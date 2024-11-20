Почему все ошибаются относительно будущего работы™





Почему мы постоянно беспокоимся о будущем работы™ ?





Если вы работаете, то знаете, как это делается: отработал часы, получил зарплату, накормил себя.





Все просто, правда? Но что, если сама природа того, как мы работаем, находится на грани? Речь уже не только о том, чтобы положить еду на стол; речь идет о том, что в меню, как ее туда доставить, и, в плохие дни, есть ли вообще свободный стол.





Так каково же на самом деле будущее работы?





На самом деле это большой спор. И почти все уверены, что их истории верны.





С одной стороны, есть технологические евангелисты, обещающие, что ИИ и автоматизация освободят нас от изнуряющей работы с 9 до 5, предоставив нам больше времени для занятий любимыми делами — например, вязания или попыток прославиться в TikTok.





С другой стороны, эксперты по труду предупреждают, что роботы нам не друзья. Они здесь, чтобы отобрать у нас работу и оставить нас в антиутопической экономике гига, где мы боремся за объедки в качестве «внештатных консультантов по улыбкам».





В одном исследовании говорится, что удаленная работа — это лучший способ повысить производительность, в то время как в другом утверждается, что она превращает нас в зомби в пижамах, разрушая командный дух быстрее, чем неудачная сессия караоке в офисе.





Итак, живем ли мы в утопии гибкой работы, улучшенной ИИ, или в кошмаре, где мы уносим свою жизнь в Zoom? Это зависит от того, кого вы спросите, но в любом случае пристегнитесь. Вот план сегодняшнего поста:

1. будущее работы™, по мнению всех

2. Прогнозы будущего работы™ не лучше астрологии

3. почему нам нравятся эти предсказания

4. Почему эти прогнозы ошибочны?

5. как предсказать будущее работы™

1. будущее работы™, по мнению всех

Будущее работы — это дискуссия, в которой у каждого есть свое мнение, и все они абсолютно уверены в своей правоте .





Но не все согласны с тем, что на самом деле принесет им будущее, и их прогнозы больше похожи на отрывки из пьесы, чем на конкретные дорожные карты.





В целом, мы можем разделить этих прогнозистов на три лагеря:

пессимисты, оптимисты, скептики





Подумайте об этом так же, как вы думаете, что мы могли бы классифицировать мнения людей об астрологии.





Есть пессимисты, которые в это не верят и считают, что это раковая опухоль общества.





Есть оптимисты, которые думают, что пессимисты — это кучка высокомерных претендентов на элиту.





И скептики, которые считают, что обе стороны одинаково безумны.





И честно говоря, было бы совершенно справедливо, если бы вы отнеслись к будущему работы™ так же серьезно, как к астрологии:

пессимисты

На одном конце спектра находятся пессимисты. Они видят в технологии не помощника, а злодея. Для них автоматизация — это ГИБЕЛЬ, ведущая к массовой потере рабочих мест и будущему, в котором роботы будут делать все, оставляя людей ни с чем.





Именно они бьют тревогу, предупреждая нас об автоматическом апокалипсисе (Фрей и Осборн, 2013).

оптимисты

Они уверены, что технологии расширят наши возможности, а не заменят нас. Оптимисты считают, что ИИ и автоматизация освободят людей от скучных, повторяющихся задач и позволят нам сосредоточиться на творческой, высокоценной работе.





Представьте себе ИИ как идеального личного помощника: он выполняет скучную работу, а мы можем выполнять интересные, инновационные задачи (Райш и Краковски, 2020).

скептики

Наконец, у нас есть Скептики. Они не совсем за или против технологий; они просто... не впечатлены.





По их словам, вся эта шумиха вокруг будущего работы раздута. Они утверждают, что, несмотря на все блестящие новые технологии, работа, вероятно, будет выглядеть примерно так же, как и сейчас.





Конечно, будут появляться новые гаджеты и улучшения, но основные рабочие места и отрасли никуда не денутся (Schlogl, Weiss, & Prainsack, 2021). Они как будто говорят: «Мы уже слышали эту историю раньше, и мы все еще ждем летающие автомобили».

Но, по мнению новой школы экономистов, ни одна из этих групп на самом деле не делает «объективных» прогнозов о будущем. Вместо этого они продвигают нарративы .





Все верно — каждая группа рассказывает историю, не обязательно о том, каким будет будущее, но о том, каким, по их мнению, должно быть будущее. Это меньше о прогнозировании и больше о маркетинге (Beckert & Bronk, 2019).





