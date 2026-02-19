Доброта превращает одинокое детство

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories является частью серии HackerNoon's Book Blog Post. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VIII: Treats of many things Автор J. H. Riddell Riddell Действуя по предложению, которое выбросил его бесценный служащий, г-н Мерапи спросил Мину, позволила ли она мисс Кальдеру учить ее дома, и, получив, после некоторого колебания, условный ответ в утвердительном, он обратился к этой даме и спросил, будет ли она готова проинструктировать свою племянницу. Бедная мисс Кальдера, если бы в результате ее усилий было обещано несколько фунтов, прыгнула бы на предложение приручить даже каннибала; ибо она была бедной, даже беднее, чем церковная мышь, упомянутая в старой саге, поскольку это маленькое животное пользуется сравнительной свободой, чего правительница не знала годами, за исключением, возможно, иногда во сне. Она была дочерью крепостного петуха, но она была дочери крепостного крепостного священника; была воспитанная в красивой деревенской ректоре; 142 была хорошо обучена, но не вдохновлена временем в тайны каких-либо из тех легких достижений, которые, как правило, считаются столь необходимыми для молодых дам; она была обучена на латыни, умела говорить по-гречески, знала немножко немецкого, и была любовницей французского и итальянского; изучала математику до тех пор, пока она не выросла, как проблема в эвклиде, полная суровых бесконечных линий и углов; алгебра, для нее, не представляла больше трудностей, чем древнее правило трёх; и, что касается вывода слов, Родители умерли, деньги были потеряны, друзья стали холодными, родственники беззаботны, все, кроме одного — упомянутой ранее сильной учительницей, которая, услышав, что ее двоюродный брат, дочь ректора, находится в полной нужде и не может справиться с ситуацией, написала, чтобы попросить ее дойти до города, чтобы она могла помогать в своей семинарии по фактам и не получать никакого вознаграждения. Она поддержала ее; и миссис Кальдера, после школьных часов, иногда получая французский или итальянский урок, приготовленный из-за экономии и укладки, чтобы одеться, а иногда и купить новую книгу и кучу цветов: последние два были всем ее роскошью. Работы, пинчивание, спасение, она не могла сделать ничего больше, чем удержать ее от прихода, и позволила ей купить, в редкие промежутки времени, объем поэзии и несколько полуутомленных лилий. И вот она была тем, кто когда-то имел любящих родителей, приятных знакомых, веселый дом; чье рождение было приветствовано улыбками, чья мать поблагодарила Бога за то, что ей была дана дочь, которая когда-то 144 была восхищена, Счастливые и богатые, в то время как тем, чьи лица несли непостижимый след в заботе, — чьи ноги устали от трудолюбивого путешествия лет, которым нужна двойная порция доброты, дружбы и счастья, чтобы утешить их от бед прошлого, — разрешается проходить по пути в одиночестве, без сомнений, без внимания, без любви. Почти Родственница мисс Кальдеры — оживленная, решительная, энергичная женщина — заявила, что она достаточно хорошее существо, но большая странность; и губернаторка, которая, хотя ей нравился бы ее собственный путь, а также любое живое тело, никогда не получила его, в течение многих лет превратилась в молчаливую, осторожную, угловую старуху, которая никогда не открывала свое сердце для смертных, и никогда не говорила энергично по какой-либо теме, если она не призывала ребенка быть хорошим, или девушку выйти замуж; и которая считалась подходящей только для ее должности. И, о! как она ненавидела эту позицию, как бесполезно она старалась немного овладеть судьбой, и как, ночью, когда она легла спать, больна и одыхалась, слезы обрушились на ее щеки, как она думала о своем старом доме, и о своих умерших родителях; о