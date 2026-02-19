Gerumas paverčia vienišą vaikystę

Veikdamas pagal savo neįkainojamo tarnautojo pasiūlymą, ponas Merapie paklausė Mina, ar ji leistų Miss Caldera mokyti ją namuose, ir gavęs, po tam tikrų abejonių, sąlyginį atsakymą teigiamai, jis kreipėsi į tą moterį ir paprašė, ar ji būtų pasirengusi nurodyti savo dukterėčiui. Neturtinga ponia Kaldera būtų iššokusi net kanibalo priėmimo pasiūlymu, jei jos pastangų rezultatas būtų pažadėjęs keletą svarų; nes ji buvo neturtinga – netgi neturtingesnė už bažnyčios pelę, nurodyta senoje pjaustykloje, nes tas mažas gyvūnas mėgaujasi palyginamąja laisve, ko valdytoja niekada nežinojo daugelį metų, išskyrus galbūt kartais sapnuose. Ji buvo nuostabiai išsilavinusi, bet buvo patenkinta tautos kunigo dukra; buvo užauginta gražioje kaimo retorikoje; 142 buvo intensyviai išsilavinusi, bet nesukėlė laiko į bet kurio iš tų lengvesnių, paprastai jaunoms moterims laikomų pasiekimų paslaptis; ji buvo išmokta lotynų kalba, buvo išmokusi graikų kalbos taisyklę, žinojo truputį vokiečių kalbos ir buvo prancūzų ir italų kalbos meilužė; kažkaip studijavo matematiką, kol ji išaugo į lotynų ir tiesioginių graikų protėvių klausytojų ištikimą tikrovę, greitai užpildytą griežtomis besikeičiančiomis linijomis ir kampais; algebra, jai, beveik konkrečiais žodžiais, Tėvai mirė, pinigai buvo prarasti, draugai užšalė, giminaičiai buvo nerūpestingi, visi, išskyrus vieną – anksčiau minėta stipriai mąstanti mokytoja, kuri, išgirdusi, kad jos pusbrolis, rektoriaus dukra, buvo absoliučiai vargu ir negalėjo susidoroti su situacija, parašė paprašyti jos į miestą, kad ji galėtų padėti savo faktų seminarijoje ir negautų jokio atlygio. Ji palaikė ją; ir ponia Caldera, po mokyklos valandų, kartais gaudama prancūzų ar italų pamoką, užsidirbusi iš ekonomikos ir patchingo, norėdama apsirengti, o kartais nusipirko naują knygą ir gėlių krūvą: pastarieji du buvo visos jos prabangos. Darbas, pjaustymas, taupymas, ji negalėjo padaryti nieko daugiau, kaip išlaikyti ją iš parapijos, ir leido jai nusipirkti, retai, poezijos tūrį ir keletą pusiau nuobodžių lelijų. Ir tai buvo ji, kuri kartą turėjo mylinčius tėvus, malonius pažįstamus, linksmą namus; kurio gimimas buvo pasveikintas šypsenais, kurio motina padėkojo Dievui, nes jai buvo duota dukra Laimingi ir turtingi; tuo tarpu tiems, kurių veidams rūpestis padarė neišvengiamą ženklą, - kurių kojos yra pavargusios nuo sunkios metų kelionės, kuriems reikia dvigubos gerumo, draugystės ir laimės dalies, kad juos paguostų praeities bėdos, - leidžiama eiti vieniši savo kelyje, neabejotini, nepaklusnūs, nemylimi. Beveik Ponios Kalderos pusbrolis – gyvybinga, ryžtinga, energinga moteris – pareiškė, kad ji yra pakankamai gera būtybė, bet labai keista; ir valdytoja, kuri, nors jai būtų patiko jos pačios būdas, taip pat bet koks gyvas kūnas, niekada to neturėjo, per