Pourquoi tout le monde se trompe sur l’avenir du travail™

Pourquoi nous inquiétons-nous constamment de l’ avenir du travail™ ?





Si vous travaillez, vous savez comment cela se passe : vous travaillez dur, vous recevez un chèque de paie et vous mettez de la nourriture sur la table.





C'est simple, non ? Mais que se passe-t-il si la nature même de notre travail est mise à mal ? Il ne s'agit plus seulement de mettre de la nourriture sur la table, mais de savoir ce qu'il y a au menu, comment elle arrive et, les mauvais jours, s'il reste une table.





Alors, à quoi ressemble VRAIMENT l’avenir du travail ?





C'est en fait un grand débat. Et presque tout le monde est sûr que leurs histoires sont les bonnes.





D'un côté, vous avez les évangélistes technologiques qui promettent que l'IA et l'automatisation nous libéreront de nos horaires de travail écrasants de 9 à 17 heures, nous donnant plus de temps pour explorer nos passions, comme le tricot ou tenter de devenir célèbre sur TikTok.





De l'autre côté, les experts du travail nous avertissent que les robots ne sont pas nos amis. Ils sont là pour nous voler nos emplois et nous laisser dans une économie de petits boulots dystopique, où nous nous battons pour des miettes en tant que « consultants en sourires indépendants ».





Une étude affirme que le travail à distance est le meilleur moyen de gagner en productivité, tandis qu'une autre affirme qu'il nous transforme en zombies en pyjama, détruisant l'esprit d'équipe plus rapidement qu'une mauvaise séance de karaoké au bureau.





Alors, vivons-nous dans une utopie de travail flexible, amélioré par l'IA, ou dans un cauchemar où nous passons notre vie à Zoom ? Cela dépend à qui vous le demandez, mais dans tous les cas, attachez vos ceintures. Voici les grandes lignes de l'article d'aujourd'hui :

1. Le futur du travail™, selon tout le monde

2. Les prédictions sur l'avenir du travail™ ne sont pas meilleures que l'astrologie

3. Pourquoi nous aimons ces prédictions

4. Pourquoi ces prédictions sont-elles erronées ?

5. Comment lire l’avenir du travail™

1. Le futur du travail™, selon tout le monde

L’avenir du travail est un débat sur lequel chacun a une opinion – et chacun est sûr d’ avoir parfaitement raison .





Mais tout le monde n’est pas d’accord sur ce que l’avenir nous réserve réellement, et leurs prédictions ressemblent davantage à des pièces de théâtre qu’à des feuilles de route concrètes.





Globalement, nous pouvons diviser ces prévisionnistes en trois camps :

les pessimistes, les optimistes, les sceptiques





Pensez à cela de la même manière dont vous penseriez que nous pourrions catégoriser les opinions des gens sur l’astrologie.





Il y a les pessimistes, qui n'y croient pas, qui pensent que c'est le cancer de la société.





Il y a les optimistes, qui pensent que les pessimistes sont une bande d’élites arrogantes en devenir.





Et les sceptiques, qui pensent que les deux camps sont également fous.





Et pour être honnête, ce serait tout à fait valable si vous preniez l’avenir du travail™ aussi au sérieux que vous le feriez avec l’astrologie :

les pessimistes

D'un côté, les pessimistes. Ils ne voient pas la technologie comme un simple complice, mais comme un méchant. Pour eux, l'automatisation est synonyme de MALHEUR, entraînant des pertes d'emplois massives et un avenir où les robots feront tout, laissant les humains sur la touche.





Ce sont eux qui tirent la sonnette d’alarme et nous avertissent d’une apocalypse automatisée (Frey & Osborne, 2013).

les optimistes

Les optimistes sont convaincus que la technologie nous donnera du pouvoir, et non nous remplacera. L'IA et l'automatisation libéreront les humains des tâches ennuyeuses et répétitives et leur permettront de se concentrer sur des tâches créatives et à forte valeur ajoutée.





Imaginez l’IA comme l’assistant personnel parfait : elle gère les tâches ennuyeuses, ce qui nous permet d’effectuer les tâches intéressantes et innovantes (Raisch & Krakowski, 2020).

les sceptiques

Enfin, nous avons les sceptiques. Ils ne sont pas vraiment pro-technologie ou anti-technologie ; ils sont juste... peu impressionnés.





