualizacje dotyczące uruchomienia i OKR w Twoim imieniu. Dzięki prostemu i konfigurowalnemu interfejsowi użytkownika Luna możesz tworzyć i udostępniać plany swoim menedżerom i współpracownikom, bez konieczności wykonywania pracy ręcznej.





Startup ten, mający siedzibę w Londynie w Wielkiej Brytanii , został nominowany jako jeden z najlepszych w swoim regionie. Otrzymał także nominacje w kategoriach SaaS , Produktywność iZarządzanie projektami .





Wyróżniony wywiad tygodnia

Weź przykład z Avilo i stwórz swoją stronę biznesową na HackerNoon .





Posiadanie profilu biznesowego pozwoli Ci stworzyć własną stronę Evergreen Tech Company News Page i uczestniczyć w naszym rankingu Tech Companies , cotygodniowych i opartych na danych analizach, które zagłębiają się w to, które firmy technologiczne zyskują i tracą popularność w świadomości publicznej. Ponadto tylko dzięki stronie biznesowej możesz odpowiedzieć na niesamowite szablony wywiadów, które dla Ciebie stworzyliśmy.









Dzisiaj skupiamy się na szablonie wywiadu dla startupów w Singapurze . Singapur był jednym z 3 najpopularniejszych miast startupowych w zeszłym roku i ta edycja nie jest inna! Jeśli jesteś startupem z siedzibą w Singapurze lub masz spostrzeżenia do podzielenia się na temat sceny technologicznej w jednym z największych miast Azji, to jest to dla Ciebie! Użyj tego szablonu , aby zaprezentować wizję swojego startupu, innowacyjne projekty, kluczowe lekcje i strategie pokonywania wyzwań w mieście. Spostrzeżenia na temat tego, jak miasto ewoluuje i wspiera przedsiębiorców, są mile widziane! Ponadto nie zapomnij podzielić się tym, w jaki sposób wydarzenia takie jak Startups of the Year HackerNoon ukształtowały Twoją podróż. Podkreśl, dlaczego Twój startup wyróżnia się i zasługuje na uznanie w 2024 roku.





Oto cytat z wywiadu , w którym Avilo wyjaśnia, dlaczego zdecydowali się wziąć udział w konkursie Startups of The Year:





Dla nas udział w Startups of The Year HackerNoon to coś więcej niż tylko uznanie. To okazja do nawiązania kontaktu z innymi firmami i osobami, które podzielają naszą wizję uczynienia technologii bardziej dostępną i przyjazną dla użytkownika. Wierzymy, że silne powiązania i dzielenie się wiedzą są kluczem do sukcesu, a ta inicjatywa daje nam platformę do budowania relacji, nawiązywania kontaktów z podobnie myślącymi ludźmi i eksplorowania potencjalnych partnerstw. Jesteśmy podekscytowani możliwością nie tylko zaprezentowania naszej pracy, ale także współpracy i rozwoju u boku innych, którzy przesuwają granice innowacji.













To wszystko, co mamy dla Was w tym tygodniu, hakerzy!

Zespół HackerNoon

Startups of The Year 2024 to sztandarowe wydarzenie HackerNoon, którego celem jest społeczność, świętująca startupy, technologię i ducha innowacji. Obecnie w trzeciej edycji prestiżowa nagroda internetowa docenia i celebruje startupy technologiczne wszelkich kształtów i rozmiarów. W tym roku ponad 150 000 podmiotów z ponad 4200 miast, 6 kontynentów i ponad 100 branż weźmie udział w konkursie o tytuł najlepszego startupu roku! W ciągu ostatnich kilku lat oddano miliony głosów, a o tych odważnych i rozwijających się startupach napisano wiele historii .





Zwycięzcy otrzymają darmowy wywiad na portalu HackerNoon oraz stronę Evergreen Tech Company News .





