为什么每个人对工作的未来都有误解™





为什么我们总是担心工作的未来™ ？





如果你在工作，你就会知道这是怎么做的：投入时间，拿到薪水，养家糊口。





很简单，对吧？但是，如果我们的工作方式的本质面临危机，该怎么办？这不再只是把食物端上餐桌那么简单，而是菜单上有什么、如何上菜，以及在糟糕的日子里，是否还有餐桌可吃。





那么，未来的工作究竟是什么样的呢？





这其实是一场大辩论。几乎每个人都确信他们的故事是正确的。





一方面，科技布道者承诺人工智能和自动化将使我们从令人疲惫的朝九晚五生活中解放出来，让我们有更多时间探索自己的兴趣爱好，比如编织或尝试成为 TikTok 名人。





另一方面，劳工专家警告称，机器人并不是我们的朋友。它们会抢走我们的工作，让我们陷入反乌托邦的零工经济，以“自由微笑顾问”的身份争夺残羹剩饭。





一项研究表明，远程工作是提高工作效率的终极方法，而另一项研究则声称，远程工作会让我们变成穿着睡衣的僵尸，破坏团队精神的速度比糟糕的办公室卡拉 OK 还要快。





那么，我们究竟是生活在一个灵活、人工智能增强型工作的乌托邦中，还是生活在一个通过 Zoom 远离生活的噩梦中？这取决于你问谁，但无论如何，系好安全带。以下是今天帖子的提纲：

1. 每个人眼中的工作未来™

2. 未来工作预测并不比占星术更准确

3. 我们为什么喜欢这些预测

4. 这些预测为什么是有缺陷的？

5. 如何解读工作的未来™

1. 每个人眼中的工作未来™

关于工作的未来，每个人都有自己的观点，并且都非常肯定自己的观点是完全正确的。





但并非所有人都对未来有一致的看法，他们的预测更像是一出戏剧的片段，而不是具体的路线图。





大体上，我们可以将这些预测者分为三个阵营：

悲观主义者、乐观主义者、怀疑论者





以同样的方式思考这个问题，你就会认为我们可以对人们对占星术的看法进行分类。





有些悲观主义者不相信这一点，他们认为这是社会的毒瘤。





乐观主义者认为悲观主义者是一群傲慢的精英崇拜者。





而怀疑论者则认为双方都同样疯狂。





老实说，如果你像对待占星术一样认真对待工作的未来™，那么这将是完全正确的：

悲观主义者

一方面是悲观主义者。他们不认为技术是助手，而是坏人。对他们来说，自动化意味着毁灭，会导致大量失业，未来机器人将包揽一切，人类将陷入困境。





这些都是在敲响警钟，警告我们自动化末日即将来临（Frey & Osborne，2013）。

乐观主义者

他们坚信技术将赋予我们力量，而不是取代我们。乐观主义者认为人工智能和自动化将使人类摆脱枯燥、重复的任务，让我们专注于创造性、高价值的工作。





把人工智能想象成完美的个人助理：它处理枯燥的事情，所以我们可以做一些很酷的、创新的任务（Raisch & Krakowski，2020）。

怀疑论者

最后，我们有怀疑论者。他们并不完全支持科技或反对科技；他们只是……不以为然。





在他们看来，所有关于未来工作的炒作都是夸大其词。他们认为，尽管有这么多闪亮的新技术，但工作可能还是和现在一样。





当然，会有一些新奇的玩意和调整，但核心工作和行业不会消失（Schlogl、Weiss 和 Prainsack，2021 年）。他们好像在说：“我们以前听过这个故事，我们还在等待飞行汽车。”

但新一派经济学家认为，这些团体实际上并没有对未来做出“客观”预测。相反，他们只是在推行一些说法。





没错——每个群体都在讲述一个故事，不一定是关于未来会是什么样子，而是关于他们认为未来应该是什么样子。这与其说是预测，不如说是营销（Beckert & Bronk，2019 年）。





对未来工作的预测往往遵循一个简单的公式：选择一个热门话题（比如人工智能），加上一点恐慌（“人工智能将取代我们的工作！”），撒上一些希望（“人工智能将解放我们，让我们更有创造力！”），然后就得出一个预测！





