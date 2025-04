Seznamte se s Exohood Labs, Avilo a Luna AI: HackerNoon Startups of the Week

Vítejte zpět u dalšího HackerNoon Startups of the Week! Pokud ještě nejste ve smyčce, každý týden tým HackerNoon představí seznam startupů z naší databáze Startups of The Year . Všechny tyto startupy byly nominovány jako jedny z nejlepších ve své kategorii nebo regionu.





Tento týden vám s potěšením přinášíme Exohood Labs , Avilo a Luna AI .





Chcete být nominováni na HackerNoon's Startups of the Year? Jak na to se dozvíte zde .

Seznamte se se startupy týdne





Exohood Labs je britská společnost zabývající se vývojem softwaru zaměřená na vytváření pokročilých technologických řešení s praktickými aplikacemi pro podniky, státní správu a vzdělávací instituce.





Tento startup se sídlem v Londýně ve Velké Británii byl nominován jako jeden z nejlepších ve svém regionu spolu s nominacemi v kategoriích Quantum Computing a Blockchain .





Podpořte Exohood Labs – hlasujte zde !









Avilo poskytuje široké spektrum IT služeb, od pokročilých cloudových řešení až po robustní správu IT infrastruktury, čímž zajišťuje, že bez ohledu na velikost společnosti – od začínajících až po zkušené podniky – jsou její řešení přizpůsobena tak, aby splňovala jejich specifické potřeby.





Tento startup se sídlem v norském Oslu byl nominován jako jeden z nejlepších ve svém regionu spolu s nominacemi v kategoriích Software Development , IT Services a Web Development .





Podpořte Avila – hlasujte zde !









Luna je programová manažerka AI, která poskytuje vedoucím inženýrů a produktů přehled o cílech, pokroku iniciativy a rizicích v průběhu životního cyklu produktu. Shrnuje data Jira a Slack, jako jsou sprinty a verze oprav, a generuje za vás aktualizace spuštění a OKR. S jednoduchým a přizpůsobitelným uživatelským rozhraním Luna můžete vytvářet a sdílet plány se svými manažery a kolegy bez nutnosti ruční práce.





Tento startup se sídlem v Londýně ve Velké Británii byl nominován jako jeden z nejlepších ve svém regionu spolu s nominacemi v kategoriích Saas , Produktivita aProject Management .





Podpořte Luna AI –hlasujte zde !





Nejlepší rozhovor týdne

Postupujte podle příkladu Avila a vytvořte svou obchodní stránku na HackerNoon .





Firemní profil vám umožní vytvořit si vlastní stránku s novinkami Evergreen Tech Company a podílet se na hodnocení našich technologických společností , týdenních přehledech založených na datech, které se ponoří do toho, které technologické společnosti získávají a ztrácejí pozornost v povědomí veřejnosti. Navíc pouze s obchodní stránkou můžete odpovídat na úžasné šablony rozhovorů, které jsme pro vás vytvořili.









Dnes se zaměříme na šablonu pohovoru o singapurském startupu . Singapur byl v loňském roce jedním z našich 3 nejoblíbenějších začínajících měst a toto vydání není jiné! Pokud jste začínající podnikatel se sídlem v Singapuru nebo se chcete podělit o poznatky o technologické scéně v jednom z největších asijských měst, toto je pro vás! Pomocí této šablony můžete předvést vize svého startupu, inovativní projekty, klíčové lekce a strategie pro překonání výzev ve městě. Informace o tom, jak se město vyvíjí a podporuje podnikatele, jsou vítány! Kromě toho se nezapomeňte podělit o to, jak události jako HackerNoon's Startups of the Year formovaly vaši cestu. Zdůrazněte, proč váš startup vyniká a zaslouží si uznání v roce 2024.





Zde je citát od Avila v jejich zveřejněném rozhovoru , který nám říká, proč se rozhodli zúčastnit Startups of The Year:





Být součástí HackerNoon's Startups of the Year pro nás znamená víc než jen uznání. Je to příležitost spojit se s dalšími podniky a jednotlivci, kteří sdílejí naši vizi učinit technologie dostupnější a uživatelsky přívětivější. Věříme, že klíčem k úspěchu jsou pevné vazby a sdílené učení, a tato iniciativa nám poskytuje platformu pro budování vztahů, vytváření sítí s podobně smýšlejícími lidmi a prozkoumávání potenciálních partnerství. Jsme nadšeni z příležitosti nejen předvést naši práci, ale také spolupracovat a růst po boku ostatních, kteří posouvají hranice inovací.













To je vše, co pro vás tento týden máme, hackeři!

Tým HackerNoon

O startupech roku HackerNoon

Startups of The Year 2024 je vlajková loď společnosti HackerNoon organizovaná komunitou, která oslavuje startupy, technologie a ducha inovací. Aktuálně ve své třetí iteraci prestižní internetové ocenění oceňuje a oslavuje technologické startupy všech tvarů a velikostí. Letos se více než 150 000 subjektů ve více než 4200 městech, na 6 kontinentech a ve více než 100 odvětvích zúčastní soutěže o titul nejlepší startup roku! Za posledních několik let byly odevzdány miliony hlasů a o těchto odvážných a rostoucích startupech bylo napsáno mnoho příběhů .





Vítězové získají bezplatný rozhovor na HackerNoon a stránku Evergreen Tech Company News .





Navštivte naši stránku FAQ a dozvíte se více.





Stáhněte si naše designová aktiva zde .



Mrkněte na Merch Shop Startups of the Year zde .





HackerNoon's Startups of The Year je příležitostí k budování značky, která se nepodobá žádné jiné. Ať už je vaším cílem povědomí o značce nebo generování potenciálních zákazníků, HackerNoon připravil balíčky vhodné pro spuštění, které vyřeší vaše marketingové výzvy.

