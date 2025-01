Warum alle falsch liegen, wenn sie über die Zukunft der Arbeit sprechen™

Warum machen wir uns ständig Sorgen um die Zukunft der Arbeit™ ?





Wenn Sie arbeiten, wissen Sie, wie es geht: Überstunden machen, Gehalt bekommen und Essen auf den Tisch bringen.





Einfach, oder? Aber was, wenn unsere Arbeitsweise auf dem Spiel steht? Es geht nicht mehr nur darum, Essen auf den Tisch zu bringen; es geht darum, was auf der Speisekarte steht, wie es dorthin gelangt und, an schlechten Tagen, ob überhaupt noch ein Tisch frei ist.





Wie sieht also WIRKLICH die Zukunft der Arbeit aus?





Es ist tatsächlich eine große Debatte. Und fast jeder ist sich sicher, dass seine Geschichten die richtigen sind.





Auf der einen Seite gibt es Technologie-Evangelisten, die versprechen, dass künstliche Intelligenz und Automatisierung uns von unserem seelenzermürbenden Acht-bis-Fünf-Job befreien und uns mehr Zeit geben werden, unseren Leidenschaften nachzugehen – wie etwa Stricken oder dem Versuch, auf TikTok berühmt zu werden.





Auf der anderen Seite warnen Arbeitsmarktexperten, dass die Roboter nicht unsere Freunde sind. Sie sind hier, um uns unsere Jobs wegzunehmen und uns in einer dystopischen Gig Economy zurückzulassen, wo wir als „freiberufliche Lächelnberater“ um die letzten Brosamen kämpfen.





Einer Studie zufolge ist Remote-Arbeit der ultimative Produktivitäts-Hack, während eine andere behauptet, sie verwandle uns in Pyjama-tragende Zombies und zerstöre den Teamgeist schneller als eine schlechte Karaoke-Session im Büro.





Leben wir also in einer Utopie flexibler, KI-gestützter Arbeit oder in einem Albtraum, in dem wir unser Leben mit Zoom abwickeln? Es hängt davon ab, wen Sie fragen, aber schnallen Sie sich in jedem Fall an. Hier ist die Gliederung des heutigen Beitrags:

1. Die Zukunft der Arbeit™, aus der Sicht aller

2. Vorhersagen zur Zukunft der Arbeit sind nicht besser als die Astrologie

3. Warum wir diese Vorhersagen lieben

4. Warum sind diese Vorhersagen fehlerhaft?

5. So lesen Sie die Zukunft der Arbeit™

1. Die Zukunft der Arbeit™, aus der Sicht aller

Die Zukunft der Arbeit ist eine Debatte, zu der jeder eine Meinung hat – und alle sind sich sicher, dass sie absolut recht haben .





Doch darüber, was die Zukunft tatsächlich bringt, sind sich nicht alle einig, und ihre Vorhersagen ähneln eher Teilen eines Theaterstücks als konkreten Fahrplänen.





Generell können wir diese Prognostiker in drei Lager unterteilen:

die Pessimisten, die Optimisten, die Skeptiker





Stellen Sie sich das so vor, wie wir die Meinungen der Menschen zur Astrologie kategorisieren könnten.





Es gibt Pessimisten, die nicht daran glauben und meinen, es sei der Krebs der Gesellschaft.





Während die einen Optimisten sind, glauben die anderen, die Pessimisten seien ein Haufen arroganter Möchtegern-Elitemitglieder.





Und die Skeptiker, die denken, dass beide Seiten gleichermaßen verdammt verrückt sind.





Und um ehrlich zu sein, wäre es völlig berechtigt, wenn Sie die Zukunft der Arbeit™ genauso ernst nehmen würden wie die Astrologie:

die Pessimisten

Am einen Ende des Spektrums stehen die Pessimisten. Sie sehen die Technologie nicht als Handlanger, sondern als Bösewicht. Für sie ist Automatisierung das Ende der Welt, sie führt zu massivem Arbeitsplatzabbau und einer Zukunft, in der Roboter alles machen und die Menschen im Stich lassen.





Sie sind diejenigen, die Alarm schlagen und uns vor einer automatisierten Apokalypse warnen (Frey & Osborne, 2013).

die Optimisten

Sie sind überzeugt, dass die Technologie uns stärken und nicht ersetzen wird. Optimisten glauben, dass KI und Automatisierung den Menschen von langweiligen, sich wiederholenden Aufgaben befreien und uns ermöglichen werden, uns auf kreative, hochwertige Arbeit zu konzentrieren.





