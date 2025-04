“Exohood Labs”, “Avilo” we “Luna AI” bilen tanyşyň: “HackerNoon” hepdäniň başlangyçlary

Hepdäniň başga bir “HackerNoon” başlangyçlaryna hoş geldiňiz! Eger eýýäm aýlawda däl bolsaňyz, her hepde “HackerNoon” topary “Startylyň başlangyçlary” maglumatlar bazasyndan başlangyç sanawyny görkezýär. Bu başlangyçlaryň hemmesi öz kategoriýalarynda ýa-da sebitlerinde iň gowulary hökmünde görkezildi.





Bu hepde size Exohood Labs , Avilo we Luna AI-i getirmekden hoşal.





“HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary üçin dalaşgär görkezmek isleýärsiňizmi? Bu ýerde nädip öwreniň.

Hepdäniň başlangyçlary bilen tanyşyň





Exohood Labs, kärhanalar, hökümetler we bilim edaralary üçin amaly goşundylar bilen ösen tehnologiki çözgütleri döretmäge gönükdirilen Iňlis programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýa.





Angliýanyň London şäherinde ýerleşýän bu başlangyç, “Kwant hasaplaýyş we blokirleme” kategoriýalarynda dalaşgärler bilen birlikde sebitindäki iň gowularyň hataryna goşuldy.





Exohood laboratoriýalaryna goldaw - Şu ýere ses beriň !









“Avilo”, ösen bulut çözgütlerinden başlap, IT infrastrukturasyny ygtybarly dolandyrmaklyga çenli, IT-hyzmatlaryň giň spektrini hödürleýär, kompaniýanyň ululygyna garamazdan - başlangyçdan başlap tejribeli kärhanalara çenli - çözgütleri aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin düzülendir.





Norwegiýanyň Oslo şäherinde ýerleşýän bu başlangyç, Programma üpjünçiligini ösdürmek , IT hyzmatlary we web ösüşi kategoriýalarynda dalaşgärler bilen birlikde sebitindäki iň gowularyň hataryna goşuldy.





Awilony goldaň - Şu ýere ses beriň !









Luna, AI programma menejeri bolup, in Engineeringenerçilik we önüm önümleriniň ýolbaşçylaryna önümiň ömrüniň dowamynda maksatlara, başlangyç ösüşine we töwekgelçiliklerine göz aýlaýar. Sprintler we düzediş wersiýalary ýaly Jira we Slack maglumatlary jemleýär we siziň adyňyzdan başlangyç we OKR täzelenmelerini döredýär. Lunanyň ýönekeý we düzülip bilinýän UI-si bilen, dolandyryjylar we deň-duşlar bilen meýilnamalary döredip we paýlaşyp bilersiňiz, el bilen işlemek zerur däl.





Angliýanyň London şäherinde ýerleşýän bu başlangyç, Saas , Önümçilik weTaslamany Dolandyryş kategoriýalarynda dalaşgärler bilen birlikde sebitindäki iň gowularyň hataryna goşuldy.





Luna AI-ni goldaň -Şu ýere ses beriň !





Hepdäniň aýratyn söhbetdeşligi

Awilonyň mysalyna eýeriň we HackerNoon-da iş sahypaňyzy dörediň.





Işewürlik profiliňize eýe bolmak, özüňiziň “Evergreen Tech Company News” sahypasyny döretmäge we Tehnologiýa kompaniýalarymyzyň reýtingine , hepdelik we maglumatlara esaslanýan tehnologiýa kompaniýalarynyň köpçüligiň dykgatyna düşýän we ýitirýän maglumatlary öwrenmäge mümkinçilik berer. Mundan başga-da, diňe biznes sahypasy bilen siziň üçin döreden ajaýyp söhbetdeşlik şablonlaryna jogap berip bilersiňiz.









Bu gün, Singapuryň başlangyç söhbetdeşlik şablonyna ünsi jemleýäris. Singapur geçen ýyl iň esasy 3 ugurly başlangyç şäherlerimiziň biri bolupdy we bu neşir beýlekilerden tapawudy ýok! Singapurda ýerleşýän bir başlangyç bolsaňyz ýa-da Aziýanyň iň uly şäherleriniň birinde tehnologiýa sahnasy barada paýlaşmak isleýän bolsaňyz, bu siziň üçin! Başlangyç gözýetimiňizi, innowasiýa taslamalaryňyzy, esasy sapaklaryňyzy we şäherdäki kynçylyklary ýeňip geçmegiň strategiýalaryny görkezmek üçin bu şablony ulanyň . Şäheriň nähili ösýändigi we telekeçileri goldaýandygy baradaky düşünjeler hoş geldiňiz! Mundan başga-da, “HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary ýaly wakalaryň syýahatyňyzy nähili döredendigini paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Başlangyjyňyzyň näme üçin tapawutlanýandygyny we 2024-nji ýylda ykrar edilmegine mynasypdygyny belläň.





