Por qué todo el mundo está equivocado sobre el futuro del trabajo™

¿Por qué nos preocupamos constantemente por el futuro del trabajo™ ?





Si estás trabajando, sabes cómo se hace: trabajas horas, recibes el sueldo y pones comida en la mesa.





Sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la naturaleza misma de nuestra forma de trabajar está en peligro? Ya no se trata solo de poner comida en la mesa; se trata de qué hay en el menú, cómo llega y, en esos días malos, si queda alguna mesa libre.





Entonces, ¿cómo es REALMENTE el futuro del trabajo?





En realidad, es un gran debate y casi todo el mundo está seguro de que sus historias son las correctas.





Por un lado, tenemos a los evangelistas tecnológicos que prometen que la IA y la automatización nos liberarán de nuestros agobiantes horarios de 9 a 5, dándonos más tiempo para explorar nuestras pasiones, como tejer o intentar volvernos famosos en TikTok.





Por otro lado, los expertos laborales advierten que los robots no son nuestros amigos. Están aquí para quitarnos nuestros trabajos y dejarnos en una economía distópica de trabajos temporales, luchando por las migajas como "consultores de sonrisas autónomos".





Un estudio dice que el trabajo remoto es el mejor truco para aumentar la productividad, mientras que otro afirma que nos está convirtiendo en zombis en pijama, destruyendo el espíritu de equipo más rápido que una mala sesión de karaoke en la oficina.





Entonces, ¿vivimos en una utopía de trabajo flexible y mejorado por la inteligencia artificial o en una pesadilla en la que nos alejamos de la realidad a través de Zoom? Depende de a quién le preguntes, pero, en cualquier caso, abróchate el cinturón. Este es el resumen de la publicación de hoy:

1. El futuro del trabajo™, según todos

2. Las predicciones sobre el futuro del trabajo™ no son mejores que la astrología

3. Por qué nos encantan estas predicciones

4. ¿Por qué son erróneas estas predicciones?

5. Cómo leer el futuro del trabajo™

1. El futuro del trabajo™, según todos

El futuro del trabajo es un debate en el que todos tienen una opinión (y todos están muy seguros de tener toda la razón) .





Pero no todos están de acuerdo sobre lo que realmente depara el futuro, y sus predicciones son más bien piezas de una obra de teatro que hojas de ruta concretas.





En términos generales, podemos dividir a estos pronosticadores en tres grupos:

los pesimistas, los optimistas, los escépticos





Piense en esto de la misma manera en que pensaría que podríamos categorizar las opiniones de las personas sobre la astrología.





Están los pesimistas, que no creen en ello, que piensan que es el cáncer de la sociedad.





Están los optimistas que piensan que los pesimistas son un grupo de arrogantes aspirantes a élite.





Y los escépticos, que piensan que ambos lados están igualmente locos.





Y para ser honesto, sería completamente válido si te tomas el futuro del trabajo™ tan en serio como lo harías con la astrología:

Los pesimistas

En un extremo del espectro están los pesimistas, que no ven la tecnología como un aliado, sino como un villano. Para ellos, la automatización es sinónimo de fatalidad, pues conducirá a pérdidas masivas de empleos y a un futuro en el que los robots harán de todo, dejando a los humanos abandonados a su suerte.





Éstos son los que hacen sonar la alarma, advirtiéndonos sobre un apocalipsis automatizado (Frey y Osborne, 2013).

Los optimistas

Confían en que la tecnología nos empoderará, no nos reemplazará. Los optimistas creen que la IA y la automatización liberarán a los humanos de las tareas aburridas y repetitivas y nos permitirán concentrarnos en el trabajo creativo y de alto valor.





Imagínese a la IA como el asistente personal perfecto: se encarga de las tareas aburridas, para que nosotros podamos hacer las tareas interesantes e innovadoras (Raisch y Krakowski, 2020).

Los escépticos

Por último, tenemos a los escépticos. No son exactamente pro-tecnología ni anti-tecnología; simplemente... no se impresionan.