这里的主要主题包括远程工作、自动化和零工经济增长。科技行业可能会声称“未来十年每个人都会远程工作”，而企业界则坚持认为“办公室是未来”。





与此同时，经济学家警告“机器人取代工作”，政策智库也提出“为失业工人提供全民基本收入”。这都是同一个故事，只不过被重新包装成多种职场星座运势。





现在，这些预测本身并不那么令人震惊。它们通常包括以下内容：

数据主义 ：数据掌控一切。想象一个由算法做出工作决策、衡量和优化你所做的每一个动作的世界。

：数据掌控一切。想象一个由算法做出工作决策、衡量和优化你所做的每一个动作的世界。 灭绝主义 ：大规模失业，自动化使整个工人群体被边缘化。在这种情况下，一些技能变得过时，导致许多人失业，没有足够的新工作来取代旧工作。

：大规模失业，自动化使整个工人群体被边缘化。在这种情况下，一些技能变得过时，导致许多人失业，没有足够的新工作来取代旧工作。 技能再提升 ：乐观的应对方法。我们不会惧怕技术，而是培训人们 使用 技术。这种想法认为，学习新技能将帮助我们适应不断变化的就业市场并在其中茁壮成长。

：乐观的应对方法。我们不会惧怕技术，而是培训人们 技术。这种想法认为，学习新技能将帮助我们适应不断变化的就业市场并在其中茁壮成长。 增强 ：人类获得了技术提升，而不是被取代。想想钢铁侠的战衣——技术增强了人类的能力，所以我们更加强大，而不是无能为力。

：人类获得了技术提升，而不是被取代。想想钢铁侠的战衣——技术增强了人类的能力，所以我们更加强大，而不是无能为力。 奇点 ：人工智能变得如此先进，以至于能够自我改进，甚至可能超越人类。这可能会彻底改变工作方式，或者在最坏的情况下，让人类变得多余。

：人工智能变得如此先进，以至于能够自我改进，甚至可能超越人类。这可能会彻底改变工作方式，或者在最坏的情况下，让人类变得多余。 工作岗位的毁灭 ：典型的自动化故事——机器接管重复性或低技能工作。但这一次，令人担忧的是，它可能会蔓延到高技能岗位，留给人类的工作岗位会越来越少。

：典型的自动化故事——机器接管重复性或低技能工作。但这一次，令人担忧的是，它可能会蔓延到高技能岗位，留给人类的工作岗位会越来越少。 工作强度降低：梦想科技能让我们工作得更少，而不是更多，让我们有更多时间从事创造性工作，减少繁琐的工作。如果自动化能处理无聊的事情，我们的生活就会恢复原样。









那么，为什么我们总是听到这些呢？为什么科技、政策、商业和学术界的人们热衷于预测工作的未来？这就是我们陷入框架竞赛的地方——基本上是围绕未来故事的争斗。

2. 未来工作预测并不比占星术更准确

框架竞赛

为了更好地理解这场叙事之战，让我向大家介绍“框架之争”这个术语。





在未来的工作背景下，框架竞赛就像摩天大楼的蓝图竞争。每份蓝图都对建筑结构（即未来的工作场所）的设计、组织和运营提出了不同的愿景。就像建筑师争论美学、效率、可持续性和安全性一样，领导者、政策制定者和员工也参与框架竞赛，以确定“理想”工作场所应该是什么样子。





与此同时，政府监管者就像幕后那位严格的营养学家，嘀咕着：“营养指南怎么办？”每个人对工作的意义都有不同的看法，他们都在利用框架的力量向我们这些热切的食客推销他们的菜谱。





有证据表明，框架很重要。麻省理工学院斯隆管理学院 2020 年的一项研究发现，对远程工作有更积极“框架”的组织的员工满意度和工作效率更高。





这不仅仅是一种良好的氛围，这是真实的。当一家公司将远程工作框架宣传为“自由和灵活性”时，员工会感到更加投入和快乐。





LinkedIn 表示，包含“灵活性”的招聘信息具有更高的绩效。





但如果他们将其重新定义为“无边界工作”，你就会突然觉得自己每周 7 天、每天 24 小时随叫随到，员工开始倦怠的速度比你说“数字排毒”的速度还快。





这正是我们需要认清现实的地方。这些框架之争——这些关于我们如何描述工作和生产力的争论，以及所有这些技术反乌托邦的愿景——实际上正在决定未来职场的规则。





如今，你听到的“通过技术赋能”或“数字自由”不仅仅是职场术语，更是未来工作感受和运作方式的脚本。你是会在厨房里忙着捡残羹剩饭，还是在高桌上用餐，取决于谁能赢得这些比赛。





