Dashuria shndërron një fëmijëri të vetmuar

Stories of Super-Science Shkurt 2026: The Moors and the Fens, vëllimi 1 (i 3) - Kapitulli VIII Trajtimi i shumë gjërave By J. H. Riddell Duke vepruar në bazë të sugjerimit që shërbëtori i tij i çmuar kishte hedhur jashtë, z.Merapie e pyeti Minën nëse do ta lejonte zonjën Caldera ta mësonte në shtëpi, dhe duke marrë, pas disa hezitimeve, një përgjigje të kushtëzuar në mënyrë afirmative, ai shkoi tek ajo zonjë dhe kërkoi nëse ajo do të ishte e gatshme të udhëzonte mbesën e tij. Miss Caldera e varfër do të kishte hedhur poshtë propozimin për t’u bërë edhe një kanibal, po të ishte premtuar disa paund si rezultat i përpjekjeve të saj; sepse ajo ishte e varfër, madje edhe më e varfër se miu i kishës që përmendet në shellën e vjetër, për shkak se ky kafshë e vogël gëzon lirinë krahasuese, diçka që guvernatori nuk e kishte ditur për vite me radhë, përveç ndoshta herë pas here në ëndrra. Ajo ishte vajza e një kleriku të fshatit, e cila u rrit në një rectoratë të bukur fshatare; kishte pasur një edukim të fortë, por nuk u fut në kohë në misteret e ndonjë prej këtyre arritjeve më të lehta, të cilat zakonisht konsideroheshin aq të domosdoshme për gratë e reja.Ajo u mësua në latinisht, kishte mësuar rregullin e treve, e dinte pak gjermanisht, dhe ishte dashnore e frëngjishtes dhe italiane; kishte studiuar matematikën deri në një farë mënyre, ajo u rrit si një problem në Euklidi, plot me vijat e ashpra dhe këndet e ngurtë; algjebra, për të, pothuajse nuk paraqiti vështirësi më të mëdha se prapambetja e shkronjave të zeza, dhe sa i përket derivimit Prindërit vdiqën, paratë u humbën, miqtë u ftohën, të afërmit u shqetësuan, të gjithë me përjashtim të një – mësuesja me mendje të fortë e referuar më parë, i cili, duke dëgjuar se kushëriri i saj, vajza e rektorit, ishte në nevojë absolute dhe nuk mund të merrte një situatë, shkroi për ta kërkuar atë në qytet, në mënyrë që ajo të mund të ndihmojë në seminarin e saj të çështjeve faktike dhe të mos marrë asnjë shpërblim. Ajo e mbështeti; dhe zonja Caldera, pas orëve të shkollës, duke marrë ndonjëherë një mësim në frëngjisht ose në italisht, e gdhendur nga ekonomia dhe patching, për të veshur veten, dhe nganjëherë, për të blerë një libër të ri dhe një grumbull lule: të dy të fundit ishin të gjitha luksozitë e saj. Punëtori, duke rrahur, shpëtuar, ajo nuk mund të bëjë asgjë më shumë se duke e mbajtur atë nga kongregacioni, dhe e bëri të mundur për të blerë, në intervale të rralla, një vëllim poezi dhe disa luleshtrydhe gjysmë-faded. Dhe kjo ishte ajo që dikur kishte prindërit e dashur, njohuritë e këndshme, një shtëpi të gëzuar; lindja e të cilit ishte mirëpritur me të lumtur dhe të pasur; ndërsa ata, në fytyrat e të cilëve kujdesi ka vënë shenjën e tij të patundur, - këmbët e të cilëve janë të lodhur nga udhëtimi i vështirë i viteve, të cilët kërkojnë një pjesë të dyfishtë të mirësisë, miqësisë dhe lumturisë, për t'i ngushëlluar ata për mjerimin e së kaluarës, - lejohet të kalojnë të vetmuar në rrugën e tyre, të padiskutueshëm, të pakujdesshëm, të padëshiruar. thuajse Vëllai i zonjës Caldera – një grua e zënë, e vendosur, energjike – deklaroi se ajo ishte një krijesë mjaft e mirë, por një çudi