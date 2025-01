Michael Saylor veut transformer MicroStrategy en une banque Bitcoin d'un milliard de dollars

MSTR Saylor

Michael Saylor est grand avec des yeux intelligents, un visage rectangulaire, des cheveux blancs et une barbe blanche.

Il a l'air sage.





Lorsqu'il parle, sa voix est légèrement aiguë. Faites attention et les mots capital, argent, énergie, physique et cyberespace seront mentionnés. Il a tendance à transmettre de nouvelles significations de ces termes et de nouvelles façons dont ils sont liés les uns aux autres.





Saylor est également le fondateur de MicroStrategy, une société de Business Intelligence créée en 1989 qui a connu le succès en signant un contrat de 10 millions de dollars avec McDonald's . Elle a augmenté ses revenus de 100 % chaque année entre 1990 et 1996 (Wikipedia).





Wow, c'est quoi le Business Intelligence ?

Comme d'autres sociétés de conseil aux entreprises et similaires aux sociétés de gestion d'actifs, aux fonds spéculatifs, aux fonds communs de placement, aux fonds _, à Berkshire Hathaway et à ce day trader anonyme dans votre flux Twitter/X, ceux-ci gagnent de l'argent sans déplacer directement la terre comme les ingénieurs, ou réparer les corps comme les médecins.





Ils profitent tous du fait de déplacer l'argent de la poche d'une personne vers la poche d'une autre personne. Cela peut être leur poche, la vôtre, celle de McDonald's, de Tesla ou de Meta.





Ils pourraient le faire en déplaçant leur propre argent, ce qui ne représente pas grand-chose pour la plupart des entreprises. Ou bien, ils pourraient le faire en incitant les gens riches et les grandes entreprises aux poches bien remplies à déplacer des camions entiers de leur argent de telle façon que les frictions dans les flux de trésorerie soient éliminées pour tout le monde.





J'espère que nous sommes tous d'accord sur ce que signifie l'argent. Car il est fondamental dans cette histoire.





En 2020, Microstrategy a adopté une stratégie d'acquisition de Bitcoin. C'est à ce moment-là que Saylor a acheté ses premiers bitcoins dans le cadre d'une opération d'entreprise visant à se protéger contre l'inflation. Depuis, il a lié la croissance de son entreprise et les bénéfices de ses actionnaires à un seul actif.





Bitcoin.





Il ne cesse de placer tous ses œufs dans le panier le plus volatile du marché des matières premières et il le fait fidèlement. Beaucoup de gens intelligents ne sont pas d’accord. Mais pas les chiffres. Les chiffres concordent totalement.





Par exemple, quelque chose d’intéressant se produit au cours de ce quatrième trimestre 2024.





$MSTR, le lien dollar-index de l'action MicroStrategy, surpasse son actif de base - $BTC - en termes de gains en capital.

Cela signifie que même si Michael Saylor achète du BTC comme tout maximaliste du Bitcoin, d'une manière ou d'une autre, son entreprise gagne encore plus d'argent que les gains réalisés sur ces bitcoins.





Je trouve ça intéressant.





Permettez-moi de mentionner également ce qu’a dit M. Saylor (paraphrase).





J'espère créer une banque Bitcoin d'un milliard de dollars ! - Source





De l'or bancaire au bitcoin bancaire

Tout d’abord, commençons par le commencement.





Michael Saylor achète du Bitcoin en utilisant de la dette.





Voilà, je l'ai dit ( référence )





Cela est dû à un afflux de nouveaux actionnaires ayant reçu la pilule orange et aux banques.

Ça a l'air mauvais.





J'ai tweeté (xeeté ?) autant la première fois que j'ai vu les chiffres MSTR.





Regardez par vous-même, c'est une performance saisissante.













La seule question est : en quoi cela a-t-il du sens à long terme ?





Eh bien, le financement bancaire et le financement des entreprises sont différents. MSTR est toujours une société cotée en bourse, mais M. Saylor a peut-être trouvé un moyen de la rendre à la fois bancaire et start-up. Une chose des plus inhabituelles. Une banque-start-up perpétuelle.





Bien que Bitcoin puisse être la raison pour laquelle cela fonctionne.





Vous voyez, le Bitcoin est un actif étrange. C'est un peu un alien.





À l’instar d’un bit quantique, le Bitcoin est le seul actif qui peut se trouver dans une superposition de deux états en même temps. Dans l’un de ces états, il s’agit d’argent, sa meilleure utilité étant de circuler dans une économie circulaire. Mais c’est aussi un actif physique, comme l’or ou l’immobilier, il serait donc préférable de le conserver à long terme et de ne pas l’utiliser à des fins commerciales.





Pour reprendre un vieil adage,





Dépenser ou détenir du BTC, telle est la question.





C'est une question difficile, qui fait l'objet d'une expérimentation en temps réel.