своем прошлом, и о своем настоящем, — о холодных лунных лучах, падающих на ее лицо в одиночку, стало известно. Если бы кто-то сказал любому из ее лондонских знакомых, что Мэри Кальдера тайно плакала, потому что в тридцать два года она была сиротой и зависимой, то сначала это было бы дискредитировано, а потом смеялось; но люди даже не будут улыбаться, когда я запишу здесь тот факт, как это обычай распространять сострадание к людям, где это не может сделать им ничего хорошего, а именно, в книгах; и удерживать то же самое, где это может оказаться полезным, для мудрости, в реальной жизни. И хотя мисс Кальдера имела доброе и истинное сердце, и, кроме того, ей было всего двадцать тридцать, ее ученики, даже те, кто любил ее лучше всего, настаивали на том, чтобы называть ее простой, странной старой служанкой; и она очень мало заботилась ни о ком на земле, и никто в мире действительно не заботился о ней ни одной соломы. Таков был, конечно, тот человек, который был выбран, чтобы научить Мину Фрейзер в течение двух часов в сутки, и чтобы привести мятежного шотландского ребенка «по пути, который она должна идти».Ее двоюродный брат, действительно, которому, конечно, не было никакой выгоды, чтобы заработать из соглашения, 146и который развлекал своего рода ужас «первого ученика, который когда-либо овладел ею», и которого вследствие этого она резко отпустила домой, «надеясь, что правящие силы там отправит ее обратно покаянной и самоотверженной;» серьезно посоветовал мисс Кальдера не иметь ничего общего с упорным, переполненным, обманчивым маленьким существом, которое обещало быть так легко управляемым, и которое оказалось таким миниатюр То, что другим людям не нравилось в Мине, а именно ее вечные упоминания о ее отце и ее бесконечное сожаление о родной земле и друзьях, которые там жили, доказали своеобразную связь между девушкой и женщиной; между ней, чье будущее еще не было раскрыто смертному Кену, и ей, чья судьба была, по всему человеческому виду, выброшена и заселена навсегда; между ребенком шотландского офицера и дочерью ректора деревни. Ей нравилось, что она так не говорила; но все же, спустя некоторое время, они прекрасно справились друг с другом; и маленькая девочка так же поступила со своими уроками. Очень Сначала она резко возмутилась, имея туманное представление о том, что мисс Кальдера была каким-то образом причастна к оскорблениям и ранениям, накопленным на ее голове на высоких землях по случаю ее первого и единственного визита в учреждение г-жи Мередит для молодых дам; но мисс Кальдера, имея интуитивное чувство, что ее обвинение может быть подавлено добротой, сказала так спокойно: «Вы не хотели бы, чтобы я был несчастным. Мина, довольно удивленная этим взглядом на вопрос, ответила: «Она не будет;» и, следовательно, сделала то, что ей сказали, так же тихо, как если бы она была воспитана под железным правилом «дисциплины». Знать Тем не менее, даже в ее лучшие моменты, в ученике всегда было что-то настолько неспокойное, неудовлетворенное и меланхоличное, что душа управляющей часто беспокоилась о ней. «Я не совсем понимаю ее», подумала она в целом: «Я удивляюсь, сделал ли это ее отец, который так любил ее, и, дорогая мне, как сильно я воспитываю ребенка». Но любили они Англию или нет; любили или не любили 148 новых друзей, хвалили или обвиняли, это казалось Мине почти одинаково: ее сердце, подобное сердцу Кэмпбелла, находилось в Верхних землях; оно настойчиво застряло там, пусть ее тело будет где угодно. Страна старых – внешность старых – друзья старых, были для маленького ребенка тем, чего они часто не доказывают даже намного старшим людям – вещами, о которых следует помнить и скорбеть, не на день, а на годы: никогда не забывать, пока Мина Фрейзер не забудет и о своей собственной личности, и навсегда не уйдет от взгляда на хетры и розы. Колин Сандерс сделала ей только справедливость, когда он так решительно заявил, утром