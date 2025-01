Por que todos estão errados sobre o futuro do trabalho™

Por que estamos constantemente preocupados com o futuro do trabalho™ ?





Se você está trabalhando, sabe como é feito: trabalhe bastante, receba o salário e coloque comida na mesa.





Simples, certo? Mas e se a própria natureza de como trabalhamos estiver na tábua de corte? Não se trata mais apenas de colocar comida naquela mesa; trata-se do que está no menu, como chega lá e, naqueles dias ruins, se ainda há uma mesa disponível.





Então, como é REALMENTE o futuro do trabalho?





Na verdade, é um grande debate. E quase todo mundo tem certeza de que suas histórias são as certas.





De um lado, temos os evangelistas da tecnologia prometendo que a IA e a automação nos libertarão de nossas desgastantes rotinas das 9 às 5, nos dando mais tempo para explorar nossas paixões, como tricotar ou tentar ficar famosos no TikTok.





Por outro lado, especialistas em trabalho estão alertando que os robôs não são nossos amigos. Eles estão aqui para roubar nossos empregos e nos deixar em uma economia de bicos distópica, lutando por restos como "consultores autônomos de sorrisos".





Um estudo diz que o trabalho remoto é o melhor truque de produtividade, enquanto outro afirma que ele está nos transformando em zumbis de pijama, destruindo o espírito de equipe mais rápido do que uma sessão ruim de karaokê no escritório.





Então, estamos vivendo em uma utopia de trabalho flexível e aprimorado por IA, ou em um pesadelo em que usamos o Zoom para nossas vidas? Depende de quem você perguntar, mas, de qualquer forma, apertem os cintos. Aqui está o esboço do post de hoje:

1. o futuro do trabalho™, segundo todos

2. As previsões do futuro do trabalho™ não são melhores que a astrologia

3. por que amamos essas previsões

4. Por que essas previsões são falhas?

5. como ler o futuro do trabalho™

1. o futuro do trabalho™, segundo todos

O futuro do trabalho é um debate em que todos têm uma opinião — e todos têm certeza de que estão certos .





Mas nem todos concordam sobre o que o futuro realmente reserva, e suas previsões são mais como peças de uma peça do que roteiros concretos.





Em termos gerais, podemos dividir esses analistas em três campos:

os pessimistas, os otimistas, os céticos





Pense nisso da mesma forma que você acha que poderíamos categorizar as opiniões das pessoas sobre astrologia.





Há os pessimistas, que não acreditam nisso, que acham que é o câncer da sociedade.





Há os otimistas, que pensariam que os pessimistas são um bando de arrogantes aspirantes à elite.





E os céticos, que acham que ambos os lados são igualmente loucos.





E para ser honesto, seria completamente válido se você levasse o futuro do trabalho™ tão a sério quanto você levaria com a astrologia:

os pessimistas

De um lado do espectro estão os pessimistas. Eles não veem a tecnologia como uma companheira, mas como uma vilã. Para eles, a automação é a ruína, levando a perdas massivas de empregos e a um futuro em que os robôs fazem tudo, deixando os humanos na mão.





São eles que estão soando o alarme, nos alertando sobre um apocalipse automatizado (Frey & Osborne, 2013).

os otimistas

Eles estão confiantes de que a tecnologia nos capacitará, não nos substituirá. Os otimistas acham que a IA e a automação libertarão os humanos de tarefas repetitivas e chatas e nos deixarão focar em trabalho criativo e de alto valor.





Imagine a IA como a assistente pessoal perfeita: ela cuida das coisas chatas, para que possamos fazer as tarefas legais e inovadoras (Raisch & Krakowski, 2020).

os céticos

Por fim, temos os céticos. Eles não são exatamente pró-tecnologia ou anti-tecnologia; eles são apenas... nada impressionados.





Segundo eles, todo esse hype do futuro do trabalho é exagerado. Eles argumentam que, apesar de toda a nova tecnologia brilhante, o trabalho provavelmente terá a mesma aparência que tem agora.





