Wie das Binance-Mutterschiff aus den Schatten heraus erhebliche Kontrolle über seinen US-amerikanischen „Partner“ ausübte

SEC vs. Binance Court Filing, abgerufen am 5. Juni 2023, ist Teil der Legal PDF Series von HackerNoon . Dies ist Teil 25 von 69.

FAKTEN

IV. ZHAO UND BINANCE HABEN DIE BINANCE.US-PLATTFORM GEGRÜNDET UND WÄHREND DABEI EINE ERHEBLICHE BETEILIGUNG UND KONTROLLE ÜBER IHRE ABLÄUFE BEHALTEN.





154. Die „Partnerschaft“ von Binance mit BAM Trading ging über die Technologielizenzierung hinaus. Während ihrer Amtszeit übernahm BAM-CEO A beispielsweise die Anweisungen von Zhao und Binance und bezeichnete Binance als „Mutterschiff“. BAM-CEO A und andere Mitarbeiter von BAM Trading informierten Zhao und Binance außerdem wöchentlich über die Geschäftstätigkeit von BAM Trading.





155. Bis Juli 2019 hatte der Binance-Berater vier angebliche „Service-Level-Vereinbarungen“ zwischen Binance und BAM Trading ausgearbeitet, die ihre Zugehörigkeit beim Betrieb der Binance.US-Plattform regelten: einen Master-Services-Vertrag, einen Wallet-Custody-Vertrag und einen Software-Lizenzvertrag und eine Markenvereinbarung (zusammen die „SLAs“). 156. Die Beteiligung von Zhao und Binance am BAM-Handel und am Betrieb der Binance.US-Plattform ging jedoch weit über die SLAs hinaus. Im Einklang mit dem Tai-Chi-Plan gründeten Zhao und Binance eine US-Plattform, die sie kontrollierten und die sie als „regulierungskonform“ darstellen würden, um die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden von Binance selbst abzulenken. Tatsächlich waren Zhao und Binance von Anfang an maßgeblich am Betrieb der Binance.US-Plattform beteiligt, doch Zhao führte die SLAs im Namen von Binance erst im Januar 2020 aus.





ich. Zhao und Binance leiteten den Betrieb der Handelsdienste der Binance.US-Plattform und waren maßgeblich daran beteiligt.





157. Binance – unter der Kontrolle von Zhao – war maßgeblich an der Verwaltung und dem Betrieb der Handelsfunktionen auf der Binance.US-Plattform beteiligt. Wie der ehemalige Betriebsleiter von BAM Trading unter Eid aussagte, waren die Mitarbeiter von Binance für die Matching-Engine, die APIs und die Marktdatensysteme der Binance.US-Plattform verantwortlich. Diese Binance-Mitarbeiter arbeiteten „unabhängig von“ BAM Trading, so dass BAM Trading nur „mit [Binance-Mitarbeitern] sprach, wenn wir einen neuen Token [für den Handel auf der Binance.US-Plattform] hinzufügten oder wenn es ein Upgrade gab.“ wenn ein Market Maker ein Problem mit der API hätte.“ Zhao gab die endgültige Zustimmung zu verschiedenen Entscheidungen im Zusammenhang mit den Handelsdiensten der Binance.US-Plattform, einschließlich der Eröffnung von Kundenkonten, der Entwicklung des Front-End-Zugangs und der Bildung einer Reserve zur Deckung von ACH-Einzahlungen.





158. Zumindest für einen beträchtlichen Zeitraum nach dem Start von Binance.US hielt und kontrollierte Binance die Daten von BAM Trading im Ausland, und zumindest während eines Großteils des Jahres 2021 konnten die Mitarbeiter von BAM Trading bestimmte Echtzeit-Handelsdaten für Binance nicht erhalten. US-Plattform ohne Zhaos persönliche Zustimmung.