Según ellos, todo este bombo publicitario sobre el futuro del trabajo es exagerado. Argumentan que, a pesar de toda la nueva tecnología brillante, el trabajo probablemente será más o menos igual que ahora.





Seguro que habrá algunos nuevos dispositivos y mejoras aquí y allá, pero los empleos y las industrias principales no desaparecerán (Schlogl, Weiss y Prainsack, 2021). Es como si dijeran: "Ya hemos oído esta historia antes y todavía estamos esperando los coches voladores".

Pero según una nueva escuela de economistas, ninguno de estos grupos está haciendo predicciones “objetivas” sobre el futuro. En cambio, están impulsando narrativas .





Así es: cada grupo cuenta una historia, no necesariamente sobre cómo será el futuro, sino sobre lo que creen que debería ser. Se trata menos de pronósticos y más de marketing (Beckert y Bronk, 2019).





Las predicciones sobre el futuro del trabajo tienden a seguir una fórmula simple: tomar un tema de moda (por ejemplo, inteligencia artificial), agregar una pizca de pánico (“¡La IA viene a por nuestros trabajos!”), espolvorear un poco de esperanza (“¡La IA nos liberará para ser más creativos!”) y listo: ¡una predicción!





Los grandes temas que se tratan aquí son el trabajo remoto, la automatización y el crecimiento de la economía informal. El sector tecnológico podría afirmar que “todo el mundo trabajará de forma remota en la próxima década”, mientras que el sector corporativo insiste en que “las oficinas son el futuro”.





Mientras tanto, los economistas advierten sobre la posibilidad de una “reemplazo robótico de puestos de trabajo” y los centros de estudios de políticas se suman a la idea de una “renta básica universal para los trabajadores desplazados”. Es la misma historia, reempacada en múltiples versiones del horóscopo laboral.





Ahora bien, las predicciones en sí no son tan sorprendentes. Suelen incluir cosas como:

Dataismo : los datos lo controlan todo. Imagina un mundo en el que los algoritmos toman decisiones laborales, midiendo y optimizando cada movimiento que haces.

: los datos lo controlan todo. Imagina un mundo en el que los algoritmos toman decisiones laborales, midiendo y optimizando cada movimiento que haces. Exterminismo : desempleo masivo, en el que la automatización deja de lado a grupos enteros de trabajadores. En este escenario, algunas habilidades se vuelven obsoletas, lo que deja a muchos sin trabajo y sin suficientes empleos nuevos para reemplazar a los antiguos.

: desempleo masivo, en el que la automatización deja de lado a grupos enteros de trabajadores. En este escenario, algunas habilidades se vuelven obsoletas, lo que deja a muchos sin trabajo y sin suficientes empleos nuevos para reemplazar a los antiguos. Rehabilitación y actualización de habilidades : la contrapartida optimista. En lugar de temerle a la tecnología, capacitamos a la gente para que trabaje con ella. Es la idea de que aprender nuevas habilidades nos ayudará a adaptarnos y prosperar en el cambiante mercado laboral.

: la contrapartida optimista. En lugar de temerle a la tecnología, capacitamos a la gente para que trabaje ella. Es la idea de que aprender nuevas habilidades nos ayudará a adaptarnos y prosperar en el cambiante mercado laboral. Aumento : los humanos reciben un impulso tecnológico en lugar de ser reemplazados. Piense en el traje de Iron Man: la tecnología mejora la capacidad humana, por lo que somos más poderosos, no impotentes.

: los humanos reciben un impulso tecnológico en lugar de ser reemplazados. Piense en el traje de Iron Man: la tecnología mejora la capacidad humana, por lo que somos más poderosos, no impotentes. La singularidad : la IA se vuelve tan avanzada que se vuelve automejorable y posiblemente supere en inteligencia a los humanos. Esto podría revolucionar el trabajo o, en el peor de los casos, dejar a los humanos sin trabajo.

: la IA se vuelve tan avanzada que se vuelve automejorable y posiblemente supere en inteligencia a los humanos. Esto podría revolucionar el trabajo o, en el peor de los casos, dejar a los humanos sin trabajo. Destrucción de empleos : la clásica historia de la automatización: máquinas que se hacen cargo de trabajos repetitivos o que requieren poca cualificación. Pero esta vez, la preocupación es que podría extenderse a puestos que requieren mayor cualificación, con menos puestos de trabajo disponibles para las personas.

