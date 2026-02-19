優しさは孤独な子供時代を変える

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VIII: Treats of many things. この本のどの章にもジャンプできます。 スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter VIII 多くの事柄の扱い J. H. リデル The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VIII: Treats of many things マウールとファンズ Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. あなたはこの本のどの章にもジャンプすることができます。 ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter VIII 多くの事柄の扱い By J. H. Riddell 彼の貴重な職員が投げ出した提案に基づき、メルペイ氏はミナに、カルデラ夫人が自宅で教えることを許すかどうかを尋ね、少し躊躇した後、肯定的な条件の答えを受け取って、彼はその女性に進み、彼女が甥っ子に指示することを望むかどうかを尋ねた。 貧しいミス・カルデラは、彼女の努力の結果、いくつかのポンドが約束されていたならば、たとえカンニバルを飼うという提案に飛び込んだであろう;彼女は貧しかったので、古いで言及した教会のマウスよりも貧しかったので、この小さな動物は比較的自由を享受しているので、何年も知らなかったこと、たぶん時々夢の中で除く。 彼女は、彼女は、あまりにも優れた女性の女の子だったが、彼女は、彼女は、あまりにも優しい田舎の牧師の女の子だった;彼女は、十分な流れを加え、美しい村の修道院で育てられました; 142彼女は、しっかりと教育を受けたが、彼女は、一般的に若い女性にとって非常に重要であると見なされる、それらのより軽いパイの達成のいくつかの謎に誘導されていなかった。彼女は、ラテン語を学び、ギリシャ語の3のルールを熟知し、少しドイツ語を学び、フランス語とイタリア語の意味を誰にでも尋ねることを許しました;彼女は、彼女は、すぐにラテン語とギリシア語の直接の祖先の質問者の献身的な頭に成長し、 両親は亡くなり、お金は失われ、友人は冷え、親戚は無関心で、一つを除いては皆、前述した強気な学校教師は、彼女の従姉妹、リクターの娘が絶対に困っていると聞くと、彼女が事実セミナーに協力し、報酬を受けることなく、彼女を町に尋ねるために書いた。 彼女は彼女を支え、そしてカルデラ夫人は、学校の時を経て、時々フランス語やイタリア語の授業を受け取って、経済学やパッチングによって、自分自身を着替え、時々、新しい本と花束を購入しました:後者の2つは彼女のすべての贅沢なものでした。 仕事、ピンチ、節約、彼女は彼女を教会から守ったことしかできなかったし、彼女は稀な間隔で、詩のボリュームと半端なリリーを購入することを可能にしました。 そして、彼女はかつて愛する両親、喜ばしい知人、喜ばしい家でした。 彼女の誕生は笑顔で歓迎され、彼女の母親は神に感謝して、彼女に娘が与えられました、144人が尊敬され、 幸福で裕福な人々は、彼らの顔に気遣いが欠かせない印を残した人々は、彼らの足は長年の苦労の旅に疲れ、彼らは過去の苦しみのために彼らを慰めるために優しさ、友情、幸福の二倍の部分を必要とするが、彼らは、彼らの道で孤独で、疑問なく、無視され、愛されていないと許される。 