Прогнозы будущего работы, как правило, следуют простой формуле: берем модную тему (например, искусственный интеллект), добавляем капельку паники («ИИ отнимет у нас работу!»), присыпаем капелькой надежды («ИИ освободит нас, и мы сможем быть более креативными!») и вуаля — прогноз готов!





Главные темы здесь включают удаленную работу, автоматизацию и рост экономики свободного заработка. Технологический сектор может утверждать, что «все будут работать удаленно в следующем десятилетии», в то время как корпоративный сектор настаивает, что «офисы — это будущее».





Тем временем экономисты предупреждают о «роботизированной замене рабочих мест», а политические аналитические центры поддерживают идею «универсального базового дохода для уволенных работников». Это та же история, представленная в различных вариантах гороскопа рабочего места.





Теперь, сами прогнозы не так уж и шокируют. Обычно они включают в себя такие вещи, как:

Датаизм : данные управляют всем. Представьте себе мир, в котором алгоритмы принимают рабочие решения, измеряя и оптимизируя каждый ваш шаг.

: данные управляют всем. Представьте себе мир, в котором алгоритмы принимают рабочие решения, измеряя и оптимизируя каждый ваш шаг. Экстерминизм : массовая безработица, когда автоматизация вытесняет целые группы работников. В этом сценарии некоторые навыки устаревают, оставляя многих без работы без достаточного количества новых рабочих мест, чтобы заменить старые.

: массовая безработица, когда автоматизация вытесняет целые группы работников. В этом сценарии некоторые навыки устаревают, оставляя многих без работы без достаточного количества новых рабочих мест, чтобы заменить старые. Re/Upskilling : оптимистичный контраргумент. Вместо того, чтобы бояться технологий, мы обучаем людей работать с ними. Идея в том, что изучение новых навыков поможет нам адаптироваться и преуспеть на меняющемся рынке труда.

: оптимистичный контраргумент. Вместо того, чтобы бояться технологий, мы обучаем людей работать ними. Идея в том, что изучение новых навыков поможет нам адаптироваться и преуспеть на меняющемся рынке труда. Улучшение : люди получают технологическое усиление вместо замены. Вспомните костюм Железного человека — технологии расширяют человеческие возможности, поэтому мы более могущественны, а не бессильны.

: люди получают технологическое усиление вместо замены. Вспомните костюм Железного человека — технологии расширяют человеческие возможности, поэтому мы более могущественны, а не бессильны. Сингулярность : ИИ становится настолько продвинутым, что начинает самосовершенствоваться, возможно, перехитрив людей. Это может либо произвести революцию в работе, либо, в худшем случае, сделать людей ненужными.

: ИИ становится настолько продвинутым, что начинает самосовершенствоваться, возможно, перехитрив людей. Это может либо произвести революцию в работе, либо, в худшем случае, сделать людей ненужными. Уничтожение рабочих мест : классическая история автоматизации — машины берут на себя повторяющиеся или низкоквалифицированные рабочие места. Но на этот раз есть опасения, что это может распространиться на более квалифицированные роли, и для людей останется меньше рабочих мест.

: классическая история автоматизации — машины берут на себя повторяющиеся или низкоквалифицированные рабочие места. Но на этот раз есть опасения, что это может распространиться на более квалифицированные роли, и для людей останется меньше рабочих мест. Деинтенсификация труда : мечта о том, что технологии позволят нам работать меньше , а не больше, давая нам больше времени для творческих занятий и меньше рутины. Если автоматизация займется скучными делами, мы вернем себе нашу жизнь.





(ух ты, даже у меня есть один пост, в котором говорится о повышении квалификации )





Так почему же мы продолжаем это слышать? Почему люди в сфере технологий, политики, бизнеса и науки одержимы предсказанием будущего работы? Вот тут-то мы и попадаем в состязания по фреймингу — по сути, битвы за историю будущего.

2. Прогнозы будущего работы™ не лучше астрологии

конкурсы по кадрированию

Чтобы немного лучше понять эту войну повествований, позвольте мне познакомить вас с термином «конкурс фрейминга» .





В контексте будущего работы конкурсы по созданию каркасов подобны конкурирующим чертежам небоскреба. Каждый чертеж предлагает свое видение того, как должна быть спроектирована, организована и эксплуатироваться структура — будущее рабочее место. Так же, как архитекторы спорят об эстетике, эффективности, устойчивости и безопасности, лидеры, политики и сотрудники участвуют в конкурсах по созданию каркасов, чтобы определить, как должно выглядеть «идеальное» рабочее место.