: la clásica historia de la automatización: máquinas que se hacen cargo de trabajos repetitivos o que requieren poca cualificación. Pero esta vez, la preocupación es que podría extenderse a puestos que requieren mayor cualificación, con menos puestos de trabajo disponibles para las personas. Desintensificación del trabajo : el sueño de que la tecnología nos permita trabajar menos , no más, y nos dé más tiempo para actividades creativas y menos trabajo pesado. Si la automatización se encarga de las cosas aburridas, recuperaremos nuestras vidas.





(¡Vaya! Incluso tengo una publicación que habla sobre la recapacitación y la mejora de las habilidades )





¿Por qué seguimos escuchando estas cosas? ¿Por qué la gente del mundo de la tecnología, la política, los negocios y el mundo académico está obsesionada con predecir el futuro del trabajo? Aquí es donde entramos en una competencia de encuadre , es decir, en una batalla sobre la historia del futuro.

2. Las predicciones sobre el futuro del trabajo™ no son mejores que la astrología

concursos de enmarcado

Para entender un poco mejor esta guerra narrativa, permítanme presentarles el término “concurso de encuadre” .





En el contexto del futuro del trabajo, los concursos de diseño son como los planos que compiten por un rascacielos. Cada plano propone una visión diferente de cómo debería diseñarse, organizarse y funcionar la estructura (el lugar de trabajo del futuro). Así como los arquitectos debaten sobre la estética, la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad, los líderes, los responsables de las políticas y los empleados participan en concursos de diseño para determinar cómo debería ser el lugar de trabajo "ideal".





Mientras tanto, los reguladores gubernamentales son como ese estricto nutricionista que está en el fondo murmurando: “¿Qué pasa con las pautas nutricionales?”. Todos tienen una visión diferente de lo que debería significar el trabajo, y todos están usando el poder del encuadre para vendernos su receta a nosotros, los ansiosos comensales.





Y hay evidencia de que el enfoque es importante. Un estudio de 2020 de la Escuela de Administración Sloan del MIT concluyó que las organizaciones con enfoques más positivos sobre el trabajo remoto tenían una mayor satisfacción y productividad de los empleados.





No se trata solo de buenas vibraciones, sino de algo real . Cuando una empresa vende el marco del trabajo remoto como “libertad y flexibilidad”, los empleados se sienten más comprometidos y felices.





Las ofertas de empleo que contienen “flexibilidad” tienen un mayor rendimiento, según LinkedIn.





Pero si lo reformulan como "trabajo sin límites", de repente parece que estás de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los empleados comienzan a agotarse más rápido de lo que puedes decir "desintoxicación digital".





Aquí es donde tenemos que ser realistas. Estas disputas por definir el contexto, estas batallas sobre cómo describimos el trabajo y la productividad y todas estas visiones tecnodistópicas, en realidad están decidiendo las reglas del lugar de trabajo del mañana.





Lo que hoy se escucha sobre “empoderamiento a través de la tecnología” o “libertad digital” es más que una jerga laboral; es el guion de cómo se sentirá y funcionará el trabajo en el futuro. El hecho de que usted esté rebuscando en la cocina para conseguir sobras o cenando en la mesa principal depende de quién gane estos concursos.





Cada uno de estos “concursos de encuadre” intenta moldear la historia de una manera que beneficie sus propios intereses. Tomemos como ejemplo la industria tecnológica, que tiende a enmarcar la automatización como una “liberación de tareas menores” y la IA como un “potenciador del potencial humano”.





Mientras tanto, el gobierno podría hacer hincapié en la “recapacitación” y la “creación de empleos en nuevos sectores”, con la esperanza de que los veas como una guía confiable a través de la jungla de la disrupción económica. Luego está el mundo académico, que afirma que “necesitamos un aprendizaje permanente” (alerta de spoiler: el aprendizaje permanente se traduce como “seguir pagando por los cursos”).