daugelį metų subyrėjo į tylų, rezervuotą, kampinę senutę, kuri niekada neatvėrė savo širdies mirtingiesiems ir niekada energingai nekalbėjo apie jokią temą, nebent ji ragino vaiką būti geru, arba mergaitę tuoktis; ir manoma, kad ji tik tinka jos pozicijai. O, kaip ji nekentė tos pozicijos, kaip beprasmiškai ji stengėsi šiek tiek įveikti likimą, ir kaip, kaip ji žinojo, kad jos būklė buvo geresnė; ir kaip naktį, kai ji atsigulė miegoti, serganti ir beviltiška, jos skruostų ašaros, kaip ji galvojo apie savo senąjį namą, ir jos mirusius tėvus; jos praeitis, ir jos dabartis, - šalti mėnulio spinduliai, kurie nukrito ant jos veido vien tik, tapo žinomi. Jei kas nors būtų pasakęs vienam iš jos pažįstamų Londone, kad Marija Kaldera slapta verkė, nes, būdama trisdešimt dviejų, ji buvo našlaitė ir priklausoma, tai būtų buvę diskredituota, o tada juokėsi; bet žmonės net nesijuoks, kai aš čia užrašysiu faktą, nes yra paprotys išplėsti užuojautą asmenims, kur tai negali jiems padaryti nieko gero, t. y. knygose; ir išlaikyti tą patį, kur tai gali pasirodyti naudinga, išmintingai, realiame gyvenime. Ir nors ponia Kaldera turėjo gerą, tikrą širdį, be to, jai buvo tik du ir trisdešimt, jos mokiniai, net ir tie, kurie jai patiko labiausiai, nuolat vadino ją paprasta, keista senoji tarnaitė; ir ji labai mažai rūpinosi niekuo žemėje, ir niekas pasaulyje iš tikrųjų nerūpėjo nė viena šiaudele. Toks buvo tas asmuo, kuris buvo išrinktas mokyti Mina Frazer dvi valandas per parą, ir atnešti maištingą Škotijos vaiką „kaip ji turėtų eiti.“ Jos pusbrolis, iš tikrųjų, kuriam, žinoma, nebuvo jokios naudos gauti iš susitarimo, 146ir kuris linksminosi „pirmojo mokinio, kuris kada nors ją įvaldė“, ir kurį, kaip pasekmė, ji trumpai atmetė namuose, „tikėdamasis, kad ten valdančiosios galios grąžins ją atgailaujančią ir atleidžiančią;“ rimtai patarė Miss Caldera neturėti nieko bendro su užsispyrusiu, pernelyg užsispyrusiu, apgaulingu mažu tvariniu, kuris buvo pažadėjęs būti taip lengvai vald Ką kiti asmenys nepatiko Mina, t. y. jos amžinos nuorodos į savo tėvą, ir jos nenutrūkstamas apgailestavimas dėl savo gimtosios žemės ir ten gyvenančių draugų, įrodė tam tikrą ryšio ryšį tarp mergaitės ir moters; tarp jos, kurios ateitis dar nebuvo atskleista mirtingajam kenui, ir jos, kurios likimas buvo, visam žmogiškam pasirodymui, išmestas ir įsitvirtinęs amžinai; tarp Škotijos karininko vaiko ir kaimo rektoriaus dukters. Ji mylėjo ją, kuri taip nesakė; bet vis dėlto, po kurio laiko, jie susitvarkė nepaprastai gerai; ir taip padarė maža mergaitė su savo pamokomis. Labai Iš pradžių ji smarkiai maištavo, turėdama neryškią idėją, kad ponia Kaldera kažkaip buvo priešiška įžeidimams ir sužalojimams, sukauptiems ant jos aukštumų galvos jos pirmojo ir vienintelio vizito į ponia Meredith įstaigą jaunoms moterims proga; bet ponia Kaldera, turėdama intuityvų jausmą, kad jos kaltę gali sušvelninti gerumas, taip ramiai pasakė: "Jūs