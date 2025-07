Letzte Chance, von 15.000 USDT in Runde 2 des Spacecoin Writing Contest zu gewinnen

Houston, we have a deadline!

Alle Schriftsteller, Weltraumgeeks, Blockchain-Befürworter und Technologen auf der ganzen Welt anrufen.the submissions window for Round 2 of the Spacecoin Writing Contest closes on July 7, 2025.

Wenn Sie auf einem unfertigen Entwurf sitzen oder sich gerade darauf vorbereiten, Stift auf Papier zu legen, ist jetzt die Zeit,Lock in(wie die Kinder sagen), beenden Sie Ihr Stück und schicken Sie Ihren Eintrag für eine Chance, von der15,000 USDT prize pool.

Gehen Sie jetzt zum Spacecoin Writing Contest ein.

Für den Fall, dass Sie es verpasst haben:Spacecoinund HackerNoon startete den Spacecoin Writing Contest zu Beginn des Jahres, um Schriftstellern eine Chance zu geben, sich mit der Mission von Spacecoin zu verbinden - Blockchain zu nutzen, um das Internet zu dezentralisieren, digitale Kluft zu überbrücken und Billionen erschwingliche, grenzenlose Konnektivität zu bieten.

Runde 1abgeschlossen am 7. Mai 2025, nachdem über 110.000 Seitenbesuche und über 100 Stunden aufschlussreiches Lesen über alle veröffentlichten Geschichten generiert wurden. @TheBojda , der @ Jürgen, @nftbro und @Maxo1st Zuhause ein kombiniertes3000 USDTfür ihre gewinnenden Eintritte.

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Wie man den Spacecoin Writing Contest einschreibt

Step 1: Write

Senden Sie einen Artikel, der eine Frage unter einem der folgenden Wettbewerbs-Tags beantwortet.

Hinweis: Jedes Tag kommt mit einer Liste von Schreibanfragen.Unten sind nur ein paar Beispiele:

#decentralized-internet

Kann ein dezentrales Internet die Zensur des Internets wirklich beseitigen?

Antworten Sie mit diesem Template, um einzutreten.

Wie können dezentrale Systeme den Netzwerkeffekt bekämpfen?

Antworten Sie mit diesem Template, um einzutreten.

# Spacetech

Wie kann Raumfahrttechnologie zum Aufbau eines dezentralen Internets eingesetzt werden?

Antworten Sie mit diesem Template, um einzutreten.

Was ist die vielversprechendste Erdapplikation der Weltraumtechnologie?

Antworten Sie mit diesem Template, um einzutreten.

#blockchain-nutzungsfall

Was ist das beste Beispiel für eine zielgerichtete Blockchain, die Sie kennen?

Antworten Sie mit diesem Template, um einzutreten.

Wie kann Blockchain dazu beitragen, die finanzielle Inklusion unter den Nichtbanken zu fördern?

Antworten Sie mit diesem Template, um einzutreten.

Darüber hinaus können die Teilnehmer auch Geschichten unter einem der Wettbewerbs-Tags einreichen.

#spacecoin

Besprechen Sie die Mission von Spacecoin, das Internet zu dezentralisieren.

Antworten mit diesem Schreiben Template zu betreten.

#creditcoin

Wie schafft Creditcoin Vertrauen in On-Chain-Darlehensökosysteme?

Antworten mit diesem Schreiben Template zu betreten.

#gluwa

Wie fördert Gluwa die globale Finanzintegration?

Antworten mit diesem Schreiben Template zu betreten.

Sehen Sie hier die vollständige Liste der Schreibempfehlungen für jedes Wettbewerbs-Tag.

Step 2: Submit

Senden Sie Ihren Artikel für die Bewertung auf HackerNoon, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gewähltes Wettbewerbs-Tag enthalten.

Step 3: Share (Optional)

Einmal veröffentlicht, teilen Sie Ihren Artikel über Social-Media-Plattformen mit dem Wettbewerbs-Hashtag, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und sich mit der Community zu engagieren.

Folgen Sie diesen einfachen Schritten und Sie sind im Rennen, um aus einem Preispool von 15.000 USDT zu gewinnen, der wie folgt vergeben wird:

Spacecoin Schreibwettbewerb: Preise Breakdown

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

# dezentralisiertes Internet - 1000 USDTFür die beste Geschichte

# Spacecoin –2000 USDTFür die beste Geschichte

# Spacetech- 1000 USDT for best story500 USDT für Runner Up

#Creditcoin –2000 USDTFür die beste Geschichte

#blockchain-nutzungsfall- 500 USDT for best story

# Glücke -2000 USDTFür die beste Geschichte

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

Sie müssen 18+ sein, um einzutreten

Sie können den Wettbewerb beitreten, indem Sie dem entsprechenden Tag zu Ihrer Geschichte hinzufügen. (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

Erstellen Sie ein HackerNoon-Konto

Keine AI-generierten Inhalte

FAQs

Kann ich unter einem Stift Namen schreiben?

Sie können Ihren echten Namen auf Ihrem HN-Profil verwenden, einen gefälschten Namen oder sogar eine Persona erstellen, unter der Sie schreiben können.

Was sind die Zeitpläne des Wettbewerbs?

Der Wettbewerb besteht aus drei Runden und dauert neun Monate.

Runde 1: Abgeschlossen

Runde 2: Im Gange! Frist — 7. Juli 2025

Runde 3: 8. Juli 2025 - 7. Oktober 2025

Kann ich mehr als einen Eintritt zum Wettbewerb einreichen?

Jede Story-Einreichung gilt als separater Eintrag in den Schreibwettbewerb.

Wie werden die Gewinner ausgewählt?

Am Ende jeder Runde werden wir die eingereichten Einträge überprüfen und die Geschichten kurzlisten, die die meisten Augapfel erhalten (echte Menschen, nicht Bots!).

Als nächstes werden die ausgewählten Geschichten von HackerNoon und Spacecoin-Mitarbeitern abgestimmt.

Die Top #decentralized-internet, #spacetech und #realworld-blockchain-usecase Geschichten werden ausgewählt und angekündigt.

Nach Abschluss der letzten Runde des Wettbewerbs werden wir die Gewinner der Sponsoring-Preise zusammen mit 3 anderen Kategorien bekannt geben.

Kann ich mehr als einen Preis gewinnen?

Yes.

Bereit, groß zu gewinnen? Starten Sie einen Entwurf, um den Spacecoin Writing Contest jetzt zu betreten!

Beginn eines Entwurfs Jetzt am Spacecoin Writing Contest teilnehmen!

Viel Glück !