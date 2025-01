So umgehen Sie Paywalls auf großen Websites

Als Forscher verbringe ich einen Großteil meines Tages mit Lesen – sei es, um fachliche Erkenntnisse zu gewinnen, über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach nur, um einen gut geschriebenen Artikel zu genießen. Ich bin bereits bei einigen wichtigen Publikationen angemeldet, auf die ich regelmäßig verlasse, aber hin und wieder stoße ich auf einen Artikel von einer Website, die ich nicht abonniert habe. Manchmal ist es eine einzigartige Perspektive auf ein Trendthema oder ein ausführlicher Bericht, der meine Arbeit bereichern würde. Aber seien wir ehrlich – eine neue Publikation nur zu abonnieren, um einen Artikel zu lesen, ist nicht immer praktisch.





Wenn Sie sich schon einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben, wissen Sie, wie frustrierend das sein kann. Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, auf diese Art von Inhalten zuzugreifen, ohne jedes erdenkliche Abonnement abzuschließen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen mehrere effektive Methoden, um Paywalls zu umgehen, damit Sie die gewünschten Artikel lesen können, ohne zu viel Geld auszugeben. Keine Sorge, mit diesen Methoden verstoßen Sie gegen keine Regeln.

Was sind Paywalls und wie funktionieren sie?

Lesen war schon immer ein Teil meines Lebens und Schreiben ist mein Markenzeichen. Seit meiner Kindheit ist Lesen Teil meines Alltags. Ich erinnere mich, wie ich jeden Tag über eine Meile mit dem Fahrrad fuhr, nur um die Zeitung zu lesen, jede Seite durchblätterte und jede Geschichte in mich aufsog. Seien Sie ehrlich (insbesondere die Unterhaltungsseite). Nun, das war damals und heute ist fast alles, was wir früher in gedruckter Form gelesen haben, online verfügbar. Diese alten Zeitungen und Zeitschriften haben sich in digitale Plattformen verwandelt und bringen ihre reichhaltigen Inhalte zu Millionen Menschen auf der ganzen Welt.





Doch mit der Verlagerung des Internets entstand eine neue Herausforderung: Wie können diese Plattformen finanziell überlebensfähig bleiben und ihren Journalismus am Laufen halten? Hier kommen Paywalls ins Spiel. Indem sie den Lesern den Zugang in Rechnung stellen, unterstützen Paywalls die Journalisten und Autoren, die unermüdlich daran arbeiten, die Nachrichten und Geschichten zu produzieren, auf die wir angewiesen sind.

Arten von Paywalls:

Soft-Paywalls : Diese ermöglichen begrenzten kostenlosen Zugriff – möglicherweise auf ein paar Artikel pro Monat –, bevor die Benutzer aufgefordert werden, ein Abonnement abzuschließen. Plattformen wie The New York Times und Medium verwenden häufig Soft-Paywalls, sodass Leser Inhalte testen können, ohne sich voll und ganz darauf einzulassen.

: Diese ermöglichen begrenzten kostenlosen Zugriff – möglicherweise auf ein paar Artikel pro Monat –, bevor die Benutzer aufgefordert werden, ein Abonnement abzuschließen. Plattformen wie The New York Times und Medium verwenden häufig Soft-Paywalls, sodass Leser Inhalte testen können, ohne sich voll und ganz darauf einzulassen. Harte Paywalls : Diese sind restriktiver. Der Zugriff ist vollständig gesperrt, bis ein Abonnement erworben wird, d. h. Nichtabonnenten können keine Inhalte sehen. Publikationen wie das Wall Street Journal und die Financial Times sind für die Verwendung harter Paywalls bekannt.

: Diese sind restriktiver. Der Zugriff ist vollständig gesperrt, bis ein Abonnement erworben wird, d. h. Nichtabonnenten können keine Inhalte sehen. Publikationen wie das Wall Street Journal und die Financial Times sind für die Verwendung harter Paywalls bekannt. Metered Paywalls : Eine Mischung aus beiden Welten. Metered Paywalls erlauben eine bestimmte Anzahl kostenloser Artikel pro Monat, wobei der Zugriff regelmäßig zurückgesetzt wird. Sie zielen darauf ab, Leser zu fesseln, indem sie gerade genug Inhalt bieten, um den Wert eines Abonnements zu demonstrieren.

Warum verwenden Websites Paywalls?

Im heutigen digitalen Zeitalter, in dem fast alles online zugänglich ist, erfüllen Paywalls einen wichtigen Zweck. Sie sind nicht nur Barrieren für Inhalte – sie sind ein entscheidender Faktor, um den Journalismus am Leben zu erhalten und erfolgreich zu machen.





Aus folgenden Gründen verwenden Websites Paywalls:

1. Umsatzgenerierung für Qualitätsjournalismus

Die Produktion hochwertiger Inhalte erfordert Ressourcen, von der Bezahlung qualifizierter Autoren und Redakteure bis hin zur Finanzierung von investigativem Journalismus und Recherche. Durch die Einführung von Paywalls können Publikationen Einnahmen direkt von den Lesern generieren und so die von ihnen produzierten Inhalte aufrechterhalten und verbessern. Diese direkte Unterstützung trägt dazu bei, den Journalismus unabhängig und robust zu halten.