Stellen Sie sich KI als den perfekten persönlichen Assistenten vor: Sie kümmert sich um die langweiligen Dinge, damit wir uns den coolen, innovativen Aufgaben widmen können (Raisch & Krakowski, 2020).

die Skeptiker

Und schließlich gibt es noch die Skeptiker. Sie sind weder wirklich pro- noch anti-technisch, sie sind einfach nur ... unbeeindruckt.





Ihrer Meinung nach ist der ganze Hype um die Zukunft der Arbeit übertrieben. Sie argumentieren, dass die Arbeit trotz aller glänzenden neuen Technologien wahrscheinlich ungefähr so aussehen wird wie heute.





Sicher, es wird hier und da ein paar neue Gadgets und Verbesserungen geben, aber die Kernjobs und -industrien werden nicht verschwinden (Schlogl, Weiss & Prainsack, 2021). Es ist, als würden sie sagen: „Wir haben diese Geschichte schon einmal gehört und warten immer noch auf die fliegenden Autos.“

Doch einer neuen Schule von Ökonomen zufolge macht keine dieser Gruppen wirklich „objektive“ Vorhersagen über die Zukunft. Stattdessen verbreiten sie bloße Narrative .





Das stimmt – jede Gruppe erzählt eine Geschichte, nicht unbedingt darüber, wie die Zukunft aussehen wird , sondern darüber, wie sie ihrer Meinung nach aussehen sollte . Dabei geht es weniger um Prognosen als vielmehr um Marketing (Beckert & Bronk, 2019).





Vorhersagen über die Zukunft der Arbeit folgen meist einem einfachen Schema: Man nehme ein Trendthema (sagen wir, künstliche Intelligenz), füge eine Prise Panik hinzu („KI nimmt uns die Jobs weg!“), streue etwas Hoffnung darüber („KI wird uns mehr Freiheiten für unsere Kreativität geben!“) und voilà – eine Vorhersage!





Die großen Themen sind hier Remote-Arbeit, Automatisierung und das Wachstum der Gig Economy. Der Technologiesektor behauptet vielleicht, dass „im nächsten Jahrzehnt jeder von zu Hause aus arbeiten wird“, während der Unternehmenssektor darauf beharrt, dass „Büros die Zukunft sind“.





Unterdessen warnen Ökonomen vor einem „roboterhaften Arbeitsplatzabbau“ und politische Denkfabriken stimmen in die Diskussion ein und fordern ein „bedingungsloses Grundeinkommen für entlassene Arbeitnehmer“. Es ist immer dieselbe Geschichte, nur verpackt in die verschiedensten Formen von Arbeitsplatzhoroskopen.





Nun, die Vorhersagen selbst sind nicht allzu schockierend. Sie beinhalten normalerweise Dinge wie:

Dataismus : Daten steuern alles. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Algorithmen Arbeitsentscheidungen treffen und jede Ihrer Bewegungen messen und optimieren.

: Daten steuern alles. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Algorithmen Arbeitsentscheidungen treffen und jede Ihrer Bewegungen messen und optimieren. Exterminismus : Massenarbeitslosigkeit, bei der durch Automatisierung ganze Gruppen von Arbeitnehmern an den Rand gedrängt werden. In diesem Szenario werden einige Fähigkeiten obsolet, sodass viele arbeitslos werden und es nicht genügend neue Arbeitsplätze gibt, um die alten zu ersetzen.

: Massenarbeitslosigkeit, bei der durch Automatisierung ganze Gruppen von Arbeitnehmern an den Rand gedrängt werden. In diesem Szenario werden einige Fähigkeiten obsolet, sodass viele arbeitslos werden und es nicht genügend neue Arbeitsplätze gibt, um die alten zu ersetzen. Re/Upskilling : Der optimistische Gegenargument. Anstatt Angst vor der Technologie zu haben, schulen wir die Menschen darin, mit ihr zu arbeiten. Es geht um die Idee, dass das Erlernen neuer Fähigkeiten uns dabei hilft, uns an den sich verändernden Arbeitsmarkt anzupassen und dort erfolgreich zu sein.

: Der optimistische Gegenargument. Anstatt Angst vor der Technologie zu haben, schulen wir die Menschen darin, ihr zu arbeiten. Es geht um die Idee, dass das Erlernen neuer Fähigkeiten uns dabei hilft, uns an den sich verändernden Arbeitsmarkt anzupassen und dort erfolgreich zu sein. Erweiterung : Menschen erhalten einen technischen Schub, anstatt ersetzt zu werden. Denken Sie an Iron Mans Anzug – Technologie erweitert die menschlichen Fähigkeiten, sodass wir stärker und nicht machtlos sind.