e madhe; dhe guvernatori i cili, megjithëse do të kishte pëlqyer mënyrën e saj si dhe çdo trup të gjallë, kurrë nuk e kishte marrë atë, u zhvendos me kalimin e viteve, në një shërbëtore të heshtur, të rezervuar, me kënd, e cila kurrë nuk e hapi zemrën e saj për të vdekshmit, dhe kurrë nuk fliste energjikisht për ndonjë çështje, përveç nëse ajo ishte duke i bërë thirrje një fëmije të jetë e mirë, ose një vajzë për t’u martuar; dhe që mendohej se ishte vetëm e përshtatshme për pozitën e saj. Dhe, oh, sa e urrente atë pozitë, sa pa vlerë kishte përpjekur të zotëronte fatin pak, dhe gjendjen e saj, ajo e dinte; dhe si, natën, kur ajo u shtri për të pushuar, e sëmurë dhe e fryrë, lotët i rridhnin fytyrat e saj, kur ajo mendonte për shtëpinë e saj të vjetër, dhe prindërit e saj të vdekur; e kaluara e saj, dhe e tashmja e saj, - rrezet e ftohta të hënës që ra mbi fytyrën e saj vetëm mori njohuri. Sikur dikush t’i kishte thënë ndonjë nga njohuritë e saj në Londër se Maria Kaldera qante fshehurazi, sepse, në moshën tridhjetë e dy vjeçare, ajo ishte jetimë dhe e varur, gjëja do të diskreditohej së pari, dhe pastaj do të qeshte; por njerëzit nuk do të buzëqeshin as kur unë do ta regjistroja faktin këtu, pasi është zakon t’u jepej dhembshuri individëve ku nuk mund t’u bëjë asgjë të mirë, domethënë, në libra; dhe të mbajë të njëjtën gjë ku mund të jetë e dobishme, për të zgjuar, në jetën reale. Dhe megjithëse zonja Caldera kishte një zemër të mirë e të vërtetë, dhe për më tepër ishte vetëm dy e tridhjetë vjeç, nxënësit e saj, madje edhe ata që e pëlqenin më së miri, këmbëngulën ta quajnë atë një shërbëtore të vjetër të thjeshtë dhe të çuditshme; dhe ajo kujdesej shumë pak për askënd në tokë, dhe askush në botë nuk kujdesej me të vërtetë për të. Kështu, pra, ishte personi i zgjedhur për të udhëzuar Mina Frazer për dy orë në ditë, dhe për të sjellë fëmijën e rebeluar skocez "në rrugën që duhet të shkojë". kushëriri i saj, me të vërtetë, të cilit, natyrisht, nuk kishte asnjë përfitim për të fituar nga marrëveshja, 146dhe i cili argëtoi një lloj tmerri të "studentit të parë që e kishte zotëruar ndonjëherë", dhe të cilin si pasojë e kishte hedhur në shtëpi në mënyrë të shkurtër, "në shpresë se fuqitë qeveritare atje do ta dërgonin atë përsëri të penduar dhe të pëlqyeshëm;" këshilloi seriozisht zonja Caldera të mos kishte të bëjë asgjë me detyrën e mësimit të fëmijës, të tepërt, mashtrues, Ajo që personat e tjerë nuk i pëlqenin në Mina, domethënë, aluzionet e saj të përjetshme për babanë e saj, dhe pendimi i saj i vazhdueshëm për tokën e saj të lindjes dhe miqtë që banonin atje, provuan një lloj lidhjeje komunikimi midis vajzës dhe gruas; midis saj, e ardhmja e së cilës ishte ende e panjohur për kenin vdekjeprurës, dhe asaj, fati i së cilës ishte, për të gjithë pamjen njerëzore, i hedhur dhe i vendosur përgjithmonë; midis fëmijës së oficerit skocez dhe vajzës së rektorit të fshatit. I pëlqente ajo që nuk thoshte kështu; por megjithatë, pas një kohe, ata kaluan jashtëzakonisht mirë së bashku; dhe kështu bëri vajza e vogël me mësimet e saj. shumë Në fillim ajo u rebelua në mënyrë të konsiderueshme, duke pasur një ide të zbehtë se zonja Caldera kishte qenë në një farë mënyre aksesor