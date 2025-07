VPNs versprechen Privatsphäre, bieten aber oft das Gegenteil

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

In letzter Zeit sind wir alle zunehmend Werbeanzeigen ausgesetzt, die uns einladen – oder uns drängen – ein VPN zu abonnieren. Sie verwenden einen fast zwingenden Ton: „Sie beobachten Sie“, „Ihre IP ist nicht sicher“, „Brüsen Sie mit echter Privatsphäre“. Es wird oft gesagt, dass Marketing keine Bedürfnisse schafft, es entdeckt sie. Und vielleicht ist das wahr. Als wir viele unserer grundlegenden Probleme lösen – Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Gesundheit, Bildung – entwickelt sich unser „Selbst“ in Richtung neuer Bedenken: Wir wollen immer noch gut leben, aber jetzt auch ohne beobachtet zu werden. Neue Ängste entstehen, aber auch neue Wünsche. Und mit ihnen erscheinen Lösungen oder... zumindest,promises of solutions.

VPNs (Virtual Private Networks) werden als endgültige Werkzeuge vermarktet, um „Zensur zu vermeiden“, „Privatsphäre zu schützen“ oder „frei im Internet zu surfen.“ Diese Wahrnehmung ist jedoch ziemlich vereinfacht – und in vielen Fällen völlig gefährlich. In Kontexten, in denen Netzneutralität nicht existiert oder wo der Staat die Infrastruktur des Internetzugangs kontrolliert, garantieren VPNs keine Freiheit von Zensur oder Erhaltung der Privatsphäre.Aber selbst ohne staatliche Intervention geben wir unsere Daten bereits an sogenannte „vertrauenswürdige“ Dritte weiter – wie die gleichen Unternehmen, die uns die Illusion der totalen Privatsphäre verkaufen.Wir delegieren unsere Sicherheit, ohne wirklich zu wissen, wem wir vertrauen.

In diesem Artikel werden wir versuchen zu untersuchen, warum VPNs keine magische Lösung sind, warum es nicht genug ist, einfach „Hände zu wechseln“, wer das Netzwerk kontrolliert, und wie diese Illusion der Privatsphäre zurückbringen kann. Wir werden auf ihre technischen und rechtlichen Einschränkungen schauen, reale Fälle, in denen sie versagt haben, und warum es vielleicht an der Zeit ist, über VPNs hinaus zu denken, wenn wir wirklich über digitale Freiheit sprechen, die Art, die in einer Welt, die zunehmend in die Metaverse eingebettet wird, die wahre Freiheit werden könnte.

Es geht nicht darum, wer den Zugang kontrolliert, sondern darum, dass niemand ihn kontrollieren sollte.

Es war einmal ein Nicht-Metaverse...

Das Metaverse geht nicht darum, ein 3D-Headset anzuziehen und sich psychophysisch mit einer virtuellen Welt zu verbinden.we’re already living in a primitive metaverseWenn Gespräche über Messaging-Apps stattfinden, wenn unser Leben selektiv in sozialen Medien angezeigt wird und wenn wir immer mehr Produkte und Dienstleistungen über Bildschirme erwerben, sind wir bereits drin.transactionalDer Kampf um Stimmen zu gewinnen oder mehr zu verkaufen ist ebenso eine Einladung zum Algorithmus und zur sozialen Metrik. „Alles wird verkauft“, sagte mir ein Freund einmal, nachdem er eine Textnachricht erhalten hatte (ja, ein altschulisches SMS), das ihm ein Auto anbot – nur eine Woche nachdem ich die Preise auf der Website eines Wettbewerbers durchsucht hatte.

Google, Apple, Amazon, Cisco... Beispiele sind überall und alle diese großen Unternehmen sind bereits am VPN-Geschäft beteiligt.Aber es sind nicht nur Unternehmen, die an Boden gewinnen – viele Regierungen auf der ganzen Welt gestalten jetzt aktiv das Design des Internetzugangs, insbesondere wenn es um Netzneutralität geht.In einigen Fällen demontieren sie es direkt und untergraben den Grundsatz der Gleichbehandlung des Datenverkehrs, um Prioritäten, Kontrollen oder Einschränkungen aufzuerlegen.