Selon eux, tout ce battage médiatique autour de l’avenir du travail est exagéré. Ils soutiennent que malgré toutes les nouvelles technologies, le travail restera probablement le même qu’aujourd’hui.





Bien sûr, il y aura quelques nouveaux gadgets et améliorations ici et là, mais les emplois et les industries de base ne disparaîtront pas (Schlogl, Weiss et Prainsack, 2021). C'est comme s'ils disaient : « Nous avons déjà entendu cette histoire et nous attendons toujours les voitures volantes. »

Mais selon une nouvelle école d'économistes, aucun de ces groupes ne fait réellement de prédictions « objectives » sur l'avenir. Au lieu de cela, ils se contentent de faire passer des messages .





C'est vrai : chaque groupe raconte une histoire, pas nécessairement sur ce que sera l'avenir, mais sur ce que, selon eux, l'avenir devrait être. Il s'agit moins de prévisions que de marketing (Beckert & Bronk, 2019).





Les prédictions sur l’avenir du travail suivent généralement une formule simple : prenez un sujet à la mode (par exemple, l’intelligence artificielle), ajoutez-y une touche de panique (« L’IA va s’emparer de nos emplois ! »), saupoudrez-y un peu d’espoir (« L’IA nous permettra d’être plus créatifs ! »), et voilà, une prédiction !





Les grands thèmes abordés ici sont le télétravail, l’automatisation et la croissance de l’économie des petits boulots. Le secteur technologique pourrait affirmer que « tout le monde travaillera à distance au cours de la prochaine décennie », tandis que le secteur des entreprises insiste sur le fait que « les bureaux sont l’avenir ».





Pendant ce temps, les économistes mettent en garde contre le « remplacement robotisé des emplois » et les groupes de réflexion sur les politiques publiques se rallient à la cause du « revenu de base universel pour les travailleurs licenciés ». C'est la même histoire, remaniée sous de multiples formes d'horoscope du travail.





Les prédictions elles-mêmes ne sont pas si choquantes. Elles incluent généralement des choses comme :

Dataïsme : les données sont au cœur de tout. Imaginez un monde où les algorithmes prennent des décisions professionnelles, mesurent et optimisent chacun de vos mouvements.

: les données sont au cœur de tout. Imaginez un monde où les algorithmes prennent des décisions professionnelles, mesurent et optimisent chacun de vos mouvements. Exterminisme : Chômage de masse, où l'automatisation met à l'écart des groupes entiers de travailleurs. Dans ce scénario, certaines compétences deviennent obsolètes, laissant de nombreuses personnes sans emploi et sans suffisamment de nouveaux emplois pour remplacer les anciens.

: Chômage de masse, où l'automatisation met à l'écart des groupes entiers de travailleurs. Dans ce scénario, certaines compétences deviennent obsolètes, laissant de nombreuses personnes sans emploi et sans suffisamment de nouveaux emplois pour remplacer les anciens. Re/Upskilling : la réponse optimiste. Au lieu de craindre la technologie, nous formons les gens à travailler avec elle. L'idée est que l'apprentissage de nouvelles compétences nous aidera à nous adapter et à prospérer sur un marché du travail en pleine évolution.

: la réponse optimiste. Au lieu de craindre la technologie, nous formons les gens à travailler elle. L'idée est que l'apprentissage de nouvelles compétences nous aidera à nous adapter et à prospérer sur un marché du travail en pleine évolution. Augmentation : les humains bénéficient d'un coup de pouce technologique au lieu d'être remplacés. Pensez à l'armure d'Iron Man : la technologie améliore les capacités humaines, nous sommes donc plus puissants, et non impuissants.

: les humains bénéficient d'un coup de pouce technologique au lieu d'être remplacés. Pensez à l'armure d'Iron Man : la technologie améliore les capacités humaines, nous sommes donc plus puissants, et non impuissants. La singularité : l'IA devient si avancée qu'elle devient capable de s'auto-améliorer, voire de surpasser les humains. Cela pourrait révolutionner le travail ou, dans le pire des cas, rendre les humains superflus.

: l'IA devient si avancée qu'elle devient capable de s'auto-améliorer, voire de surpasser les humains. Cela pourrait révolutionner le travail ou, dans le pire des cas, rendre les humains superflus. Destruction d’emplois : histoire classique de l’automatisation : les machines prennent en charge des tâches répétitives ou peu qualifiées. Mais cette fois, on craint que cette tendance ne s’étende à des emplois plus qualifiés, laissant ainsi moins d’emplois aux travailleurs.

