Conozca Exohood Labs, Avilo y Luna AI: las startups de la semana de HackerNoon

¡Bienvenidos de nuevo a otra edición de Startups of the Week de HackerNoon! Si todavía no estás al tanto, cada semana, el equipo de HackerNoon presenta una lista de startups de nuestra base de datos de Startups of The Year . Todas estas startups han sido nominadas como una de las mejores en su respectiva categoría o región.





Esta semana, tenemos el placer de presentarles Exohood Labs , Avilo y Luna AI .





¿Quieres ser nominado para el premio Startups del año de HackerNoon? Entérate cómo aquí .

Conoce las startups de la semana





Exohood Labs es una empresa británica de desarrollo de software centrada en la creación de soluciones tecnológicas avanzadas con aplicaciones prácticas para empresas, gobiernos e instituciones educativas.





Ubicada en Londres, Reino Unido , esta startup ha sido nominada como una de las mejores de su región, junto con nominaciones en las categorías de Computación Cuántica y Blockchain .





Apoye a Exohood Labs: ¡Vote aquí !









Avilo ofrece un amplio espectro de servicios de TI, desde soluciones avanzadas en la nube hasta administración robusta de infraestructura de TI, lo que garantiza que, independientemente del tamaño de una empresa (desde nuevas empresas hasta empresas experimentadas), sus soluciones se personalizan para satisfacer sus necesidades específicas.





Ubicada en Oslo, Noruega , esta startup ha sido nominada como una de las mejores de su región, junto con nominaciones en las categorías de Desarrollo de software , Servicios de TI y Desarrollo web .





Apoya a Avilo - ¡Vota aquí !









Luna es un administrador de programas de IA que brinda a los líderes de ingeniería y productos visibilidad sobre los objetivos, el progreso de las iniciativas y los riesgos a lo largo del ciclo de vida del producto. Resume datos de Jira y Slack, como sprints y versiones de corrección, y genera actualizaciones de lanzamiento y OKR en su nombre. Con la interfaz de usuario simple y personalizable de Luna, puede crear y compartir planes con sus gerentes y colegas, sin necesidad de trabajo manual.





Ubicada en Londres, Reino Unido , esta startup ha sido nominada como una de las mejores de su región, junto con nominaciones en las categorías de Saas , Productividad yGestión de proyectos .





Apoya a Luna AI -¡Vota aquí !





Entrevista destacada de la semana

Sigue el ejemplo de Avilo y crea tu página de negocio en HackerNoon .





Tener un perfil de empresa te permitirá crear tu propia página de noticias de empresas tecnológicas de Evergreen y participar en nuestro ranking de empresas tecnológicas , información semanal basada en datos que analiza qué empresas tecnológicas están ganando terreno y cuáles están perdiendo terreno en la conciencia pública. Además, solo con una página de empresa puedes responder a las fantásticas plantillas de entrevistas que creamos para ti.









Hoy nos centraremos en la plantilla de entrevista para startups de Singapur . El año pasado, Singapur fue una de nuestras 3 ciudades de tendencia para startups , ¡y esta edición no es diferente! Si eres una startup con sede en Singapur o tienes ideas para compartir sobre la escena tecnológica en una de las ciudades más grandes de Asia, ¡esta es para ti! Usa esta plantilla para mostrar la visión de tu startup, proyectos innovadores, lecciones clave y estrategias para superar los desafíos de la ciudad. ¡Las ideas sobre cómo evoluciona la ciudad y apoya a los emprendedores son bienvenidas! Además, no olvides compartir cómo eventos como Startups of the Year de HackerNoon han dado forma a tu trayectoria. Destaca por qué tu startup se destaca y merece reconocimiento en 2024.





A continuación, se incluye una cita de Avilo que aparece en su entrevista publicada , contándonos por qué decidieron participar en Startups of The Year:





Para nosotros, ser parte de la Startups of The Year de HackerNoon es más que un simple reconocimiento. Es una oportunidad de conectarnos con otras empresas y personas que comparten nuestra visión de hacer que la tecnología sea más accesible y fácil de usar. Creemos que las conexiones sólidas y el aprendizaje compartido son las claves del éxito, y esta iniciativa nos brinda una plataforma para construir relaciones, establecer contactos con personas con ideas afines y explorar posibles asociaciones. Estamos entusiasmados por la oportunidad no solo de mostrar nuestro trabajo, sino también de colaborar y crecer junto con otros que están ampliando los límites de la innovación.













¡Eso es todo lo que tenemos para ustedes esta semana, hackers!

El equipo de HackerNoon

Acerca de las Startups del año de HackerNoon

Startups of The Year 2024 es el evento insignia impulsado por la comunidad de HackerNoon que celebra las startups, la tecnología y el espíritu de innovación. Actualmente en su tercera edición, el prestigioso premio de Internet reconoce y celebra a las startups tecnológicas de todos los tipos y tamaños. Este año, más de 150.000 entidades en más de 4200 ciudades, 6 continentes y más de 100 industrias participarán en un intento por ser coronadas como la mejor startup del año. Se han emitido millones de votos en los últimos años y se han escrito muchas historias sobre estas startups audaces y en ascenso.





Los ganadores recibirán una entrevista gratuita en HackerNoon y una página de noticias de Evergreen Tech Company .





Visita nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información.





Startups of The Year de HackerNoon es una oportunidad de desarrollo de marca sin igual. Ya sea que su objetivo sea el reconocimiento de marca o la generación de oportunidades de venta, HackerNoon ha seleccionado paquetes aptos para startups para resolver sus desafíos de marketing.