Ine, Awilonyň neşir edilen söhbetdeşliginde näme üçin ýylyň başlangyçlaryna gatnaşmak kararyna gelendiklerini aýdýan sitata:





“HackerNoon” -yň “Startylyň başlangyçlary” -nyň bir bölegi bolmak biziň üçin diňe bir ykrar etmek däl. Tehnologiýany has elýeterli we ulanyjy üçin amatly etmek baradaky düşünjämizi paýlaşýan beýleki kärhanalar we şahsyýetler bilen aragatnaşyk gurmak üçin bir mümkinçilik. Güýçli baglanyşyklaryň we umumy okuwyň üstünlik gazanmagyň açarydygyna ynanýarys we bu başlangyç bize gatnaşyklary gurmak, pikirdeş adamlar bilen aragatnaşyk gurmak we potensial hyzmatdaşlygy öwrenmek üçin platforma berýär. Diňe bir işimizi görkezmek bilen çäklenmän, innowasiýa çäklerini öňe sürýän beýlekiler bilen bilelikde işleşmek we ösmek mümkinçiligine begenýäris.













“HackerNoon” -yň aýratyn başlangyç aýratynlyklary

“HackerNoon” habar býulleteniniň üsti bilen 1M täsir galdyrýan “Lead Generation” bukjamyzy öwreniň!









Bu paket bilen alarsyňyz:

Iberilen jemi 4 habar býulleteni: iberiş üçin 325,000 (abonentleriň 85% ABŞ-da ýaşaýar) Açyk bahasy: 13% - 15% Açmagyň bahasy: 13,61% Mysal: Ine

“Evergreen Tech Company” habarlar sahypasy





Bu paket hakda has giňişleýin öwreniň şu ýerde ýa-da bilen duşuşygy belläň !!





Bu hepde, hakerler!

“HackerNoon” topary

“HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary barada

2024-nji ýylyň başlangyçlary, “HackerNoon” -yň başlangyçlary, tehnologiýalary we innowasiýa ruhuny belleýän meşhur jemgyýetçilik çäresi. Häzirki wagtda üçünji gezek gaýtalanýan abraýly Internet baýragy, ähli görnüşdäki we ululykdaky tehnologiýa başlangyçlaryny ykrar edýär we belleýär. Bu ýyl 4200+ şäher, 6 yklym we 100+ pudak boýunça 150,000-den gowrak gurama ýylyň iň gowy başlangyjy diýlip yglan edilmek bäsleşigine gatnaşar! Soňky birnäçe ýylda millionlarça ses berildi we bu batyrgaý we ösýän başlangyçlar hakda köp hekaýalar ýazyldy.





Winnerseňijiler “HackerNoon” -da we “Evergreen Tech Company News” sahypasynda mugt söhbetdeşlik alarlar.





Has giňişleýin maglumat üçin FAQ sahypamyza giriň.





Dizaýn baýlyklarymyzy şu ýerden göçürip alyň.



Yearylyň başlangyç dükanlaryny şu ýerden gözläň.





“HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary, beýlekilerden tapawutlylykda marka mümkinçiligi. Maksadyňyz marka habardarlygy bolsun ýa-da öňdebaryjy nesil bolsun, HackerNoon marketing kynçylyklaryňyzy çözmek üçin başlangyç üçin amatly paketleri düzdi.

Hemaýatkärlerimiz bilen duşuşyň:

Wellfound: 1-nji global, başlangyç jemgyýetine goşulyň . Wellfoundda biz diňe bir iş tagtasy däl, geljegi gurmak üçin iň ýokary başlangyç zehinleriniň we dünýäniň iň tolgundyryjy kompaniýalarynyň birleşýän ýeri.





Düşünje: Düşünje, müňlerçe başlangyç tarapyndan baglanyşykdaky iş meýdançasy - önümiň ýol kartalaryny gurmakdan başlap, pul ýygnamak yzarlamak ýaly ynamly we gowy görülýär. Çäklendirilmedik AI bilen düşünjäni synap görüň, 6 aýa çenli mugt , bir güýçli gural bilen kompaniýaňyzy gurmak we giňeltmek. Teklibiňizi alyň !





Hubspot: Kiçi kärhanalaryň isleglerini kanagatlandyrýan akylly CRM platformasyny gözleýän bolsaňyz, HubSpot-dan başga bir zat gözlemäň. Maglumatlaryňyzy, toparlaryňyzy we müşderileriňizi işiňiz bilen ösýän aňsat ulaldylan platforma birikdiriň. Mugt işe başlaň .





Ightagty maglumatlar: Jemgyýetçilik web maglumatlaryny ulanýan başlangyçlar has çalt, maglumatlara esaslanýan kararlar berip, bäsdeşlik ukybyny üpjün edip bilerler. “Bright Data” -iň giňeldilip bilinýän web maglumatlary ýygnamagy bilen, kärhanalar kiçi amaldan başlap, her basgançakda düşünjeleri ulanyp ösüp bilerler.





Algolia: Algolia NeuralSearch dünýädäki ýeke-täk AI ahyrky gözleg we açyş platformasy bolup, bir API-de güýçli açar söz we tebigy dilleri gaýtadan işlemegi birleşdirýär.