: histoire classique de l’automatisation : les machines prennent en charge des tâches répétitives ou peu qualifiées. Mais cette fois, on craint que cette tendance ne s’étende à des emplois plus qualifiés, laissant ainsi moins d’emplois aux travailleurs. Désintensification du travail : le rêve que la technologie nous permettra de travailler moins , et non plus, nous laissant plus de temps pour des activités créatives et moins de travail acharné. Si l'automatisation gère les tâches ennuyeuses, nous reprendrons nos vies.





(wow, même moi j'ai un post qui parle de Re/Upskilling )





Alors pourquoi continuons-nous à entendre ces choses-là ? Pourquoi les gens du monde de la technologie, de la politique, des affaires et du monde universitaire sont-ils obsédés par la prédiction de l'avenir du travail ? C'est là que nous entrons dans des concours de cadrage , en gros, des batailles sur l'histoire du futur.

2. Les prédictions sur l'avenir du travail™ ne sont pas meilleures que l'astrologie

concours d'encadrement

Pour comprendre un peu mieux cette guerre narrative, permettez-moi de vous présenter le terme « concours de cadrage » .





Dans le contexte de l'avenir du travail, les concours de conception s'apparentent à des concours de plans pour un gratte-ciel. Chaque plan propose une vision différente de la manière dont la structure (le futur lieu de travail) devrait être conçue, organisée et exploitée. Tout comme les architectes débattent de l'esthétique, de l'efficacité, de la durabilité et de la sécurité, les dirigeants, les décideurs politiques et les employés participent à des concours de conception pour déterminer à quoi devrait ressembler le lieu de travail « idéal ».





Les régulateurs gouvernementaux, quant à eux, sont comme ce nutritionniste strict qui se tient en arrière-plan et qui marmonne : « Et les recommandations nutritionnelles ? » Chacun a une vision différente de ce que devrait signifier le travail, et chacun utilise le pouvoir du cadrage pour vendre sa recette à nous, les convives impatients.





Il est prouvé que le cadrage est important. Une étude réalisée en 2020 par la MIT Sloan School of Management a révélé que les entreprises qui adoptaient des « cadres » plus positifs concernant le travail à distance enregistraient une plus grande satisfaction et une plus grande productivité des employés.





Ce n’est pas seulement une bonne nouvelle, c’est une réalité . Lorsqu’une entreprise présente le télétravail comme un moyen de « liberté et de flexibilité », les employés se sentent plus engagés et plus heureux.





Selon LinkedIn, les offres d’emploi qui contiennent de la « flexibilité » sont plus performantes.





Mais si on reformule cela en « travail sans limites », on a soudain l’impression d’être de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les employés commencent à s’épuiser plus vite qu’on ne peut dire « détox numérique ».





C’est là qu’il faut se montrer réaliste. Ces concours de cadrage – ces batailles sur la façon dont nous décrivons le travail et la productivité et toutes ces visions techno-dystopiques – déterminent en réalité les règles du monde du travail de demain.





Ce que vous entendez aujourd'hui à propos de « l'autonomisation par la technologie » ou de « la liberté numérique » est bien plus qu'un simple jargon professionnel ; c'est le scénario de la façon dont le travail se déroulera et fonctionnera à l'avenir. Que vous vous précipitiez dans la cuisine pour récupérer des restes ou que vous dîniez à la table d'honneur dépend de qui remportera ces concours.





Chacun de ces « concours de cadrage » tente de façonner l’histoire d’une manière qui serve ses propres intérêts. Prenons l’exemple de l’industrie technologique. Elle a tendance à présenter l’automatisation comme « une façon de nous libérer des tâches subalternes » et l’IA comme un « moyen d’améliorer le potentiel humain ».





Le gouvernement, quant à lui, pourrait mettre l’accent sur la « reconversion » et la « création d’emplois dans de nouveaux secteurs », espérant que vous les verrez comme un guide fiable dans la jungle des perturbations économiques. Et puis il y a le monde universitaire, qui affirme que « nous avons besoin d’apprentissage tout au long de la vie » – attention spoiler : l’apprentissage tout au long de la vie se traduit par « continuer à payer pour des cours ».