Claro, haverá alguns novos gadgets e ajustes aqui e ali, mas os principais empregos e indústrias não vão a lugar nenhum (Schlogl, Weiss e Prainsack, 2021). É como se estivessem dizendo: "Já ouvimos essa história antes e ainda estamos esperando pelos carros voadores".

Mas, de acordo com uma nova escola de economistas, nenhum desses grupos está realmente fazendo previsões “objetivas” sobre o futuro. Em vez disso, eles estão empurrando narrativas .





Isso mesmo — cada grupo está contando uma história, não necessariamente sobre o que o futuro será , mas o que eles acham que o futuro deveria ser. É menos sobre previsão e mais sobre marketing (Beckert & Bronk, 2019).





As previsões sobre o futuro do trabalho tendem a seguir uma fórmula simples: pegue um tópico da moda (digamos, inteligência artificial), adicione um toque de pânico ("A IA está chegando para roubar nossos empregos!"), polvilhe um pouco de esperança ("A IA nos libertará para sermos mais criativos!") e voilà — uma previsão!





Os grandes temas aqui incluem trabalho remoto, automação e crescimento da economia gig. O setor de tecnologia pode alegar que “todos estarão trabalhando remotamente na próxima década”, enquanto o setor corporativo insiste que “os escritórios são o futuro”.





Enquanto isso, economistas alertam sobre a “substituição robótica de empregos”, e think tanks de políticas concordam com a “renda básica universal para trabalhadores deslocados”. É a mesma história, reembalada em vários sabores de horóscopo do local de trabalho.





Agora, as previsões em si não são tão chocantes. Elas geralmente incluem coisas como:

Dataism : Dados comandam tudo. Imagine um mundo onde algoritmos tomam decisões de trabalho, medindo e otimizando cada movimento que você faz.

: Dados comandam tudo. Imagine um mundo onde algoritmos tomam decisões de trabalho, medindo e otimizando cada movimento que você faz. Exterminismo : Desemprego em massa, onde a automação marginaliza grupos inteiros de trabalhadores. Neste cenário, algumas habilidades se tornam obsoletas, deixando muitos desempregados, sem empregos novos o suficiente para substituir os antigos.

: Desemprego em massa, onde a automação marginaliza grupos inteiros de trabalhadores. Neste cenário, algumas habilidades se tornam obsoletas, deixando muitos desempregados, sem empregos novos o suficiente para substituir os antigos. Re/Upskilling : O contador otimista. Em vez de temer a tecnologia, treinamos as pessoas para trabalhar com ela. É a ideia de que aprender novas habilidades nos ajudará a nos adaptar e prosperar no mercado de trabalho em mudança.

: O contador otimista. Em vez de temer a tecnologia, treinamos as pessoas para trabalhar ela. É a ideia de que aprender novas habilidades nos ajudará a nos adaptar e prosperar no mercado de trabalho em mudança. Aumento : Humanos ganham um aumento tecnológico em vez de serem substituídos. Pense no traje do Homem de Ferro — a tecnologia aumenta a capacidade humana, então somos mais poderosos, não impotentes.

: Humanos ganham um aumento tecnológico em vez de serem substituídos. Pense no traje do Homem de Ferro — a tecnologia aumenta a capacidade humana, então somos mais poderosos, não impotentes. A Singularidade : A IA fica tão avançada que se torna auto-aprimorável, possivelmente superando os humanos. Isso pode revolucionar o trabalho ou, no pior cenário, deixar os humanos redundantes.

: A IA fica tão avançada que se torna auto-aprimorável, possivelmente superando os humanos. Isso pode revolucionar o trabalho ou, no pior cenário, deixar os humanos redundantes. Destruição de Empregos : História clássica de automação — máquinas assumindo empregos repetitivos ou de baixa qualificação. Mas, desta vez, a preocupação é que isso possa se espalhar para funções de maior qualificação, com menos empregos restantes para as pessoas.