159. Wie BAM-CEO A aussagte, herrschte „erhebliche Undurchsichtigkeit“ in Bezug auf die Handelsdaten der Binance.US-Plattform, und sie „erhielt von CZ keine Antworten darauf, warum oder wie oder was wir tun müssten, um sie bereitstellen zu können.“ die Daten in die Vereinigten Staaten übergehen. Sie „wollte das Sorgerecht für die Daten und die Möglichkeit, mit den Rohdaten in Echtzeit gemäß meinen Anweisungen zu interagieren und nicht auf die Genehmigungen anderer zu warten“, aber sie erhielt diese nie.





160. Die Situation änderte sich auch nicht, als der Nachfolger von BAM-CEO A („BAM-CEO B“) im Mai 2021 die Rolle übernahm. BAM-CEO B sagte gegenüber SEC-Mitarbeitern aus, dass der „Grad der … Verbindung“ zwischen Binance und BAM Trading ein „Problem“ sei “ und dass er zu dem Schluss gekommen sei, dass BAM Trading „die Technologie auf die vollständige Kontrolle von [BAM Trading] migrieren müsse.“ Dieser Kontrollübergang war zumindest zum Zeitpunkt des Rücktritts von BAM-CEO B im August 2021 noch nicht erfolgt.





ii. Zhao und Binance leiteten die Auswahl von Krypto-Assets für den Handel auf der Binance.US-Plattform.





161. Zhao gab an, welche Investitionsmöglichkeiten BAM Trading auf der Binance.US-Plattform anbietet. Im September 2019 wies Zhao beispielsweise an, dass die Binance.US-Plattform BNB zum Kauf und Verkauf anbieten soll. Zhao und Binance wussten, dass das Angebot von BNB auf der Binance.US-Plattform ein erhebliches Risiko darstellte, dass die SEC rechtliche Schritte gegen sie einleiten würde, aber sie entschieden, dass die Gewinnchance das Risiko überwog.





162. In einem internen Chat im September 2019 waren sich der CFO von Binance und der CCO von Binance einig, dass „CZ bereit ist, das rechtliche Risiko bei der Notierung von BNB einzugehen, wenn [sie] einen Weg finden könnten, es zu quantifizieren.“ Sie bezifferten das rechtliche Risiko einer Notierung von BNB auf der Binance.US-Plattform weiter mit „10 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten und Abrechnungen“, im Gegensatz zu der Tatsache, dass der Preis von BNB „um 20 % steigen könnte“. Und unter Bezugnahme auf die Durchsetzungsklage der SEC vom Juni 2019 im Fall SEC gegen Kik Interactive wegen des nicht registrierten Angebots und Verkaufs von Krypto-Assets als Investmentverträge unter Howey stellten sie fest, dass der BNB-Preis erheblich sinken kann, wenn BNB eine „Kik-Wells-Benachrichtigung“ erfährt .“ Die beiden besprachen auch, dass sie „alles vorbereiten“ würden, einschließlich einer „Kriegskasse“, für eine Vorladung und Wells-Benachrichtigung.





163. Der CFO von Binance fragte dann: „Worst-Case-Szenario-Analyse für CZ? Wenn er damit einverstanden ist und wir bereit sind, damit umzugehen, warum dann nicht?“ Der CCO von Binance antwortete: „Das ist der beste Ansatz. Lassen Sie ihn eine Regentagsanalyse durchführen und den Chef entscheiden, obwohl wir ziemlich sicher sind, dass er voranschreiten wird … Die Abschaffung von US von .com hat ihn bereits einen Arm/ein Bein gekostet, das wird er nicht.“ Halten Sie sich zurück, um diese Einnahmen irgendwie zurückzubekommen.“





164. Vor dem Start der Binance.US-Plattform riet BAM-CEO A davon ab, BNB auf der Binance.US-Plattform anzubieten, aber Zhao überstimmte sie letztendlich. Wie der CCO von Binance später beschrieb, brachte Zhao „[BAM CEO A] in den Raum, um eine [BNB]-Notierung zu verstärken“. Gemäß der Anweisung von Zhao bot BAM Trading ab September 2019 BNB zum Angebot und Verkauf auf der Binance.US-Plattform an.





iii. Zhao und Binance haben die Bankkonten und Finanzen von BAM Trading kontrolliert.





