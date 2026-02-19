Љубезноста го трансформира осаменото детство

Astounding Stories of Super-Science Февруари, 2026, од Astounding Stories е дел од серијалот Хакерноун's Book Blog Post.

The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VIII: Treats of many things

By J. H. Riddell По предлогот на неговиот непроценлив службеник, г-дин Мерапи ја праша Мина дали би ја оставила госпоѓица Калдера да ја учи дома, и, по некое двоумење, добивајќи условен позитивен одговор, тој отиде кај таа дама и побара дали таа ќе биде подготвена да ја поучи неговата внука. Сиромашната госпоѓица Калдера би скокнала на предлогот да мачи дури и канибал, ако беше ветено неколку фунти како резултат на нејзините напори; зашто таа беше сиромашна – посиромашна дури и од црковниот глушец што се споменува во старата сага, бидејќи тоа мало животно ужива компаративна слобода, нешто што гувернерот никогаш не го знаел со години, освен можеби понекогаш во соништа. Таа била ќерка на една убава печка, но таа била ќерка на една убава поетеса; била воспитувана во убава селана; 142 имала солидно образование, но не била вовлечена во мистериите на некои од оние полесни достигнувања кои генерално се сметаат за толку неопходни за младите дами. Таа била научена на латински, знаела правило од три, знаела малку германски и била љубителка на француски и италијански; студирала математика сè додека на некој начин не се развила како проблем во Еуклид, полна со тешки непрекинати линии и агли; алгебрата, за неа, не покажала никакви потешкотии од латинското правило од три; и што се однесува до повлекувањето на зборови, никој Родителите умреле, парите биле изгубени, пријателите биле студени, роднините биле безгрижни, сите освен еден – силната учителка на училиште што претходно се споменувала, која, слушнувајќи дека нејзиниот роднина, ќерката на ректорот, била во апсолутна потреба и не можела да добие ситуација, напишала да ја замоли до градот, за да може да присуствува на нејзината семинарија за факти и да не добие никаква награда. Таа ја поддржала; и госпоѓица Калдера, по часовите на училиште, повремено добивајќи француски или италијански часови, измислена со афинитет на економијата и наметнување, за да се облече, а понекогаш и да купи нова книга и куп цвеќиња: последните две беа сите нејзини луксузи. Работејќи, пинкувајќи, штедејќи, таа не можеше да направи ништо друго освен да ја задржи од парохијата и да ѝ овозможи да купи, во ретки интервали, волумен на поезија и неколку полу-фани лилии. И ова беше таа која некогаш имала љубезни родители, пријатни познаници, весел дом; чие раѓање беше добредојдено со насмевки, чија мајка му се заблагодари на Бога затоа што Среќните и богатите; додека оние на чии лица грижата го оставила својот непогрешлив знак, чии нозе се уморни од напорното патување на годините, кои бараат двојна порција на добрина, пријателство и среќа, за да ги утешат од минатата несреќа, им е дозволено да поминат осамено на нивниот пат, неоспорни, непослушни, нељубени. Речиси Нејзината роднина – жестока, одлучна, енергична жена – прогласи дека е доволно добро суштество, но голема чудо; и владетелката која, иако би сакала свој начин на живеење и секое тело, никогаш не го добила, со текот на годините се претворила во тивка, резервирана, аголна стара слугинка, која никогаш не го отворила своето срце за смртните и никогаш не зборувала енергично за која било тема, освен ако не повикала дете да биде добро или девојка да се омажи; и за која се мислело дека е само погодна за нејзината позиција. И како таа ја мразеше таа позиција, како бескорисно се трудеше да ја совлада судбината малку, и како ноќе, кога лежеше да се одмори, болна и исцрпена, солзите ѝ паднаа по образите, како што размислуваше за својот стар дом и за своите мртви родители; нејзиното минато и нејзината