nenorėtumėte, kad aš būčiau nelaimingas. Tai, kad Mina, gana nustebusi šiuo klausimo požiūriu, atsakė: „Ji nebūtų;“ ir todėl darė tai, kas jai buvo pasakyta, taip tyliai, tarsi ji būtų išauginta pagal geležinę „disciplinos“ taisyklę. Žino Vis dėlto, net ir pačiomis geriausiomis akimirkomis, apie mokinį buvo kažkas taip neramus, nepatenkintas ir melancholiškas, kad valdytojos siela dažnai nerimavo dėl jos. „Aš jos visiškai nesuprantu“, paprastai ji galvojo: „Aš nustebau, ar jos tėvas, kuris ją taip mylėjo, tai padarė; ir, brangioji manimi, kaip aš taip pat myliu vaiką“. Bet ar mylėjo Anglijoje, ar ne; ar 148 nauji draugai patiko, ar nepatiko, pagyrė ar kaltino, tai atrodė labai panašu į Mina: jos širdis, kaip ir Campbell, buvo aukštumose; ji įstrigo ten atkakliai, tegul jos kūnas, kur jis gali būti. Senovės šalis – senovės išvaizda – senovės draugai jaunam vaikui buvo tai, ko jie dažnai neįrodo net daug vyresniems žmonėms – dalykai, kuriuos reikia prisiminti ir liūdėti, ne vieną dieną, bet metus: niekada nepamiršti, kol Mina Frazer taip pat nepamirš savo tapatybės, ir praėjo nuo šernų ir rožių regėjimo amžinai. Kolinas Saundersas padarė jai teisingumą, kai ryte, kai ji išvyko, jis taip žiauriai pareiškė, kad „ji nepamirš netgi daigės ant molio;“ ir kai Allanas, senojo lauro anūkė, kuris džiaugėsi kankinęs sodininką, pasakė, kaip jis dažnai darė: „Aš tau pasakiau, Colin, ji mūsų neatsimins ilgiau nei keletą dienų; mes ilgą laiką neturėjome laiško, o tavo „mull“ man atrodo kaip princas Čarlis, „long o’ comin“. Saunders, žvelgdamas į dangų, tarsi prašydamas patvirtinti jo teiginio tiesą, atsakytų – Jei niekada nebūčiau girdėjęs apie ją, jei niekada jos nebūčiau matęs, jei niekada nebūtų buvę žodžio iš jos, aš žinau, kad jos širdis buvo „mes“ – vietos ir žmonės, kuriems ji taip rūpinosi: mano mylimo senojo šeimininko vaikas niekada negalėjo atsisakyti rūpintis žeme, kurią jis „laimėjo“. „Bet mano pusbrolis Malcolmas taip pat yra kapitonas Frazerio sūnus. Bet ponia Mina įtempė savo tėvo pusę namuose; ir jis, iš savo motinos, gavo anglišką prigimtį, kuri rūpinasi ne tiek šalimi ar klanu, kaip auksu, ir lengvumu, ir komfortu, ir šito blogo pasaulio daiktais. „Aš esu įsitikinęs, kad mūsų kaimynai būtų sužavėti jūsų nuomone apie juos, Colin.“ „Aš tai sakyčiau jų karaliui, jei jis stovėtų ten, kur jūs dabar esate, – kad nė vienam žmogui pasaulyje nėra taip svarbu namai, kai jie yra joje, ar taip rūpi namai, kai jie nėra, kaip tikri senieji aukštumiečiai, kurie taip kilniai kovojo už savo princą, – jie kovojo, nukrito ir mirė už jį. „Hush! hush!“ šaukė Allenas, juokdamasis, „arba nors Jakobitų dienos baigėsi, aš turėsiu pranešti jums mūsų draugui šerifui“. "Aš pasakiau, Meistras Allanas, aš norėčiau tai pasakyti karaliui, ir man nerūpi tai pasakyti šerifui; tai ne išdavystė, bet tiesa; ministras sako, kad taip yra; ir jei jis tai sako - " „Aš galiu prisiekti“, – paklausė auklėtojo anūkas, „ir ar jis taip pat tvirtina, kad Mina mūsų nepamirš?