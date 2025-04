Mawari es pionera en la experiencia de inteligencia artificial en toda la ciudad del distrito Namba de Osaka: cómo Osaka está entrando al futuro

¿Qué pasaría si su viaje diario al trabajo pudiera transformarse en una experiencia digital interactiva? En una concurrida estación de Osaka, los pasajeros podrían encontrarse pronto con guías digitales en 3D en tiempo real como parte de una nueva iniciativa urbana. Mawari se ha asociado con Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd. y e-stadium Co., Ltd. para lanzar Digital Entertainment City Namba, un proyecto que integrará avatares en 3D impulsados por IA, realidad extendida (XR) e infraestructura física descentralizada (DePIN) en toda la ciudad. La iniciativa desplegará agentes de IA capaces de proporcionar orientación turística y servicio al cliente en espacios públicos utilizando dispositivos de computación de borde y transmisión 3D en tiempo real instalados en toda la red de Nankai.





El proyecto pretende transformar los espacios de tránsito tradicionales en centros digitales interactivos. Al combinar IA, XR y DePIN, el nuevo ecosistema busca respaldar la asistencia multilingüe para turistas y crear oportunidades de empleo flexibles para trabajadores remotos y otros. Mawari, con experiencia en más de 50 proyectos XR en todo el mundo, utilizará su tecnología patentada para gestionar la transmisión de alta calidad de contenido digital y, al mismo tiempo, reducir los requisitos de ancho de banda.









Los actores locales destacan que se espera que el proyecto mejore la participación urbana y la experiencia general de los espacios públicos. Nankai Electric Railway, uno de los proveedores de transporte de larga trayectoria de Japón, está posicionando la iniciativa como una forma de modernizar sus estaciones y áreas circundantes. Meta Osaka y e-stadium aportan su experiencia en desarrollo regional y estrategia digital para ayudar a dar forma a la implementación del proyecto.

Reflexiones finales

El proyecto de Namba, la ciudad del entretenimiento digital, constituye un experimento notable en la combinación de experiencias urbanas físicas y digitales a escala de toda la ciudad. Si bien la iniciativa puede mejorar la participación de los usuarios y apoyar las economías locales mediante servicios digitales innovadores, también invita a un análisis minucioso de la resiliencia de la infraestructura y la accesibilidad digital para todos los ciudadanos. Los observadores estarán interesados en ver cómo funciona este enfoque integrado como modelo para el desarrollo urbano futuro.





Mawari, que es el principal cliente de esta colaboración, subraya su compromiso de ampliar los límites de la computación espacial. Basándose en un legado de más de 50 proyectos XR en todo el mundo, Mawari aprovecha sus soluciones informáticas de vanguardia y la transmisión 3D en tiempo real para forjar un paisaje urbano que combina la innovación digital con la vida cotidiana. La inversión estratégica de la empresa en infraestructura descentralizada tiene como objetivo no solo mejorar la interacción pública a través de avatares de IA realistas, sino también establecer un modelo replicable para iniciativas de ciudades inteligentes a nivel mundial. Esta iniciativa reafirma la visión de Mawari de hacer que las experiencias digitales inmersivas sean accesibles, eficientes y transformadoras para las comunidades de Osaka.





Divulgación de intereses creados: este autor es un colaborador independiente que publica a través de nuestro programa de blogs de negocios HackerNoon ha revisado el informe para comprobar su calidad, pero las afirmaciones contenidas en él pertenecen al autor. #DYOR