165. Bis mindestens Dezember 2020 hatten die Mitarbeiter von BAM Trading keine Möglichkeit, die Bankkonten von BAM Trading zu kontrollieren, einschließlich der Konten, über die von Kunden bei der Binance.US-Plattform eingezahlte Gelder gehalten und übertragen wurden.





166. Stattdessen verlangte Binance bei der Eröffnung von Bankkonten durch BAM Trading, dass Zhao und/oder der Backoffice-Manager von Binance Zeichnungsberechtigung für die Konten haben. Im November 2019 stellte BAM-CEO A Fragen zu dieser Richtlinie beim Binance-CFO und wies darauf hin, dass die Aufnahme eines „nicht in den USA ansässigen Nicht-Angestellten in die Bankanträge … ein Warnsignal für die Aufsichtsbehörden wäre und .com der US-amerikanischen Kontrolle aussetzen würde“. ” und räumte gleichzeitig ein, dass „es intern keine so große Trennung“ zwischen Binance und BAM Trading gibt.





167. Anstatt den Mitarbeitern von BAM Trading die Autorität über die Bankkonten von BAM Trading zu übertragen, verlangte Binance von BAM-CEO A, eine Alternative zu finden, die es Binance ermöglicht, die Autorität über die Bankkonten zu behalten, ohne einer behördlichen Kontrolle zu unterliegen.





168. Als Reaktion darauf schlug BAM-CEO A vor, dass „wir wirklich nur [den Finanzdirektor von BAM Trading] auf dem Kundenkonto benötigen, da dies das einzige Konto ist, das die Aufsichtsbehörden prüfen werden.“





169. Infolgedessen war der Binance Back Office Manager bis mindestens Dezember 2020 weiterhin Unterzeichner der Bankkonten von BAM Trading. Und bis mindestens Juli 2021 war sie auch Unterzeichnerin der Konten der BAM Trading Trust Company B, die die Fiat-Einlagen der Kunden der Binance.US-Plattform enthielten.





170. Zhao kontrollierte auch die routinemäßigen Geschäftsausgaben und Entscheidungen von BAM Trading. Mindestens bis zum 30. Januar 2020 war die Genehmigung von Zhao für alle BAM Trading-Ausgaben über 30.000 US-Dollar erforderlich. BAM Trading bat Zhao und Binance regelmäßig um Genehmigung für routinemäßige Geschäftsausgaben, darunter Miete, Franchise-Steuern, Rechtskosten, Amazon Web Services („AWS“)-Gebühren für das Hosten von Kundendaten der Binance.US-Plattform und sogar für den Kauf von Kapuzenpullovern der Marke Binance im Wert von 11.000 US-Dollar Sweatshirts.





171. Das in Shanghai ansässige Finanzteam von Binance verwaltete die Zahlung der Ausgaben von BAM Trading, unter anderem durch die Durchführung von Geldtransfers zwischen Bankkonten und die Einzahlung von Geldspritzen von Merit Peak, als die Betriebsmittel von BAM Trading niedrig waren. 172. Aufgrund der Kontrolle über die Bankkonten von BAM Trading war das Finanzteam von Binance auch in der Lage, umfangreiche Geldtransfers ohne Wissen von BAM Trading durchzuführen. Als beispielsweise Treuhandgesellschaft B im Juni 2020 BAM-CEO A darauf aufmerksam machte, dass die internen Transfers von BAM Trading von etwa 10 Millionen US-Dollar pro Tag auf 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag gestiegen seien, hatte BAM-CEO A keine Kenntnis von solchen Transfers und konnte sie daher nicht überprüfen Sie hatte keinen entsprechenden Kontozugriff und musste daher Binance (ein angeblich separates und eigenständiges Unternehmen) nach der Übertragung von Milliarden Dollar auf die eigenen Konten von BAM Trading fragen.