Netzneutralität, manchmal als Netzneutralität bezeichnet, ist das Prinzip, dass Internet-Dienstleister (ISPs) alle Internet-Kommunikation gleichermaßen behandeln müssen und Benutzern und Online-Inhalt-Anbietern konsistente Übertragungsraten bieten, unabhängig von Inhalt, Website, Plattform, Anwendung, Art der Ausrüstung, Quelladresse, Zieladresse oder Kommunikationsmethode (dh ohne Preisdiskriminierung). Quelle: Wikipedia

Netzneutralität, manchmal als Netzneutralität bezeichnet, ist das Prinzip, dass Internet-Dienstleister (ISPs) alle Internet-Kommunikation gleichermaßen behandeln müssen und Benutzern und Online-Inhalt-Anbietern konsistente Übertragungsraten bieten, unabhängig von Inhalt, Website, Plattform, Anwendung, Art der Ausrüstung, Quelladresse, Zieladresse oder Kommunikationsmethode (dh ohne Preisdiskriminierung).



Quelle: Wikipedia





Was mich am meisten beunruhigt, ist, dassmost of society doesn’t even know this existsWenn es in der Öffentlichkeit erscheint, ist es in der Regel hinter vagen Schlagzeilen verborgen oder als Debatte über die Frage, ob das Internet als wesentlicher öffentlicher Dienst angesehen werden sollte.What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?Es gibt kein echtes öffentliches Gespräch - nur eine Agenda, die von denen mit der meisten Macht - und der meisten Infrastruktur - geführt wird, um zu entscheiden.

Digitale Privatsphäre ist nicht mehr die ausschließliche Domäne von Cybersecurity-orientierte Software: Wo immer Interesse ist, gibt es eine Transaktion - und wo immer es eine Transaktion gibt, gibt es Akteure, die Wert zu extrahieren suchen.Was einst eine ethisch-philosophische (auch marginale) Grenze war, die von den frühen Cypherpunks verteidigt wurde, ist nun Territorium geworden, das von den großen Akteuren erobert wurde.

Der große Beitrag von Phil Zimmermann – die Schaffung von PGP (Pretty Good Privacy) im Jahr 1991, am Morgen der Masseneinführung des Internets – jetztseems to dissolve into a new possible dystopia: eine, in der selbst der Diskurs um die Privatsphäre von den Entitäten, die die Überwachung ausüben, kooptiert wird.

Es geht nicht darum, Staaten oder große Unternehmen zu dämonisieren; der Punkt ist, den Fokus nicht zu verlieren - und dieser Fokus sollte auf Dezentralisierung liegen.Cypherpunks didn’t invent the VPNAber sie legten diecultural and cryptographic foundationsDies stärkt seine aktuelle Rolle als Teil eines breiteren Ökosystems der digitalen Souveränität.Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymityVPNs sind ursprünglich aus der Unternehmenswelt entstanden.

How VPNs work — and what they actually do

Ein VPN erstellt einen verschlüsselten Tunnel zwischen dem Gerät des Benutzers und einem Remote-Server, so dass der Verkehr zwischen diesen beiden Knoten geschützt ist. Es verwendet Tunnel- und kryptografische Sicherheitsprotokolle wie OpenVPN, WireGuard oder IPSec, um Zwischenhändler wie den lokalen Internet Service Provider (ISP) oder Überwachungsagenturen davon abzuhalten, Daten im Transit zu lesen oder zu ändern.Während diese Funktion unerlässlich ist, ist der Schutz der Herkunft der Verbindung (d.h. des Benutzers) genauso wichtig – oder sogar noch wichtiger.In der Tat, wie bereits erwähnt, werden viele VPN-Dienste für diese zweite Funktion mehr vermarktet als die erste.Die VPN ersetzt die tatsächliche IP-Adresse des Benutzers mit der des Remote-Servers, um ihren Standort zu verbergen, geografische Einschränkungen zu umgehen oder lokale Zensurmechanismen zu umgehen.

Der Ursprung

Zusammenfassend sind die wichtigsten technischen Funktionen eines VPN:

Verschlüsselung des Verkehrs zum Schutz der Privatsphäre.