Тем временем государственные контролеры напоминают строгого диетолога на заднем плане, бормочущего: «А как же рекомендации по питанию?» У каждого свое представление о том, что должна означать работа, и все они используют силу фрейминга, чтобы продать свой рецепт нам, жаждущим обедов.





И есть доказательства того, что фрейминг имеет значение. Исследование 2020 года, проведенное Школой менеджмента имени Слоуна при Массачусетском технологическом институте, показало, что организации с более позитивными «фреймами» в отношении удаленной работы добились более высокой удовлетворенности сотрудников и производительности.





Это не просто хорошие флюиды; это реальность . Когда компания продает удаленную работу как «свободу и гибкость», сотрудники чувствуют себя более вовлеченными и счастливыми.





По данным LinkedIn, объявления о вакансиях, содержащие слово «гибкость», имеют большую эффективность.





Но если они переосмыслят это как «работу без границ», то внезапно возникнет ощущение, что вы на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и сотрудники начнут выгорать быстрее, чем вы успеете произнести «цифровая детоксикация».





Вот где нам нужно быть реалистами. Эти конкурсы фрейминга — эти битвы по поводу того, как мы описываем работу и производительность, и все эти техно-дистопические видения — на самом деле определяют правила рабочего места завтрашнего дня.





То, что вы слышите сегодня о «расширении прав и возможностей посредством технологий» или «цифровой свободе», — это больше, чем просто жаргон на рабочем месте; это сценарий того, как будет ощущаться и функционировать работа в будущем. Будете ли вы рыться на кухне в поисках объедков или обедать за высоким столом, зависит от того, кто победит в этих состязаниях.





Каждый из этих «конкурсов по фреймингу» пытается сформировать историю таким образом, чтобы это было выгодно его собственной повестке дня. Возьмем, к примеру, технологическую индустрию. Они склонны представлять автоматизацию как «освобождение нас от черной работы», а ИИ — как «усилитель человеческого потенциала».





Правительство, тем временем, может подчеркивать «переподготовку» и «создание рабочих мест в новых секторах», надеясь, что вы увидите в них надежного проводника через джунгли экономических потрясений. Затем есть академические круги, утверждающие, что «нам нужно непрерывное обучение» — внимание, спойлер: непрерывное обучение переводится как «продолжать платить за курсы».





Когда вы начнете видеть эти прогнозы, помните: они в меньшей степени являются прогнозированием, а в большей — продажей видения , которое не затрагивает их собственные интересы.

3. почему нам нравятся эти предсказания

Итак, если эти прогнозы — всего лишь отточенные догадки, почему же мы продолжаем их любить?





Введите подписку на повествование — идею о том, что люди покупаются на историю, потому что она резонирует с их убеждениями, ценностями или страхами. Так же, как люди подписываются на астрологию или тесты на личность, мы «подписываемся» на определенные истории о будущем работы, потому что они дают нам чувство контроля, направления, а иногда и надежды.





Возьмем, к примеру, рассказ о том, что «ИИ возьмет на себя только скучные, повторяющиеся задачи». Нам нравится эта история, потому что она обещает нам будущее, в котором технологии не заменят нас, а вместо этого сделают нашу работу более осмысленной.





Или идея, что «удаленная работа — это будущее» — понятие, которое дает многим людям чувство свободы, которого они жаждут на своей текущей работе. Эти прогнозы упакованы таким образом, что соответствуют тому, чего мы хотим или боимся, и именно поэтому мы подписываемся на них.





И, конечно, эксперты, делающие эти прогнозы, знают, как рассказать хорошую историю. Они вбрасывают ровно столько данных, упоминают имена уважаемых исследователей и облекают все это в модный жаргон, чтобы это звучало правдоподобно. Например, отчет McKinsey за 2023 год или опрос Deloitte добавляют атмосферу авторитетности.





Но помните, даже в астрологии есть свои диаграммы и графики; даже если что-то звучит как основанное на данных, это не значит, что это кристально чистое пророчество о будущем.

4. Почему эти прогнозы ошибочны?

Давайте разберемся, почему эти яркие прогнозы о будущем работы более ошибочны, чем они хотели бы, чтобы вы думали. Вот в чем проблема: эти прогнозы опираются на довольно шаткую логику. Они основаны на том, что называется технологическим детерминизмом — идее, что только технология определит нашу судьбу.