Cuando empieces a ver estas predicciones, recuerda: tienen menos que ver con pronosticar y más con vender una visión que mantiene intactos sus propios intereses.

3. Por qué nos encantan estas predicciones

Entonces, si estas predicciones son sólo suposiciones pulidas, ¿por qué seguimos amándolas?





Entra en escena la suscripción narrativa , la idea de que las personas se adhieren a una historia porque resuena con sus creencias, valores o miedos. Al igual que las personas se suscriben a la astrología o a los tests de personalidad, nosotros “nos suscribimos” a ciertas narrativas sobre el futuro del trabajo porque nos dan una sensación de control, dirección y, a veces, esperanza.





Tomemos, por ejemplo, la idea de que “la IA solo se hará cargo de las tareas aburridas y repetitivas”. Nos gusta esta historia porque nos promete un futuro en el que la tecnología no nos reemplazará, sino que hará que nuestro trabajo sea más significativo.





O la idea de que “el trabajo remoto es el futuro”, una noción que brinda a muchas personas la sensación de libertad que anhelan en sus trabajos actuales. Estas predicciones están presentadas de maneras que se alinean con lo que queremos o tememos, y es exactamente por eso que las suscribimos.





Y, por supuesto, los expertos que hacen estas predicciones saben cómo contar una buena historia. Incluyen los datos justos, mencionan los nombres de investigadores respetados y lo envuelven todo en una jerga elegante para que suene creíble. Por ejemplo, un informe de McKinsey de 2023 o una encuesta de Deloitte añaden un aire de autoridad.





Pero recuerda, incluso la astrología tiene sus gráficos y tablas; sólo porque algo parezca basado en datos no significa que sea una profecía nítida del futuro.

4. ¿Por qué son erróneas estas predicciones?

Analicemos por qué estas llamativas predicciones sobre el futuro del trabajo son más erróneas de lo que nos gustaría creer. El problema es que se basan en una lógica bastante endeble. Se basan en lo que se denomina determinismo tecnológico : la idea de que la tecnología por sí sola decidirá nuestro destino.





Pero espera un momento.





La tecnología puede ser la protagonista, pero no es todo el elenco. Estos pronosticadores actúan como si la tecnología fuera una ola imparable de progreso que inundará todos los puestos de trabajo y transformará todas las industrias a su paso. Pero así no es como funciona la historia (ni la realidad).





excesivamente determinista

Muy bien, hablemos de uno de los mayores puntos ciegos a la hora de predecir el futuro del trabajo: el determinismo tecnológico .





Es una forma elegante de decir que la gente asume que “oye, esta tecnología existirá en el futuro; cambiará todo automáticamente”. Es como si un chef mirara una licuadora nueva y brillante y declarara: “En el futuro, la licuadora tendrá una IA que me dará recetas”. Realmente me gustaría creer que sería cierto, pero eso es incierto.

La licuadora puede ser útil, pero no está destinada a dictar qué hay que cenar. Sin embargo, esa es exactamente la suposición que la gente hace con la IA, la robótica y la automatización: creen que la mera existencia de una nueva tecnología significa que inevitablemente se impondrá.





No es tan sencillo. El hecho de que la IA pueda volverse superinteligente o que los robots sean más baratos no significa que vayan a dominar todos los puestos de trabajo. Pero caemos en esta trampa todo el tiempo. ¿Recuerdas cuando en los años 90 pensábamos que Internet haría desaparecer las oficinas físicas y que a esta altura todos trabajaríamos desde la playa?





Avanzamos rápidamente y seguimos atados a las salas de reuniones (o a las llamadas de Zoom, pero aún así estamos atados). ¿Y qué hay de los coches autónomos? Durante años, los expertos dijeron que estarían en todas las carreteras en 2022. Alerta de spoiler: no solo los coches autónomos todavía tienen un largo camino por recorrer, sino que resulta que implementarlos es mucho más complejo que simplemente enseñarle a una máquina a conducir.