: Menschen erhalten einen technischen Schub, anstatt ersetzt zu werden. Denken Sie an Iron Mans Anzug – Technologie erweitert die menschlichen Fähigkeiten, sodass wir stärker und nicht machtlos sind. Die Singularität : Die KI wird so weit fortgeschritten, dass sie sich selbst verbessert und möglicherweise den Menschen überlistet. Dies könnte die Arbeit revolutionieren oder im schlimmsten Fall den Menschen überflüssig machen.

: Die KI wird so weit fortgeschritten, dass sie sich selbst verbessert und möglicherweise den Menschen überlistet. Dies könnte die Arbeit revolutionieren oder im schlimmsten Fall den Menschen überflüssig machen. Arbeitsplatzverlust : Ein klassisches Beispiel für Automatisierung: Maschinen übernehmen monotone oder wenig qualifizierte Tätigkeiten. Doch diesmal besteht die Sorge, dass sich der Verlust auch auf höher qualifizierte Tätigkeiten ausweiten könnte, sodass weniger Arbeitsplätze für die Menschen übrig bleiben.

: Ein klassisches Beispiel für Automatisierung: Maschinen übernehmen monotone oder wenig qualifizierte Tätigkeiten. Doch diesmal besteht die Sorge, dass sich der Verlust auch auf höher qualifizierte Tätigkeiten ausweiten könnte, sodass weniger Arbeitsplätze für die Menschen übrig bleiben. Entlastung der Arbeit : Der Traum, dass die Technologie uns weniger und nicht mehr arbeiten lässt und uns mehr Zeit für kreative Beschäftigungen und weniger Plackerei lässt. Wenn die Automatisierung die langweiligen Dinge übernimmt, bekommen wir unser Leben zurück.





(Wow, sogar ich habe einen Beitrag, in dem es um Re-/Upskilling geht)





Warum hören wir diese Aussagen also immer wieder? Warum sind Menschen in Technologie, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besessen davon, die Zukunft der Arbeit vorherzusagen? Hier kommen wir zu Framing-Wettbewerben – im Grunde genommen zu Kämpfen um die Geschichte der Zukunft.

2. Vorhersagen zur Zukunft der Arbeit sind nicht besser als die Astrologie

Rahmenwettbewerbe

Um diesen erzählerischen Krieg ein wenig besser zu verstehen, möchte ich Ihnen den Begriff „Framing-Wettbewerb“ vorstellen.





Im Kontext der Zukunft der Arbeit sind Gestaltungswettbewerbe wie konkurrierende Blaupausen für einen Wolkenkratzer. Jeder Entwurf schlägt eine andere Vision vor, wie die Struktur – der zukünftige Arbeitsplatz – gestaltet, organisiert und betrieben werden soll. So wie Architekten über Ästhetik, Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit debattieren, beteiligen sich Führungskräfte, politische Entscheidungsträger und Mitarbeiter an Gestaltungswettbewerben, um zu bestimmen, wie der „ideale“ Arbeitsplatz aussehen soll.





Die staatlichen Regulierungsbehörden sind derweil wie die strengen Ernährungsberater im Hintergrund, die murmeln: „Was ist mit den Ernährungsrichtlinien?“ Jeder hat eine andere Vorstellung davon, was Arbeit bedeuten sollte, und alle nutzen die Macht der Formulierung, um uns, den eifrigen Essern, ihr Rezept zu verkaufen.





Und es gibt Belege dafür, dass die Gestaltung wichtig ist. Eine Studie der MIT Sloan School of Management aus dem Jahr 2020 ergab, dass Unternehmen mit einer positiveren Gestaltung der Remote-Arbeit eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität verzeichneten.





Das sind nicht nur gute Schwingungen, sondern Realität . Wenn ein Unternehmen die Möglichkeit der Fernarbeit als „Freiheit und Flexibilität“ verkauft, fühlen sich die Mitarbeiter engagierter und zufriedener.





Laut LinkedIn erzielen Stellenausschreibungen, die „Flexibilität“ beinhalten, eine höhere Erfolgsquote.