ndaj fyerjeve dhe lëndimeve të grumbulluara në kokën e saj të Highlandit me rastin e vizitës së saj të parë dhe të vetme në institucionin e zonjës Meredith për zonjat e reja; por zonja Caldera, duke pasur një ndjenjë intuitive se akuzat e saj mund të nënçmohen nga mirësia, tha kaq qetësisht: "Ju nuk do të donit të më bënit të pakënaqur. Kjo Mina, mjaft e habitur nga kjo pikëpamje e pyetjes, u përgjigj: "Ajo nuk do;" dhe, për këtë arsye, bëri atë që i ishte thënë, në mënyrë të qetë, sikur të ishte rritur nën rregullin e hekurt të "disiplinës". e di Megjithatë, ka pasur gjithmonë, edhe në momentet e saj më të mira, diçka aq të shqetësuar, të pakënaqur, dhe melankolike në lidhje me nxënësin, se shpirti i guvernatorit ishte shpesh shqetësuar për të. "Unë nuk e kuptoj plotësisht atë," ajo përgjithësisht mendonte: "Unë pyes nëse babai i saj, i cili ishte aq i dashur për të, e bëri; dhe i dashur mua, sa i dashur jam edhe unë duke u rritur për fëmijën." Por nëse e donte në Angli apo jo; nëse 148 miqtë e rinj e pëlqenin apo nuk e pëlqenin, e lavdëruan apo e fajësonin, ajo dukej shumë e njëjtë për Mina: zemra e saj si ajo e Campbell ishte në Highlands; ajo mbeti atje me këmbëngulje, le trupin e saj të jetë ku mund të jetë. Vendi i të vjetrit - pamja e të vjetrit - miqtë e të vjetrit, ishin për fëmijën e vogël atë që ata shpesh nuk e dëshmojnë edhe për njerëzit shumë më të vjetër - gjëra për t'u kujtuar dhe për t'u pikëlluar, jo për një ditë, por për vite: kurrë për t'u harruar derisa Mina Frazer duhet të ketë harruar edhe identitetin e saj, dhe kaloi nga shikimi i shkopinjve dhe trëndafilave përgjithmonë. Colin Saunders e kishte bërë thjesht të drejtën e saj, kur ai deklaroi kaq fuqishëm, në mëngjesin e largimit të saj, se “ajo nuk do të harronte as edhe një daisy në moors;” dhe kur Allan, nipi i pleqërisë së vjetër, i cili gëzohej në torturimin e kopshtarit, vuri në dukje, si ai shpesh bëri: “Unë ju thashë, Colin, ajo nuk do të kujtohet për ne për më shumë se disa ditë; ne nuk kemi pasur një letër për një kohë të madhe, dhe ‘mull’ juaj më duket si ajo që ishte Princi Charlie, ‘long o’ comin’, –.” Saunders, duke shikuar lart në qiell si për të lutur 149it për të konfirmuar të vërtetën e pretendimit të tij, do të përgjigjet - “Nëse nuk do të kisha dëgjuar kurrë për të, nëse nuk do ta kisha parë kurrë, nëse nuk do të kishte më asnjë fjalë prej saj, do të dija se zemra e saj ishte ‘ne’ – vendet dhe njerëzit për të cilët ajo kujdesej aq shumë: fëmija i zotërisë tim të vjetër të dashur kurrë nuk mund të mos kujdesej për tokën që ai ‘lo’ed sae weel’. “Por kushëriri im, Malcolm, është edhe djali i kapitenit Frazer. “Ah! por zonja Mina u shtrëngua pas anës së babait të saj të shtëpisë; dhe ai, mori nga nëna e tij natyrën angleze që nuk kujdeset aq shumë për vendin apo klanin, sa për arin, lehtësinë dhe rehati, dhe gjërat e kësaj bote të ligë.” “Unë jam i sigurt se fqinjët tanë do të jenë të kënaqur me mendimin tuaj për ta, Colin.” “Të pëshpëritur apo jo, nuk më intereson asgjë”, u përgjigj njeriu me ngrohtësi; “do t’ia thosha mbretit të tyre nëse ai do të qëndronte atje ku jeni tani, se asnjë popull në botë nuk kujdeset aq shumë për shtëpinë kur janë në të, ose pin aq shumë për