ее ухода, что «она не забудет даже десерта на болотах», и когда Аллан, внук старого лайдера, который с удовольствием пытался мучить садовника, заметил, как он часто делал: «Я сказал тебе, Колин, что она не помнит нас больше нескольких дней; у нас не было письма в течение огромного времени, и твой «муль» мне кажется тем, чем был принц Чарли, «долго или поздно». Сандерс, взглянув на небо, как будто просит подтвердить истину своего утверждения, ответил бы — «Если бы я никогда не слышал о ней, если бы я никогда не видел ее, если бы от нее никогда больше не было слова, я бы знал, что ее сердце было wi’us a’ — местами и людьми, о которых она так заботилась: ребенок моего дорогого старого хозяина никогда не мог не заботиться о земле, которую он «умер». Но мой двоюродный брат, Малкольм, тоже сын капитана Фрейзера; и — Но миссис Мина устремилась к дому отца, и он получил от матери английскую природу, которая заботится не столько о стране или племени, сколько о золоте, и об удобстве, и об утешении, и о вещах этого злого мира. «Я уверен, что наши соседи будут радоваться вашему мнению о них, Колин». «Платье или нет, это не моя забота, — тепло ответил человек, — я бы сказал своему королю, если бы он стоял там, где вы сейчас находитесь, — что ни один народ в мире не заботится о своем доме так сильно, когда он находится в нем, или не заботится о нем так сильно, когда он отсутствует, как настоящие старые высокогорцы, которые так благородно сражались за своего собственного принца, — сражались, пали и умерли за него: аи! и сделали бы это снова, если бы это было необходимо». «Хуш! хуш!» кричал Аллен, смеясь, «или, хотя дни якобитов закончились, я должен сообщить вам нашему другу шерифу». «Я сказал, господин Аллан, я бы сказал это королю, и я не возражаю, если бы я сказал это шерифу; это не предательство, а правда; министр говорит, что это так, и если он это скажет —» «Я могу поклясться, — добавил внук мальчика, — и он также утверждает, что Мина нас не забудет?» «Я никогда не слышал, чтобы он говорил о ней в этом отношении, — ответил садовник, — но я утверждаю это, Мастер Аллан, и если она не посылает мне «мула», я знаю, что она хочет отправить его, что точно так же». Колин был совершенно прав, как доказало последующее появление его коробки снуфов, единственная причина задержки, возникшая из того факта, что даже в Лондоне вещи не могут быть куплены без денег, из которых ценный товар, когда Мина сделала свое щедрое предложение, она, к сожалению, не нуждалась. Но подарок от своего дяди, который обнаружил со временем, возможно, через мистер Вествуд, желание сердца своей племянницы, в конечном счете позволяя ей выполнить свое обещание, она отправила к Крейгмаверу самое уродливое око коробки снуфов смертного когда-либо загорелось. И эта прекрасная колесница времени, продолжавшая свой непрерывный курс по улицам Лондона, как и по шотландским морским переулкам, постепенно прибавляла несколько дюймов к высоте Мины Фрейзер; она дала ей другое выражение лица, и незаметным, необъяснимым — и, если не заметить день за днем, почти тревожным — процессом превратила Мину Фрейзер из ребенка в нечто, граничащее, если не совсем, с молодой леди. Но время, как мы знаем, редко, не имея возможности изменить то, на что он мог бы положить красивый или высушивающий палец, произвело другие изменения, кроме того, что сделало Мину старше; он послал Малкольма, как посредника, в военно-морской флот; привел арендатора в один из домов мистера Мерапи; и, почти сразу после прибытия миссис Фрейзер в особняк, купца выбрал для своей собственной обители, установил миссис Хасвелл в качестве эффективной домохозяйки, вместо миссис Колфорд, абдикировавшей. Для этих событий, конечно, было множество причин; но, чтобы не быть скучным, достаточно сказать, что по отношению к Малкольму г-н Мерапи желал, чтобы мальчик вошел в его подсчетный дом; этой идее решительно противостояла