Wenn man es jedoch in „Arbeit ohne Grenzen“ umformuliert, hat man plötzlich das Gefühl, rund um die Uhr auf Abruf bereitzustehen, und die Mitarbeiter brennen schneller aus, als man „digitale Entgiftung“ sagen kann.





Hier müssen wir realistisch werden. Diese Framing-Wettbewerbe – diese Kämpfe darüber, wie wir Arbeit und Produktivität beschreiben, und all diese techno-dystopischen Visionen – entscheiden tatsächlich über die Regeln des Arbeitsplatzes von morgen.





Was man heute über „Empowerment durch Technologie“ oder „digitale Freiheit“ hört, ist mehr als nur Fachjargon am Arbeitsplatz; es ist das Drehbuch dafür, wie sich Arbeit in Zukunft anfühlen und funktionieren wird. Ob Sie in der Küche um Essensreste kämpfen oder am großen Tisch speisen, hängt davon ab, wer diese Wettbewerbe gewinnt.





Jeder dieser „Framing-Wettbewerbe“ versucht, die Geschichte so zu gestalten, dass sie seinen eigenen Interessen dient. Nehmen wir zum Beispiel die Technologiebranche. Dort wird Automatisierung oft als „Befreiung von niederen Aufgaben“ und KI als „Verbesserung des menschlichen Potenzials“ dargestellt.





Die Regierung wiederum könnte den Schwerpunkt auf „Umschulung“ und „Arbeitsplatzschaffung in neuen Sektoren“ legen und hoffen, dass Sie diese als zuverlässigen Wegweiser durch den Dschungel des wirtschaftlichen Umbruchs betrachten. Und dann gibt es da noch die Wissenschaft, die behauptet, dass „wir lebenslanges Lernen brauchen“ – Achtung, Spoiler: lebenslanges Lernen bedeutet „weiterhin für Kurse bezahlen“.





Wenn Sie mit derartigen Vorhersagen konfrontiert werden, denken Sie daran: Es handelt sich dabei weniger um Prognosen als vielmehr darum, eine Vision zu verkaufen , bei der die eigenen Interessen gewahrt bleiben.

3. Warum wir diese Vorhersagen lieben

Wenn es sich bei diesen Vorhersagen also bloß um raffinierte Vermutungen handelt, warum sind sie uns dann immer noch so wichtig?





Hier kommt das narrative Abonnement ins Spiel – die Idee, dass Menschen eine Geschichte glauben, weil sie mit ihren Überzeugungen, Werten oder Ängsten übereinstimmt. So wie Menschen Astrologie oder Persönlichkeitstests „abonnieren“ , „abonnieren“ wir bestimmte Erzählungen über die Zukunft der Arbeit, weil sie uns ein Gefühl von Kontrolle, Orientierung und manchmal auch Hoffnung geben.





Nehmen wir zum Beispiel die Erzählung, dass „KI nur langweilige, sich wiederholende Aufgaben übernehmen wird“. Diese Geschichte gefällt uns, weil sie uns eine Zukunft verspricht, in der die Technologie uns nicht ersetzt, sondern unsere Arbeit bedeutungsvoller macht.





Oder die Vorstellung, dass „Fernarbeit die Zukunft ist“ – eine Vorstellung, die vielen Menschen das Gefühl von Freiheit gibt, nach dem sie sich in ihrem aktuellen Job sehnen. Diese Vorhersagen sind so verpackt, dass sie mit dem übereinstimmen, was wir wollen oder befürchten, und genau deshalb stimmen wir ihnen zu.





Und natürlich wissen die Experten, die diese Vorhersagen machen, wie man eine gute Geschichte erzählt. Sie werfen gerade genug Daten ein, erwähnen Namen angesehener Forscher und verpacken das Ganze in Fachjargon, damit es glaubwürdig klingt. Ein McKinsey-Bericht aus dem Jahr 2023 oder eine Deloitte-Umfrage verleihen dem Ganzen beispielsweise einen Anschein von Autorität.





Aber bedenken Sie: Auch in der Astrologie gibt es Diagramme und Grafiken. Nur weil etwas datengestützt klingt, bedeutet das nicht, dass es sich dabei um eine glasklare Prophezeiung der Zukunft handelt.

4. Warum sind diese Vorhersagen fehlerhaft?

Lassen Sie uns analysieren, warum diese spektakulären Vorhersagen über die Zukunft der Arbeit mangelhafter sind, als sie uns glauben machen wollen. Das Problem dabei ist, dass diese Vorhersagen auf einer ziemlich wackeligen Logik basieren. Sie basieren auf dem sogenannten technologischen Determinismus – der Vorstellung, dass allein die Technologie über unser Schicksal entscheiden wird.