Lorsque vous commencez à voir ces prédictions, rappelez-vous : il s’agit moins de prévisions que de vendre une vision qui préserve leurs propres intérêts.

3. Pourquoi nous aimons ces prédictions

Alors, si ces prédictions ne sont que des suppositions bien pensées, pourquoi continuons-nous à les aimer ?





C’est là qu’entre en jeu l’adhésion narrative : l’idée selon laquelle les gens adhèrent à une histoire parce qu’elle fait écho à leurs croyances, leurs valeurs ou leurs craintes. Tout comme les gens s’abonnent à l’astrologie ou aux tests de personnalité, nous « adhérons » à certains récits sur l’avenir du travail parce qu’ils nous donnent un sentiment de contrôle, de direction et parfois d’espoir.





Prenons par exemple l'idée selon laquelle « l'IA ne prendra en charge que les tâches ennuyeuses et répétitives ». Nous aimons cette histoire parce qu'elle nous promet un avenir où la technologie ne nous remplacera pas, mais donnera au contraire plus de sens à notre travail.





Ou l’idée que « le télétravail est l’avenir », une notion qui donne à beaucoup de gens le sentiment de liberté qu’ils recherchent dans leur emploi actuel. Ces prédictions sont présentées de manière à correspondre à ce que nous voulons ou craignons, et c’est exactement pourquoi nous y adhérons.





Et bien sûr, les experts qui font ces prédictions savent raconter une bonne histoire. Ils y ajoutent juste assez de données, citent les noms de chercheurs réputés et enrobent le tout d’un jargon sophistiqué pour que cela paraisse crédible. Par exemple, un rapport McKinsey de 2023 ou une enquête Deloitte ajoutent un air d’autorité.





Mais n'oubliez pas que même l'astrologie a ses tableaux et ses graphiques ; ce n'est pas parce que quelque chose semble basé sur des données que cela signifie qu'il s'agit d'une prophétie limpide du futur.

4. Pourquoi ces prédictions sont-elles erronées ?

Voyons pourquoi ces prédictions sur l’avenir du travail sont plus erronées qu’elles ne le laissent penser. Le problème est que ces prédictions reposent sur une logique assez fragile. Elles reposent sur ce qu’on appelle le déterminisme technologique , c’est-à-dire l’idée que la technologie seule décidera de notre destin.





Mais attendez.





La technologie est peut-être le personnage principal, mais elle ne représente pas l'intégralité du casting. Ces prévisionnistes se comportent comme si la technologie était une vague de progrès irrésistible qui allait submerger tous les emplois et remodeler tous les secteurs dans son sillage. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'histoire, ni la réalité.





trop déterministe

Bon, parlons de l’un des plus grands angles morts dans la prédiction de l’avenir du travail : le déterminisme technologique .





C'est une façon élégante de dire que les gens supposent que « hé, cette technologie existera dans le futur ; elle changera tout automatiquement ». C'est comme un chef cuisinier qui regarde un nouveau mixeur tout neuf et déclare : « Dans le futur, le mixeur aura une IA qui me donnera des recettes ! » Ce que j'aime vraiment croire est vrai, mais c'est incertain.

Le mixeur est peut-être utile, mais il n'a pas vocation à dicter ce que l'on va manger au dîner. Pourtant, c'est exactement ce que les gens supposent à propos de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'automatisation : ils pensent que la simple existence d'une nouvelle technologie signifie qu'elle prendra inévitablement le dessus.





Ce n’est pas si simple. Ce n’est pas parce que l’intelligence artificielle pourrait devenir très intelligente ou que les robots pourraient devenir moins chers que ces technologies vont dominer tous les emplois. Mais nous tombons tout le temps dans ce piège. Vous souvenez-vous des années 90, quand nous pensions qu’Internet ferait disparaître les bureaux physiques et que nous travaillerions tous depuis la plage ?





Avance rapide, et nous sommes toujours attachés à des salles de réunion (ou à des appels Zoom, mais nous sommes toujours attachés). Et que dire des voitures autonomes ? Pendant des années, les experts ont dit qu'elles seraient sur toutes les routes d'ici 2022. Alerte spoiler : non seulement les voitures autonomes ont encore du chemin à parcourir, mais il s'avère que leur déploiement est bien plus complexe que de simplement apprendre à une machine à conduire.