这些“框架竞赛”都试图以有利于自己议程的方式塑造故事。以科技行业为例。他们倾向于将自动化描述为“将我们从琐碎的任务中解放出来”，将人工智能描述为“人类潜能的增强器”。





与此同时，政府可能会强调“重新培训”和“在新行业创造就业机会”，希望你能把它们视为穿越经济混乱丛林的可靠指南。然后是学术界，声称“我们需要终身学习”——剧透警告：终身学习意味着“继续支付课程费用”。





当你开始看到这些预测时，请记住：它们并不是关于预测，而更多是关于兜售一种能维护其自身利益的愿景。

3. 我们为什么喜欢这些预测

那么，如果这些预测只是经过精心设计的猜测，为什么我们仍然喜欢它们呢？





叙事订阅——人们之所以会相信某个故事，是因为它与他们的信仰、价值观或恐惧产生共鸣。就像人们会相信占星术或性格测试一样，我们“订阅”某些关于未来工作的故事，因为它们给了我们一种控制感、方向感，有时甚至还有希望。





举个例子，“人工智能只会接管无聊、重复的任务。”我们喜欢这个故事，因为它向我们承诺了一个未来，技术不会取代我们，而是让我们的工作更有意义。





或者“远程工作是未来”这一观点——这一观念让许多人在目前的工作中感受到他们渴望的自由。这些预测与我们想要或害怕的事情相吻合，这正是我们认同它们的原因。





当然，做出这些预测的专家知道如何讲好故事。他们提供足够的数据，列出受人尊敬的研究人员的名字，并用花哨的术语包装起来，让故事听起来可信。例如，2023 年麦肯锡报告或德勤调查增添了权威感。





但请记住，即使占星术也有其图表和图形；仅仅因为某些事情听起来是由数据驱动的，并不意味着它就是对未来的清晰预言。

4. 这些预测为什么是有缺陷的？

让我们分析一下为什么这些华而不实的未来工作预测比你想象的更不合理。问题在于：这些预测依赖一些相当不靠谱的逻辑。它们基于所谓的技术决定论——即只有技术才能决定我们的命运。





但请稍等。





技术可能是引人瞩目的主角，但并非全部。这些预测者表现得好像技术是一股势不可挡的进步浪潮，它将淹没每一个工作岗位并重塑每一个行业。但历史和现实并非如此。





过于确定

好吧，让我们来谈谈预测未来工作的最大盲点之一：技术决定论。





这是一种奇特的说法，人们认为“嘿，这项技术将存在于未来；它将自动改变一切。”这就像一个厨师看着一台崭新的搅拌机，然后宣布：“在未来，搅拌机将有一个人工智能，可以给我提供食谱！”我真的希望这是真的，但这是不确定的。

搅拌机可能很有用，但它不会决定晚餐吃什么。然而，这正是人们对人工智能、机器人和自动化的假设——他们认为新技术的存在意味着它将不可避免地占据主导地位。





事情没那么简单。人工智能可能变得超级聪明，或者机器人可能变得更便宜，并不意味着它们会主宰每一项工作。但我们总是陷入这个陷阱。还记得 90 年代，我们以为互联网会让实体办公室消失，我们现在都会在海滩上工作吗？





时间飞快，我们仍然被束缚在会议室里（或者 Zoom 电话会议，但我们仍然被束缚着）。或者自动驾驶汽车呢？多年来，专家们一直说到 2022 年，它们将出现在每条道路上。剧透：自动驾驶汽车不仅还有很长的路要走，而且事实证明，推出它们远比仅仅教机器驾驶要复杂得多。





让我们乘坐时光机快速回到 2014 年。《权力的游戏》还没有用那糟糕的结局击垮我们的心，《冰桶挑战》充斥着每个人的频道，人们都在为玩《Flappy Bird》而砸碎屏幕。那是更简单的时代。





当时大多数人所知道的唯一“人工智能”是《终结者》中阿诺德施瓦辛格的金属骨架。快进到今天，ChatGPT 是世界上最热门的网站之一。就像每隔一周，我们醒来就会发现一些我们“应该预见到”的技术革命。但说实话？我们并不擅长预测任何事情。