Aber warten Sie.





Die Technologie mag zwar die spektakulärste Hauptrolle spielen, aber sie ist nicht die einzige. Diese Prognostiker tun so, als wäre die Technologie eine unaufhaltsame Flutwelle des Fortschritts, die jeden Arbeitsplatz überschwemmen und jede Branche umgestalten wird. Aber so funktioniert die Geschichte – oder die Realität – nicht.





übermäßig deterministisch

Gut, sprechen wir über einen der größten blinden Flecken bei der Vorhersage der Zukunft der Arbeit: den technologischen Determinismus .





Das ist eine elegante Art zu sagen, dass die Leute davon ausgehen: „Hey, diese Technologie wird es in der Zukunft geben. Sie wird automatisch alles verändern.“ Das ist, als ob ein Koch einen nagelneuen Mixer ansieht und erklärt: „In der Zukunft wird der Mixer über eine KI verfügen, die mir Rezepte liefert!“ Ich würde das gerne glauben, aber das ist ungewiss.

Der Mixer mag nützlich sein, aber er wird nicht vorschreiben, was es zum Abendessen gibt. Doch genau das ist die Annahme, die die Menschen in Bezug auf KI, Robotik und Automatisierung machen – sie glauben, die bloße Existenz einer neuen Technologie bedeute, dass sie unweigerlich die Oberhand gewinnen werde.





So einfach ist es nicht. Nur weil KI superintelligent werden oder Roboter billiger werden, heißt das noch lange nicht, dass sie jeden einzelnen Job dominieren werden. Aber wir tappen ständig in diese Falle. Erinnern Sie sich an die 90er Jahre, als wir dachten, das Internet würde physische Büros verschwinden lassen und wir würden jetzt alle vom Strand aus arbeiten?





Schneller Vorlauf: Wir sind immer noch an Besprechungsräume gefesselt (oder an Zoom-Anrufe, aber wir sind trotzdem gefesselt). Oder wie wäre es mit selbstfahrenden Autos? Jahrelang sagten Experten, dass sie bis 2022 auf jeder Straße zu sehen sein würden. Spoiler-Alarm: Selbstfahrende Autos haben nicht nur noch einen weiten Weg vor sich, sondern es stellt sich auch heraus, dass ihre Einführung weitaus komplexer ist, als einer Maschine einfach das Fahren beizubringen.





Machen wir eine kurze Zeitreise zurück ins Jahr 2014. Game of Thrones hatte uns mit diesem schrecklichen Finale noch nicht das Herz gebrochen, die Ice Bucket Challenge überflutete alle Feeds und die Leute zertrümmerten ihre Bildschirme wegen Flappy Bird . Einfachere Zeiten.





Die einzige „KI“, die die meisten Leute damals kannten, war Arnold Schwarzeneggers Metallskelett in „Terminator“. Heute ist ChatGPT eine der Top-Websites der Welt. Es ist, als würden wir jede zweite Woche mit einer technischen Revolution aufwachen, die wir „hätten kommen sehen müssen“. Aber mal ehrlich? Wir sind nicht so gut darin, irgendetwas vorherzusagen.





Denken Sie daran: Die Experten, die jetzt Vorhersagen über Dinge machen, haben nicht damit gerechnet, dass KI schon so schnell die Fragen Ihrer Mutter zu TikTok-Tänzen beantworten würde. Oder dass Sie sie bitten würden, Ihnen zu helfen, zu verstehen, warum Katzen Gurken hassen.





Die Wahrheit ist, wir reden ständig über die Zukunft, als hätten wir eine Kristallkugel – aber Achtung, Spoiler: Wir tappen alle nur im Dunkeln.

Chaos zweiter Ordnung

Es gibt zwei Arten von Vorhersagen:

Vorhersagen, die keinen Einfluss auf das haben, was sie vorhersagen

Vorhersagen, die





Denken Sie an Ihre Wettervorhersagen. Regen gibt es nicht im Fernsehen, also ist es dem Regen egal, was vorhergesagt wird. Es wird regnen oder nicht, egal, was passiert.

Die anderen Arten von Vorhersagen sind wie Aktienkurse. Jemand sagt voraus: „Hey, ich glaube, der Preis von Aktie A wird bald fallen.“ Wenn genügend Leute diesen Vorhersagen Glauben schenken und in Panik ihre Aktien verkaufen, wird der Preis tatsächlich fallen. Dieser Effekt ist auf die Vorhersagen zurückzuführen. Dieses Phänomen nennt man Chaos zweiter Ordnung.