Faisons un petit voyage dans le temps jusqu'en 2014. Game of Thrones n'avait pas encore brisé nos cœurs avec cette fin terrible, l'Ice Bucket Challenge inondait les flux de tout le monde et les gens brisaient leurs écrans devant Flappy Bird . Des temps plus simples.





À l'époque, la seule « IA » que la plupart des gens connaissaient était le squelette métallique d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Aujourd'hui, ChatGPT est l'un des meilleurs sites Web au monde. Comme toutes les semaines, nous nous réveillons face à une révolution technologique que nous « aurions dû voir venir ». Mais honnêtement, nous ne sommes pas très doués pour prédire quoi que ce soit.





N'oubliez pas que les experts qui font des prédictions sur les choses actuelles ne s'attendaient pas à ce que l'IA réponde si tôt aux questions de votre mère sur les danses TikTok. Ou que vous lui demandiez de vous aider à comprendre pourquoi les chats détestent les concombres.





La vérité, c'est que nous continuons à parler de l'avenir comme si nous avions une boule de cristal, mais, alerte spoiler, nous ne faisons que lancer des fléchettes dans le noir.

chaos de second ordre

Il existe deux types de prédictions :

des prédictions qui n'ont aucun effet sur ce qu'elles prédisent

prédictions qui font





Pensez à vos prévisions météorologiques. La pluie n'a pas de télévision, donc peu importe les prévisions, la pluie s'en fiche. Il pleuvra ou ne pleuvra pas, quoi qu'il arrive.

Les autres types de prédictions sont comparables aux cours des actions. Quelqu’un prédit que « je pense que le prix de l’action A va bientôt baisser ». Si suffisamment de gens croient à ces prédictions pour vendre leurs actions en panique, le prix va effectivement baisser. L’effet s’est produit à cause des prédictions. Ce phénomène est appelé chaos de second ordre.





Les publications sur l’avenir du travail™ font partie de ces prédictions, qui fonctionnent comme des prophéties autoréalisatrices. Plus on entend dire que « tout le monde travaillera à domicile d’ici 2030 » ou que « l’IA prendra en charge toutes les tâches répétitives », plus les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques commencent à adapter leurs actions à cette réalité. C’est ce que l’on appelle le paradoxe de la prédiction : les prévisions ne se contentent pas de décrire l’avenir, elles commencent à le créer .





Prenons l’exemple de l’essor du télétravail. Autrefois, il était peu probable que « tout le monde travaille à domicile », mais la pandémie de COVID-19 a frappé et, tout à coup, les entreprises ont adhéré à cette idée. Elles ont investi dans des technologies de télétravail, restructuré leurs activités et normalisé les politiques de télétravail. C’est comme si quelqu’un prédisait : « Nous mangerons tous du chou frisé d’ici 2020. »





Il suffit d'un nombre suffisant de personnes pour acheter du chou frisé, et en un rien de temps, on en trouve partout. Les prédictions façonnent le comportement, et le comportement façonne la réalité.





Ce phénomène est confirmé par des recherches en psychologie et en sociologie. Des études montrent que lorsque les gens croient qu'une tendance est en train de se produire (qu'il s'agisse d'un boom économique, d'une pénurie d'emplois ou d'une prise de contrôle technologique), ils ajustent inconsciemment leurs actions pour s'y conformer.





L’économiste Robert Shiller appelle cela « économie narrative » : les histoires que nous racontons sur l’économie influencent directement la façon dont les gens y agissent. Autrement dit, ces prédictions sur l’avenir du travail ne sont pas purement objectives : elles nous poussent à les concrétiser.

la technologie n'est pas la seule chose qui affecte l'avenir

Maintenant, parlons de ce que ces prévisions oublient. Des prédictions telles que « l’IA prendra X % des emplois d’ici 2035 » ignorent qu’il y a aussi des acteurs sociaux, économiques et politiques dans le jeu. Imaginez un match de sport où une seule équipe est sur le terrain. C’est le genre de logique à laquelle nous avons affaire ici lorsque les prévisions se concentrent uniquement sur la technologie.

Par exemple, les incitations économiques sont importantes. Si les tâches automatisées ne sont pas rentables, les entreprises ne les réaliseront pas.





Les réglementations politiques ont également leur importance. Ce n'est pas parce qu'une IA peut accomplir une tâche qu'elle le fera forcément si la législation l'en empêche.