Но подождите.





Технологии могут быть гвоздем программы, но это не весь состав. Эти прогнозисты ведут себя так, будто технологии — это неудержимая волна прогресса, которая затопит все рабочие места и изменит все отрасли на своем пути. Но история — или реальность — работает не так.





чрезмерно детерминированный

Хорошо, давайте поговорим об одном из самых больших слепых пятен в прогнозировании будущего работы: технологическом детерминизме .





Это такой причудливый способ сказать, что люди предполагают: «Эй, эта технология будет существовать в будущем; она автоматически изменит все». Это как если бы шеф-повар посмотрел на блестящий новый блендер и заявил: «В будущем у блендера будет искусственный интеллект, который будет давать мне рецепты!» Мне бы очень хотелось верить, что это правда, но это не точно.

Блендер может быть полезен, но он не собирается диктовать, что будет на ужин. Однако именно такое предположение люди делают в отношении ИИ, робототехники и автоматизации — они думают, что само существование новой технологии означает, что она неизбежно возьмет верх.





Не все так просто. То, что ИИ может стать суперумным или роботы могут подешеветь, не означает, что они будут доминировать на каждой работе. Но мы постоянно попадаем в эту ловушку. Помните, как в 90-х мы думали, что интернет заставит исчезнуть физические офисы, и мы все будем работать на пляжах?





Перемотаем вперед, и мы все еще привязаны к конференц-залам (или звонкам Zoom, но все равно привязаны). А как насчет беспилотных автомобилей? В течение многих лет эксперты говорили, что к 2022 году они будут на всех дорогах. Внимание, спойлер: беспилотным автомобилям не только еще предстоит пройти долгий путь, но и, как оказалось, их внедрение гораздо сложнее, чем просто научить машину водить.





Давайте совершим небольшое путешествие на машине времени в 2014 год. «Игра престолов» еще не разбила наши сердца своим ужасным финалом, Ice Bucket Challenge был наводнен лентами всех, и люди разбивали свои экраны из-за Flappy Bird . Времена были проще.





Единственный «ИИ», который большинство людей знали тогда, был металлический скелет Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе». Перенесемся в сегодняшний день, и ChatGPT — один из лучших сайтов в мире. Как будто каждую неделю мы просыпаемся и видим какую-то техническую революцию, которую «должны были предвидеть». Но, честно говоря? Мы не так уж хороши в предсказаниях чего-либо.





Помните, эксперты, которые сейчас делают прогнозы о вещах, не ожидали, что ИИ так скоро будет отвечать на вопросы вашей мамы о танцах в TikTok. Или что вы попросите его помочь вам понять, почему кошки ненавидят огурцы.





По правде говоря, мы продолжаем говорить о будущем, словно у нас есть хрустальный шар, но, внимание, спойлер: мы все просто бросаем дротики в темноту.

хаос второго порядка

Существует два типа прогнозов:

предсказания, которые не оказывают никакого влияния на то, что они предсказывают

предсказания, которые делают





Подумайте о прогнозах погоды. У дождей нет телевизора, поэтому, какие бы прогнозы ни были, дождям все равно. Дождь пойдет или не пойдет, независимо от этого.

Другие типы прогнозов похожи на цены акций. Кто-то предсказывает, что «эй, я думаю, что цена акций А скоро снизится». Если достаточно людей поверят этим прогнозам и в панике продадут свои акции, цена на самом деле снизится. Эффект произошел из-за прогнозов. Это явление называется хаосом второго порядка.





Посты Future of work™ относятся к последнему типу прогнозов, работающих как самоисполняющиеся пророчества. Чем больше мы слышим, что «к 2030 году все будут работать из дома» или что «ИИ возьмет на себя все повторяющиеся задачи», тем больше компаний, инвесторов и политиков начинают корректировать свои действия, чтобы соответствовать этой истории. Это известно как парадокс прогнозирования — идея о том, что прогнозы не просто описывают будущее; они фактически начинают его создавать .





Посмотрите на рост удаленной работы. Когда-то утверждение «все будут работать из дома» было маргинальным прогнозом, но затем ударил COVID-19, и внезапно компании поверили в эту историю. Они инвестировали в технологии удаленной работы, реструктурировали свою деятельность и нормализовали политику удаленной работы. Это как если бы кто-то предсказал: «К 2020 году мы все будем есть капусту».





Достаточно много людей начинают покупать капусту, и следующее, что вы видите, это повсюду. Прогнозы формируют поведение, а поведение формирует реальность.