ほぼ ミス・カルデラの従姉妹──忙しい、決意ある、エネルギーのある女性──は、彼女が十分に良い生き物であると宣言したが、それは非常に奇妙なことだった;そして、彼女が自分のやり方や生きている身体が好きだったにもかかわらず、それを決して得たことはなかった支配女は、何年にもわたって、彼女の立場にふさわしいと信じられていた、静かな、保守的で角的な老婆に転落し、子供に良いこと、あるいは女の子に結婚することを勧めない限り、決して心を開いたことのない、死者に心を開いたことのない、決してエネルギー的に話したことはなかった。 そして、ああ、彼女はその立場をどれほど憎んでいたか、彼女が運命を少しだけコントロールしようと無駄に努力してきたか、そして、彼女の状態をどのように知っていたか、そして、夜、彼女が病気で絶望したまま休んでいたとき、彼女の元の家、そして彼女の死んだ両親のことを考えたとき、彼女の頬に涙が流れ、彼女の過去、そして彼女の現在、彼女の顔に落ちた冷たい月の光が気づいた。 もし誰かが彼女のロンドンの知り合いに、マリー・カルデラが三十二歳の時に孤児と所属者だったので、秘密裏に泣いていたと話したとしたら、それは最初に非難され、それから笑われたであろうが、人々はここでこの事実を記録するときさえ笑わないだろう。 そして、カルデラ夫人は優しい心を持っていたが、それに加えて、わずか2歳30歳だったが、彼女の弟子たち、たとえ彼女が一番好きだった者たちさえも、彼女を単純で不思議な老女と呼び続けた。 そこで選ばれたのは、ミナ・フレーザーを2時間ずつ教え、反逆的なスコットランドの子供を「彼女の行くべき道」に連れて行かせる人だった。彼女のいとこは、もちろん、この取り決めから利益を得ることのできない人だった146そして、彼女が「彼女を支配した最初の生徒」の恐ろしさを感じ、その結果、彼女は「そこに支配する権力が彼女を悔い改めて許すことを望んで帰宅させた」と結論づけ、「そこにいる支配権力が彼女を悔い改めて引き返すだろう」と真剣にアドバイスし、カルデラ夫人には、彼女が子供を教えるという頑固な、過剰な、欺瞞的に見える小さな生き物とは何の関係もないと、 ミナの他の人々が嫌っていたこと、すなわち、彼女の父親への永遠の言及、そして彼女の故郷の土地とそこに住む友人に対する絶え間ない後悔は、少女と女の間のコミュニケーションのつながりを見せたこと、彼女の将来はまだ死者のケンに明らかにされていなかったこと、そして彼女の運命は、あらゆる人間の見た目に、投げ捨てられ、永遠に定められたこと、スコットランドの将校の子供と村長の娘の間のコミュニケーションのつながりであったこと。 彼女はそうは言わなかったが、それでも、しばらくして、彼らは驚くほどうまく一緒にいたし、小さな女の子もそのレッスンでそうした。 とても 最初は、彼女は、ミス・カルデラが、彼女のハイランドの頭に蓄積された侮辱や怪我に何らかの形で加害者であったという曖昧な考えを持って、メレディス夫人の若い女性の施設への彼女の最初の唯一の訪問の際には、かなり反抗した;しかし、ミス・カルデラは、彼女の責めが優しさによって抑制されるかもしれないという直感を持って、とても静かに言った、「あなたは私を不幸にすることを望まない。 ミナはこの質問の見方に驚き、「彼女はしないだろう」と答え、したがって、彼女が「規律」の鉄の法則の下で育てられたかのように静かに言った。 知る それでも、彼女の最良の瞬間でさえ、生徒について、いつも何か不安、不満、そしてメランコリーがあったので、支配人の魂はしばしば彼女について悩んでいた。 しかし、イギリスで愛されたか否か、148人の新しい友人が気に入ったか否か、褒められたか、責めたかは、ミナに同じように見えた:彼女の心はキャンベルのような高原にあり、そこに頑固に閉じ込められ、彼女の体はどこにでもあるようにしてくださいました。 古代の国 - 古代の見た目 - 古代の友人 - 彼らは若い子供にしばしば、彼らはしばしばはるかに高齢者にさえ証明しないものだった - 思い出して悲しむべきもの、一日ではなく、何年にもわたって:ミナ・フラザーが自身のアイデンティティも忘れなければならず、そしてヘザーとバラの視線から永遠に過ぎ去るまで、決して忘れられないこと。 