Les valeurs culturelles jouent également un rôle important, comme le fait que le travail en personne reste important dans de nombreux secteurs, quelle que soit la sophistication des outils de travail à distance. L’avenir du travail est un jeu multi-joueurs, pas un acte solo de la technologie.

5. Comment lire l’avenir du travail™

Bon, nous avons donc établi que la plupart des prédictions sur « l’avenir du travail » sont en grande partie des effets marketing déguisés. La question à un million de dollars est désormais la suivante : que faire concrètement à ce sujet ? Comment faire la part des choses entre les faits et les superflus et déterminer à quoi pourrait ressembler l’avenir du travail, afin de pouvoir faire des choix éclairés au lieu de nous faire vendre un autre rêve chimérique alimenté par l’IA ? Eh bien, nous allons devoir changer notre façon d’interpréter ces prédictions.





Étape 1 : « Qui écrit ceci et pourquoi ? »

étape 2 : recherchez les histoires avant les statistiques.

étape 3 : attention aux pièges courants.

Étape 4 : gardez un œil sur « l’abonnement narratif ».

Étape 5 : repérer les lacunes dans le cycle de prédiction.

Étape 1 : « Qui écrit ceci et pourquoi ? »

Commençons par les bases : chaque fois que vous lisez une vision audacieuse sur l’avenir du travail, demandez-vous : qui écrit cela et pourquoi ?





Les prédictions sont rarement neutres. Imaginez un producteur d'émission de télé-réalité qui essaie de présenter sa prochaine saison. Il vous dira que ce sera la saison la plus dramatique et la plus explosive de l'histoire. Et bien sûr, il dit peut-être la vérité, ou peut-être qu'il a juste besoin que vous l'écoutiez pour maintenir ses audiences à un niveau élevé.





La même logique s’applique aux prévisions concernant le travail. Une entreprise qui vend des logiciels de télétravail décrira un avenir où tout le monde travaillera dans des hamacs à Bali. Un cabinet de recrutement pourrait mettre en garde contre une grave « pénurie de talents » parce qu’il souhaite que les entreprises recrutent plus agressivement – souvent par leur intermédiaire, bien sûr.





Alors, la prochaine fois que vous voyez un titre accrocheur « 10 prédictions pour 2030 », ne le lisez pas simplement comme « Que va-t-il se passer », mais comme « Qu'est-ce que cet auteur veut que je croie ? »

étape 2 : recherchez les histoires avant les statistiques.

Faites attention à l’ histoire derrière les prédictions, pas seulement aux statistiques.





Les chiffres sont faciles à manipuler, mais les histoires ? Elles demandent un peu plus de travail pour être vendues. Et croyez-le ou non, l'histoire que vous raconte un prévisionniste en dit souvent plus sur ses intentions que ses données.





Prenons par exemple le buzz autour de l’automatisation. Une étude révèle que « 40 % des emplois pourraient être automatisés d’ici 2030 », et soudain, nous voyons des gros titres qui semblent apocalyptiques. Mais posez-vous la question : quelle est l’histoire ? Cette prédiction est-elle fondée sur des faits réels ou est-elle conçue pour attiser la peur et générer des clics ? Souvent, ces statistiques sont choisies avec soin pour correspondre à un récit de changement inéluctable, même si la réalité est bien plus nuancée.





Des économistes comme Daniel Kahneman et Amos Tversky ont exploré ce concept à travers l’économie narrative : l’idée selon laquelle les histoires sur l’économie influencent la façon dont les gens se comportent dans celle-ci.





Lorsque nous lisons des articles sur l'automatisation imminente, nous entendons une histoire sur l'urgence, le changement et l'inévitabilité. En voyant clair dans cette histoire, nous pouvons décider si nous y croyons vraiment ou si ce n'est qu'un battage médiatique.

étape 3 : attention aux pièges courants.

Une autre astuce courante dans les prédictions du monde du travail est l’idée du déterminisme — cette notion selon laquelle l’avenir est déjà écrit et que les avancées technologiques sont une force irrésistible qui nous fait avancer.





L'idée selon laquelle « l'IA va s'emparer de votre emploi, que cela vous plaise ou non » est fausse. Mais en réalité, la technologie n'est pas une fatalité. Elle n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste qui inclut les conditions économiques, la politique et les préférences sociales.