173. Ebenso überwies Binance im Dezember 2020 17 Millionen US-Dollar von den Bankkonten von BAM Trading an Merit Peak. Nachdem BAM-CEO A von der Übertragung erfahren hatte, befragte er die Mitarbeiter von Binance zu der Transaktion und erfuhr schließlich, dass die Übertragung mit dem Handel von Merit Peak auf der Binance.US-Plattform zusammenhängt. BAM-CEO A antwortete: „Danke – hilfreich.“ Ich musste einfach jedes Mal eine Erklärung bekommen, wenn jemand mit massiven Abhebungen unsere Grenzen überschreitet. Ich muss fragen – woher bekommt man so viel Geld? Und wohin geht es? . . . haha, [ich bin] auf wilder Jagd, um sicherzustellen, dass wir wissen, wohin sich 17 Millionen US-Dollar bewegen.“





174. Ab oder um Dezember 2020 erlaubte Binance den Mitarbeitern von BAM Trading, die Kontrolle über bestimmte Bankkonten von BAM Trading zu übernehmen, aber ab Mai 2023 hatte Zhao immer noch die Zeichnungsberechtigung für das Konto von BAM Trading, auf dem sich die Gelder der Kunden der Binance.US-Plattform befanden.





iv. Zhao und Binance kontrollierten die Gelder und Krypto-Vermögenswerte der Kunden der Binance.US-Plattform, die auf der Plattform hinterlegt, gehalten, gehandelt und/oder angesammelt wurden.





175. Zusätzlich zur Kontrolle der Bankkonten von BAM Trading, auf denen sich Kundengelder befanden, war Binance mindestens bis Dezember 2022 die designierte Depotbank für Krypto-Assets, die auf der Binance.US-Plattform hinterlegt, gehalten, gehandelt und/oder angesammelt wurden, wie ausdrücklich in anerkannt die SLAs. Interne Mitteilungen deuten darauf hin, dass BAM Trading und Binance verstanden haben, dass „.com die Depotbank ist, die .us nutzt“ und „CZ die Wallet kontrolliert“. Binance verfügte über ausreichende Kontrolle, um die Übertragung von Krypto-Assets, auch zwischen verschiedenen Omnibus-Wallets, zu verwalten und zu genehmigen, ohne dass eine Genehmigung von BAM Trading erforderlich war. Während dieser Zeit hatten die Mitarbeiter von BAM Trading kaum oder gar keine Aufsicht oder Einblick in die Verwahrung und Kontrolle dieser Krypto-Assets durch Binance, und fast alle Mitarbeiter, die an der Abwicklung und Abrechnung für den Spothandel auf der Binance.US-Plattform arbeiteten, waren Mitarbeiter von Binance außerhalb der Vereinigten Staaten, hauptsächlich in Shanghai.





176. Zumindest seit Anfang Juni 2023 befinden sich diese Krypto-Assets nicht alle in der ausschließlichen Obhut und Kontrolle des Personals von BAM Trading in den Vereinigten Staaten.





177. Diese Verwahrungsvereinbarung und das Fehlen von Kontrollen stellen ein erhebliches Risiko für US-Kunden dar. Kunden der Binance.US-Plattform haben weder mit BAM Trading noch mit Binance eine Vereinbarung bezüglich der Verwahrung von Krypto-Assets, die sie über die Binance.US-Plattform hinterlegen und speichern. Kunden erhalten, wenn überhaupt, nur wenige Informationen über die digitalen Geldbörsen, in denen diese Krypto-Assets aufbewahrt werden, oder darüber, wie ihre Krypto-Assets gespeichert, gesichert und übertragen werden. Tatsächlich haben BAM Trading und Binance weder die Verantwortlichkeiten und die laufende Beteiligung von Binance an der Verwahrung und Kontrolle dieser Krypto-Vermögenswerte noch ihre Teilnahme am Staking-as-a-Service-Programm der Binance.US-Plattform und der Verwahrung und Kontrolle der verpfändeten Krypto-Vermögenswerte offengelegt oder im Rahmen dieses Investitionsprogramms aufgelaufen sind.