コリン・サンダーズは、彼女の出発の朝、彼女が「彼女はマウールのデイジーさえ忘れないだろう」と強烈に主張した時、ただ彼女の正義を果たしたにすぎず、そして、庭師を苦しめることに喜んでいた老人のラードの孫アランが、よく言ったように、こう言った時: 「コリン、彼女は数日以上私たちを思い出さないだろう、私たちは長い間手紙を持っていなかったし、あなたの『マウル』は、チャーリー王子の『長いオ』コミン』のようだ」 Saundersは、彼の主張の真実を確認するために149を懇願するかのように、天を見上げて答える。 「もし私が彼女のことを聞いたことがなかったら、もし彼女を見たことがなかったら、もし彼女の言葉が二度と出てこなかったら、彼女の心は、彼女がとても大切にしていた場所と人々であることを知っていたでしょう。 「しかし、私のいとこ、マルコムは、フラザー船長の息子でもある。 「ああ!しかしミス・ミナは父親の家の側を追い詰め、彼は母親からイギリス人の性質を手に入れ、この邪悪な世界のものや、金や、快適さや、快適さや、金のことほど気にしない」 「我々の隣人たちは、あなたが彼らについてのあなたの意見に魅せられるだろう、コリン。 彼は彼らの王に、もし彼があなたが今いる場所に立っていたならば、この世の誰も、彼らがそこにいる時、家をそんなに大切にし、あるいは欠席する時、家をそんなに大切にし、あるいは必要ならば再びそうするだろう、と、自分自身の王子のためにそれほど崇高に戦った真の古い高地の人々のように、戦って、倒れて、彼のために死んだ、と言った。 「ハッシュ!ハッシュ!」アレンは笑いながら叫んだ、「あるいは、ヤコブの日々が終わったにもかかわらず、わたしはあなたを友の警官に報告しなければならない」 「私は言った、マスター・アラン、私はそれを王に伝えるつもりだ、そして、シャリフに伝えるのが嫌だ、それは裏切りではなく、真実だ、大臣はそう言っている、そして、もし彼がそう言うなら――」 「わたしは誓うことができる」と、幼稚園の孫は言った、「ミナはわたしたちを忘れないと言っているだろうか」。 「このことについて彼のことを聞いたことはない」と庭師は答えたが、私はそう主張するアラン、そして彼女が私に「」を送らなければ、彼女はそれを送りたいと知っている。 コリンはかなり正しかったが、その後の彼のスヌフボックスの到来が証明したように、遅延の唯一の原因は、ロンドンでさえお金なしで物を買うことができないという事実から生じたが、その貴重な商品は、ミナが彼女の寛大な提案をしたとき、彼女は残念なことに欠けていた。しかし、彼女の叔父からの贈り物は、時間の経過で発見した、おそらくウエストウッド氏の媒介を通じて、彼の甥の心の欲望は、長いこと彼女が彼女の約束を果たすことを可能にし、彼女はクレイグマバーに送った、最も醜いスヌフボックスの目は、死者の今まで点灯しました。 そして、その素晴らしい時間の馬車は、ロンドンの街並みとスコットランドの山岳地帯に沿って同じような流れを続けて、徐々にミナ・フレーザーの身長に数インチを加え、彼女の顔に異なる表現を与え、目に見えない、説明不能な、そして、日々気づかなければ、ほぼ不安定なプロセスによって、ミナ・フレーザーを子供から若い女性に近づくものに変えた。 しかし、我々が知っているように、時間は、しばしば、彼が美しさや乾燥の指を置くことのできる変革の機会を逃すことができず、ミナを年をとる以外の変化をもたらしなかった;彼はマルコムを海軍に派遣し、マルピエ氏の家の一つに賃貸人を連れて来た;そして、フラザー夫人の家に到着してからほぼ直ぐに、商人は自分の居所を選んだとき、彼はコールフォード夫人の代わりに、効率的な家政婦としてミス・ハスウェル152を設置した。 もちろん、これらの出来事には、いくつかの理由があったが、退屈しないために、マルコムについて言えば、メルピエ氏は、少年が彼のカウントハウスに入ることを望んでいたということを言うだけで十分である;この考えは、フレーザー夫人、彼女の息子、そして最後に、ウェストウッド氏によって強く反対された。 