Voici quelque chose d’autre. Aussi étrange que puisse être le monde des superpositions quantiques à deux états, le fait que Bitcoin soit également un grand récit numérique est encore plus étrange. Comme Wikipédia, sauf qu’il est immuablement intégré dans ce qu’on appelle la Blockchain. Un morceau de logiciel de plus de 700 Go de taille, dont l’objectif principal est de toujours plus grandir.





Le Bitcoin est donc un actif 3D.





Unique en son genre.





La fontaine la plus élaborée de récits cryptographiques riches que nous ayons sur terre. Si vous pouviez lire et déchiffrer la blockchain Bitcoin comme un expert en cyber-histoire venu d'un futur lointain, entre les lignes de chaque transaction se trouveraient des histoires de trafic de drogue néfastes sur Silk Road et au-delà, des aventures de clés perdues lors de croisières en bateau, des secrets secrets de clés gardées dans le bureau d'un politicien jusqu'à ce qu'il les vende finalement. Des histoires de W et de L. Beaucoup d'histoires de piratage informatique et de braquage de banques par des adolescents en sous-vêtements, et des chapeaux noirs assis dans le confort de grands bâtiments gouvernementaux loin sous terre.





C'est le côté narratif du Bitcoin. Le côté que, je crois, Michael Saylor espère vendre à des milliards de personnes en échange de dollars, de yens, de coquillages cauris, de bois de chauffage, de tout ce qui l'aidera à acheter plus de bitcoins.





Le côté qui rapportera une vraie valeur sur toute la dette qu’il a accumulée.





Et ça marche jusqu'à présent.





Du côté des hodlers, le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022 a été bénéfique pour les acheteurs de BTC, le BTC tombant à des prix aussi bas que 16 449 $. Il est intéressant de noter que Saylora acheté très peu de bitcoins cette année. Je suppose que lui aussi a eu peur.









Dans l’ensemble, Saylor suit la même stratégie que les grandes familles bancaires au début de leur existence.

Achetez autant d'actifs matériels que possible à moindre coût. Conservez-les pendant des décennies.

Financement des entreprises > Les bénéfices des entreprises à notre époque

Prenons l’exemple d’ Amazon . Pendant plus d’une décennie, l’entreprise n’a pas été rentable, mais elle a continué à croître.





Il est vrai que Jeff Bezos vendait des livres et des jouets, puis des services AWS. Mais plus que cela, il vendait la promesse d’une grande entreprise.

Les gens ont acheté plus d’actions AMZN que de produits Amazon.com.





Ainsi, alors que l'entreprise fonctionnait avec une perte en termes de revenus par rapport aux dépenses, elle accumulait des valorisations boursières rentables qu'elle utilisait pour se développer.





Cela ressemble un peu à une arnaque à la Ponzi, mais ce n'est pas le cas.





Voici Jeff qui rit de tout cela.

Les gens achètent des actions, le prix grimpe, d'autres personnes trouvent cela attrayant (sans oublier les histoires) et veulent acheter aussi, et le prix grimpe à nouveau. Mais il y a de vrais produits et des services de valeur qui sortent du garage. Et une vraie croissance qui capitalise sur la naïveté de l'argent facile des acteurs du marché.





Amazon a fini par réaliser et continue de réaliser de réels bénéfices. Si vous n'achetez plus leurs actions, pas de problème. Ils peuvent très bien fonctionner en vous vendant des produits sur Amazon.com.





Le nouveau MSTR sur une stratégie d’acquisition de Bitcoin fonctionne actuellement comme Amazon.com à ses débuts.

Avec un cycle de développement de produit très allégé et un employé clé : Saylor lui-même.





#Mode fondateur.





Comme pour de nombreuses entreprises de crypto-monnaies en démarrage de nos jours, le financement est primordial. Les bénéfices ? Peut-être, peut-être pas.





Saylor attire les investisseurs vers sa jeune future banque/start-up (MicroStrategy sur un standard Bitcoin n'a que 4 ans) avec des discours éblouissants et des graphiques impressionnants projetés pour que son public et ses actionnaires les voient et soient remplis d'espoir et d'émerveillement.

Il a essayé de vendre des Bitcoin DIDs , mais cela n'a pas bien marché avec les maxis, alors il a redoublé d'efforts pour vendre de bonnes vieilles histoires Bitcoin « To the Moon », saupoudrées de savoureux discours sur la physique et le cyberespace.





Il a accumulé des millions de vues sur YouTube.





Avec AdSense, ces publicités ne rapporteraient guère quelques millions de dollars. Mais son public cible a les moyens.

Heureusement, ils sont vendus.





Par conséquent $MSTR >> $BTC.





Dis donc, c'est aussi une histoire de Bitcoin pro-Saylor. Est-ce que ça pourrait faire grimper le ticker $MSTR ? :D (*clin d'œil *clin d'œil).





« La plus grande réserve de BTC sur Terre » sera-t-elle une histoire suffisamment bonne ?