178. Diese Vereinbarung gab und gibt Zhao und Binance weiterhin freie Hand bei der Verwaltung von Krypto-Assets in Milliardenhöhe, die Kunden auf der Binance.US-Plattform eingezahlt, gehalten, gehandelt und/oder angesammelt haben, ohne Aufsicht oder Kontrollen, um dies sicherzustellen die Vermögenswerte ordnungsgemäß gesichert sind.





179. BAM Trading, Binance und Zhao waren sich bewusst, dass die Verwahrung und Kontrolle von Binance über Fiat- und Krypto-Vermögenswerte, die auf der Binance.US-Plattform hinterlegt, gehalten, gehandelt und/oder angesammelt werden, erhebliche Risiken für Anleger der Binance.US-Plattform mit sich bringt. In einem Schreiben vom 2. Mai 2020 an den Vorstand von BAM Management stellte das Unternehmen, das die Finanzberichte von BAM Trading geprüft hat („Prüfungsunternehmen“), zahlreiche interne Kontrollmängel des Unternehmens fest, darunter die folgenden:





A. In Bezug auf den „Schutz von Vermögenswerten“ stellte die Prüfungsgesellschaft fest, dass „[ein Mitarbeiter] von Binance.com der Genehmiger für das Bankkonto von [BAM Trading] ist“ und empfahl, „diese Befugnis an jemanden … bei Binance.US zu übergeben“.





B. In Bezug auf „Digitale Vermögenswerte“ stellte die Prüfungsgesellschaft mehrere Mängel fest, die damit zusammenhängen, dass Binance keine Informationen über die Verwahrung der auf der Binance.US-Plattform hinterlegten und gehandelten Krypto-Vermögenswerte bereitgestellt hat, einschließlich der Tatsache, dass es „schwierig und manchmal nicht möglich war, Wallet-Guthaben abzurufen.“ massenhaft ab einem historischen Zeitpunkt. Dadurch ist es sehr schwierig sicherzustellen, dass das Unternehmen zu bestimmten Zeitpunkten vollständig besichert ist.“ Es empfahl BAM Trading, mit Binance zusammenzuarbeiten, „um die für Prüfungs- und Betriebszwecke erforderliche Funktionalität für den täglichen Abgleich und die historische Berichterstattung bereitzustellen“ und „einen formellen Prozess zur Verfolgung der für jedes“ Krypto-Asset gehaltenen Krypto-Einheiten einzuführen.





C. Die Prüfungsgesellschaft stellte „einen Mangel an dokumentierten Kontrollen und allgemeiner Transparenz bei der Depotbank [Binance] fest“. Binance.us ist sich möglicherweise nicht der finanziellen oder betrieblichen Risiken bewusst, die im Zusammenhang mit der Depotbank bestehen.“ Es empfahl dem Unternehmen, seine Kontrollen zu dokumentieren, um sicherzustellen, dass die Prozesse von Binance „wie beabsichtigt funktionieren und für betriebliche und finanzielle Berichtszwecke zuverlässig sind“.