“ „Aš niekada negirdėjau, kad jis apie ją kalbėtų“, – atsakė sodininkas, „bet aš tai tvirtinu, Meistras Allanas, ir jei ji man nesiunčia „mėlynės“, žinau, kad ji nori ją atsiųsti, o tai yra tas pats.“ Kolinas buvo visiškai teisingas, kaip parodė vėlesnis jo snuff dėžutės atėjimas, vienintelė vėlavimo priežastis atsirado dėl to, kad net Londone daiktų negalima nusipirkti be pinigų, iš kurių vertinga prekė, kai Mina padarė savo dosnų pasiūlymą, ji, deja, trūko. Bet dovana iš savo dėdės, kuris atrado laikui bėgant, galbūt per poną Westwoodą, jo pusbrolio širdies troškimą, kuris ilgainiui leido jai įvykdyti savo pažadą, ji išsiuntė į Craigmaverį pačią bjauriausią mirtingojo snuff dėžutės akį. Ji manė, kad tai gražu, tačiau taip ir padarė 151Colin Saunders, kuris reguliariai nešė jį į „Kirk Ir tas nuostabus laiko vežimėlis, besitęsiantis tokiu pačiu keliu Londono gatvėse, kaip ir per Škotijos malūnus, palaipsniui pridėjo keletą colių prie Mina Frazer aukščio; suteikė kitokią išraišką jos veidui, ir nepastebimu, nepaaiškinamu - ir, jei ne pastebėta kiekvieną dieną, beveik nerimą keliančiu - procesu, Mina Frazer iš vaiko pavirto kažkuo, kas ribojasi, jei ne visai, su jauna dama. Tačiau laikas, kaip žinome, retai praleidžia galimybę pakeisti tai, kas jam yra įmanoma įdėti arba grožio, arba džiūstančio piršto, padarė kitus pokyčius, išskyrus tai, kad padaryti Mina vyresnis; jis išsiuntė Malcolm, kaip laivyno tarnautojas, į laivyną; atnešė nuomininką į vieną iš p. Merapie namus; ir, beveik iš karto po to, kai ponia Frazer atvyko į rūmus, prekybininkas pasirinko savo gyvenamąją vietą, įdiegė Miss Haswell 152 kaip efektyvus namų prižiūrėtojas, o ne ponia Coleford, atsistatydino. Šiems įvykiams, žinoma, buvo daugybė priežasčių; bet, kad nebūtų nuobodu, pakanka pasakyti, kad, kalbant apie Malcolmą, ponas Merapie norėjo, kad berniukas įeitų į jo skaičiavimo namus; kuri idėja buvo griežtai priešinosi ponia Frazer, jos sūnus, ir galiausiai, ponas Westwoodas, kaip jis Dėl savo griežtų prieštaravimų projektui. pasakė „Leiskite jam tam tikrą laiką eiti savo keliu“, – sakė jis; „ir tada jis arba ramiai nusileis verslui, arba laikysis profesijos, kurią pats pasirinko. Jam dabar prie stalo, jis niekada nebus nei protingas prekybininkas, nei drąsus karininkas; duokite jam savo norą, ir jūs greitai pamatysite, ar tai nėra tik berniukų fantazija: teoriškai mėgti laivyną yra vienas dalykas, o praktinė žinios apie tai yra kita; tegul jis valgo vaisių ir išsiaiškina, ar jis yra saldžiausias, ar labiausiai karštas.