Hagamos un rápido viaje en la máquina del tiempo hasta 2014. Game of Thrones aún no nos había destrozado el corazón con ese terrible final, el Ice Bucket Challenge inundaba los feeds de todos y la gente destrozaba sus pantallas por Flappy Bird . Eran tiempos más sencillos.





La única "IA" que la mayoría de la gente conocía en aquel entonces era el esqueleto de metal de Arnold Schwarzenegger en Terminator. Si avanzamos hasta hoy, ChatGPT es uno de los sitios web más importantes del mundo. Es como si cada dos semanas nos despertáramos con una revolución tecnológica que "deberíamos haber visto venir". Pero, honestamente, no somos tan buenos para predecir nada.





Recuerda, los expertos que están haciendo predicciones sobre las cosas ahora no esperaban que la IA respondiera las preguntas de tu madre sobre los bailes de TikTok tan pronto, o que tú le pedirías que te ayudara a entender por qué los gatos odian los pepinos.





La verdad es que seguimos hablando del futuro como si tuviéramos una bola de cristal, pero (alerta de spoiler): todos estamos lanzando dardos a la oscuridad.

caos de segundo orden

Hay dos tipos de predicciones:

predicciones que no tienen efecto sobre lo que predicen

predicciones que hacen





Piensa en las previsiones meteorológicas. Las lluvias no tienen televisión, así que, independientemente de las predicciones, a las lluvias no les importa. Lloverá o no lloverá.

Los otros tipos de predicciones son como los precios de las acciones. Alguien predice que “oye, creo que el precio de la acción A bajará pronto”. Si suficientes personas creen en esas predicciones y venden sus acciones en pánico, el precio en realidad bajará. El efecto se produjo debido a las predicciones. Este fenómeno se llama caos de segundo orden.





Las publicaciones sobre el futuro del trabajo™ son de este último tipo de predicciones, que funcionan como profecías autocumplidas. Cuanto más escuchamos que “todo el mundo trabajará desde casa en 2030” o que “la IA se hará cargo de todas las tareas repetitivas”, más empresas, inversores y responsables de políticas comienzan a ajustar sus acciones para adaptarse a esa historia. Esto se conoce como la paradoja de la predicción : la idea de que los pronósticos no solo describen el futuro, sino que en realidad comienzan a crearlo .





Observemos el auge del trabajo remoto. En su momento, decir que “todo el mundo trabajaría desde casa” era una predicción poco convencional, pero luego llegó la COVID-19 y, de repente, las empresas se creyeron esa idea. Invirtieron en tecnología para el trabajo remoto, reestructuraron sus operaciones y normalizaron las políticas de trabajo desde casa. Es como si alguien hubiera predicho: “En 2020, todos comeremos col rizada”.





Si mucha gente empieza a comprar col rizada, lo más probable es que esté por todas partes. Las predicciones moldean el comportamiento, y el comportamiento moldea la realidad.





Este fenómeno está respaldado por investigaciones en psicología y sociología. Los estudios muestran que cuando las personas creen que se avecina una tendencia (ya sea un auge económico, una escasez de empleo o una adquisición tecnológica), inconscientemente adaptan sus acciones para alinearse con ella.





El economista Robert Shiller llama a esto “economía narrativa”: las historias que nos contamos sobre la economía influyen directamente en cómo actúa la gente dentro de ella. En otras palabras, estas predicciones sobre el futuro del trabajo no son puramente objetivas, sino que nos impulsan a hacerlas realidad.

La tecnología no es lo único que afecta al futuro

Ahora, hablemos de lo que no se tiene en cuenta en estos pronósticos. Predicciones como “La IA se hará cargo del X% de los empleos en 2035” ignoran que también hay actores sociales, económicos y políticos en juego. Imaginemos un partido deportivo en el que solo hay un equipo en el campo. Ese es el tipo de lógica con la que nos enfrentamos aquí cuando las predicciones se centran únicamente en la tecnología.

Por ejemplo, los incentivos económicos son importantes: si las tareas automatizadas no son rentables, las empresas no las implementarán.





Las regulaciones políticas también son importantes. El hecho de que una IA pueda hacer un trabajo no significa que lo hará si existe una legislación que se lo impide.