Beiträge zum Thema „Future of Work™“ gehören zur letztgenannten Art von Vorhersagen und funktionieren wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Je häufiger wir hören, dass „bis 2030 jeder von zu Hause aus arbeiten wird“ oder dass „KI alle sich wiederholenden Aufgaben übernehmen wird“, desto mehr Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger beginnen, ihre Maßnahmen entsprechend dieser Geschichte anzupassen. Dies ist als Vorhersageparadoxon bekannt – die Idee, dass Prognosen die Zukunft nicht nur beschreiben, sondern tatsächlich beginnen, sie zu erschaffen .





Schauen Sie sich den Anstieg der Telearbeit an. Damals war die Aussage „jeder wird von zu Hause aus arbeiten“ eine Randerscheinung, aber dann kam COVID-19 und plötzlich glaubten die Unternehmen an die Geschichte. Sie investierten in Telearbeitstechnologie, strukturierten ihre Abläufe um und normalisierten die Homeoffice-Richtlinien. Es ist, als würde jemand vorhersagen: „Bis 2020 werden wir alle Grünkohl essen.“





Wenn genügend Leute anfangen, Grünkohl zu kaufen, ist er plötzlich überall. Vorhersagen prägen das Verhalten, und Verhalten prägt die Realität.





Dieses Phänomen wird durch Forschungen in Psychologie und Soziologie untermauert. Studien zeigen, dass Menschen, wenn sie glauben, dass ein Trend bevorsteht – sei es ein Wirtschaftsboom, ein Mangel an Arbeitsplätzen oder eine Übernahme durch einen Technologiekonzern –, ihr Verhalten unbewusst anpassen, um sich daran anzupassen.





Der Ökonom Robert Shiller nennt dies „narrative Ökonomie“: Die Geschichten, die wir über die Wirtschaft erzählen, beeinflussen direkt, wie Menschen in ihr handeln. Mit anderen Worten: Diese Vorhersagen über die Zukunft der Arbeit sind nicht rein objektiv – sie drängen uns dazu, sie wahr werden zu lassen.

Technologie ist nicht das Einzige, was die Zukunft beeinflusst

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, was diese Prognosen nicht berücksichtigen. Vorhersagen wie „KI wird bis 2035 X % aller Arbeitsplätze übernehmen“ ignorieren, dass auch soziale, wirtschaftliche und politische Akteure im Spiel sind. Stellen Sie sich ein Sportspiel vor, bei dem nur eine Mannschaft auf dem Feld steht. Mit dieser Art von Logik haben wir es hier zu tun, wenn sich Vorhersagen ausschließlich auf die Technologie konzentrieren.

So sind beispielsweise wirtschaftliche Anreize wichtig. Wenn die Automatisierung von Aufgaben nicht kosteneffizient ist, werden die Unternehmen sie nicht durchführen.





Auch politische Regelungen spielen eine Rolle. Nur weil eine KI eine Aufgabe erledigen kann, heißt das nicht, dass sie dies auch tut , wenn Gesetze sie daran hindern.





Auch kulturelle Werte spielen eine große Rolle – so ist die persönliche Arbeit in vielen Branchen nach wie vor wichtig, unabhängig davon, wie fortschrittlich die Tools für die Fernarbeit werden. Die Zukunft der Arbeit ist ein Spiel für mehrere Spieler, kein Solo-Auftritt der Technik.

5. So lesen Sie die Zukunft der Arbeit™

Okay, wir haben also festgestellt, dass viele der Vorhersagen zur „Zukunft der Arbeit“ hauptsächlich getarntes Marketing sind. Nun lautet die Millionenfrage: Was können wir tatsächlich tun? Wie können wir Fakten von Fiktion trennen und herausfinden, wie die Zukunft der Arbeit tatsächlich aussehen könnte, damit wir fundierte Entscheidungen treffen können, anstatt uns noch eine KI-gestützte Wunschvorstellung auftischen zu lassen? Nun, wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir diese Vorhersagen interpretieren.





Schritt 1: „Wer schreibt das und warum?“

Schritt 2: Suchen Sie nach den Geschichten vor den Statistiken.

Schritt 3: Vorsicht vor den üblichen Fallen.

Schritt 4: Behalten Sie das „Erzählabonnement“ im Auge.

