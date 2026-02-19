Güzellik Yalnız Bir Çocukluğa Dönüşür

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories HackerNoon's Book Blog Post serisinin bir parçasıdır. Bu kitabın herhangi bir bölümüne buradan geçebilirsiniz. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VIII: Treats of many things Şaşırtıcı Süper Bilim Hikayeleri Şubat 2026: Moorlar ve Fensler, Bölüm 1 (Üçüncü Bölüm) - Bölüm VIII Birçok şeyin tedavisi By J. H. Riddell Değerli memurunun sunduğu öneriye dayanarak Merapie, Mina’ya evde hanım Caldera’nın öğretmesine izin vereceğini sordu ve bazı tereddütler sonrasında evet cevabını aldıktan sonra, o kadına gidip torununu eğitmeye istekli olup olmadığını sordu. Zavallı Miss Caldera, çabalarının sonucunda bir kaç pound vaat edildiği halde, bir kanibali bile taklit etme teklifi üzerine atlayacaktı; çünkü o fakirdi - eski çamurda söylenen kilise farelerinden bile daha fakirdi, çünkü bu küçük hayvan karşılaştırmalı özgürlüğün tadını çıkarıyordu, hükümdarın yıllarca bilmediği bir şeydi, belki de rüyalarda bazen hariç. Küçük bir kâğıdın kızıydı, ama o güzel bir köy rektöründe yetiştirilmişti; 142 güzel bir köy rektöründe yetiştirilmişti; yoğun bir şekilde eğitilmişti, ama zamanla genç kadınlar için çok önemli olduğu düşünülen bu daha hafif yapıtların gizemlerine bulaşmamıştı.Latince öğrenmişti, üçün kuralından daha fazla zorluk çekmişti; ve kelimelerin bir kısmını biliyordu; Fransızca ve İtalyanca'nın anlamını sormak için herhangi birine izin verdim; ve bir şekilde Euclid'deki ve doğrudan Yunanca atalarının sorgu görevlilerinin sorgu kafasına, çabucak ıslak çizgiler ve açılar ile dolu, algebra, ona, en iyisi üzerinde duran siyah harflerin boğazından daha kal Ebeveynler öldü, para kayboldu, arkadaşlar soğuklaştı, akrabalar dikkatsiz kaldı, hepsi bir tanesi hariç - daha önce söylediği güçlü akıllı okul müdürü, kuzeninin, rektörün kızı'nın kesinlikle ihtiyaç duyduğunu ve bir durum bulamadığını duyunca, kentte ona yardım etmesini ve hiçbir ücret almasını istemek için yazdı. Onu destekledi; ve Miss Caldera, okul saatlerinden sonra, bazen Fransızca veya İtalyanca bir ders alarak, ekonomik ve patchwork, kendisini giydirmek, ve bazen, yeni bir kitap ve bir yığın çiçek satın aldı; ikisi de tüm lükslerdi. Çalışma, tıraş, kurtarma, o parkeyi korumaktan başka bir şey yapamazdı, ve nadir aralıklarla ona bir şiir hacmi ve birkaç yarı yumuşak lilyalı satın almasına izin verdi. Ve bu bir zamanlar sevgi dolu ebeveynler, hoş tanıdıklar, neşeli bir ev vardı; doğumu gülümseme ile karşıladım, annesi Tanrı'ya teşekkür etti, çünkü ona bir kızı verildi, bir zamanlar hayranlık, sevgi vardı: kesinlikle: bu. o bu dünyanın ve içinde olan insanların Mutlu ve zengin olanlar; ama bakımı yüzlerine yanlışlıkla işaret etmiş olanlar, ayakları yılların zorlu yolculuğundan yorulmuş olanlar, geçmişin acıları yüzünden onları teselli etmek için iki katı naziklik, dostluk ve mutluluk gerektirenler, yolculuklarında