сегашност – студените месечеви зраци кои паднаа на нејзиното лице само ја сфатија. Кога некој би му кажал на некој од нејзините познаници во Лондон дека Марија Калдера тајно плачела, затоа што на триесет и две години била сираче и зависима, тоа прво би било дискредитирано, а потоа се смеело; но луѓето дури и не би се насмеале на моето запишување на фактот тука, како што е обичај да се шири сочувство на поединци каде што тоа не може да им направи добро, односно во книги; и да се задржи истото каде што би можело да се покаже корисно, за да се разбере, во реалниот живот. И иако госпоѓата Калдера имала искрено срце, а освен тоа имала само дваесет и триесет години, нејзините ученици, дури и оние кои најмногу ја сакале, упорно ја нарекувале обична, чудна стара слугинка; и таа многу малку се грижела за никого на земјата, и никој на светот навистина не се грижел за неа. Таков, тогаш, беше личноста која беше избрана да ја поучува Мина Фразер за два часа на ден, и да го одведе бунтовното шкотско дете „на начинот на кој требаше да оди.“ Нејзиниот роднина, всушност, на кого, се разбира, немаше никаква корист да му се придонесе од договорот, 146и кој се забавуваше со еден вид на ужас на „првиот ученик кој некогаш ја совладал“, и кого, како последица на тоа, таа накратко го отфрли дома, „во надеж дека владејачките сили таму ќе ја испратат назад покајнички и прифатливи;“ сериозно советуваше госпоѓа Калдера да нема никаква врска со тврдоглавата, претерана, измамен поглед мала суштество, која вети дека ќе биде толку лесно Она што другите луѓе не му се допаднале во Мина, односно нејзините постојани алузии кон нејзиниот татко, и нејзиното бескрајно жалење за нејзината родна земја и пријателите кои живееле таму, докажале еден вид на врска на комуникација меѓу девојката и жената; меѓу неа чија иднина сè уште не била откриена на смртниот Кен, и таа чија судбина, на секој човечки изглед, била исфрлена и населена засекогаш; помеѓу детето на шкотскиот офицер и ќерката на селото ректор. Таа не го сакаше тоа, но сепак, по некое време, тие се здобиле со неверојатно добро, а исто така и малото девојче со своите лекции. Многу На почетокот многу се побунила, имајќи ја мрачната идеја дека госпоѓица Калдера на некој начин била придружна на навредите и повредите што ѝ се натрупале на главата на високите земи по повод нејзината прва и единствена посета на институтот на госпоѓица Мередит за млади дами; но госпоѓица Калдера, имајќи интуитивно чувство дека нејзината обвинение може да биде ублажена од љубезност, така мирно рече: „Не би сакала да ме направиш несреќен. Мина, прилично изненадена од овој поглед на прашањето, одговори: „Не би;“ и затоа го направи она што ѝ беше кажано, како тивко, како да беше одгледана под железното правило на „дисциплина“. Знаат Сепак, секогаш, дури и во нејзините најдобри моменти, имало нешто толку вознемирено, незадоволно и меланхолично за ученикот, што душата на управителката често била вознемирена за неа. „Не ја разбирам сосема“, генерално помислила таа: „Се прашувам дали нејзиниот татко, кој толку ја сакаше, го направил тоа; и драги мене, колку и јас го сакам детето“. Но, дали се сакала во Англија или не; дали 148 нови пријатели ѝ се допаднале или не ѝ се допаднале, ја фалелеле или ја обвиниле, тоа ѝ се чинеше многу исто на Мина: нејзиното срце како оној на Кемпбел беше во Високоземјето; таму се држеше упорно, да го остави своето тело каде што можеше. Земјата на старите – изгледот на старите – пријателите на старите, беа за младото дете она што често не го докажуваат дури и на многу постарите луѓе – работи за кои треба да се сеќаваат и тагуваат, не за еден ден, туку за години: никогаш да не бидат заборавени додека Мина Фразер не ја заборави и сопствената идентитет, и поминал од видот на хедре и рози засекогаш. Колин Саундерс само ѝ направила правда, кога толку жестоко, наутро на нејзиното заминување, тврдеше дека „не