të kur janë larg, si pleqtë e vjetër që luftuan kaq fisnikisht për princin e tyre, – luftuan, ranë dhe vdiqën për të: ha! dhe do ta bënin përsëri, nëse do të duhej.” “Hush! hush!” bërtiti Alleni, duke qeshur, “ose edhe pse ditët e Jakobitëve kanë mbaruar, unë do të duhet t’ju raportoj sherifit, mikut tonë.” “Unë i thashë, zotëri Allan, do t’ia them mbretit, dhe nuk më intereson t’ia them sherifit; nuk është tradhti, por e vërteta; ministri thotë se është kështu; dhe nëse ai e thotë atë –” “Unë mund të betohem,” tha nipi i të birit; “dhe a do të thotë ai gjithashtu se Mina nuk do të na harrojë?” “Unë kurrë nuk e kam dëgjuar atë të flasë për të, në lidhje me këtë,” u përgjigj kopshtari; “por unë e them këtë mjeshtër Allan, dhe nëse ajo nuk më dërgon ‘mullin’, unë e di se ajo dëshiron ta dërgojë atë, e cila është vetëm e njëjta gjë.” Colin ishte mjaft i saktë, siç tregoi ardhja e mëvonshme e kutisë së tij, arsyeja e vetme e vonesës që kishte lindur nga fakti se edhe në Londër gjërat nuk mund të blehen pa para, prej të cilave mallra të vlefshme, kur Mina bëri propozimin e saj bujar, ajo ishte për fat të keq në nevojë. Por një dhuratë nga xhaxhai i saj, i cili zbuloi me kalimin e kohës, ndoshta nëpërmjet zotit Westwood, dëshirën e zemrës së mbesës së tij, duke e lejuar atë të përmbushë premtimin e saj, ajo i dërgoi Craigmaverit syrin më të shëmtuar të kutisë së vdekjes që kishte ndezur ndonjëherë. Ajo mendonte se ishte e bukur, megjithatë, dhe kështu bëri 151Colin Saunders Dhe ky karrocë e mrekullueshme e kohës, duke ndjekur rrjedhën e saj të pandërprerë përgjatë rrugëve të Londrës si mbi muret skoceze, gradualisht shtoi disa inç në lartësinë e Mina Frazer; i dha një shprehje të ndryshme fytyrës së saj, dhe me një proces të padukshëm, të pashpjegueshëm - dhe, nëse nuk vërehet ditë pas dite, pothuajse alarmante - e shndërroi Mina Frazer nga një fëmijë në diçka që kufizohej, nëse jo krejtësisht, me një zonjë të re. Por koha, rrallë, siç e dimë, duke humbur një mundësi për të ndryshuar mbi të cilën është e mundur për të vënë ose një gisht zbukurim ose një gisht thithje, kishte bërë ndryshime të tjera përveç asaj që e bënte Mina më të vjetër; ai kishte dërguar Malcolm, si një ndërmjetës, në marinë; solli një qiramarrës në një nga shtëpitë e zotit Merapie; dhe, pothuajse menjëherë pas mbërritjes së zonjës Frazer në manastir tregtari kishte zgjedhur për banesën e tij, vendosi zonjës Haswell 152 si kujdestare efikase, në vend të zonjës Coleford, abdikuar. Për këto ngjarje, natyrisht, kishte një shumëllojshmëri arsye; por, për të mos qenë i mërzitshëm, mjafton të thuhet se në lidhje me Malcolm, z.Merapie kishte dëshiruar që djali të hynte në shtëpinë e tij të numërimit; një ide e cila u kundërshtua fuqishëm nga zonja Frazer, nga djali i saj, dhe më në fund nga z. për shkak të kundërshtimeve të tyre të forta ndaj projektit. tha “Le të ndjekë rrugën e vet për një kohë,” tha ai, “dhe atëherë ai ose do të vendoset në mënyrë të qetë në biznes, ose do të qëndrojë në profesionin që ka zgjedhur për veten e tij. Dhe, si zakonisht, zoti Merapie ndoqi këshillën e shërbëtorit të tij; asgjë e madhe, nëse duhet thënë e vërteta; sepse anglezët në përgjithësi, megjithëse ne nuk jemi një komb