yalnız kalmaya izin verilir, sorgulanmamış, dinlenmemiş, sevilmemiş. Neredeyse Miss Caldera'nın kuzeniydi - yoğun, kararlı, enerjik bir kadın - yeterince iyi bir yaratık olduğunu, ancak büyük bir gariplik olduğunu ilan etti; ve her ne kadar kendi yolunu ve herhangi bir vücuda sahip olmayı sevse de onu asla elde edemeyecek olan yönetici, yıllar boyunca sessiz, sakat, açıklı yaşlı bir hizmetçi haline düştü, ölümlülere kalbini açmadı ve hiçbir konuda enerjik bir şekilde konuşmadı; bir çocuğa iyi olmasını veya bir kızla evlenmesini teşvik etmediği sürece; ve onun pozisyonuna sadece uygun olduğunu düşündü. Ve oh! o pozisyondan ne kadar nefret etti, kaderini biraz daha iyi yönetmek için ne kadar işe yaramıştı, ve durumunun ne kadar iyi olduğunu biliyordu; ve nasıl, gece yatmak için yatınca, hasta ve nefret içinde, gözyaşları eski evini ve ölmüş ebeveynlerini düşündüğünde, geçmişini ve şimdiki halini, yüzüne tek başına düşen soğuk ay ışınlarının farkına vardı. Mary Caldera'nın gizlice ağladığını, çünkü otuz iki yaşındayken yetim ve bağımlıydı, birisi Londra tanıdıklarından birine söylemiş olsaydı, ilk önce bu konuyu küçümsemiş olurdu, sonra gülmüş olurdu; ama insanlar bu gerçeği burada kaydettiğimde bile gülümsemezlerdi, çünkü kitaplarda onlara hiçbir iyilik yapamayacak olan bireylere acı çekmek ve gerçek hayatta faydalı olabilecekleri yerlerde onu tutmak alışkanlık haline geldi. Miss Caldera'nın güzel bir yüreği vardı ve ayrıca sadece iki ve otuz yaşındaydı, öğrencileri, kendisini en çok sevenler bile, onu sıradan, garip yaşlı bir hizmetkar olarak adlandırmaya devam ettiler; ve yeryüzündeki hiç kimsenin umurunda değildi ve dünyanın hiç kimse onun için bir çamur bile değildi. Böylece, Mina Frazer’i iki saat boyunca öğretmek ve isyancı İskoç çocuğu “olması gereken yoldan” yetiştirmek için seçilen kişi o idi. kuzeninin, tabii ki, bu düzenlemeden herhangi bir fayda elde edemeyeceği kimsesi, 146 ve “bir zamanlar onu yöneten ilk öğrenci”nin bir tür korkuya kapıldığını ve bunun sonucunda, “daha iyi hükümetin Mina’ya tövbe edici ve bağışlayıcı bir şekilde geri döneceğini umarak” evine son derece kolayca yönetileceğine söz verdiğini söyleyen küçük yaratığın korkusuyla hiçbir ilgisi olmadığını ciddi bir şekilde tavsiye etti; “En iyi hükümetin Mina’da belirsiz bir inancı vardı ve daha fazlası parayı istiyordu; bu iki nedenden dolayı çocuğu öğretme görevi üstlendi Mina’da diğer kişilerin beğenmediği şey, yani babasıyla ilgili sürekli söylentileri ve doğduğu topraklar ve orada yaşayan arkadaşları için sonsuz pişmanlığı, kız ve kadının arasında bir tür iletişim bağlantısı olduğunu kanıtladı; ölümcül ken’e henüz açıklanmamış olan geleceği ile kadının kaderinin, tüm insan görünüşüne göre, kesildiği ve sonsuza dek yerleştiği; İskoç yetkilinin çocuğu ve köy rektörünün kızı arasındaki bir bağlantıydı. Bunu söylememiş olan kız seviyordu; ama yine de, bir süre sonra, birlikte olağanüstü iyi geçtiler; küçük kız da dersleriyle öyle yaptı. Çok Başlangıçta, Miss Caldera'nın, Meredith'in