Schritt 5: Erkennen Sie die Lücken im Vorhersagezyklus.

Schritt 1: „Wer schreibt das und warum?“

Beginnen wir mit den Grundlagen: Immer wenn Sie eine kühne Vision über die Zukunft der Arbeit lesen, fragen Sie sich: Wer schreibt das und warum?





Vorhersagen sind selten neutral. Stellen Sie sich einen Reality-TV-Produzenten vor, der versucht, die nächste Staffel anzupreisen. Er wird Ihnen sagen, dass dies die bisher dramatischste und explosivste Staffel sein wird. Und natürlich, vielleicht sagen sie die Wahrheit – oder vielleicht wollen sie nur, dass Sie einschalten, damit sie ihre Einschaltquoten hoch halten können.





Dieselbe Logik gilt auch für Vorhersagen zum Thema Arbeit. Ein Unternehmen, das Software für die Fernarbeit verkauft, malt eine Zukunft, in der jeder von Hängematten auf Bali aus arbeitet. Eine Personalvermittlungsfirma könnte vor einem gravierenden „Mangel an Talenten“ warnen, weil sie möchte, dass Unternehmen aggressiver nach neuen Mitarbeitern suchen – natürlich häufig über sie.





Wenn Sie also das nächste Mal eine auffällige Schlagzeile wie „10 Vorhersagen für 2030“ sehen, lesen Sie sie nicht nur als „Was wird passieren?“, sondern als „Was möchte dieser Autor mir glauben machen?“

Schritt 2: Suchen Sie nach den Geschichten vor den Statistiken.

Achten Sie auf die Geschichte hinter den Vorhersagen, nicht nur auf die Statistiken.





Zahlen lassen sich leicht manipulieren, aber Geschichten? Die sind etwas aufwändiger zu verkaufen. Und ob Sie es glauben oder nicht: Die Geschichte, die Ihnen ein Prognostiker erzählt, verrät oft mehr über seine Absichten als seine Daten.





Nehmen wir zum Beispiel den Hype um die Automatisierung. Eine Studie kommt heraus, in der es heißt, dass „40 % der Arbeitsplätze bis 2030 automatisiert werden könnten“, und plötzlich sehen wir Schlagzeilen, die apokalyptisch klingen. Aber fragen Sie sich: Was ist hier los? Basiert die Vorhersage auf realen Fakten oder soll sie Angst schüren und Klicks generieren? Oft werden diese Statistiken so ausgewählt, dass sie in eine Erzählung unaufhaltsamer Veränderungen passen, auch wenn die Realität viel differenzierter ist.





Ökonomen wie Daniel Kahneman und Amos Tversky haben dieses Konzept im Rahmen der narrativen Ökonomie untersucht – der Idee, dass Geschichten über die Wirtschaft das Verhalten der Menschen in dieser beeinflussen.





Wenn wir über die bevorstehende Automatisierung lesen, wird uns eine Geschichte über Dringlichkeit, Veränderung und Unvermeidlichkeit erzählt. Indem wir die Geschichte durchschauen, können wir entscheiden, ob wir sie wirklich glauben – oder ob es nur ein Hype ist.

Schritt 3: Vorsicht vor den üblichen Fallen.

Ein weiterer gängiger Trick bei Vorhersagen zur Arbeitswelt ist die Idee des Determinismus – die Vorstellung, dass die Zukunft bereits feststeht und der technologische Fortschritt eine unaufhaltsame Kraft ist, die uns vorantreibt.





Es geht um die Idee, dass „KI Ihren Arbeitsplatz rauben wird, ob Sie wollen oder nicht“. Aber die Wahrheit ist, dass Technologie kein Schicksal ist. Sie ist ein Teil eines größeren Puzzles, das auch wirtschaftliche Bedingungen, Politik und gesellschaftliche Präferenzen umfasst.





Wenn also eine Schlagzeile lautet: „Die Roboter kommen“, dann denken Sie daran: Es handelt sich um einen Framing-Wettbewerb. Sie wollen, dass Sie glauben, die Zukunft sei Ihr Schicksal, damit Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, sich „anzupassen“ oder zurückgelassen zu werden. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Menschen sich dagegen wehren. Nur weil eine Technologie etwas kann, heißt das nicht, dass wir es zulassen.

Schritt 4: Behalten Sie das „Erzählabonnement“ im Auge.