би ја заборавила дури ни една даиза на морињата“ и кога Алан, внукот на старецот, кој уживаше во мачењето на градинарот, забележа, како што често го правеше: „Ви реков, Колин, таа нема да се сеќава на нас повеќе од неколку дена; немавме писмо за огромно време, и твоето „мул“ ми се чини како она што принцот Чарли беше, „долго о“ comin. Саундерс, погледнал на небото како да се молел да ја потврди вистината на неговото тврдење, одговорил: „Ако никогаш не би слушнал за неа, ако никогаш не би ја видел, ако никогаш повеќе не би имало збор од неа, би знаел дека нејзиното срце е „нас“ – местата и луѓето за кои таа толку многу се грижеше: детето на мојот драг стар господар никогаш не би можело да се грижи за земјата што ја живееше.“ Но, мојот роднина, Малколм, исто така е син на капетанот Фразер. Но, госпоѓа Мина се затегна по татковата страна на куќата; и тој, од мајка си ја добил англиската природа која не се грижи толку за земјата или кланот, како за златото, и удобноста, и удобноста, и работите на овој злобен свет. „Сигурен сум дека нашите соседи ќе бидат фатени од твоето мислење за нив, Колин.“ „Не е грижа за мене“, топло му одговорил човекот. „Ќе му кажам на нивниот крал, ако тој стоеше таму каде што сте вие сега, дека никој на светот не се грижи толку за домот кога е во него, или се грижи толку многу за него кога е отсутен, како вистинските стари планинари, кои се бореле толку благородно за својот принц, се бореле, паднале и умреле за него: ај! и ќе го направат тоа повторно, ако требаше.“ „Хуш! хуш!“ извика Ален, смеејќи се, „или иако деновите на Јаковите се завршени, ќе мора да те известим на нашиот пријател шериф“. „Го реков, господине Алан, ќе му го кажам на кралот, и не ми пречи да му го кажам на шерифот; тоа не е предавство, туку вистина; министерот вели дека е така; и ако го каже тоа –“ „Можам ли да се заколнам“, рече внукот на бабата, „и дали тој исто така тврди дека Мина нема да нè заборави?“ „Никогаш не сум го слушнал да зборува за неа, во врска со тоа“, одговори градинарот; „но јас го тврдам тоа мајстор Алан, и ако таа не ми го испрати „мул“, знам дека сака да го испрати, што е исто.“ Колин беше сосема во право, како што покажа и подоцнежното доаѓање на неговата кутија за снуф, единствената причина за задоцнувањето што произлегува од фактот дека дури и во Лондон не може да се купат нешта без пари, од кои вредна стока, кога Мина го направила нејзиното великодушно предлог, таа за жал беше во потреба. Но подарок од нејзиниот чичко, кој открил во текот на времето, можеби преку медиумот на г-дин Вествуд, желбата на срцето на неговата племенка, во должина овозможувајќи ѝ да го исполни своето ветување, таа му го испрати на Крегмавер најлудото око за снуф на смртникот што некогаш се запалило. И таа прекрасна количка на времето, која го продолжи својот бескраен тек по улиците на Лондон како и низ шкотските мориња, постепено додаде неколку инчи на висината на Мина Фразер; ѝ даде поинаков израз на лицето, и со незабележлив, необјаснив - и, ако не се забележува секојдневно, речиси алармантен - процес, ја претвори Мина Фразер од дете во нешто што се граничи со, ако не и сосема, млада дама. Но, времето, ретко, како што знаеме, пропуштајќи можност за промена, на која е можно за него да положи или убавител или сушење прст, имаше направено други промени освен тоа да ја направи Мина постара; тој го испрати Малколм, како посредник, во морнарицата; донесе наемник во една од домовите на г-дин Мерапи; и, речиси веднаш по пристигнувањето на г-ѓа Фразер во дворецот трговецот го одбрал за своето живеалиште, инсталира мис Хасвел 152 како ефикасна домаќинка, наместо на г-ѓа Колфорд, абдицирана. За овие настани, се разбира, постојат многу причини; но, за да не биде досадно, доволно е да се каже дека во однос на Малколм, г-дин Мерапи сакал момчето да влезе во неговата сметководствена куќа; која идеја беше силно спротивставена