: História clássica de automação — máquinas assumindo empregos repetitivos ou de baixa qualificação. Mas, desta vez, a preocupação é que isso possa se espalhar para funções de maior qualificação, com menos empregos restantes para as pessoas. Desintensificação do Trabalho : O sonho de que a tecnologia nos deixará trabalhar menos , não mais, dando-nos mais tempo para atividades criativas e menos trabalho duro. Se a automação lidar com as coisas chatas, teremos nossas vidas de volta.





(uau, até eu tenho um post falando sobre Re/Upskilling )





Então por que continuamos ouvindo isso? Por que as pessoas em tecnologia, política, negócios e academia estão obcecadas em prever o futuro do trabalho? É aqui que entramos em concursos de enquadramento — basicamente, batalhas sobre a história do futuro.

2. As previsões do futuro do trabalho™ não são melhores que a astrologia

concursos de enquadramento

Para entender um pouco melhor essa guerra narrativa, deixe-me apresentar o termo “concurso de enquadramento” .





No contexto do futuro do trabalho, concursos de enquadramento são como projetos concorrentes para um arranha-céu. Cada projeto propõe uma visão diferente de como a estrutura — o futuro local de trabalho — deve ser projetada, organizada e operada. Assim como arquitetos debatem sobre estética, eficiência, sustentabilidade e segurança, líderes, formuladores de políticas e funcionários se envolvem em concursos de enquadramento para determinar como deve ser o local de trabalho "ideal".





Enquanto isso, os reguladores governamentais são como aquele nutricionista rigoroso no fundo, resmungando: "E as diretrizes nutricionais?" Cada um tem uma visão diferente sobre o que o trabalho deve significar , e todos estão usando o poder do enquadramento para vender sua receita para nós, os clientes ansiosos.





E há evidências de que o enquadramento importa. Um estudo de 2020 da MIT Sloan School of Management descobriu que organizações com “enquadramentos” mais positivos sobre o trabalho remoto tiveram maior satisfação e produtividade dos funcionários.





Isso não é apenas uma boa vibração; é real . Quando uma empresa vende a estrutura de trabalho remoto como “liberdade e flexibilidade”, os funcionários se sentem mais engajados e felizes.





Anúncios de emprego que têm “flexibilidade” têm melhor desempenho, de acordo com o LinkedIn.





Mas se eles reformularem isso como "trabalho sem limites", de repente parece que você está de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os funcionários começam a se esgotar mais rápido do que você consegue dizer "desintoxicação digital".





É aqui que precisamos ser realistas. Essas disputas de enquadramento — essas batalhas sobre como descrevemos o trabalho e a produtividade e todas essas visões tecnodistópicas — estão, na verdade, decidindo as regras do local de trabalho do amanhã.





O que você ouve hoje sobre “empoderamento por meio da tecnologia” ou “liberdade digital” é mais do que apenas jargões do local de trabalho; é o roteiro de como o trabalho será sentido e funcionará no futuro. Se você estará lutando na cozinha por restos ou jantando na mesa alta depende de quem vencer essas disputas.





Cada um desses “concursos de enquadramento” tenta moldar a história de uma forma que beneficie sua própria agenda. Veja a indústria de tecnologia, por exemplo. Eles tendem a enquadrar a automação como “libertando-nos de tarefas servis” e a IA como um “melhorador do potencial humano”.





O governo, enquanto isso, pode enfatizar “requalificação” e “criação de empregos em novos setores”, esperando que você os veja como um guia confiável pela selva da disrupção econômica. Depois, há a academia, alegando que “precisamos de aprendizado ao longo da vida” — alerta de spoiler: aprendizado ao longo da vida se traduz em “continue pagando pelos cursos”.





Quando você começar a ver essas previsões, lembre-se: elas têm menos a ver com previsões e mais com a venda de uma visão que mantém seus próprios interesses intactos.