Verstecken Sie die tatsächliche IP-Adresse und den Standort des Benutzers.

Umgehen von regionenbasierten Blöcken durch Simulieren einer Verbindung von einem anderen Standort.

Sicheren Remote-Zugriff ermöglichen, wie es in Unternehmensumgebungen üblich ist, wenn Mitarbeiter oder Benutzer eine Verbindung zu einem internen Netzwerk herstellen.

Diese Funktionen helfen zu erklären, warum VPNs mit digitaler Freiheit und Anonymität verbunden sind.net neutralityoder unbegrenzten Zugang.

VPNs do not prevent censorship

inauthoritarian regimesodercountries where net neutrality is not guaranteed, kontrolliert der Staat oft die wichtigsten Punkte des Internetzugangs und hat rechtliche Unterstützung, um von Internet Service Providers (ISPs) zu verlangen, bei der Überwachung, Zensur oder selektiven Inhaltsblockierung zu helfen.

Während VPNs in den meisten Ländern nicht als ISPs eingestuft werden - da sie keinen direkten Internetzugang bieten, sondern den Benutzerverkehr verschlüsseln und umleiten - werden in anderen Gerichtsbarkeiten mit schwerer staatlicher Kontrolle über Telekommunikation VPN-Dienste behandelt.functionallyIn diesen Fällen: In diesen Fällen:

Der Staat kann die Verwendung nicht autorisierter VPNs erkennen und blockieren.

VPN-Anbieter können gezwungen werden, Nutzerdaten zu übergeben.

Die Verwendung eines VPN ohne staatliche Genehmigung kann illegal und strafbar sein.

Netneutralität fehlt, was bedeutet, dass jede Art von Traffic diskriminiert werden kann.

Kurz gesagt, VPNs sind nur ein technisches Werkzeug – sie können Freiheit oder Neutralität nicht durchsetzen, wenn der rechtliche Rahmen und die Infrastruktur es aktiv verhindern.

From discourse to reality: VPNs in the real world

Wie bereits erwähnt, wurden VPNs nicht aus altruistischen Bewegungen oder als philosophische Reaktion in der Verteidigung der digitalen Freiheit geboren.They were created and developed by corporationsEs war erst später – mit dem Aufstieg der Massenüberwachung nach 2001 –, dass VPNs als „Lösungen“ für die Privatsphäre des Einzelnen popularisiert wurden.

Aber was ist mit jenen Plattformen oder Unternehmen, die kostenlose VPN-Dienste anbieten, die oft mit etwas anderem verbunden sind (wie einem Webbrowser, einer Sicherheitssuite usw.)?Sie sind wahrscheinlich das Produkt» »

Es gibt keine Mutter Teresa von VPNs - und wenn es da ist, ist sie eine Art.

Schauen wir uns einige der Gründe an, die das „freie“ Modell hinter diesen Diensten erklären:

Datenerfassung (Verbindungszeiten, IP-Adressen, Nutzungsmuster), die später an Dritte verkauft oder zur Erstellung hochverwertbarer digitaler Profile verwendet werden können.

Markttests, die Benutzerbasis verwenden, um mit neuen Diensten zu experimentieren, real-world-Verhalten zu messen und Usability-Modelle zu validieren.

Markenloyalität und Reputation: Das Angebot eines kostenlosen VPN kann als Marketing-Tool, für die Positionierung oder als Teil einer Corporate Social Responsibility (CSR) -Strategie verwendet werden - vor allem, wenn es mit einem bezahlten Produkt gebündelt wird.

Freemium-Modelle: begrenzte Geschwindigkeitsversionen, begrenzte Serverzahlen oder begrenzte Datenerlaubnisse – alles entworfen, um kostenlose Benutzer in bezahlte Abonnenten umzuwandeln. (Und vielleicht die beunruhigendste Frage: Was genau bedeutet ein „begrenztes VPN“?

Das Paradoxon in all dem ist, dass Menschen ein VPN installieren, um das genaue Gegenteil von dem zu tun, was oft passiert: Wir delegieren unsere Privatsphäre und denken, dass wir sie schützen.