请记住，现在做出预测的专家们并没有想到人工智能会这么快回答你妈妈关于 TikTok 舞蹈的问题。或者你会要求它帮助你理解为什么猫讨厌黄瓜。





事实是，我们一直在谈论未来，就像我们有一个水晶球一样——但是，剧透一下，我们都只是在黑暗中投掷飞镖。

二阶混沌

有两种类型的预测：

对预测结果没有影响的预测

预测确实如此





想想你的天气预报。雨天没有电视，所以无论天气预报如何，雨天都不会在意。不管会不会下雨。

其他类型的预测就像股票价格。有人预测“嘿，我认为股票 A 的价格很快就会下跌。”如果有足够多的人相信这些预测并恐慌性抛售股票，价格实际上就会下跌。这种效应是由于预测而发生的。这种现象称为二阶混沌。





未来工作™帖子属于后一种预测，就像自我实现的预言一样。我们听到的“到 2030 年，每个人都会在家工作”或“人工智能将接管所有重复性任务”的次数越多，公司、投资者和政策制定者就越开始调整他们的行动以适应这个故事。这就是所谓的预测悖论——预测不仅仅是描述未来；它们实际上开始创造未来。





看看远程工作的兴起。过去，“每个人都会在家工作”是一个边缘预测，但后来 COVID-19 来袭，突然间，公司相信了这一说法。他们投资远程工作技术，重组业务，并将在家工作政策正常化。这就像有人预测，“到 2020 年，我们都会吃羽衣甘蓝。”





有足够多的人开始购买羽衣甘蓝，接下来你会发现，它无处不在。预测影响行为，行为影响现实。





这种现象得到了心理学和社会学研究的支持。研究表明，当人们相信某种趋势即将到来时——无论是经济繁荣、就业短缺还是技术接管——他们都会下意识地调整自己的行为以与之保持一致。





经济学家罗伯特·席勒将此称为“叙事经济学”：我们讲述的有关经济的故事直接影响人们在其中的行为。换句话说，这些关于未来工作的预测并非完全客观——它们在促使我们将其变为现实。

技术并不是影响未来的唯一因素

现在，让我们谈谈这些预测遗漏了什么。诸如“到 2035 年，人工智能将取代 X% 的工作”之类的预测忽略了这场游戏中还有社会、经济和政治参与者。想象一下一场只有一支球队在场上的体育比赛。当预测仅关注技术时，我们在这里处理的就是这种逻辑。

例如，经济激励很重要。如果自动化任务不具成本效益，公司就不会这么做。





政治法规也很重要。人工智能可以做某项工作并不意味着如果有法律阻止它，它就会去做。





文化价值观也发挥着重要作用——例如，无论远程工作工具多么先进，面对面工作在许多行业仍然很重要。未来的工作是一场多人游戏，而不是科技的单打独斗。

5. 如何解读工作的未来™

好吧，我们已经确定，很多关于“未来工作”的预测大多是伪装的营销手段。现在，价值百万美元的问题是：我们到底该怎么做？我们如何区分事实和虚假信息，并弄清楚未来工作可能是什么样子，以便我们能够做出明智的选择，而不是被另一个人工智能驱动的白日梦所蒙骗？好吧，我们需要改变解读这些预测的方式。





步骤 1：“谁写的这篇文章以及为什么写？”

第 2 步：在统计数据之前寻找故事。

步骤3：警惕常见的陷阱。

第四步：关注“叙述订阅”。

第五步：找出预测周期中的差距。

步骤 1：“谁写的这篇文章以及为什么写？”

让我们从基础开始：每当你读到一些关于未来工作的大胆愿景时，问问自己：谁写的，为什么？





预测很少是中立的。想象一下，一位真人秀节目制作人试图推销他们的下一季。他们会告诉你，这将是迄今为止最具戏剧性、最爆炸性的一季。当然，也许他们说的是实话——或者也许他们只是需要你收看，这样他们才能保持高收视率。





同样的逻辑也适用于对工作的预测。一家销售远程工作软件的公司将描绘出未来每个人都在巴厘岛的吊床上工作。一家招聘公司可能会警告“人才短缺”的严重性，因为他们希望企业更积极地招聘——当然，通常是通过他们。





因此，下次您看到引人注目的“2030 年的 10 个预测”标题时，不要只将其理解为“将会发生什么”，而要理解为“这位作者希望我相信什么？”