ushtarak, nuk janë në asnjë mënyrë të gatshëm të flasin për “prijësin tim, kapitenin”, duke i shërbyer vendit të tij me tokë ose me ujë: prandaj me nxitim e nxiti Malcolm-in për në det, dhe, sikur një hap të ishte pasojë e natyrshme e tjetrit, pothuajse menjëherë, siç shpesh kishte dëshiruar zonja Frazer, mori në partneritet shërbëtorin e tij të zgjuar, z. Forca Dhe, si “një ngjarje bën shumë”, ky marrëveshje e re biznesi solli, në personin e atij zotëri, një qiramarrës në një nga shtëpitë e trishtueshme të zotit Merapie; sepse, me shërbim, zotëri Westwood hodhi poshtë banesat dhe filloi atë tregti të mjerë të quajtur “mbajtja e shtëpisë” për veten e tij. Kështu, natyrisht, ndodhi që shumë, ose më mirë pjesën më të madhe të mbrëmjeve të tij, u kaluan në dhomën e dhomës së partnerit të tij të lartë, duke biseduar me motrën e tij; dhe, më pas, kur zonja Caldera ishte atje, duke e konfirmuar veten në dhuratat e saj të mira, duke u përpjekur të rifitojë, atë që në një farë mënyre Dhe zoti Westwood nuk kishte qëllimin më të largët të martohej me zonjën Frazer, siç kishte pritur dikur z.Merapie: të jetë i sigurt, këshillueshmëria e një kursi të tillë i kishte paraqitur dikur vetveten atij, dhe ai e kishte argumentuar çështjen në mendjen e tij – siç thonë gazetat për avokatët – me aftësi të konsiderueshme dhe shumë qartësi nga të dyja palët, por më në fund ai tronditi kokën dhe tha “jo”. “Çfarë do të bënin pesëdhjetë paund në vit për ta mbajtur atë dhe fëmijët e saj, dhe unë mund të kem një partneritet pa u martuar për të; dhe nuk është aspak e mundshme që John Merapie do të më japë një pjesë të fitimeve dhe një pjesë të motrës së tij. Por shumë shpejt erdhi në imagjinatën e zënë dhe praktike të Alfred Westwood, se edhe pse John Merapie nuk mund të "i japë atij një pjesë të fitimeve dhe një pjesë të motrës së tij", megjithatë ai me siguri do t'i "i japë atij një pjesë të fitimeve dhe një pjesë të mbesës së tij". "Ajo më pëlqente kur ishte fëmijë, dhe vazhdon ta bëjë këtë; të paktën, nuk e shoh pse nuk duhet," argumentoi ai; "unika e saj do t'i japë asaj një pasuri të madhe, dhe gjithçka do t'i përshtatet admirueshëm." Dhe, në përputhje me këtë, duke kërcyer në rrugën e tij deri në dhomën e skicave një mbrëmje për ta takuar, Kërkoi papritmas – Paraardhësi "Oh, Mina, kam ndërmend t'ju pyes diçka për një kohë të gjatë: a duhet të keni ndonjë kundërshtim që të martoheni me mua?" "Përmbajtja më e madhe e mundshme", u kthye ajo për një kohë të shkurtër, ku ai qeshi sikur të ishte një shaka e madhe; por Mina e dinte se nuk ishte kështu në anën e tij; dhe ai, duke kuptuar qartë se fjalët e saj ishin folur me seriozitet solemn, ndihej i zemëruar dhe i zemëruar përkatësisht. Ky libër është pjesë e domain publik. Tregime mahnitëse. (2009). Tregime mahnitëse të SUPER-SCIENCE, FEBRUARI 2026. SHBA. Projekti Gutenberg. Data e lirimit: 14 shkurt 2026, nga https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Ju mund ta kopjoni, ta jepni ose ta ri-përdorni atë nën kushtet e Projektit Gutenberg License të përfshira me këtë eBook ose online në www.gutenberg.org, e vendosur në https://www.gutenberg.org/policy/license.html. në www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html