Nun, jenseits dessen, was VPN-Dienstleister anbieten können, funktionieren diese Tools innerhalb spezifischer rechtlicher und juristischer Rahmenbedingungen. Letztendlich sind die Einschränkungen auch politisch und rechtlich. Und hier kommen die Handlungen – oder Untätigkeiten – von Staaten ins Spiel: Viele haben erkannt, dass der freie Zugang zu Anonymitätswerkzeugen eine Bedrohung für ihre Fähigkeit zur Kontrolle darstellt.

Betrachten wir nun, wie sich dieses Phänomen in verschiedenen Kontexten manifestiert.

China: Zensur und VPN-Blockade

China hat die Verwendung nicht autorisierter VPNs seit 2017 verboten und verwendet fortschrittliche Techniken wie Deep Packet Inspection (DPI), Port-Blocking und die vollständige IP-Schwarze Liste von VPN-Servern.

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



Deep Packet Inspection (DPI) ist eine Art von Datenverarbeitung, die die über ein Computernetzwerk gesendeten Daten (Pakete) im Detail überprüft und Aktionen wie Warnung, Sperrung, Re-Routing oder entsprechend protokollieren kann. Deep Packet Inspection wird häufig verwendet, um das Anwendungsverhalten zu baselinen, die Netzwerknutzung zu analysieren, die Netzwerkleistung zu beheben, sicherzustellen, dass die Daten im richtigen Format sind, nach bösartigen Codes zu überprüfen, zu hören und Internetzensur zu verfolgen,[1] unter anderem.[2] (Quelle von Wikipedia)

Deep packet inspection(in derDPI) ist eine Art von Datenverarbeitung, die die Daten im Detail prüft (Pakete) über A gesendet werdenComputernetzwerk, und kann Aktionen wie Warnung, Blockierung, Weiterleitung oder entsprechend protokollieren ergreifen. Deep Packet Inspection wird häufig verwendet, um das Anwendungsverhalten zu baselinen, die Netzwerknutzung zu analysieren, die Netzwerkleistung zu beheben, sicherzustellen, dass die Daten im richtigen Format sind, nach bösartiger Code zu überprüfen,EavesdroppingundInternetzensur,[1] Dieunter anderen Zwecken.[2] Die



(Quelle von Wikipedia)





Diese technische Taktikis part of a broader political strategyLaut jüngsten Berichten fällt die Unterdrückung von VPNs mit einer Intensivierung des Propagandaapparates der Kommunistischen Partei Chinas zusammen, die darauf abzielt, die offizielle Erzählung zu stärken und den Zugang zu alternativen Standpunkten oder Dissens zu minimieren (Talk N’ West TNim Jahr 2024der )

Doch selbst wenn all dies auf strenge oder entfernte Regime beschränkt erscheinen mag, ist die Wahrheit, dass wir später subtile Masken sehen werden, die ähnliche Absichten verbergen.

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

In einer hypervernetzten, aber rechtlich fragmentierten Welt funktionieren VPNs nicht als isolierte Inseln.

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

“No logs”ist eine von bestimmten VPN-Anbietern angegebene Richtlinie, die besagt, dass sie keine Aufzeichnungen über Benutzeraktivitäten speichern – wie besuchte Websites, IP-Adressen oder die Dauer der Verbindung.there would be nothing to hand over.





- derAngepasst von der Electronic Frontier Foundation (EFF) und den Standard-VPN-Datenschutzrichtlinien

Netzneutralität in den USA: Freiheit?

Surprisingly — or perhaps not —In einem so technologisch einflussreichen Land wie den Vereinigten Staaten ist Netneutralität weit davon entfernt, ein festes, unbestrittenes Prinzip zu sein.FCC(Federal Communications Commission) und wichtige Gerichtsentscheidungen.

Einer der wichtigsten Fälle ereignete sich in2014Wenn der InternetanbieterComcastGetötet wurde ThrottlingNetflixDer Fall löste starke öffentliche und politische Widerstände aus, was zeigt, wie ISPs den Zugang zu bestimmten Diensten beeinträchtigen könnten – was sowohl dem Wettbewerb als auch der Online-Freiheit schadet.