第 2 步：在统计数据之前寻找故事。

关注预测背后的故事，而不仅仅是统计数据。





数字很容易操纵，但故事呢？故事需要多花点功夫才能说服人。不管你信不信，预测者讲的故事往往比数据更能揭示他们的计划。





以自动化为例。一项研究表明“到 2030 年，40% 的工作可能会被自动化取代”，突然间我们看到了听起来像世界末日的标题。但问问自己：这到底是怎么回事？这个预测是基于现实世界的证据，还是为了煽动恐惧和吸引点击量？通常，这些数据都是经过精心挑选的，以符合不可阻挡的变化的叙述，即使现实要微妙得多。





丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基等经济学家通过叙事经济学探索了这一概念，即有关经济的故事会影响人们在经济中的行为。





当我们读到即将来临的自动化时，我们被告知了一个关于紧迫性、变化和必然性的故事。通过看透这个故事，我们可以决定我们是否真的相信它——或者它是否只是炒作。

步骤3：警惕常见的陷阱。

工作预测领域中的另一个常见伎俩是决定论的思想——认为未来已经被写好，技术进步是推动我们前进的不可阻挡的力量。





这个想法是“无论你是否喜欢，人工智能都会取代你的工作。”但事实是，技术不是命运。它只是包括经济状况、政治和社会偏好的更大谜团中的一块碎片。





因此，当标题声称“机器人来了”时，请记住：这是一场框架竞赛。他们希望你相信未来是命运，这样你就会感到压力，要么“适应”，要么被抛在后面。但历史告诉我们，人们会反抗。仅仅因为一项技术可以做某事并不意味着我们会允许它。

第四步：关注“叙述订阅”。

我们被浮夸的预测所蒙骗的另一个原因是什么？叙事订阅。这就是为什么有些人热衷于远程工作革命的想法——他们想逃离办公室，并相信这种叙事是他们的出路。





可以将其视为“对未来的确认偏见”：我们相信那些让我们感到被关注或被认可的预测。因此，在阅读有关未来工作的文章时，问问自己：这个预测真的可信吗？还是我只是因为感觉正确而相信它？





科技行业尤其擅长利用这一点。他们精心设计预测，让你相信未来与他们的产品相符。你害怕错过吗？没问题——他们有解决方案。对灵活性感到兴奋吗？他们也有相应的工具。这与现实无关，而在于根据你的世界观量身定制故事。

第五步：找出预测周期中的差距。

最后，要认识到大多数预测都遵循一个可预测的周期。首先，一项新技术被大肆宣传，专家们做出宏大的预测。然后，一旦这项技术推出，我们就会不可避免地面临现实的考验：这项技术确实有效，但它并没有像承诺的那样具有变革性。最后，炒作逐渐平息，直到下一个重大事件出现。





这种周期不仅适用于科技行业，它适用于几乎所有预测驱动的行业。社会学家 Neil Postman 在 20 世纪 80 年代对此进行了广泛的论述，他指出，我们往往会经历“技术热情”的周期，而当新技术未能满足预期时，这种热情就会消退。





所以，不要陷入炒作的循环中。认识到预测是营销周期的一部分。通过发现这些周期中的空白，你可以避免陷入“这次不一样”的想法陷阱。剧透：通常情况并非如此。

工作的未来仍然掌握在我们手中

归根结底，工作的未来并不是一个固定的命运——这是一个由我们而非最新的设备塑造的持续项目。这些预测试图将某种未来描绘成不可避免的，但现实比这灵活得多。我们可以推动保护工人、鼓励可持续实践和确保技术服务于人的政策——而不是相反。





因此，下次你读到“工作的未来”时，请退后一步。问问谁是这个预测的幕后推手，他们的目的可能是什么，以及这个故事是否与你产生共鸣——或者你只是被兜售了另一个美好的愿景。





因为尽管这些预测可能被包裹在数据和趋势预测中，但归根结底，它们仍然只是故事。就像任何故事一样，工作的未来只有我们创造的才是真实的。





如果你要从这篇博文中学到什么，那就是：警惕那些承诺

“这些技术将改变[填空]的未来。”





无论是工作、气候还是教育。





没有任何一项技术能够单独改变这些领域。每一项创新，如果成功，都会受到一系列复杂的影响——经济、政治、文化，以及可能上百万种其他因素的影响。





相信你的直觉。相信你想相信的。但请记住：背景就是一切。