г-жа Фрейзер, ее сын, и, наконец, г-н Вествуд, как он вследствие их сильных возражений против проекта. сказал «Позвольте ему на некоторое время пойти своим путем, — сказал он, — и тогда он либо спокойно устроится на деловые дела, либо придержится той профессии, которую он выбрал для себя. Ему теперь за столом, он никогда не станет ни умным купцом, ни храбрым офицером; дайте ему свое пожелание, и вы быстро увидите, не будет ли это просто детской фантазией: теоретически понравиться флоту — это одно, а практическое знание — другое; пусть он съест плод и узнает, самый сладкий или самый горький».И, как обычно, господин Мерпи следовал совету своего официанта; ничего лишнего, если надо сказать правду; ибо англичане в целом, хотя наша не военная нация, ни в коем случае не отвращаются говорить о «моем племяннике, капитане», обслуживающем свою страну либо землей, либо водой: поэтому он быстро вытащил Малкольма на море, и, как если бы один шаг был естественным следствием Сила И, как «одно событие делает многих», эта новая деловая договоренность привела, в лице этого джентльмена, арендатора в один из грубых особняков г-на Мерапие; ибо, по слухам, г-н Вествуд отбросил жилье, и начал эту несчастную торговлю, называемую «домашним хозяйством», за свой счет.Так, естественно, произошло, что многие, а точнее большинство его вечеров, проводились в раздевалке его старшего партнера, разговаривая со своей сестрой; и, впоследствии, когда миссис Кальдера была там, внушая себя в ее добрые благодати, и стараясь восстановить, что он как-то потерял в последнее время, его власть над Миной — чья резервность И у господина Вествуда не было отдаленного намерения выйти замуж за миссис Фрейзер, как однажды ожидал господин Мерапи: наверняка, целесообразность такого курса однажды явилась ему, и он рассуждал об этом в своем собственном уме — как говорят газеты о юристах — с большим умением и большой ясностью с обеих сторон, но в конце концов он потряс головой и сказал «нет». «Что бы пятьдесят фунтов в год сделали, чтобы поддерживать ее и ее детей, и я могу получить партнерство, не выходя замуж за него; и вряд ли Джон Мерапи даст мне долю прибыли и часть своей сестры. Но вскоре к занятому и практическому воображению Альфреда Уэствуда пришло то, что, хотя Джон Мерпие, возможно, не «даст ему долю прибыли и долю своей сестры», он, скорее всего, «даст ему долю прибыли и долю своей племянницы».И тогда он начал думать о том, какое необычно милое маленькое существо эта племянница была — достаточно красивое, чтобы влюбиться; достаточно умное, хотя никак не достигнуто, чтобы украсить свой дом Уэст-Энд — когда он получил его — и, следовательно, еще до того, как о партнерстве даже было сказано, он подумал, что, когда-нибудь, он женится на Мине Фрейзер, ее согласие на такое соглашение принимается достойным кликером как вполне естественное «Она нравилась мне, когда она была ребенком, и продолжает это делать; по крайней мере, я не вижу, почему она не должна быть», — рассуждал он; «ее дядя даст ей большое состояние, и все это подойдет восхитительно». И, соответственно, поднимаясь в дорогу в раздевалку однажды вечером, чтобы встретиться с ней, Клерк резко потребовал — Вперед «О, Мина, я давно собираюсь спросить вас о том, что вы хотите выйти за меня замуж?» «Величайшее возможное возражение», — коротко вернулась она, и он смеялся, как будто это был главный удар; но Мина знала, что это не так с его стороны; и он, ясно понимая, что ее слова были произнесены с торжественной серьезностью, почувствовал соответствующий гнев и раздражение. Вы можете копировать ее, отдавать или повторно использовать ее в соответствии с условиями Лицензии проекта Gutenberg, включенной в эту электронную книгу, или онлайн по адресу www.gutenberg.org, расположенному по адресу https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Сайт www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html