genç kadınlar için kuruma yaptığı ilk ve tek ziyareti sırasında, yüksek yerlerde başının üzerindeki hakaretlere ve yaralanmalara bir şekilde katkıda bulunduğunu düşünerek büyük bir tepki göstermişti; ama Miss Caldera'nın, onun sorumluluğunun iyilikle bastırılabileceğinin sezgisel bir hissi vardı, o kadar sessizce, "Beni mutsuz etmek istemezsin. Bu sorunun bu bakış açısıyla oldukça şaşırmış olan Mina, “O yapmayacak” diye yanıtladı ve bu nedenle “disiplin”in demir kuralı altında yetiştirildiği gibi sessizce söylendiğini yaptı. bilmek Yine de, en iyi anlarında bile, öğrenciyle ilgili o kadar rahatsız, tatmin edici ve melankolik bir şey vardı ki, yöneticinin ruhu onun hakkında sık sık rahatsız olmuştu. “Onu tam anlamadım,” genel olarak düşündü: “Onu o kadar sevdiği babasının yapmadığını merak ediyorum; ve sevgili beni! çocuğu da ne kadar seviyorum.” Ama İngiltere’de sevdiğini ya da sevmediğini, sevdiğini ya da sevmediğini, övdüğünü ya da suçladığını, Mina’ya çok benzer bir şey hissetmişti: Campbell’e benzeyen yüreği dağlık bölgelerdeydi; orada sıkı sıkı kalmıştı, vücudu olabildiğince yerinde bırakmıştı. Yaşlıların memleketi, yaşlıların görünüşü, yaşlıların dostları, genç çocuğa sık sık çok daha yaşlılara bile kanıtlamadıkları şeylerdi; bir gün değil, yıllarca hatırlanacak ve üzülen şeylerdi: Mina Frazer'in kendi kimliğini de unutana kadar asla unutulmayacak ve her zaman güllerin ve güllerin gözünden geçirilecekti. Colin Saunders, ayrılışının sabahında o kadar şiddetli bir biçimde, "Sana söyledim, Colin, birkaç günden fazla bizi hatırlamayacak; çok uzun zamandır bir mektupımız yoktu ve senin "mull" benim için Prens Charlie'nin "long o' comin" gibi görünüyor." Saunders, iddiasının doğruluğunu doğrulamak için cennete bakıyordu sanki, cevap verecekti- "Onun hakkında hiçbir şey duymamış olsaydım, onu hiç görmemiş olsaydım, bir daha onun bir sözünü duymamış olsaydım, kalbinin "biz" olduğunu bilseydim – o kadar çok ilgilendiği yerler ve insanlar: sevgili eski efendimin çocuğu, "o'ed sae weel" dediği topraklara bakmaktan vazgeçemezdi." "Ama kuzenim Malcolm da Kaptan Frazer'ın oğlu. "Hayır! ama Miss Mina babasının evinin yanına koştu; ve o, annesinden ülkesi ya da klanı, altın, rahatlık ve rahatlık ve bu kötü dünyadaki şeyleri kadar önemsemeyen İngiliz doğasını aldı." "Bizim komşularımızın onlarla ilgili görüşünüzden memnun olacağını düşünüyorum, Colin." "Hayırlı olsun ya da olmasın, benim için önemli değil," dedi adam sıcak bir şekilde; "Eğer o şimdi senin olduğun yerde durursa krallarına söylerdim – dünyanın hiç bir insanı orada iken ev için o kadar çok önemsemez, yokken de o kadar çok önemsemez, kendi prensleri için bu kadar cömert bir şekilde savaşan gerçek eski Highlanders gibi – savaşmış, düşmüş ve onun için öldü: ah! ve gerekirse tekrar yapacaklardı." "Hush! hush!" diye bağırarak güldü Allen, "ya da 150Yakobitlerin günleri bitmiş olsa da, seni arkadaşımız şerife bildirmek zorunda kalacağım." "Ben dedim, Allan hocam, bunu krala söyleyeceğim ve şerife söylemekten