3. por que amamos essas previsões

Então, se essas previsões são apenas palpites refinados, por que continuamos amando-as?





Entra em cena a assinatura narrativa — a ideia de que as pessoas compram uma história porque ela ressoa com suas crenças, valores ou medos. Assim como as pessoas assinam astrologia ou testes de personalidade, nós “assinamos” certas narrativas sobre o futuro do trabalho porque elas nos dão uma sensação de controle, direção e, às vezes, esperança.





Tomemos, por exemplo, a narrativa de que “a IA só assumirá tarefas repetitivas e chatas”. Gostamos dessa história porque ela nos promete um futuro em que a tecnologia não nos substitui, mas torna nosso trabalho mais significativo.





Ou a ideia de que “trabalho remoto é o futuro” — uma noção que dá a muitas pessoas a sensação de liberdade que elas anseiam em seus empregos atuais. Essas previsões são embaladas de maneiras que se alinham com o que queremos ou tememos, e é exatamente por isso que as subscrevemos.





E, claro, os especialistas que fazem essas previsões sabem como contar uma boa história. Eles jogam apenas dados suficientes, colocam nomes de pesquisadores respeitados e envolvem tudo em jargões sofisticados, para que pareça confiável. Por exemplo, um relatório da McKinsey de 2023 ou uma pesquisa da Deloitte acrescenta um ar de autoridade.





Mas lembre-se, até a astrologia tem seus gráficos e tabelas; só porque algo parece baseado em dados não significa que seja uma profecia clara do futuro.

4. Por que essas previsões são falhas?

Vamos analisar por que essas previsões chamativas sobre o futuro do trabalho são mais falhas do que elas gostariam que você pensasse. Aqui está o problema: essas previsões dependem de uma lógica bastante instável. Elas são baseadas no que é chamado de determinismo tecnológico — a ideia de que a tecnologia sozinha decidirá nosso destino.





Mas espere aí.





A tecnologia pode ser o protagonista que faz parar o show, mas não é o elenco inteiro. Esses analistas agem como se a tecnologia fosse uma onda imparável de progresso que vai inundar todos os empregos e remodelar todas as indústrias em seu rastro. Mas não é assim que a história — ou a realidade — funciona.





excessivamente determinista

Tudo bem, vamos falar sobre um dos maiores pontos cegos na previsão do futuro do trabalho: o determinismo tecnológico .





É uma maneira elegante de dizer que as pessoas presumem que "ei, essa tecnologia existirá no futuro; ela mudará tudo automaticamente". É como um chef olhando para um liquidificador novo e brilhante e declarando: "No futuro, o liquidificador terá uma IA que me dará receitas!", o que eu realmente gosto de acreditar que seria verdade, mas isso é incerto.

O liquidificador pode ser útil, mas não é ele que vai ditar o que há para o jantar. No entanto, é exatamente essa a suposição que as pessoas fazem com IA, robótica e automação — elas acham que a mera existência de uma nova tecnologia significa que ela inevitavelmente assumirá o controle.





Não é tão simples assim. Só porque a IA pode se tornar superinteligente ou os robôs podem ficar mais baratos não significa que eles vão dominar todos os empregos. Mas caímos nessa armadilha o tempo todo. Lembra dos anos 90, quando pensávamos que a internet faria os escritórios físicos desaparecerem e que todos nós estaríamos trabalhando nas praias agora?





Avançando, ainda estamos presos a salas de reunião (ou chamadas de Zoom, mas ainda estamos presos). Ou que tal carros autônomos? Durante anos, especialistas disseram que eles estariam em todas as estradas até 2022. Alerta de spoiler: os carros autônomos não só ainda têm um longo caminho a percorrer, mas acontece que implementá-los é muito mais complexo do que apenas ensinar uma máquina a dirigir.