プロジェクトに対する強烈な反対の結果。 言った 「彼はしばらく自分の道を進もう」と彼は言った、「それから彼は静かにビジネスに落ち着くか、それとも彼が自分自身のために選んだ職業に固執するだろう。 彼をテーブルに連れて来ると、彼は決して賢い商人であろうと勇敢な将校であろうと、彼に彼の願いをあげて、あなたはすぐに見るだろう、それは単なる幼稚なファンタジーではないか:理論的には海軍を好むことは一つであり、実践的な知識はもう一つである;彼は果実を食べて、それが最も甘いか、最も苦いかを見つけることは決してないだろう」そして、いつものように、マーピエ氏は彼の職員のアドバイスに従い、真実を語らなければ、何も言わざるを得ない。 力 そして、「一つの出来事が多くを生み出す」というように、この新しいビジネス協定は、あの紳士の身内で、一人の賃貸人が、メルピエ氏の悲惨な邸宅のひとつに連れ込んだので、職員として、ウェストウッド氏は宿泊施設を捨て、自らのために「家事」と呼ばれる不幸な取引を始めたので、自然に、彼が最近失ったもの、ミナに対する彼の権力、あるいは彼の晩のほとんどが、彼の上級パートナーの寝室で過ごされ、彼の妹と話し合ったことがあり、そして、カルデラ夫人がそこにいたとき、彼女自身を彼女の善良な恵みにふさわし、そして彼が何らかの方法で失ったものを取り戻そうと努力した。 154そして、ウェストウッド氏は、かつてメルピ氏が予想していたように、フレーザー夫人と結婚するという最も遠い意図はなかった:確かに、そのようなコースの適切さはかつて彼に現れ、彼は、弁護士についての新聞が言っているように、この問題を彼自身の頭の中で論じていたが、彼は最終的に頭を振って「ノー」と言った。 「彼女と彼女の子供たちを養うために年間50ポンドは何をしてくれるだろうか、そして私は結婚せずにパートナーシップを得ることができるだろう、そしてジョン・メルペイはどちらも私に収益の一部と妹の一部を与える可能性はありません。 しかし、すぐにアルフレッド・ウェストウッドの忙しい実践的な想像力に現れたのは、ジョン・メルペイが「彼に収益の一部と妹の一部を与える」ことなく、彼が「彼に収益の一部と甥の一部を与える」ことだったが、彼はその後、その甥っ子が何という不思議に優しい小さな生き物であるかを考え始めた――恋に落ちるのに十分に美しい、十分に賢い、たとえ全く実現されていないが、彼がそれを手に入れた時、彼のウェストエンドの家を飾るのに十分に賢い――したがって、パートナーシップの話す前に、彼はいつかミナ・フラザーと結婚するつもりだと考えた。 「彼女は子供の頃の私を好きだったし、今もそうしているが、少なくとも、彼女がなぜそうでなければならないのかはわからない」と彼は論じた、「彼女の叔父は彼女に大きな財産を与えるだろうし、すべては尊敬に値するだろう」と結論づけると、彼はミナに「特別に好意的な」ことをし始めたが、奇妙に言うと、彼の魅惑にとても無感性に見えたので、結局、ウエストウッド氏はかなり挑発され、彼が言ったように、ただ「事態が本当にどうだったかを見る」ことを決意した。 そして、それに従って、ある夜、彼女に会うためにドレッシングルームへ向かう途中、 クライアントは急に要求した── 正面 「ああ、ミナ、長い間、あなたに何かを尋ねようとしていたのですが、あなたは私と結婚することに異議を持ちますか?」 「最大の異議だ」彼女はしばらくして戻った。そこで彼は、まるで大騒ぎのように笑ったが、ミナは、それが彼の味方ではなかったことを知っていた。 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 リリース日: 2026年2月14日, from * Astounding Stories. (2009) Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. プロジェクト・グーテンバーグ. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html