çekinmiyorum; bu ihanet değil, gerçek; bakan öyle diyor; ve eğer bunu söylüyorsa –" "Bana yemin edebilir miyim?" diye sormuş torunun torunu; "O da Mina'nın bizi unutmayacağını mı iddia ediyor?" "Onunla ilgili hiçbir zaman konuşmadım," dedi bahçıvan; "ama bunu hocam Allan'a söylüyorum ve eğer bana "kırmızı" göndermiyorsa, onu göndermek istediğini biliyorum, bu da aynı şey." Colin, sonraki snuff kutusunun geldiği gibi, gecikmenin tek nedeni, Londra'da bile para olmaksızın satın alınamayacağı gerçeğinden kaynaklanıyordu, bu değerli malın, Mina'nın cömert teklifini yaptığında, ne yazık ki ihtiyacı vardı. Ama amcasından bir hediye, zaman içinde, belki de Westwood'un aracılığıyla, yeğeninin kalbinin arzusunu keşfetti, uzun zamandır sözünü yerine getirebilmek için, o, Craigmaver'a, ölümlülerin en çirkin snuff kutusunun gözünü fırlattı. Ve o muhteşem zaman arabası, Londra sokaklarında ve İskoç mahallelerinde sürekli olarak aynı yolculuğuna devam ederken, Mina Frazer’in boyuna yavaş yavaş birkaç santimetre ekledi; yüzüne farklı bir ifade verdi ve fark edilemez, açıklanamayan – ve her gün fark edilmediği takdirde neredeyse endişe verici – bir süreçle Mina Frazer’i bir çocuktan, eğer tam olarak değilse, bir genç kadına sınırlı bir şeye dönüştürdü. Ama zaman, bildiğimiz kadarıyla nadiren, bir güzelleştirici parmağı ya da bir kurutma parmağı koyabileceği bir değişim fırsatını kaçırarak, Mina'nın yaşlanmasına ek olarak başka değişiklikler yapmıştı; Malcolm'u bir geminin ortağı olarak donanmaya göndermişti; bir kiracıyı Merapie'nin evlerinden birine getirdi; ve Bayan Frazer'in evine varışından hemen sonra tüccar kendi yerini seçmişti, Miss Haswell 152'i işe yarayan bir ev bakıcısı olarak yerleştirdi, Bayan Coleford'un yerine, istifa etmişti. Tabii ki, bu olaylar için çok sayıda neden vardı; ama sıkıcı olmaksızın, Malcolm’a ilişkin olarak, Bay Merapie oğlunun sayım evine girmesi istediğini söylemek yeterlidir; bu fikre Bayan Frazer, oğlunun ve nihayet Westwood’un sert bir şekilde karşı çıktı. Projeye karşı güçlü itirazları nedeniyle. dedi “Bir süre kendi yoluna gidin,” dedi, “ve o zaman ya işe sessizce yerleşecek ya da kendisi için seçtiği mesleğe bağlı kalacaktır. Onu masaya koyduğunda, asla akıllı bir tüccar ya da cesur bir memur olmayacak; ona dileklerini verin ve çabuk göreceksiniz, bu sadece bir çocukluk fantezisi olup olmadığını: Denizcilikten teorik olarak hoşlanmak bir şeydir, pratik olarak bilmek ise başka bir şeydir; meyvenin meyvesini yiyip, en tatlı ya da en acı olup olmadığını bulmasına izin verin.”Ve her zamanki gibi, Bay Merapie, memurunun tavsiyesine uydu; gerçeği söylemek zorunda kalırsa hiçbir şey; çünkü İngilizler genel olarak, bizim askeri bir millet olmamasına rağmen, ülkesini toprakla ya da suyla hizmet ettiren “kızım, kaptanım”dan bahsetmekten hiç hoşlanmazlar: Bu yüzden Malcolm’u denize hızlı bir şekilde Güç Ve, “bir olay çok yapar” gibi, bu yeni iş düzenlemesi, o efendinin kişisinde, bir kiracı Merapie’nin sıkıntılı evlerinden birine getirdi; çünkü, memurlukla, Westwood efendisi konaklama yerlerini terk etti ve “ev bakımı” olarak adlandırılan bu acımasız ticareti kendi hesabına başlattı. Böylece, çoğunun ya da daha doğrusu akşamlarının çoğunun, büyük eşinin odasında, kızkardeşiyle konuşurken geçirdiği anlaşıldı; ve, Caldera hanımı orada olduğunda, kendisini iyiliklerine işaret ettiğinde ve son zamanlarda kaybettiği şeyleri geri kazanmak için çaba gösterdi. 