Vamos fazer uma rápida viagem na máquina do tempo de volta para 2014. Game of Thrones ainda não tinha esmagado nossos corações com aquele final terrível, o Desafio do Balde de Gelo estava inundando o feed de todos, e as pessoas estavam quebrando suas telas por Flappy Bird . Tempos mais simples.





A única "IA" que a maioria das pessoas conhecia naquela época era o esqueleto de metal de Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro. Avançando para hoje, o ChatGPT é um dos principais sites do mundo. É como se a cada duas semanas, estivéssemos acordando para alguma revolução tecnológica que "deveríamos ter previsto". Mas, honestamente? Não somos tão bons em prever nada.





Lembre-se, os especialistas que estão fazendo previsões sobre as coisas agora não esperavam que a IA respondesse às perguntas da sua mãe sobre as danças do TikTok tão cedo. Ou que você faria perguntas para ajudá-lo a entender por que os gatos odeiam pepinos.





A verdade é que continuamos falando sobre o futuro como se tivéssemos uma bola de cristal, mas, alerta de spoiler, estamos apenas jogando dardos no escuro.

caos de segunda ordem

Existem dois tipos de previsões:

previsões que não têm efeito sobre o que preveem

previsões que fazem





Pense nas suas previsões do tempo. Chuvas não têm TV, então não importa quais sejam as previsões, chuvas não se importam. Vai chover ou não, independentemente.

Os outros tipos de previsões são como preços de ações. Alguém prevê que "ei, acho que o preço da ação A vai cair em breve". Se pessoas suficientes acreditarem nessas previsões para vender suas ações em pânico, o preço vai realmente cair. O efeito aconteceu por causa das previsões. Esse fenômeno é chamado de caos de segunda ordem.





As postagens Future of work™ são a última geração de previsões, funcionando como profecias autorrealizáveis. Quanto mais ouvimos que “todos estarão trabalhando em casa até 2030” ou que “a IA assumirá todas as tarefas repetitivas”, mais empresas, investidores e formuladores de políticas começam a ajustar suas ações para se adequarem a essa história. Isso é conhecido como o paradoxo da previsão — a ideia de que as previsões não apenas descrevem o futuro; elas realmente começam a criá -lo.





Veja a ascensão do trabalho remoto. Antigamente, dizer "todos trabalharão de casa" era uma previsão marginal, mas então a COVID-19 chegou e, de repente, as empresas acreditaram na história. Elas investiram em tecnologia de trabalho remoto, reestruturaram suas operações e normalizaram as políticas de trabalho de casa. É como se alguém previsse: "Todos nós comeremos couve até 2020".





Pessoas suficientes começam a comprar couve, e a próxima coisa que você sabe é que ela está em todo lugar. As previsões moldam o comportamento, e o comportamento molda a realidade.





Esse fenômeno é apoiado por pesquisas em psicologia e sociologia. Estudos mostram que quando as pessoas acreditam que uma tendência está chegando — seja um boom econômico, uma escassez de empregos ou uma aquisição de tecnologia — elas inconscientemente ajustam suas ações para se alinharem a ela.





O economista Robert Shiller chama isso de “economia narrativa”: as histórias que contamos sobre a economia influenciam diretamente como as pessoas agem dentro dela. Então, em outras palavras, essas previsões do futuro do trabalho não são puramente objetivas — elas estão nos cutucando para torná-las verdadeiras.

a tecnologia não é a única coisa que afeta o futuro

Agora, vamos falar sobre o que essas previsões não percebem. Previsões como "IA assumirá X% dos empregos até 2035" ignoram que há jogadores sociais, econômicos e políticos no jogo também. Imagine uma partida esportiva onde apenas um time está em campo. Esse é o tipo de lógica com a qual estamos lidando aqui quando as previsões focam somente na tecnologia.

Por exemplo, incentivos econômicos importam. Se tarefas automatizadas não forem custo-efetivas, as empresas não as farão.





Regulamentações políticas também importam. Só porque uma IA pode fazer um trabalho não significa que ela fará se houver legislação impedindo isso.