Ainsi, lorsqu’un titre annonce « Les robots arrivent », n’oubliez pas qu’il s’agit d’un concours de cadrage. On veut vous faire croire que l’avenir est une destinée pour que vous vous sentiez obligé de vous « adapter » ou de rester à la traîne. Mais l’histoire nous a montré que les gens résistent. Ce n’est pas parce qu’une technologie peut faire quelque chose que nous allons la laisser faire.

Étape 4 : gardez un œil sur « l’abonnement narratif ».

Une autre raison pour laquelle nous nous laissons séduire par les prédictions tape-à-l'œil ? L'abonnement narratif . C'est pourquoi certaines personnes sont très attachées à l'idée d'une révolution du travail à distance : elles veulent échapper au bureau et croient que ce récit est leur ticket de sortie.





Considérez cela comme un « biais de confirmation de l’avenir » : nous croyons aux prédictions qui nous donnent le sentiment d’être vus ou validés. Ainsi, lorsque vous lisez des articles sur l’avenir du travail, posez-vous la question : cette prédiction est-elle réellement plausible ou est-ce que j’y crois simplement parce qu’elle me semble juste ?





L'industrie technologique est particulièrement douée pour exploiter ce phénomène. Elle élabore des prédictions pour vous faire croire en un avenir qui correspond à ses produits. Vous avez peur de passer à côté de quelque chose ? Pas de problème, elle a la solution. Vous êtes enthousiaste à l'idée de la flexibilité ? Elle a aussi les outils pour cela. Il s'agit moins de tenir compte de la réalité que d'adapter une histoire à votre vision du monde.

Étape 5 : repérer les lacunes dans le cycle de prédiction.

Enfin, il faut reconnaître que la plupart des prédictions suivent un cycle prévisible . Tout d’abord, une nouvelle technologie est annoncée avec beaucoup de battage médiatique, et les experts font des prédictions ambitieuses et radicales. Ensuite, une fois la technologie déployée, nous sommes confrontés à l’inévitable retour à la réalité : la technologie fonctionne, mais elle n’est pas aussi transformatrice que promis. Et enfin, le battage médiatique s’apaise jusqu’à ce que la prochaine grande nouveauté arrive.





Ce cycle ne concerne pas uniquement le secteur technologique : il s’applique à presque tous les secteurs d’activité axés sur les prévisions. Le sociologue Neil Postman a beaucoup écrit sur ce sujet dans les années 1980, soulignant que nous avons tendance à passer par des « enthousiasmes technologiques » qui s’estompent ensuite lorsque la nouvelle technologie ne répond pas aux attentes.





Alors ne vous laissez pas prendre par le battage médiatique. Reconnaissez que les prédictions font partie d'un cycle marketing. En repérant les lacunes de ces cycles, vous pouvez éviter le piège de penser : « Cette fois, c'est différent. » Spoiler : ce n'est généralement pas le cas.

L'avenir du travail est toujours entre nos mains

En fin de compte, l’avenir du travail n’est pas un destin figé : c’est un projet permanent que nous façonnons, pas seulement le dernier gadget. Ces prédictions tentent de dépeindre un avenir certain comme inévitable, mais la réalité est bien plus flexible que cela. Nous pouvons faire pression pour que des politiques protègent les travailleurs, encouragent les pratiques durables et garantissent que la technologie soit au service des personnes, et non l’inverse.





Alors, la prochaine fois que vous lirez un article sur « l’avenir du travail », prenez du recul. Demandez-vous qui se cache derrière cette prédiction, quel est son objectif et si cette histoire vous parle ou si on vous vend simplement une autre vision brillante.





Car même si ces prédictions sont étayées par des données et des prévisions de tendances, elles ne sont en fin de compte que des histoires. Et comme pour toute histoire, l'avenir du travail n'est réel que dans la mesure où nous le créons.





Si vous devez retenir quelque chose de cet article de blog, que ce soit ceci : méfiez-vous des titres qui promettent,

« Voici les technologies qui changeront l’avenir de [remplir le vide] ».





qu'il s'agisse de travail, de climat ou d'éducation.





Aucune technologie ne pourra à elle seule transformer ces domaines. Chaque innovation, si elle réussit, s’inscrit dans un réseau complexe d’influences : économiques, politiques, culturelles et probablement un million d’autres facteurs.





Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à ce à quoi vous voulez faire confiance. Mais n'oubliez pas : le contexte est primordial.