154 Ve Bay Westwood, Bay Merapie'nin bir zamanlar beklediği gibi Bayan Frazer'le evlenmeyi en uzak niyetinde değildi: kesinlikle, böyle bir kursun tavsiye edilebilirliği bir zamanlar kendisine gösterilmişti ve bu konuyu kendi zihninde tartışmıştı - gazetelerin avukatlar hakkında söylediği gibi - her iki taraftan da oldukça yetenekli ve çok net bir şekilde, ama sonunda kafasını salladı ve "hayır" dedi. “Onu ve çocuklarını korumak için yılda 50 pound ne yapar, evlenmeden bir ilişki kurabilirim; ve John Merapie'nin bana hem kârın payını hem de kız kardeşinin payını vereceği hiçbir şekilde olası değildir. Ama Alfred Westwood'un meşgul ve pratik hayal gücü, John Merapie'nin "kızının kazancının bir kısmını ve kız kardeşinin bir kısmını ona veremeyeceğini" düşünmeye başlamış olsa da, muhtemelen onu "kızının kazancının bir kısmını ve kız kardeşinin bir kısmını ona verecekti." ve o zaman o kız kardeşinin ne olağandışı güzel bir yaratığı olduğunu düşünmeye başlamıştı – aşık olmak için yeterince güzel; West End'in evini süslemek için yeterince akıllı, ancak hiçbir şekilde gerçekleştirilmemiş olsa da – onu aldığında – ve bu nedenle, ortaklık hakkında bile konuşulmadan önce, bir zamanlar Mina Frazer'la evleneceğini düşündüğünü, bu tür bir düzenlemeye değerli bir meslektaş tarafından kesinlikle kabul edilmesi gerektiğini düşündü. "Küçükken beni seviyordu ve bunu yapmaya devam ediyor; en azından neden olmasın diye görmüyorum," derdi; "onun amcası ona büyük bir servet verecek ve her şey hayranlıkla uyuyacak." Ve bu nedenle, bir akşam onu karşılamak için çizim odasına giden yolda, "Oh, Mina, uzun zamandır size bir şey sormaya niyetim var: benimle evlenmek için herhangi bir itirazınız mı var?" "Mümkün olan en büyük itiraz," kısa bir süre sonra geri döndü. bunun üzerine büyük bir haksızlık gibi güldü; ama Mina bunun onun tarafında olmadığını biliyordu; ve açıkça onun kelimelerinin kutsal ciddiyetle söylendiğini anladığında, buna göre kızgın ve sinirlenmiş hissetti. Bu kitap kamu alanının bir parçasıdır. Şaşırtıcı Hikayeler. (2009). Şaşırtıcı Hikayeler Süper Bilim, Şubat 2026. ABD. Proje Gutenberg. Yayın tarihi: Şubat 14, 2026, https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Bu e-Kitap, neredeyse herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve neredeyse herhangi bir maliyetle kullanıma sunulmaktadır. Bu e-Kitap ile birlikte yer alan Proje Gutenberg Lisansı'nın koşulları altında kopyalayabilir, teslim edebilir veya yeniden kullanılabilir veya www.gutenberg.org adresinde yer alan www.gutenberg.org/policy/license.html adresinde online olarak kullanılabilir. 