Os valores culturais também desempenham um papel enorme — como a forma como o trabalho presencial continua importante em muitos setores, independentemente de quão avançadas as ferramentas de trabalho remoto se tornem. O futuro do trabalho é um jogo multijogador, não um ato solo da tecnologia.

5. como ler o futuro do trabalho™

Certo, então estabelecemos que muitas das previsões sobre o "futuro do trabalho" são, em sua maioria, marketing disfarçado. Agora, a pergunta de um milhão de dólares é: O que realmente fazemos sobre isso? Como separamos os fatos das bobagens e descobrimos como o futuro do trabalho pode realmente ser, para que possamos fazer escolhas informadas em vez de sermos vendidos a outro sonho impossível alimentado por IA? Bem, vamos precisar mudar a maneira como lemos essas previsões.





passo 1: “quem está escrevendo isso e por quê?”

passo 2: procure as histórias antes das estatísticas.

passo 3: cuidado com as armadilhas comuns.

passo 4: fique de olho na “assinatura narrativa”.

passo 5: identifique as lacunas no ciclo de previsão.

passo 1: “quem está escrevendo isso e por quê?”

Vamos começar com o básico: sempre que você ler alguma visão ousada sobre o futuro do trabalho, pergunte-se: quem está escrevendo isso e por quê?





Previsões raramente são neutras. Imagine um produtor de reality show tentando lançar sua próxima temporada. Eles dirão que esta será a temporada mais dramática e explosiva até agora. E, claro, talvez eles estejam dizendo a verdade — ou talvez eles só precisem que você sintonize para que eles possam manter suas avaliações altas.





A mesma lógica se aplica a previsões sobre trabalho. Uma empresa que vende software de trabalho remoto pintará um futuro em que todos estarão trabalhando em redes em Bali. Uma empresa de recrutamento pode alertar sobre a terrível “escassez de talentos” porque quer que as empresas contratem de forma mais agressiva — geralmente por meio delas, é claro.





Então, da próxima vez que você vir uma manchete chamativa com “10 previsões para 2030”, leia não apenas como “O que vai acontecer”, mas como “O que esse autor quer que eu acredite?”

passo 2: procure as histórias antes das estatísticas.

Preste atenção à história por trás das previsões, não apenas às estatísticas.





Números são fáceis de manipular, mas histórias? Essas exigem um pouco mais de trabalho para vender. E acredite ou não, a história que um previsor conta a você frequentemente revela mais sobre sua agenda do que seus dados.





Tomemos, por exemplo, o burburinho em torno da automação. Um estudo sai dizendo que “40% dos empregos podem ser automatizados até 2030”, e de repente estamos vendo manchetes que parecem apocalípticas. Mas pergunte a si mesmo: qual é a história aqui? A previsão é baseada em evidências do mundo real ou foi projetada para atiçar o medo e gerar cliques? Muitas vezes, essas estatísticas são escolhidas a dedo para se encaixar em uma narrativa de mudança imparável, mesmo que a realidade seja muito mais sutil.





Economistas como Daniel Kahneman e Amos Tversky exploraram esse conceito por meio da economia narrativa — a ideia de que histórias sobre a economia influenciam o comportamento das pessoas nela.





Quando lemos sobre automação iminente, estamos ouvindo uma história sobre urgência, mudança e inevitabilidade. Ao ver através da história, podemos decidir se realmente acreditamos nela ou se é apenas exagero.

passo 3: cuidado com as armadilhas comuns.

Outro truque comum no mundo das previsões de trabalho é a ideia de determinismo — essa noção de que o futuro já está escrito e que os avanços tecnológicos são uma força imparável que nos faz avançar.





É a ideia de que “a IA está vindo para o seu trabalho, quer você goste ou não”. Mas a verdade é que a tecnologia não é o destino. É uma peça de um quebra-cabeça maior que inclui condições econômicas, políticas e preferências sociais.