Этот феномен подкреплен исследованиями в области психологии и социологии. Исследования показывают, что когда люди верят в надвигающуюся тенденцию — будь то экономический бум, нехватка рабочих мест или технологический захват — они подсознательно корректируют свои действия, чтобы соответствовать ей.





Экономист Роберт Шиллер называет это «нарративной экономикой»: истории, которые мы рассказываем об экономике, напрямую влияют на то, как люди действуют в ней. Другими словами, эти прогнозы о будущем работы не являются чисто объективными — они подталкивают нас сделать их правдой.

Технологии — не единственное, что влияет на будущее

Теперь давайте поговорим о том, что упускают из виду эти прогнозы. Прогнозы вроде «ИИ захватит X% рабочих мест к 2035 году» игнорируют то, что в игре есть социальные, экономические и политические игроки. Представьте себе спортивный матч, где на поле только одна команда. Вот с такой логикой мы имеем дело, когда прогнозы фокусируются исключительно на технологиях.

Например, экономические стимулы имеют значение. Если автоматизированные задачи нерентабельны, компании не будут их выполнять.





Политические правила тоже имеют значение. То, что ИИ может выполнять работу, не означает, что он будет ее выполнять, если есть законодательство, запрещающее это.





Культурные ценности также играют огромную роль — например, то, насколько важна личная работа во многих секторах, независимо от того, насколько продвинутыми становятся инструменты удаленной работы. Будущее работы — это многопользовательская игра, а не сольное выступление технологий.

5. как предсказать будущее работы™

Итак, мы установили, что многие прогнозы о «будущем работы» — это в основном замаскированный маркетинг. Теперь вопрос на миллион долларов: что нам на самом деле с этим делать? Как отделить факты от пустых слов и выяснить, как на самом деле может выглядеть будущее работы, чтобы мы могли делать осознанный выбор, а не поддаваться очередной несбыточной мечте, управляемой ИИ? Что ж, нам нужно будет изменить способ, которым мы читаем эти прогнозы.





шаг 1: «кто это пишет и почему?»

Шаг 2: сначала ищите истории, а потом статистику.

шаг 3: остерегайтесь распространенных ловушек.

шаг 4: следите за «повествовательной подпиской».

шаг 5: выявить пробелы в цикле прогнозирования.

шаг 1: «кто это пишет и почему?»

Начнем с основ: всякий раз, когда вы читаете смелые идеи о будущем работы, спросите себя: кто это пишет и почему?





Прогнозы редко бывают нейтральными. Представьте себе продюсера реалити-шоу, который пытается представить свой следующий сезон. Они скажут вам, что это будет самый драматичный, самый взрывной сезон. И, конечно, может быть, они говорят правду — или, может быть, им просто нужно, чтобы вы включились, чтобы они могли поддерживать свои рейтинги на высоком уровне.





Та же логика применима и к прогнозам о работе. Компания, продающая программное обеспечение для удаленной работы, нарисует будущее, в котором все будут работать в гамаках на Бали. Рекрутинговая фирма может предупредить о катастрофической «нехватке талантов», поскольку хочет, чтобы компании нанимали сотрудников более агрессивно — часто через них, конечно.





Так что в следующий раз, когда вы увидите броский заголовок «10 прогнозов на 2030 год», прочитайте его не просто как «Что произойдет», а как «Во что этот автор хочет, чтобы я поверил?»

Шаг 2: сначала ищите истории, а потом статистику.

Обращайте внимание на историю, лежащую в основе прогнозов, а не только на статистику.





Цифрами легко манипулировать, но историями? Для их продажи требуется немного больше работы. И хотите верьте, хотите нет, но история, которую вам рассказывает прогнозист, часто раскрывает больше об их программе, чем их данные.





Возьмем, к примеру, шумиху вокруг автоматизации. Выходит исследование, в котором говорится, что «40% рабочих мест могут быть автоматизированы к 2030 году», и внезапно мы видим заголовки, которые звучат апокалиптически. Но спросите себя: в чем тут суть? Основан ли прогноз на реальных доказательствах или он предназначен для разжигания страха и генерации кликов? Часто эта статистика тщательно подбирается, чтобы соответствовать повествованию о неудержимых изменениях, даже если реальность гораздо более тонка.





Такие экономисты, как Дэниел Канеман и Амос Тверски, исследовали эту концепцию с помощью нарративной экономики — идеи о том, что истории об экономике влияют на то, как люди ведут себя в ней.