In der Reaktion, in2015Unter der Obama-Administration hat die FCC den Internetzugang alstelecommunications service under Title II, die Regeln auferlegten, die das Blockieren, Schleudern und die bezahlte Priorisierung des Verkehrs verbieten.

Jedoch, in2017Während der Präsidentschaft von Trump und unter dem FCC-Vorsitzenden Ajit Pai wurden diese Regeln durch einen Verwaltungsbefehl aufgehoben und behaupteten, sie seien übermäßige Vorschriften, die Innovation und private Investitionen unterdrückten.

Mit dem2021Veränderung in der Regierung, Präsident Biden und die FCC wieder angezündet den Druck für Netzneutralität.2024Sie führten die“Safeguarding Order”, viele der ursprünglichen Schutzmaßnahmen wiederherzustellen und Verbrauchern und kleinen Unternehmen Rechtsbehelfe zu gewähren.

Noch einmal, mit einem weiteren Wechsel in der politischen Führung – nach der Rückkehr von Donald Trump ins Amt – drehte sich die Flut.2025, dieSixth Circuit Court of Appeals(die Staaten wie Ohio, Kentucky, Michigan und Tennessee abdecken) herrschten inOhio Telecom Association gegen FCCdass der FCC die gesetzliche Befugnis fehlte, den Befehl durchzusetzen.Safeguarding Orderdurch eine gerichtliche Entscheidung, bevor sie sogar in diesen Staaten wirksam werden könnte.





Art der Entscheidung (2 Januar 2025):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

Vollständige Entscheidung: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

Nature of the decision (January 2, 2025):





It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.



Vollständiges Urteil :https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html





But what’s the current situation, then?Wir können es so zusammenfassen: Auf Bundesebene gibt es derzeit keine vollständige Netzneutralitätsregel, die nach der Entscheidung des Gerichts in Kraft tritt. Nur wenige staatliche Gesetze (wie die in Kalifornien, New York und Washington) behalten ihre eigenen Schutzmaßnahmen. Die Entscheidung des Sechsten Kreises ist sofort vollstreckbar – es sei denn, sie wird vom Obersten Gerichtshof angefochten und gestürzt.

Diese fragmentierte Landschaft hinterlässt die Verbraucher in einer Situation, in der die Gleichbehandlung des Internetverkehrs vollständig von staatlichem Recht abhängt – und von zukünftigen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs oder von Gesetzgebungsmaßnahmen des Kongresses.

Der Grund für diesen umstrittenen Schritt Es ist üblich: Deregulierung fördern, um Investitionen und Wettbewerb in der Telekommunikation zu fördern.Das Argument behauptet, dass frühere Vorschriften übermäßig waren und das Wirtschaftswachstum zurückhielten.In der Praxis endet die Deregulierung jedoch oft damit, dass große Unternehmen auf Kosten digitaler Rechte begünstigt werden.

Der Grund für diesen umstrittenen Schritt

Beispielsweise haben mehrere Berichte und Beschwerden gezeigt, dass bestimmte Telekommunikationsanbieter Privilegien ihren eigenen Diensten oder kommerziellen Verbündeten zugunsten von Plattformen wie Facebook oder Google gewährt haben – was den Grundsatz des fairen und neutralen Wettbewerbs untergräbt.usage caps and the creation of fast lanesfür bevorzugte Inhalte (Der Verge, 2017der )

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

In der Europäischen Union, während die Verwendung von VPNs nicht verboten ist, wachsen Bedenken über bevorstehende Initiativen wieschützenundChat Kontrolle, die die Privatsphäre des Benutzers erheblich beeinträchtigen könnte, indem möglicherweise die Installation vonbackdoorsDiese Maßnahmen werden durch eine legitime und dringende Notwendigkeit zur Untersuchung und Bekämpfung von Online-Materialien zum sexuellen Missbrauch von Kindern (CSAM) angetrieben und stellen einen wichtigen Schritt zum Schutz von Minderjährigen und zur Sicherung der digitalen Sicherheit dar.

