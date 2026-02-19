A bondade transforma unha infancia solitaria

Astounding Stories of Super-Science Febreiro, 2026, por Astounding Stories é parte da serie de HackerNoon's Book Blog Post. The Moors and the Fens, volume 1 (de 3) - Capítulo VIII: Tratados de moitas cousas By J. H. Riddell Riddell Agindo sobre a suxestión que o seu inestimable empregado expulsara, o señor Merapie preguntou a Mina se deixaría que a señorita Caldera a ensinase na casa, e recibindo, despois de algunha vacilación, unha resposta condicional no afirmativo, procedeu a esa señora e preguntou se estaría disposta a instruír á súa sobriña. A pobre Miss Caldera tería saltado á proposición de domesticar mesmo un caníbalo, se se prometesen uns poucos quilos como resultado dos seus esforzos; porque era pobre, aínda máis pobre que o rato da igrexa aludido na vella seda, en tanto que ese pequeno animal goza de liberdade comparativa, algo que a gobernante non sabía durante anos, excepto talvez ocasionalmente en soños. Foi criada nunha fermosa rectoría rural; tiña unha educación sólida, pero non se induciu ao tempo nos misterios de calquera deses feitos máis lixeiros, xeralmente considerados tan esenciais para as mozas novas; era a filla dun poeta de campo, que aprendera o grego, sabía un pouco de alemán, e era mestra de francés e italiano; estudara matemáticas ata que, dalgún xeito, se desenvolveu como un problema en Euclides, cheo de liñas e ángulos duros e sen fin; a álxebra, para ela, non presentaba máis dificultades que a regra de tres; e, no tocante á derivación de palabras, só deixaba que alguén preguntase o significado dun, e derramou sobre a devotada cabeza dos inquilinos de latín e de grego, pronto, con liñas e ángulos Os pais morreron, o diñeiro foi perdido, os amigos creceron fríos, os parentes descoidados, todos agás un - a mestra de escola forte mencionado anteriormente, que, ao saber que a súa curmá, a filla do reitor, estaba en absoluta necesidade e non podía obter unha situación, escribiu para pedirlle para a cidade, a fin de que podería asistir no seu seminario de materia de feito e non recibir ningunha remuneración. Ela a apoiou; e a señorita Caldera, despois das horas de escola, ocasionalmente obtendo unha matrícula francesa ou italiana, elaborada con afecto de economía e patching, para vestirse, e ás veces, mercar un novo libro e un puñado de flores: os dous últimos eran todos os seus luxos. Traballando, pinchando, aforrando, ela non podía facer máis que mantela da parroquia, e permitiulle mercar, en raras ocasións, un volume de poesía e uns poucos lilios semi-fadados. E esta era ela que unha vez tiña pais afectuosos, coñecidos agradables, unha casa alegre; cuxo nacemento fora acollido con sorrisos, cuxa nai lle agradecera a Deus porque lle foi dada unha filla, que unha vez 144 foi admirada, amada, certamente era isto. Feliz e rico; mentres que os cuxos rostros teñen a súa marca inconfundible no coidado, os seus pés están cansos da laboriosa viaxe de anos, que requiren unha dobre porción de bondade, amizade e felicidade, para consolarlles pola miseria do pasado, están autorizados a pasar solitarios no seu camiño, indiscutidos, desatendidos, non amados. Case que A curmá de Miss Caldera, unha muller animada, decidida e enérxica, declarou que era unha criatura suficientemente boa, pero unha gran estrañeza; e a gobernante que, aínda que lle gustaría o seu propio xeito e calquera corpo vivo, nunca o conseguiu, subiu ao longo dos anos, a unha vella serva silenciosa, reservada, angular, que nunca abriu o seu corazón aos mortais, e nunca falou en ningún tema enerxicamente a menos que exhortase a un neno a ser bo, ou a unha moza a casar; e que se pensaba que era axeitado