Когда мы читаем о надвигающейся автоматизации, нам рассказывают историю о срочности, переменах и неизбежности. Прочитав эту историю, мы можем решить, верим ли мы в нее на самом деле или это просто шумиха.

шаг 3: остерегайтесь распространенных ловушек.

Еще одним распространенным трюком в мире прогнозов относительно работы является идея детерминизма — представление о том, что будущее уже предопределено и что технический прогресс — это неудержимая сила, ведущая нас вперед.





Это идея, что «ИИ придет на вашу работу, нравится вам это или нет». Но правда в том, что технология — это не судьба. Это часть большой головоломки, которая включает экономические условия, политику и социальные предпочтения.





Итак, когда заголовок гласит «Роботы наступают», помните: это конкурс фрейминга. Они хотят, чтобы вы верили в будущее как в судьбу, чтобы вы чувствовали давление, заставляющее вас «адаптироваться» или остаться позади. Но история показала нам, что люди сопротивляются. То, что технология может что-то сделать, не означает, что мы позволим ей это.

шаг 4: следите за «повествовательной подпиской».

Еще одна причина, по которой мы поддаемся ярким прогнозам? Подписка на повествование . Вот почему некоторые люди так увлечены идеей революции удаленной работы — они хотят сбежать из офиса и считают, что это повествование — их билет на свободу.





Подумайте об этом как о «предвзятости подтверждения будущего»: мы верим в прогнозы, которые заставляют нас чувствовать себя увиденными или подтвержденными. Поэтому, читая о будущем работы, спросите себя: действительно ли этот прогноз правдоподобен, или я просто верю в него, потому что он кажется мне правильным?





Технологическая индустрия особенно хороша в использовании этого. Они создают прогнозы, чтобы заставить вас поверить в будущее, которое соответствует их продуктам. Вы боитесь упустить что-то? Нет проблем — у них есть решение. Чувствуете волнение от гибкости? У них есть инструменты и для этого. Речь идет не столько о реальности, сколько о подгонке истории под ваше мировоззрение.

шаг 5: выявить пробелы в цикле прогнозирования.

Наконец, осознайте, что большинство прогнозов следуют предсказуемому циклу . Сначала объявляется новая технология с большой шумихой, и эксперты делают большие, масштабные прогнозы. Затем, как только технология выпускается, мы получаем неизбежную проверку реальностью: технология работает, но она не так преобразующа, как обещали. И, наконец, шумиха спадает, пока не появляется следующее большое событие.





Этот цикл касается не только технологий — он применим практически к любой отрасли, основанной на прогнозах. Социолог Нил Постман много писал об этом в 1980-х годах, отмечая, что мы склонны циклически проходить через «технологический энтузиазм», который затем угасает, когда новая технология не оправдывает ожиданий.





Итак, не попадайтесь в петлю ажиотажа. Осознайте, что прогнозы являются частью маркетингового цикла. Замечая пробелы в этих циклах, вы можете избежать ловушки, думая: «На этот раз все по-другому». Спойлер: обычно это не так.

будущее работы все еще в наших руках

В конце концов, будущее работы — это не фиксированная судьба, это текущий проект, сформированный нами, а не только последним гаджетом. Эти прогнозы пытаются нарисовать определенное будущее как неизбежное, но реальность гораздо более гибка. Мы можем настаивать на политике, которая защищает работников, поощряет устойчивые практики и гарантирует, что технологии служат людям, а не наоборот.





Так что в следующий раз, когда вы будете читать о «будущем работы», сделайте шаг назад. Спросите, кто стоит за этим предсказанием, каковы могут быть его цели и находит ли эта история отклик у вас — или вам просто продают очередное блестящее видение.





Потому что, хотя эти прогнозы могут быть завернуты в данные и прогнозы тенденций, в конечном итоге они остаются всего лишь историями. И, как и в случае с любой историей, будущее работы настолько реально, насколько мы его делаем.





Если вы собираетесь что-то вынести из этой записи в блоге, то пусть это будет следующее: будьте осторожны с заголовками, которые обещают,

«Вот технологии, которые изменят будущее [заполните пробел]».





будь то работа, климат или образование.





Ни одна технология не сможет преобразовать эти области в изоляции. Каждое нововведение, если оно успешно, действует в рамках сложной сети влияний — экономики, политики, культуры и, вероятно, миллиона других факторов.





Доверяйте своим инстинктам. Доверяйте тому, чему хотите доверять. Но помните: контекст — это все.