Der Schwerpunkt der Debatte muss jedoch auch die breiteren Konsequenzen für die Verschlüsselungsintegrität und Netzneutralität umfassen.Die Schwächung dieser Säulen könnte die Privatsphäre aller Benutzer gefährden und die Tür zu größeren Missbrauch und Schwachstellen öffnen.

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.Verordnung über das offene Internet (Europäische Kommission 2015/2120Sie gewährleistet, dass die ISPs den gesamten Datenverkehr gleich behandeln – ohne Diskriminierung, Einschränkung oder Störung – unabhängig vom Absender, Empfänger, Inhalt, Anwendung oder Dienst.

Der zunehmende Druck auf die Erhöhung der Überwachung und des Zugangs zu Daten – wie es bei ProtectEU und Chat Control zu sehen ist – könnte jedoch Spannungen mit diesen Grundsätzen verursachen.uUntergräbt das offene Internet-Ideal, dass die Netzneutralität geschützt werden soll.The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

In den meisten lateinamerikanischen Ländern bleibt die Verwendung von VPNs legal, und ihre Koexistenz mit Netzneutralität und Datenschutzrahmen ist der Schlüssel.The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.Schauen wir uns einige relevante Beispiele an:

Brasilien: Das Marco Civil da Internet (das brasilianische Rahmenwerk für Bürgerrechte im Internet) ist ein Meilenstein der Gesetzgebung, das die Netzneutralität explizit schützt. Es stellt sicher, dass ISPs nicht diskriminieren können, wie Datenpakete behandelt werden, was einen gleichen Wettbewerb für Online-Dienste und Anwendungen garantiert – einschließlich derjenigen, die über VPN zugegriffen werden. Es ist wahr, dass ISPs verpflichtet sind, Datenverkehrsprotokolle für bis zu 12 Monate für gerichtliche Zwecke zu speichern (was eine Balance zwischen Freiheit und Überwachung widerspiegelt), aber das Engagement für Netzneutralität bleibt fest. Ein klares Beispiel: Ein ISP kann keinen Datenplan anbieten, der den Zugang zu einer Streaming-Plattform beschleunigt, während andere

Argentinien und Uruguay: Beide Länder haben eine Angemessenheitsentscheidung gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhalten. Dies erleichtert grenzüberschreitende VPN-Operationen, ohne zusätzliche Verpflichtungen aufzuerlegen, was ein positiver Schritt für den freien Daten- und Dienstleistungsfluss ist. Was die Netzneutralität betrifft, während ihre Gesetze nicht so explizit sind wie Brasiliens, unterstützen beide Regulierungsrahmen im Allgemeinen die Nichtdiskriminierung im Verkehr. In Argentinien wurde das Gesetz über audiovisuelle Kommunikationsdienste (Gesetz 26.522) in einigen Interpretationen als indirekt unterstützend angesehen.

Chile: Die Reform des Datenschutzgesetzes von 2024 hat eine Datenschutzbehörde gegründet und die digitalen Rechte der Nutzer gestärkt.Während sie die Verwendung von VPNs nicht direkt einschränkt oder einschränkt, ist dieser Fortschritt im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten für das breitere digitale Ökosystem wichtig.Chile war das erste Land in Lateinamerika, das ein Netzneutralitätsgesetz verabschiedete – Gesetz 20.453 (2010) – das es ISPs verbietet, das Recht eines Benutzers zu blockieren, zu stören, zu diskriminieren oder anderweitig zu beschränken, über das Internet rechtmäßige Inhalte, Anwendungen oder Dienstleistungen zu nutzen, zu senden, zu empfangen oder anzubieten.

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

Gesetz über audiovisuelle Kommunikationsdienste

In einigen afrikanischen Ländern werden direkte VPN-Beschränkungen als Bemühungen zur Kontrolle „illegaler Inhalte“ eingeführt, eine Definition, die oft vage bleibt. Dies überschneidet sich typischerweise mit schwachen oder nicht vorhandenen Netzneutralitätsrahmen. Während Länder wie Ägypten, Marokko, Südafrika und Nigeria flexiblere oder strukturiertere Ansätze zur VPN-Nutzung haben – mit spezifischen Einschränkungen – halten andere viel strengere Richtlinien ein.