só para a súa posición. E, oh, como detestaba esa posición, como se esforzaba inútilmente por dominar un pouco o destino, e como, pola noite, cando se deitou a descansar, enferma e desatendida, as bágoas triscaban polas súas bochas cando pensaba na súa vella casa, e nos seus pais mortos; o seu pasado e o seu presente, os raios fríos da lúa que caían só sobre a súa cara tomaron conciencia. Se alguén tivese contado a algún dos seus coñecidos de Londres que María Caldera choraba en segredo, porque, aos trinta e dous anos, era orfa e dependente, a cousa tería sido primeiro desacreditada, e despois rido; pero a xente non sorriría nin sequera ao rexistrar o feito aquí, como é costume estender compaixón a individuos onde non lles pode facer ben, é dicir, en libros; e retener o mesmo onde podería resultar beneficioso, para o sabio, na vida real. E aínda que a señora Caldera tiña un corazón de verdade, e, ademais, só tiña dous e trinta anos, os seus alumnos, mesmo os que lle gustaban máis, insistiron en chamala unha simple, estraña vella empregada; e ela se importou moi pouco con ninguén na terra, e ninguén no mundo realmente se importou dela nin unha soa palla. Tal, entón, foi o individuo que foi escollido para instruír a Mina Frazer durante dúas horas por diem, e para levar o rebelde neno escocés "no camiño que debería ir".O seu primo, de feito, a quen, por suposto, non había beneficio para obter do arranxo, 146e que entretivo unha especie de horror do "primeiro alumno que nunca a dominou", e que, en consecuencia, ela rescindira de casa, "esperando que os poderes gobernantes alí a enviaría de volta penitente e indulxente;" aconsellou seriamente a señorita Caldera que non tivese nada que ver coa obstinada, sobre-indulgente, enganosa criatura pequena, que prometera ser tan facilmente xestionado, e que resultou tal miniatura virago. "O mellor goberno tiña unha vaga fe en Mina, e máis O que outras persoas non lle gustaron en Mina, é dicir, as súas perpetuas alusións ao seu pai, e o seu arrepentimento incesante pola súa terra natal e os amigos que alí vivían, probaron unha especie de vínculo de comunicación entre a rapaza e a muller; entre ela cuxo futuro aínda non foi revelado ao mortal ken, e ela cuxo destino foi, a toda aparencia humana, castado e asentado para sempre; entre o fillo do oficial escocés e a filla do reitor da aldea. Gustáballe a ela que non dicía iso; pero aínda así, despois dun tempo, saíron moi ben xuntos; e o mesmo fixo a nena coas súas leccións. moi Ao principio rebelouse considerablemente, tendo unha idea escura de que a señorita Caldera fora dalgún xeito accesoria aos insultos e lesións acumulados na súa cabeza nas Highland con ocasión da súa primeira e única visita ao establecemento da señorita Meredith para mozas; pero a señorita Caldera, tendo unha sensación intuitiva de que a súa acusación podería ser reprimida pola bondade, dixo tan calmamente: "Non me quererías facer infeliz eu. que Mina, bastante asombrada por este punto de vista da pregunta, respondeu: "Non o faría;" e, polo tanto, fixo o que lle dixeron, tan silenciosamente como se fose criada baixo a regra de ferro de "disciplina". Coñece Aínda había sempre, mesmo nos seus mellores momentos, algo tan inquieto, insatisfeito, e melancólico sobre o alumno, que a alma da gobernante era frecuentemente perturbada sobre ela. "Non a entendo moi ben", pensou xeralmente: "Pregúntome se o seu pai, que era tan amado por ela, o fixo; e querido a min, como tamén estou amando o neno". Pero se amou en Inglaterra ou non; se 148 novos amigos lle gustaron ou non, eloxiou ou culpou, parecía moito o mesmo a Mina: o seu corazón como o de Campbell estaba nas Terras Altas; atópase alí tenazmente, deixe o seu corpo onde poida. O país do vello, as aparencias do vello, os amigos