Los valores culturales también juegan un papel importante, como el hecho de que el trabajo presencial sigue siendo importante en muchos sectores, independientemente de lo avanzadas que sean las herramientas de trabajo remoto. El futuro del trabajo es un juego de varios jugadores, no un acto individual de la tecnología.

5. Cómo leer el futuro del trabajo™

Bien, hemos establecido que muchas de las predicciones sobre el "futuro del trabajo" son en su mayoría marketing disfrazado. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué hacemos realmente al respecto? ¿Cómo separamos los hechos de la hipocresía y descubrimos cómo podría ser realmente el futuro del trabajo, para que podamos tomar decisiones informadas en lugar de que nos vendan otra quimera impulsada por la inteligencia artificial? Bueno, vamos a tener que cambiar la forma en que leemos estas predicciones.





Paso 1: "¿Quién está escribiendo esto y por qué?"

Paso 2: busca las historias antes de las estadísticas.

Paso 3: cuidado con las trampas comunes.

Paso 4: Esté atento a la “suscripción narrativa”.

Paso 5: detectar las lagunas en el ciclo de predicción.

Paso 1: "¿Quién está escribiendo esto y por qué?"

Comencemos con lo básico: cada vez que lea alguna visión audaz sobre el futuro del trabajo, pregúntese: ¿quién está escribiendo esto y por qué?





Las predicciones rara vez son neutrales. Imaginemos a un productor de un reality show que intenta presentar su próxima temporada. Nos dirá que será la temporada más dramática y explosiva hasta el momento. Y seguro, tal vez esté diciendo la verdad, o tal vez solo necesite que lo sintonicemos para mantener altos sus índices de audiencia.





La misma lógica se aplica a las predicciones sobre el trabajo. Una empresa que vende software de trabajo remoto pintará un futuro en el que todos trabajarán desde hamacas en Bali. Una empresa de contratación podría advertir sobre una grave “escasez de talento” porque quiere que las empresas contraten de forma más agresiva, a menudo a través de ellas, por supuesto.





Así que, la próxima vez que vea un titular llamativo que diga “10 predicciones para 2030”, léalo no solo como “¿Qué va a pasar?”, sino como “¿Qué quiere hacerme creer este autor?”.

Paso 2: busca las historias antes de las estadísticas.

Preste atención a la historia detrás de las predicciones, no sólo a las estadísticas.





Los números son fáciles de manipular, pero ¿las historias? Esas requieren un poco más de trabajo para venderlas. Y, créalo o no, la historia que le cuenta un pronosticador a menudo revela más sobre su agenda que sus datos.





Tomemos, por ejemplo, el revuelo en torno a la automatización. Sale a la luz un estudio que dice que “el 40% de los empleos podrían automatizarse para 2030”, y de repente nos encontramos con titulares que suenan apocalípticos. Pero pregúntese: ¿cuál es la historia aquí? ¿La predicción se basa en evidencia del mundo real o está diseñada para avivar el miedo y generar clics? A menudo, estas estadísticas se seleccionan cuidadosamente para que encajen en una narrativa de cambio imparable, incluso si la realidad es mucho más matizada.





Economistas como Daniel Kahneman y Amos Tversky han explorado este concepto a través de la economía narrativa : la idea de que las historias sobre la economía influyen en cómo se comportan las personas en ella.





Cuando leemos sobre la inminente automatización, nos cuentan una historia sobre urgencia, cambio e inevitabilidad. Al analizar la historia, podemos decidir si realmente la creemos o si es solo una exageración.

Paso 3: cuidado con las trampas comunes.

Otro truco común en el mundo de las predicciones laborales es la idea del determinismo : la noción de que el futuro ya está escrito y que los avances tecnológicos son una fuerza imparable que nos impulsa hacia adelante.





Se trata de la idea de que “la IA va a ocupar tu puesto de trabajo, te guste o no”. Pero la verdad es que la tecnología no es el destino. Es una pieza de un rompecabezas más grande que incluye condiciones económicas, políticas y preferencias sociales.