Le Bitcoin restera avant tout une monnaie. Que ce soit un actif extrêmement solide, un sujet d'actualité ou un sujet qui nous intéresse, attendons de voir.

Il n’est donc pas certain que, dans son parcours vers le statut de billion de dollars, la Banque du MSTR prêtera son BTC – sa monnaie d’or numérique – aux particuliers et aux gouvernements.





Le modèle bancaire basé sur l'étalon-or a connu des difficultés majeures, notamment le refus des gouvernements de rembourser l'or qui leur avait été prêté pour leurs guerres et autres activités, ce qui explique pourquoi la plupart des banques ont accueilli favorablement le passage d'un système bancaire à réserves intégrales à un système bancaire à réserves fractionnaires. Et finalement, le passage à un étalon-or.





Soutenu par toute la puissance et le pouvoir de la Banque centrale nationalisée émettrice de monnaie. Si l'État ne rembourse pas le prêt bancaire, ce n'est pas grave. Ils possèdent l'argent. De nombreux banquiers sont devenus les bêtas dans cette relation.





Que se passe-t-il alors lorsque la Banque de MSTR prête ses BTC aux gouvernements ? Étant donné qu'ils (les gouvernements) ne soutiennent pas le BTC et n'ont pas beaucoup de pouvoir sur son émission ni beaucoup de pouvoir pour influencer ses routes commerciales, comme ils peuvent le faire avec l'or, seront-ils davantage obligés de jouer la carte de la politesse ?





Hmm.

C'est délicat, mais intéressant.





Cela va quelque chose de grand, c'est sûr.





Deuxièmement, si la banque de Saylor opte finalement pour l’option de garde (« venez détenir vos BTC à côté des miens »), il devra alors faire face à de grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies comme Binance. Qui s’intéresse à la crypto-monnaie tant qu’elle a un scénario suffisamment bon, une tokenomics compréhensible et une certaine liquidité intéressante ?





Troisièmement, si Saylor veut continuer à faire de bons podcasts et des discours publics qui attirent les investisseurs, sa grande histoire pourrait être « MSTR restera la plus grande réserve de BTC d'entreprise sur terre » . Mais que se passerait-il si des géants de la gestion d'actifs comme BlackRock ou des géants de la technologie comme Microsoft et Google intervenaient pour jouer ce jeu ? La Banque de MSTR occupera-t-elle toujours la première place dans ce marathon ?





Le $MSTR pourrait finir par voler quelques longueurs au-dessus du graphique du $BTC. S'il ne descend pas plus bas les jours de mauvais trading.

Ce qui sera bien.





Si la Banque de MSTR, dans son voyage vers des profits cosmiques, parvient à faire des pilules orange même légères à de grands gouvernements ou à de multiples géants de la technologie comme Google, elle aura laissé un héritage durable.





Que puis-je dire,

$MSTR vers la lune.

Post-scriptum - IA

Les entreprises de renseignement numérique comme Google et Microsoft pourraient mieux exploiter le capital numérique (BTC) que Microstrategy, car l’IA est synonyme de superpuissances numériques. Elles pourraient utiliser l’IA pour fournir des renseignements commerciaux à MicroStrategy. Bon sang, Saylor pourrait bientôt recevoir un énorme chèque de rachat.





Surtout si tout le monde essaie de lui donner de l'argent, des dettes, des coquillages cauris, leurs idées et leur temps en échange d'une partie de ses options sur actions BTC super-détenues. À cause de ces belles histoires sur et à propos de la Timechain.





Des histoires d’IA aussi, tôt ou tard.

Ouah !





Si les géants de l'IA y parviennent, leurs GPT connaîtront un bond en avant sans précédent. Pour le Bitcoin, c'est la mesure de valeur idéale pour mesurer la qualité de l'intelligence numérique dans le cyberespace. C'est-à-dire Internet.





Imaginez un ensemble de données d'IA qui prend de la valeur au fil des ans. Cela correspondrait parfaitement au $BTC. Si l'on en croit la route fictive vers l'AGI, sa trajectoire devra refléter cette tendance. Pas la tendance du simple $, qui perd de la valeur au fil du temps. Les ensembles de données d'IA actuels sur les chats et les chiens et sur Will Smith mangeant des pâtes perdent de la valeur très rapidement au fil du temps.

Cela pourrait valoir la peine d’être comparé aux dollars zimbabwéens.





Je ne sais pas si tu comprends.

Cela pourrait être un peu difficile à obtenir.





Si les sociétés d’IA restent coincées avec la monnaie fiduciaire, tant mieux. Cela donne aux humains le temps de nouer des liens très étroits avec leur capital numérique. De sorte que les seigneurs de l’IA n’obtiennent pas le moindre pouce de notre terre agricole du cyberespace.





En effet, l'entêtement et le fait de s'en tenir à son cheval de bataille seront bons pour le bien de l'humanité.

Des temps très intéressants à venir.