Ein weiterer Grund, warum wir auf schrille Vorhersagen hereinfallen? Narratives Abonnement . Das ist der Grund, warum manche Leute von der Idee einer Revolution der Fernarbeit so begeistert sind – sie wollen dem Büro entfliehen und glauben, dass dieses Narrativ ihr Ticket dorthin ist.





Betrachten Sie es als „Bestätigungsfehler für die Zukunft“: Wir glauben an Vorhersagen, die uns das Gefühl geben, gesehen oder bestätigt zu werden. Wenn Sie also über die Zukunft der Arbeit lesen, fragen Sie sich: Ist diese Vorhersage tatsächlich plausibel oder glaube ich ihr nur, weil sie sich richtig anfühlt?





Die Technologiebranche ist besonders gut darin, dies auszunutzen. Sie erstellen Vorhersagen, um Sie an eine Zukunft glauben zu lassen, die mit ihren Produkten übereinstimmt. Sie haben Angst, etwas zu verpassen? Kein Problem – sie haben die Lösung. Sie sind von Flexibilität begeistert? Auch dafür haben sie die Werkzeuge. Es geht weniger um die Realität als vielmehr darum, eine Geschichte zu schneidern, die zu Ihrer Weltanschauung passt.

Schritt 5: Erkennen Sie die Lücken im Vorhersagezyklus.

Und schließlich müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass die meisten Vorhersagen einem vorhersehbaren Zyklus folgen. Zunächst wird eine neue Technologie mit viel Hype angekündigt und Experten machen große, weitreichende Vorhersagen. Wenn die Technologie dann auf den Markt kommt, erleben wir den unvermeidlichen Realitätscheck: Die Technologie funktioniert, ist aber nicht so umwälzend wie versprochen. Und schließlich lässt der Hype nach, bis die nächste große Sache kommt.





Dieser Zyklus ist nicht nur im Technologiebereich zu beobachten, sondern trifft auf nahezu alle Branchen zu, die auf Prognosen basieren. Der Soziologe Neil Postman schrieb in den 1980er Jahren ausführlich darüber und stellte fest, dass wir dazu neigen, „technologische Begeisterung“ zu erleben, die später nachlässt, wenn die neue Technologie die Erwartungen nicht erfüllt.





Lassen Sie sich also nicht von der Hype-Schleife mitreißen. Bedenken Sie, dass Vorhersagen Teil eines Marketingzyklus sind. Indem Sie die Lücken in diesen Zyklen erkennen, können Sie die Denkfalle „Diesmal ist es anders“ vermeiden. Spoiler: Normalerweise ist es das nicht.

Die Zukunft der Arbeit liegt immer noch in unseren Händen

Letzten Endes ist die Zukunft der Arbeit kein festgelegtes Schicksal – es ist ein fortlaufendes Projekt, das wir gestalten, und nicht nur das neueste Gadget. Diese Vorhersagen versuchen, eine bestimmte Zukunft als unausweichlich darzustellen, aber die Realität ist viel flexibler. Wir können uns für Richtlinien einsetzen, die Arbeitnehmer schützen, nachhaltige Praktiken fördern und sicherstellen, dass die Technologie den Menschen dient – und nicht umgekehrt.





Wenn Sie also das nächste Mal etwas über die „Zukunft der Arbeit“ lesen, treten Sie einen Schritt zurück. Fragen Sie, wer hinter der Vorhersage steht, welche Absichten sie verfolgen und ob die Geschichte bei Ihnen Anklang findet – oder ob man Ihnen nur eine weitere glänzende Vision aufschwatzen will.





Denn obwohl diese Vorhersagen in Daten und Trendprognosen verpackt sein mögen, sind sie letzten Endes doch nur Geschichten. Und wie bei jeder Geschichte ist die Zukunft der Arbeit nur so real, wie wir sie gestalten.





Wenn Sie aus diesem Blogbeitrag etwas mitnehmen möchten, dann dies: Seien Sie vorsichtig bei Schlagzeilen, die versprechen:

„Hier sind die Technologien, die die Zukunft von [Lückentext] verändern werden.“





sei es Arbeit, Klima oder Bildung.





Keine einzelne Technologie wird diese Bereiche jemals isoliert verändern können. Jede Innovation, wenn sie erfolgreich ist, ist Teil eines komplexen Geflechts von Einflüssen – Wirtschaft, Politik, Kultur und wahrscheinlich einer Million weiterer Faktoren.





Vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Vertrauen Sie, was Sie vertrauen möchten. Aber denken Sie daran: Der Kontext ist alles.