“ Ir, kaip įprasta, ponas Merapie sekė savo tarnautojo patarimą; nieko blogo, jei reikia pasakyti tiesą; nes anglai apskritai, nors mūsų nėra karinė tauta, niekaip nenori kalbėti apie „mano sūnėną, kapitoną“, tarnaudamas savo šaliai arba vandeniu: todėl jis greitai išvedė Malcolmą į jūrą, ir, tarsi vienas ž jėga Ir, kaip „vienas įvykis daro daug“, šis naujas verslo susitarimas atvedė, to džentelmeno asmeniu, nuomininką į vieną iš vyresniojo partnerio rūmų; nes, dirbdamas tarnautoju, ponas Westwoodas atsisakė apgyvendinimo ir pradėjo tą varginančią prekybą, vadinamą „namų priežiūra“, savarankiškai.Todėl natūraliai atsitiko, kad daugelis, o galbūt didžiąją jo vakarienės dalį, praleido savo vyresniojo partnerio drabužių kambaryje, kalbėdamasis su savo seserimi; ir, kai ponia Caldera buvo ten, įsitikinusi savo geromis malonėmis, ir stengėsi atgauti, ką jis kažkaip neseniai prarado, savo galią Minai – kurio rezerv 154 Ir ponas Vestvudas neturėjo tolimiausio ketinimo ištekėti už ponia Frazerio, kaip ponas Merapie kadaise tikėjosi: tikrai, tokio kurso patartinumas kadaise jam pasirodė, ir jis savo galvoje buvo ginčijęs klausimą – kaip laikraščiai sako apie advokatus – su dideliu sugebėjimu ir daugybe aiškumo iš abiejų pusių, bet galiausiai jis sukrėtė galvą ir pasakė „ne“. "Ką penkiasdešimt svarų per metus padėtų išlaikyti ją ir jos vaikus, ir aš galiu užmegzti partnerystę, o ne tuoktis; ir jokiu būdu nėra įmanoma, kad John Merapie duotų man dalį pelno ir dalį savo sesers. Tačiau labai greitai užimta ir praktiška Alfred Westwood vaizduotė suprato, kad, nors John Merapie galbūt „nepadarys jam pelno dalies ir jo sesers dalies“, vis dėlto jis greičiausiai „padarys jam pelno dalį ir savo dukterėčios dalį.“ Ir tada jis pradėjo galvoti, kokia neįprastai graži maža būtybė buvo ta dukterėčia – pakankamai graži, kad įsimylėtų; pakankamai protinga, nors jokiu būdu neįvykdyta, kad papuoštų savo „West End“ namus – kai jis jį gavo – ir todėl, prieš net kalbant apie partnerystę, jis suprato, kad, kartais, jis susituoktų su Mina Frazer, jos sutikimas su tokiu susitarimu buvo priimtas vertojo tarnautojo kaip visiškai sava „Ji man patiko, kai ji buvo vaikas, ir toliau tai daro; bent jau aš nesuprantu, kodėl ji neturėtų“, jis motyvuoja; „jos dėdė suteiks jai didelį turtą, ir visa tai bus nuostabiai tinka.“ Veikiant šiai išvadai, jis pradėjo daryti save „ypač malonus“ Mina, kuris, keista sakyti, atrodė taip nuostabiai nejautrus jo susižavėjimui, kad galiausiai ponas Westwoodas išaugo gana provokuotas ir nusprendė, kaip jis tai išreiškė, tiesiog „pamatyti, kaip dalykai iš tikrųjų buvo“. "Didžiausias įmanomas prieštaravimas", trumpai sugrįžo ji. „Jis juokėsi, tarsi tai būtų didžiulis šūdas; bet Mina žinojo, kad taip nėra jo pusėje; ir jis, aiškiai suprasdamas, kad jos žodžiai buvo kalbėti iškilmingai, jautėsi piktas ir sudirgęs atitinkamai. Išleidimo data: vasario 14, 2026, iš https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Šią knygą gali naudoti bet kas bet kur be jokių išlaidų ir beveik jokių apribojimų.Jūs galite ją nukopijuoti, atiduoti ar pakartotinai naudoti pagal „Project Gutenberg" licencijos, įtrauktos į šią knygą, sąlygas arba internetu adresu www.gutenberg.org, esantį adresu https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 