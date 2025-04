Maak kennis met Exohood Labs, Avilo en Luna AI: HackerNoon Startups van de Week

Welkom terug bij een nieuwe HackerNoon Startups of the Week! Als je nog niet op de hoogte bent, presenteert het team van HackerNoon elke week een lijst met startups uit onze Startups of The Year-database . Al deze startups zijn genomineerd als een van de beste in hun respectievelijke categorie of regio.





Deze week presenteren we u graag Exohood Labs , Avilo en Luna AI .





Wil je genomineerd worden voor HackerNoon's Startups of The Year? Lees hier hoe.

Maak kennis met de startups van de week





Exohood Labs is een Brits softwareontwikkelingsbedrijf dat zich richt op het creëren van geavanceerde technologische oplossingen met praktische toepassingen voor bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.





Deze startup uit Londen (Verenigd Koninkrijk) is genomineerd als een van de beste in de regio, naast nominaties in de categorieën Quantum Computing en Blockchain .





Avilo levert een breed scala aan IT-diensten, van geavanceerde cloudoplossingen tot robuust IT-infrastructuurbeheer. Zo weet u zeker dat de oplossingen, ongeacht de omvang van uw bedrijf (van startups tot doorgewinterde ondernemingen), zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.





Deze startup uit Oslo, Noorwegen , is genomineerd als een van de beste in de regio, samen met nominaties in de categorieën Softwareontwikkeling , IT-services en Webontwikkeling .





Luna is een AI Program Manager die Engineering en Product leiders inzicht geeft in doelen, initiatiefvoortgang en risico's gedurende de gehele levenscyclus van het product. Het vat Jira en Slack-gegevens samen, zoals sprints en fix-versies, en genereert namens u lancerings- en OKR-updates. Met Luna's eenvoudige en aanpasbare gebruikersinterface kunt u plannen maken en delen met uw managers en collega's, zonder dat er handmatig werk nodig is.





Deze startup uit Londen (Verenigd Koninkrijk) is genomineerd als een van de beste in de regio, samen met nominaties in de categorieën SaaS , Productiviteit enProjectmanagement .





Uitgelicht interview van de week

Vandaag richten we ons op de Singapore Startup Interview Template . Singapore was vorig jaar een van onze top 3 trending start-up steden , en deze editie is niet anders! Als je een in Singapore gevestigde start-up bent of inzichten hebt om te delen over de tech scene in een van de grootste steden van Azië, dan is deze voor jou! Gebruik deze template om de visie, innovatieve projecten, belangrijke lessen en strategieën van je startup te laten zien om uitdagingen in de stad te overwinnen. Inzichten over hoe de stad evolueert en ondernemers ondersteunt, zijn welkom! Vergeet daarnaast niet te delen hoe evenementen zoals HackerNoon's Startups of the Year jouw reis hebben gevormd. Benadruk waarom jouw startup opvalt en erkenning verdient in 2024.





Hier is een citaat van Avilo dat in hun gepubliceerde interview voorkomt, waarin ze ons vertellen waarom ze besloten deel te nemen aan Startups of The Year:





Voor ons is deelname aan HackerNoon's Startups of The Year meer dan alleen erkenning. Het is een kans om in contact te komen met andere bedrijven en personen die onze visie delen om technologie toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wij geloven dat sterke connecties en gedeeld leren de sleutels tot succes zijn, en dit initiatief biedt ons een platform om relaties op te bouwen, te netwerken met gelijkgestemde mensen en potentiële partnerschappen te verkennen. We zijn enthousiast over de kans om niet alleen ons werk te laten zien, maar ook om samen te werken en te groeien met anderen die de grenzen van innovatie verleggen.













Uitgelichte startup-specials van HackerNoon