Tanzania (2020 regulation, effective since 2023): The country prohibits the use of VPNs without prior approval from the regulator. Noncompliance can result in fines or even prison sentences if the service is not registered. This is one of the most restrictive VPN regulations globally. The lack of strong net neutrality legislation in Tanzania allows ISPs more freedom to manage traffic, which can include throttling or blocking services — particularly those deemed problematic by the government. This creates an environment in which both VPN use and access to content are restricted .

(2020 regulation, effective since 2023): The country prohibits the use of VPNs without prior approval from the regulator. Noncompliance can result in fines or even prison sentences if the service is not registered. This is one of the most restrictive VPN regulations globally. The lack of strong net neutrality legislation in Tanzania allows ISPs more freedom to manage traffic, which can include throttling or blocking services — particularly those deemed problematic by the government. This creates an environment in which . Das Übereinkommen von Malabo (in Kraft seit Juni 2023): Dieser Rahmen für die Cybersicherheit und den Datenschutz in der gesamten Afrikanischen Union könnte die Grundlage für eine strengere Regelung auf nationaler Ebene legen.Während es darauf abzielt, die Cybersicherheit zu stärken, könnte es auch den Weg für verstärkte Einschränkungen auf Tools wie VPNs ebnen – insbesondere wenn es nicht mit robusten Netzneutralitätsschutzmaßnahmen einhergeht.

Es lohnt sich hinzuzufügen, dass Ägypten, Marokko, Südafrika und Nigeria aufgrund ihrer entwickelteren digitalen Märkte und besser definierten Regulierungsrahmen als Schlüsselspieler auf dem Kontinent hervorstehen – und deshalb werden sie speziell erwähnt.Egyptstrenge Strafen für die Verwendung von VPNs, die darauf abzielen, Blockaden zu umgehen, unterstützt durch Deep Packet Inspection-Techniken;Moroccoregelt die Einfuhr kryptografischer Technologien und übt einen gewissen Grad der Kontrolle über kritische Inhalte aus;South Africaerlaubt im Allgemeinen eine weit verbreitete VPN-Nutzung, beschränkt sie jedoch, wenn es darum geht, Urheberrechtsschutz zu umgehen; undNigeriaTrotz dieser Unterschiede bieten alle vier Länder ein relativ offeneres Umfeld und größere Erwartungen an Fortschritte bei der Netzneutralität und digitalen Rechten im Vergleich zu anderen afrikanischen Nationen.

Eine Schichtfrage: Wo liegt die wahre Macht?

Wenn wir uns mit dem Internet verbinden, tun wir dies durch einen Stapel von Protokollen, die vom physischen zum logischen gehen, von dem, was die Daten überträgt, zu dem, was dieser Übertragung Sinn verleiht.

Netzwerkoberfläche (die physische Schicht)

Das Internet (IP Layer)

Verkehr (TCP und UDP)

Anwendung (was wir verwenden: soziale Netzwerke, Streaming, Dienste usw.).

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.Während die Transportschicht neutral sein sollte – das heißt, alle Daten ohne Diskriminierung fließen zu lassen –the application layerhat sich zum Machtzentrum entwickelt, in dem sich wenige Unternehmen auf das Design, die Monetarisierung und die Kontrolle des digitalen Erlebnisses konzentrieren.

Der Konflikt zwischen der Anwendungsebene und der Transportebene ist nicht nur technisch: Es ist ein Kampf um die Kontrolle über die Schicht, die „Wert hinzufügt“, nicht notwendigerweise den Wert, der für die Nutzer wirklich zählt.Die Schicht, die am meisten zählt (oder die größte politische Kontrolle ausübt), ist nicht immer diejenige, die am meisten beiträgt.Währenddessen bleibt der Benutzer zwischen konkurrierenden Schichten gefangen, ohne dass einer wirklich Souveränität, Privatsphäre oder echte Freiheit garantiert.

Die Schicht, die am meisten zählt (oder die größte politische Kontrolle ausübt), ist nicht immer diejenige, die am meisten beiträgt.

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

Die Lösung: Eine dezentrale Netzinfrastruktur.