180. Im folgenden Jahr stellte die Prüfungsgesellschaft weiterhin erhebliche Schwachstellen bei den Kontrollen in Bezug auf die Verwahrung digitaler Vermögenswerte fest. Am 20. Mai 2022 stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in ihrem dritten Brief, in dem sie Schwachstellen des Unternehmens feststellte, fest, dass BAM Trading „nicht viel Einblick in die On-Chain-Aktivitäten im Zusammenhang mit seiner Börse“ hatte. Das Unternehmen ist darauf angewiesen, dass die .COM-Depotbank ihr die Adressen mit den Vermögenswerten oder andere relevante Kennzahlen mitteilt.“ In ähnlicher Weise kam die Prüfungsgesellschaft zu dem Schluss, dass es „schwierig und manchmal unmöglich war, zu einem historischen Zeitpunkt massenhaft Wallet-Guthaben abzurufen.“ Dies macht es sehr schwierig sicherzustellen, dass das Unternehmen zu bestimmten Zeitpunkten vollständig besichert ist. " (Betonung hinzugefügt.)





181. Diese Prüfungsgesellschaft hat ihren Auftrag nach November 2022 nicht fortgesetzt. Der neue Prüfer von BAM gab in den geprüften Finanzdaten von BAM Trading für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr an, dass Binance weiterhin die Depotbank aller von BAM Trading gehaltenen Krypto-Vermögenswerte, einschließlich der hinterlegten Krypto-Vermögenswerte, blieb , gehandelt und/oder von Kunden angesammelt, bis mindestens Dezember 2022, als BAM Trading die Wallet Custody-Vereinbarung kündigte. Auch nach diesem Zeitpunkt und mindestens ab dem 3. Juni 2023 beteiligt sich Binance weiterhin an der Verwahrung und Kontrolle der digitalen Geldbörsen der Binance.US-Plattform und dieser Krypto-Assets durch die verschiedenen Dienste, die es für die Binance.US-Plattform und deren Besitz bereitstellt , Verwahrung und Kontrolle von privaten Schlüsseln oder Teilen davon (manchmal auch als „Schlüssel-Shards“ bezeichnet) im Zusammenhang mit den Sicherheitszugriffsprotokollen, die die digitalen Geldbörsen regeln, die bestimmte dieser Krypto-Assets enthalten, die Autorisierung für Übertragungen und Vorgänge als Teil davon Staking-as-a-Service-Programm.





182. BAM Trading hat bis zum 15. Mai 2023 nicht einmal eine formelle Richtlinie zur Verwahrung und zum Betrieb seiner Krypto-Vermögenswerte umgesetzt.





183. Bis Ende 2022 war BAM Trading für über 1,77 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets der Kunden der Binance.US-Plattform verantwortlich.





v. Zhao und Binance haben BAM Trading angewiesen, von Zhao kontrollierte Market Maker auf der Binance.US-Plattform zu engagieren.





184. Um Liquidität auf der Binance.US-Plattform zu schaffen und aufrechtzuerhalten, rekrutierte BAM Trading Market-Making-Firmen und andere Institutionen und bot oft niedrige Gebühren als Anreiz. Zhao und Binance waren eng an diesen Bemühungen beteiligt, wodurch die finanziellen Interessen von Zhao mit denen der Kunden, die auf der von ihm kontrollierten Plattform handeln, in Konflikt geraten.





185. Seit den Anfängen der Binance.US-Plattform wies Zhao BAM Trading an, zwei Market Maker an Bord zu nehmen, die er besaß und kontrollierte: Sigma Chain und Merit Peak. Beide Einheiten wurden von mehreren Binance-Mitarbeitern betrieben, die unter der Leitung von Zhao arbeiteten, darunter der Binance Back Office Manager, der zumindest bis Dezember 2020 auch Zeichnungsrecht für die US-Dollar-Konten von BAM Trading hatte.





186. Die Beziehungen von BAM Trading zu Sigma Chain und Merit Peak stehen im Einklang mit der Strategie des Tai-Chi-Plans, sich auf „vertrauenswürdige“ Market Maker für die in den USA ansässige Kryptoplattform zu verlassen. Wie Zhao es beschrieb, musste Sigma Chain ein Market Maker auf der Binance.US-Plattform sein, weil es Binances „eigener“ Market Maker war, im Vergleich zu denen, die nur „eine Armlänge entfernt“ waren.