Então, quando uma manchete diz “Os robôs estão chegando”, lembre-se: é um concurso de enquadramento. Eles querem que você acredite no futuro como destino para que você se sinta pressionado a “se adaptar” ou ser deixado para trás. Mas a história nos mostrou que as pessoas resistem. Só porque uma tecnologia pode fazer algo não significa que vamos deixar.

passo 4: fique de olho na “assinatura narrativa”.

Outra razão pela qual caímos em previsões chamativas? Assinatura narrativa . É por isso que algumas pessoas estão muito envolvidas na ideia de uma revolução do trabalho remoto — elas querem escapar do escritório e acreditam que essa narrativa é sua saída.





Pense nisso como “viés de confirmação para o futuro”: acreditamos nas previsões que nos fazem sentir vistos ou validados. Então, ao ler sobre o futuro do trabalho, pergunte a si mesmo: essa previsão é realmente plausível ou estou apenas acreditando nela porque parece certa?





A indústria de tecnologia é particularmente boa em explorar isso. Eles criam previsões para fazer você acreditar em um futuro que se alinha com seus produtos. Você tem medo de perder? Sem problemas — eles têm a solução. Está animado com a flexibilidade? Eles também têm as ferramentas para isso. É menos sobre a realidade e mais sobre adaptar uma história para se adequar à sua visão de mundo.

passo 5: identifique as lacunas no ciclo de previsão.

Por fim, reconheça que a maioria das previsões segue um ciclo previsível . Primeiro, uma nova tecnologia é anunciada com muito hype, e especialistas fazem previsões grandes e abrangentes. Então, quando a tecnologia é lançada, temos o inevitável choque de realidade: a tecnologia funciona, mas não é tão transformadora quanto prometido. E, finalmente, o hype diminui até que a próxima grande coisa apareça.





Este ciclo não é só para tecnologia — ele se aplica a quase qualquer indústria orientada por previsões. O sociólogo Neil Postman escreveu extensivamente sobre isso na década de 1980, observando que tendemos a circular por “entusiasmos tecnológicos” que depois desaparecem quando a nova tecnologia não atende às expectativas.





Então, não fique preso no loop do hype. Reconheça que as previsões são parte de um ciclo de marketing. Ao identificar as lacunas nesses ciclos, você pode evitar a armadilha de pensar: "Dessa vez, é diferente". Spoiler: Geralmente não é.

o futuro do trabalho ainda está em nossas mãos

No final das contas, o futuro do trabalho não é um destino fixo — é um projeto contínuo moldado por nós, não apenas o gadget mais recente. Essas previsões tentam pintar um certo futuro como inevitável, mas a realidade é muito mais flexível do que isso. Podemos pressionar por políticas que protejam os trabalhadores, incentivem práticas sustentáveis e garantam que a tecnologia sirva às pessoas — e não o contrário.





Então, da próxima vez que você ler sobre o “futuro do trabalho”, dê um passo para trás. Pergunte quem está por trás da previsão, qual pode ser a agenda deles e se a história ressoa com você — ou se você está apenas sendo vendido com outra visão brilhante.





Porque, embora essas previsões possam estar envoltas em dados e previsões de tendências, no final do dia, elas ainda são apenas histórias. E, assim como qualquer história, o futuro do trabalho é tão real quanto o fazemos.





Se você vai tirar alguma coisa deste post, que seja isto: tenha cuidado com manchetes que prometem:

“Aqui estão as tecnologias que mudarão o futuro de [preencha o espaço em branco].”





seja trabalho, clima ou educação.





Nenhuma peça única de tecnologia jamais transformará essas áreas isoladamente. Toda inovação, se bem-sucedida, opera dentro de uma complexa rede de influências — economia, política, cultura e provavelmente um milhão de outros fatores.





Confie nos seus instintos. Confie no que você quer confiar. Mas lembre-se: contexto é tudo.