од страна на г-ѓа Фразер, нејзиниот син, и конечно, од страна на г-дин Вествуд, како што тој , како резултат на нивните силни приговори кон проектот. рече „Нека оди по свој пат некое време“, рече тој, „и тогаш или тивко ќе се смири на бизнисот, или пак ќе се држи до професијата што ја одбра за себе. За него сега на масата, тој никогаш нема да стане ниту паметен трговец, ниту храбар офицер; дајте му ја неговата желба и брзо ќе видите дали тоа не е само момчешка фантазија: теоретски да му се допаѓа морнарицата е едно, а практично да знае друго; нека јаде од овошјето и да открие дали е најслаткото или најгорчивото.“ И, како и обично, господинот Мерапи го следел советот на својот службеник; ништо лошо, ако треба да се каже вистината; за англичаните воопшто, иако нашата не е воена нација, воопшто не се вознемируваат да зборуваат за „мојот племеник, капетанот“, служејќи му на земјата со земја или со вода: па затоа брзо го прилагоди Малколм за море, и Силата И, како што „еден настан прави многу“, оваа нова деловна аранжман доведе, во личноста на тој господин, наемник во една од посрамежливите куќи на г-дин Мерапи; бидејќи, со службеништво, г-дин Вествуд ги отфрли сместувањата и започна таа несреќна трговија наречена „домаќинство“ за своја сметка. Така, природно се случи дека многу, или повеќето од неговите вечери, беа поминати во гардеробата на неговата постара партнерка, разговарајќи со неговата сестра; и, подоцна, кога госпоѓа Калдера беше таму, инсинуирајќи се во нејзините добри благодати, и се обидувајќи да го врати она што некако го изгубил во последно време, неговата моќ над Мина – чија резерва, и И господинот Вествуд немаше најдалечна намера да се омажи за госпоѓа Фразер, како што господинот Мерапи некогаш очекуваше: да бидеме сигурни, препорачливоста на таков курс некогаш му се претстави, и тој го аргументираше ова прашање во сопствениот ум – како што велат весниците за адвокатите – со значителна способност и многу јасност од двете страни, но на крајот го потресе главата и рече „не“. „Што би направиле педесет фунти годишно за да ја одржат таа и нејзините деца, и јас можам да имам партнерство без да се омажам за тоа; и во никој случај не е веројатно дека Џон Мерапи ќе ми даде дел од профитот и дел од неговата сестра. Но, многу брзо се случи на зафатената и практична имагинација на Алфред Вествуд, дека иако Џон Мерапи не би можел „да му даде дел од профитот и дел од неговата сестра“, сепак најверојатно би му „дал дел од профитот и дел од неговата внука.“ И тогаш тој почна да размислува што е невообичаено убаво мало суштество тоа невест – доволно убаво за да се заљуби во него; доволно паметно, иако во никој случај не остварено, за да го украси својот дом во Вест Енд – кога го добил тоа – и затоа, пред да се зборува за партнерството, размислуваше дека некогаш ќе се омажи за Мина Фразер, нејзината согласност за таков аранжман е прифатена од страна на достоинстве „Таа ми се допадна кога беше дете, и продолжува да го прави тоа; барем не гледам зошто не би требало“, размислуваше тој; „нејзиниот чичко ќе ѝ даде големо богатство, и сето тоа ќе му се вклопи восхитно.“ Како резултат на тоа, тој почна да се прави „особено пријатен“ за Мина, која, чудно да се каже, изгледаше толку чудесно нечувствителна на неговите фасцинации, што, на крајот, господинот Вествуд стана прилично провоциран и реши, како што го изрази, само „да види како навистина стоеја работите“. И, соодветно на тоа, на патот до салата една вечер да се сретнат со неа, Кларк нагло побара - предност „Мина, долго време имав намера да те прашам нешто: треба ли да имаш приговор да се омажиш за мене?" „Најголемиот можен приговор", накратко се вратила таа.На што се смеел како да е главен удар; но Мина знаел дека тоа не е така од негова страна; и тој, јасно разбирајќи дека нејзините зборови се зборуваат со свечена сериозност, се чувствувал лут и иритирано соодветно. 