187. Merit Peak und Sigma Chain waren aktive Händler auf der Binance.US-Plattform. Merit Peak wurde dort mindestens vom 15. November 2019 bis zum 10. Juni 2021 gehandelt. Bis mindestens April 2022 war Sigma Chain ein häufiger Spothändler auf der Binance.US-Plattform und fungiert auch weiterhin als Gegenpartei für bestimmte außerbörsliche Transaktionen Handel und die Convert- und OCBS-Dienste auf der Binance.US-Plattform.





188. Die Aktivitäten von Sigma Chain und Merit Peak auf der Binance.US-Plattform und ihre nicht offengelegte Beziehung zu Zhao und Binance führten zu Konflikten zwischen den finanziellen Interessen von Zhao und denen der Kunden der Binance.US-Plattform und stellen diese weiterhin dar.





189. Tatsächlich äußerte BAM-CEO B gegenüber Zhao Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten von Merit Peak und Sigma Chain auf der Binance.US-Plattform. Er bezeugte unter Eid: „Soweit diese beiden Liquiditätsanbieter bedeutende Liquiditätsquellen waren, was bedeutete, dass unsere Kunden ohne die Präsenz dieser Hersteller auf unserer Plattform keine Aufträge abwickeln konnten, hielt ich das für eine echte Sache.“ Problem. Es deutete darauf hin, dass das Unternehmen tatsächlich stark von CZ abhängig war, nicht nur als Kontrollperson, sondern auch als wirtschaftlicher Kontrahent, und das ist problematisch, daher dachte ich, wir müssten darüber nachdenken, sie aus der Plattform zu entfernen.“





190. Die Bedenken von BAM-CEO B waren begründet. Merit Peak- und Sigma Chain-Konten wurden für den Transfer von mehreren zehn Milliarden US-Dollar unter Beteiligung von BAM Trading, Binance und verwandten Unternehmen verwendet. Beispielsweise wurden bis 2021 mindestens 145 Millionen US-Dollar von BAM Trading auf ein Sigma-Chain-Konto überwiesen, und weitere 45 Millionen US-Dollar an Geldern wurden vom BAM Trading-Konto der Treuhandgesellschaft B auf das Sigma-Chain-Konto überwiesen. Von diesem Konto gab Sigma Chain 11 Millionen US-Dollar für den Kauf einer Yacht aus.





191. Darüber hinaus erhielt das US-Bankkonto von Merit Peak seit der Einführung der Binance.US-Plattform als „Durchlaufkonto“ über 20 Milliarden US-Dollar, darunter Kundengelder von beiden Binance-Plattformen. Anschließend übertrug Merit Peak den Großteil dieser Gelder an die Treuhandgesellschaft A, und zwar in Überweisungen, die offenbar mit dem Kauf von BUSD in Zusammenhang stehen. Da es sich bei Merit Peak um ein angeblich unabhängiges Unternehmen handelte, birgt die Überweisung von Binance-Kundengeldern an Merit Peak ein Risiko für diese Gelder, einschließlich Verlust oder Diebstahl, und erfolgt ohne Vorankündigung an die Kunden.





192. Darüber hinaus hat Zhaos Kontrolle sowohl über BAM Trading als auch über Sigma Chain es Sigma Chain ermöglicht, den unten beschriebenen manipulativen Handel auf der Binance.US-Plattform durchzuführen.









Lesen Sie hier weiter.

Über HackerNoon Legal PDF Series: Wir stellen Ihnen die wichtigsten technischen und aufschlussreichen Public-Domain-Gerichtsanträge vor.

Dieser Gerichtsfall 1:23-cv-01599, abgerufen am 6. September 2023 von docdroid.net , ist Teil der Public Domain.