do vello, eran para o neno o que a miúdo non demostran mesmo a xente moito máis vella, cousas para lembrar e lamentar, non por un día, senón por anos: nunca para ser esquecido ata que Mina Frazer esquecese tamén a súa propia identidade, e pasou da vista da herba e das rosas para sempre. Colin Saunders só lle fixera xustiza cando afirmou tan vehementemente, na mañá da súa saída, que "non esquecería nin sequera unha dádiva nos morros;" e cando Allan, o neto do vello labrego, que gozaba de atormentar ao xardineiro, comentou, como fixo con frecuencia: "Díxenche, Colin, que non nos lembraría máis de uns días; que non tivemos unha carta por un tempo inmenso, e o teu 'mull' paréceme o que era o príncipe Charlie, 'long o' comin', -" Saunders, mirando ao ceo como se estivese implorando para corroborar a verdade da súa afirmación, respondería: "Se eu nunca tivese oído falar dela, se nunca a tivese visto, se nunca houbese unha palabra dela de novo, sabería que o seu corazón era "nos" -os lugares e as persoas que tanto lle importaron: o fillo do meu querido vello amo nunca podería deixar de coidar da terra que el "lo'ed sae weel". "Pero o meu primo, Malcolm, tamén é fillo do capitán Frazer; e -" "¡Ai! pero a señora Mina apertaba polo lado da casa do seu pai; e el, recibiu da súa nai a natureza inglesa que non se preocupa tanto polo país ou o clan, como polo ouro, e a facilidade, e o confort, e as cousas deste mundo malvado." "Estou seguro de que os nosos veciños estarían encantados coa túa opinión sobre eles, Colin". "Flattered ou non, non importa o meu", replicou o home calorosamente; "eu lle diría ao seu rei se estivese onde está vostede agora, -que ningún pobo do mundo se preocupa tanto pola casa cando están alí, ou piñas por ela tanto cando están ausentes, como os verdadeiros vellos Highlanders que loitaron tan noblemente polo seu propio príncipe, -loitou, e caeu, e morreu por el: ai! e faríao de novo, se fose necesario. " "¡Hush! hush!" gritou Allen, rindo, "ou aínda que os días dos xacobitas remataron, teño que informarte ao noso amigo o xerife." "Eu dixen, señor Allan, eu diría ao rei, e non me importa dicirllo ao xerife; non é traizón, senón verdade; o ministro di que é así; e se o di--" "Podo xuralo", subliñou o neto do avó; "e tamén afirma que Mina non nos esquecerá?" "Nunca oín falar dela, respecto diso", respondeu o xardineiro; "pero o afirmo Mestre Allan, e se ela non me envía o 'moll' sei que quere envialo, o que é exactamente o mesmo". Colin tiña razón, como a posterior chegada da súa caixa de snuff demostrou, a única causa do atraso que xurdiu do feito de que mesmo en Londres as cousas non se poden mercar sen diñeiro, cuxa valiosa mercadoría, cando Mina fixo a súa xenerosa proposta, estaba lamentablemente en falta. Pero un agasallo do seu tío, que descubriu ao longo do tempo, talvez a través do señor Westwood, o desexo do corazón da súa sobriña, ao longo do tempo permitíndolle cumprir a súa promesa, enviou a Craigmaver o máis feo ollo de caixa de snuff do mortal que se acendeu. Ela pensou que era fermoso, con todo, e así o fixo 151Colin Saunders, que regularmente o levou a "Kirk" con el, aínda que morrería en vez de sacar un E ese marabilloso carro do tempo, seguindo o seu curso incesante polas rúas de Londres exactamente o mesmo que polas marismas escocesas, gradualmente engadiu uns centímetros á altura de Mina Frazer; deu unha expresión diferente ao seu rostro, e por un proceso imperceptible, inexplicable -e, se non notado día a día, case alarmante- transformou a Mina Frazer dun neno en algo que bordea, se non bastante, a unha moza. Pero o tempo, raramente, como sabemos, perdendo unha oportunidade de alterar sobre a cal é posíbel que poña un dedo de beleza ou un de secado, efectuara outros cambios ademais de facer a Mina