Así que, cuando un titular diga “Los robots están llegando”, recuerde: es un concurso de marcos conceptuales. Quieren que usted crea en el futuro como destino para que se sienta presionado a “adaptarse” o quedarse atrás. Pero la historia nos ha demostrado que la gente se resiste. El hecho de que una tecnología pueda hacer algo no significa que la vayamos a dejar.

Paso 4: Esté atento a la “suscripción narrativa”.

¿Otra razón por la que nos dejamos llevar por predicciones llamativas? La suscripción narrativa . Es por eso que algunas personas están tan entusiasmadas con la idea de una revolución del trabajo remoto: quieren escapar de la oficina y creen que esta narrativa es su boleto de salida.





Piense en ello como un “sesgo de confirmación del futuro”: creemos en las predicciones que nos hacen sentir vistos o validados. Por lo tanto, cuando lea sobre el futuro del trabajo, pregúntese: ¿Es esta predicción realmente plausible o simplemente la estoy aceptando porque me parece correcta?





La industria tecnológica es particularmente buena en explotar esto. Elaboran predicciones para hacerte creer en un futuro que se alinea con sus productos. ¿Te da miedo perderte algo? No hay problema: ellos tienen la solución. ¿Te entusiasma la flexibilidad? También tienen las herramientas para eso. Se trata menos de la realidad y más de adaptar una historia para que se ajuste a tu visión del mundo.

Paso 5: detectar las lagunas en el ciclo de predicción.

Por último, hay que reconocer que la mayoría de las predicciones siguen un ciclo predecible . Primero, se anuncia una nueva tecnología con mucha expectación y los expertos hacen predicciones grandes y radicales. Luego, una vez que la tecnología se implementa, nos enfrentamos a la inevitable realidad: la tecnología funciona, pero no es tan transformadora como se prometió. Y, por último, la expectación se calma hasta que llega la próxima gran novedad.





Este ciclo no se aplica sólo a la tecnología, sino a casi cualquier industria impulsada por predicciones. El sociólogo Neil Postman escribió extensamente sobre esto en la década de 1980, señalando que tendemos a pasar por ciclos de “entusiasmos tecnológicos” que luego se desvanecen cuando la nueva tecnología no cumple con las expectativas.





Por lo tanto, no se deje llevar por el ciclo de la publicidad exagerada. Reconozca que las predicciones son parte de un ciclo de marketing. Si detecta las lagunas en estos ciclos, podrá evitar la trampa de pensar: "Esta vez es diferente". Spoiler: por lo general, no lo es.

El futuro del trabajo todavía está en nuestras manos

Al fin y al cabo, el futuro del trabajo no es un destino fijo, sino un proyecto en curso que nosotros mismos hemos ido moldeando, no solo el último dispositivo. Estas predicciones intentan pintar un futuro determinado como inevitable, pero la realidad es mucho más flexible que eso. Podemos impulsar políticas que protejan a los trabajadores, fomenten prácticas sostenibles y garanticen que la tecnología esté al servicio de las personas, no al revés.





Así que la próxima vez que lea sobre el “futuro del trabajo”, dé un paso atrás. Pregúntese quién está detrás de la predicción, cuál podría ser su objetivo y si la historia le resulta familiar o si simplemente le están vendiendo otra visión brillante.





Porque, si bien estas predicciones pueden estar envueltas en datos y pronósticos de tendencias, al fin y al cabo, siguen siendo solo historias. Y, como ocurre con cualquier historia, el futuro del trabajo es tan real como lo hagamos nosotros.





Si vas a sacar algo de esta entrada del blog, que sea esto: ten cuidado con los titulares que prometen,

“Estas son las tecnologías que cambiarán el futuro de [rellene el espacio en blanco]”.





ya sea trabajo, clima o educación.





Ninguna pieza de tecnología transformará jamás estas áreas de manera aislada. Toda innovación, si tiene éxito, opera dentro de una compleja red de influencias: económicas, políticas, culturales y probablemente un millón de otros factores.





Confía en tus instintos. Confía en lo que quieras confiar. Pero recuerda: el contexto lo es todo.