Die wirkliche langfristige Lösung, um Neutralität, Privatsphäre und Widerstand gegen Zensur zu gewährleisten, ist eine dezentrale Internetinfrastruktur, die kollektiv verwaltet und gepflegt wird.

Zu den vielversprechendsten Ansätzen zählen:

Mesh- und Community-Netzwerke: Jeder Knoten ist ein aktiver Teilnehmer, der sowohl Zugang bietet als auch Zugang empfängt.Projekte wie Althea oder LibreMesh zeigen, wie sich Gemeinden selbst organisieren können, um lokale Konnektivitäts-Netzwerke aufzubauen, ohne sich auf große Betreiber zu verlassen.

Blockchain-basierte Protokolle für Anreize für die Konnektivität: Plattformen wie Helium oder SpaceCoin verwenden Token, um Knoten zu koordinieren und zu belohnen, die Abdeckung und Bandbreite bieten.Darüber hinaus hat der Erfolg von Bitcoin und anderen Krypto-Assets die Wirksamkeit verteilter Anreizmechanismen bei der Herausforderung und Umgestaltung etablierter Leistungsstrukturen demonstriert, was bestätigt, dass Blockchain-basierte Modelle ein echter Motor für Veränderungen im Telekommunikationsökosystem sein können.

Genossenschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen: Kooperationsmodelle wie Guifi.net in Katalonien oder Nachbarschaftsverbandsinitiativen, die die Infrastruktur für Glasfaser- oder Funkverbindungen verwalten und die Abhängigkeit von zentralisierten Unternehmen oder Regierungen vermeiden.

Hybrid P2P-Blockchain-Systeme: Plattformen, die direkten Peer-to-Peer-Datenwechsel mit verteilter Ledger-Registrierung kombinieren, was sowohl die Übertragung von Paketen als auch die Rückverfolgbarkeit dessen ermöglicht, wer welche Ressourcen bereitstellt.

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.Durch die Verteilung der Transport- und Anwendungsebenen unter mehreren Teilnehmern (Nutzer, Validatoren usw.) fördern sie einede facto neutralitySie sind in der Lage, sowohl wirtschaftlichen als auch politischen Druck zu widerstehen.

Conclusion (necessary)

Wenn wir über Neutralität, Privatsphäre und Widerstand gegen Zensur sprechen, reicht es nicht aus, dezentrale Protokolle zu entwerfen – wir brauchen eine technologisch bewusste und politisch aktive Bürgerin.

Wenn die Blockchain-Welt auftaucht, erinnere ich mich oft an Klassen über Bitcoin (und seine starken Verbindungen zur Netzneutralität), wo gesagt wird, dass, wenn der Internetzugang von einem Land oder einem Anbieter eingeschränkt wird, die Verwendung eines „magischen“ VPNs ausreicht, um Blockaden zu umgehen.Die Realität, wie wir gesehen haben, ist ganz anders: Alles hängt vom Land, der spezifischen Anwendung, den Richtlinien des Anbieters und dem Vertrauensniveau ab, das wir in jeden Service setzen.Nicht alle VPNs sind sicher, nicht alle Apps erlauben die Umgehung von Geolocation, und die Verwendung von Software aus unbekannten Quellen bringt ihre eigenen Risiken mit sich.

Diese scheinbare Leichtigkeit – dieser digitale Komfort – schafft die Illusion der Freiheit und verstärkt gleichzeitig die Unterwerfung: Wir delegieren unsere Souveränität auf unsichtbare Akteure im Austausch für alles, was „nur funktioniert“ ohne Anstrengung.

Nur durchDigitale Bildung mit Bürgerbewusstsein- wo wir nicht nur lernen, wie wir Hardware oder Software verwenden, sondern auch verstehen, wer die Infrastruktur kontrolliert, welche Werte jedes Design untermauern und wie wir uns organisieren können, um es zu transformieren - können wir kritische Bürger werden, die in der Lage sind, echte Garantien für Neutralität und Privatsphäre zu fordern.

Digitale Bildung mit Bürgerbewusstsein

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

Was nützt ein neutrales System, wenn der Weg, um es zu erreichen, kontrolliert ist?

Und hier liegt das Paradox:the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.