máis vella; enviara a Malcolm, como mediador, á mariña; trouxo un inquilino a unha das casas do señor Merapie; e, case inmediatamente despois da chegada da señora Frazer á mansión que o comerciante elixira para a súa propia morada, instalou a Miss Haswell 152 como empregada doméstica eficiente, no lugar da señora Coleford, abdicada. Para estes acontecementos, por suposto, houbo unha multitude de razóns; pero, para non ser aburrido, abonda con dicir que en referencia a Malcolm, o señor Merapie desexara que o neno entrase na súa casa de contas; que idea foi fortemente oposta pola señora Frazer, polo seu fillo, e por último, polo señor Westwood, como el , como consecuencia das súas fortes obxeccións ao proxecto. dixo "Deixa que siga o seu propio camiño por un tempo", dixo, "e entón ou se acollerá silenciosamente ao negocio, ou se aferrará á profesión que elixiu para si. E, como de costume, o señor Merapie seguiu o consello do seu camareiro; nada máis, se hai que dicir a verdade; porque os ingleses en xeral, aínda que o noso non é unha nación militar, non teñen ningunha aversión a falar de "o meu sobriño, o capitán", servindo ao seu país por terra ou por auga: polo que apresuradamente preparou a Malcolm para o mar, e, coma se o paso fose a consecuencia natural do outro, case inmediatamente despois tomou, como a señora Frazer moitas veces desexara, o seu intelixente camareiro, o señor Alfred Westwood, en asociación. Forza E, como "un evento fai moitos", este novo arranxo de negocios trouxo, na persoa dese señor, un inquilino a unha das mans do señor Merapie; porque, co clero, o señor Westwood rexeitou os aloxamentos, e comezou ese trato miserable chamado "custodia", pola súa conta.Así, naturalmente, pasou que moitos, ou máis ben a maioría das súas noites, pasaban no armario do seu compañeiro maior, falando coa súa irmá; e, posteriormente, cando a señora Caldera estaba alí, insinuándose nas súas boas grazas, e esforzándose por recuperar, o que de algunha maneira perdeu recentemente, o seu poder sobre Mina -cuxa reserva, e estraña, e excentricidade, dixo a súa nai, aumentou cada día; pero, posteriormente, a señora Frazer E o señor Westwood non tiña a máis remota intención de casar coa señora Frazer, como o señor Merapie unha vez esperaba que faría: para ser certo, a aconsellabilidade dun tal curso presentárase unha vez a el, e el argumentara a cuestión na súa propia mente -como os xornais din sobre os avogados- con considerable habilidade e moita claridade de ambos os dous lados, pero finalmente sacudiu a cabeza e dixo "non". "Que faría cincuenta libras ao ano para manter a ela e os seus fillos, e podo conseguir unha asociación sen casar por iso; e non é de ningún xeito probable que John Merapie me dea unha parte dos beneficios e unha parte da súa irmá. Pero moi pronto ocorreu á ocupada e práctica imaxinación de Alfred Westwood que, aínda que John Merapie non podería "darlle unha parte dos beneficios e unha parte da súa irmá", aínda que probablemente lle daría "unha parte dos beneficios e unha parte da súa sobriña".E entón comezou a considerar que era unha criatura pouco comúnmente fermosa esa sobriña -bastante fermosa o suficiente para namorarse; bastante intelixente o suficiente, aínda que de ningún xeito realizado, para adornar a súa casa do West End -cando o conseguiu- e, xa que logo, antes de que se falase da asociación, decatouse de que, algunha vez, casaría con Mina Frazer, o seu consentimento a tal arranxo sendo tomado polo valente clero como unha cuestión totalmente natural. "A maior objeción posible", volveu brevemente, rindo, como se fose un chiste; pero Mina sabía que non era así do seu lado; e el, entendendo claramente que as súas palabras eran faladas con solemne seriedade, sentiuse enfadado e irritado en consecuencia. 