2. Abonnements fördern und Loyalität aufbauen

Paywalls ermutigen Leser, treue Abonnenten zu werden. Wenn Leser erst einmal in den Inhalt investiert sind und seinen Wert erkennen, ist es wahrscheinlicher, dass sie die Publikation langfristig abonnieren und unterstützen. Dieses Abonnementmodell fördert nicht nur eine treue Leserschaft, sondern ermöglicht es Publikationen auch, ihren Abonnenten Premium-Inhalte und exklusive Features als Belohnung anzubieten.

3. Hochwertige Zielgruppensegmente für Werbetreibende

Paywalls helfen Publikationen auch dabei, ein gezielteres und engagierteres Publikum anzuziehen. Werbetreibende bevorzugen Plattformen mit Lesern, die den Inhalt wertschätzen und sich damit beschäftigen, da dies auf eine hochwertige Zielgruppe schließen lässt. Eine Paywall filtert im Wesentlichen Gelegenheitsleser heraus und lässt ein engagiertes und möglicherweise wertvolleres Publikum für Werbetreibende übrig, was wiederum den Umsatz der Publikation steigert.





Kurz gesagt: Paywalls sind eine Win-Win-Situation für Verlage und Leser, die Wert auf qualitativ hochwertige Inhalte legen. Sie sichern wichtige Finanzierungsmöglichkeiten, fördern die Leserbindung und schaffen ein hochwertiges Publikumssegment für Werbetreibende – und all das trägt zur Nachhaltigkeit und zum Wachstum des Online-Journalismus bei.





Hier sind 10 effektive Methoden, um bei Paywalls zu helfen:

Methode 1: Verwenden Sie ProReader.io

ProReader.io ist eines der effektivsten und benutzerfreundlichsten Tools zum Umgehen der Paywalls großer Websites. Ich persönlich verwende es, wenn ich sofort auf einen Premium-Artikel zugreifen muss. Es ist so konzipiert, dass Sie in wenigen Sekunden auf Inhalte hinter Hard- und Soft-Paywalls zugreifen können. Egal, ob es sich um einen Premium-Artikel auf einer Top-News-Site oder einen ausführlichen Artikel auf der Website eines Magazins handelt, diese Site hilft Ihnen, sich zurechtzufinden.

So umgehen Sie Paywalls mit ProReader.io:

Kopieren Sie die URL des Paywall-Artikels, den Sie lesen möchten. Gehen Sie zu ProReader.io und fügen Sie die URL in die Suchleiste ein. Klicken Sie auf das „Suchsymbol“ und das Tool ruft den vollständigen Artikel für Sie ab.

Am besten für:

Weiche Paywalls: Hier werden Sie nach einer bestimmten Anzahl kostenloser Lesevorgänge eingeschränkt.

Harte Paywalls: Websites, die sämtliche Inhalte blockieren, bis Sie sich anmelden.





Dieses ist gut, ich persönlich verwende es für den sofortigen Zugriff. Diese Website funktioniert mit so ziemlich allen wichtigen und beliebten Publikationen.

Hinweis : Übertreiben Sie es nicht, denn nach einer bestimmten Zugriffsgrenze werden Sie von der Website für den Rest des Tages oder der Woche gesperrt.

Methode 2: Verwenden Sie 12ft.io

12ft.io ist ein weiteres praktisches Tool, das speziell zum Entfernen von Paywalls entwickelt wurde, die auf JavaScript basieren. Durch das Entfernen von JavaScript-basierten Elementen ermöglicht 12ft.io Benutzern den Zugriff auf Inhalte, die andernfalls eingeschränkt wären. Es ist einfach zu verwenden und erfordert keine komplizierte Einrichtung, was es zu einer beliebten Wahl macht, um einfachere Paywalls auf verschiedenen Websites zu umgehen.

So verwenden Sie 12ft.io:

Kopieren Sie die URL des Paywall-Artikels, auf den Sie zugreifen möchten. Gehen Sie zu 12ft.io und fügen Sie die Artikel-URL in die bereitgestellte Suchleiste ein. Klicken Sie auf „ Webseite bereinigen “ und das Tool zeigt den vollständigen Artikelinhalt an.

Am besten für:

Soft-Paywalls: Publikationen, die das kostenlose Lesen einschränken, den Zugriff auf Inhalte jedoch über JavaScript-basierte Paywalls ermöglichen.

Publikationen, die das kostenlose Lesen einschränken, den Zugriff auf Inhalte jedoch über JavaScript-basierte Paywalls ermöglichen. JavaScript-abhängige Einschränkungen: Websites, die auf JavaScript-Skripte angewiesen sind, um Inhalte hinter einer Paywall zu verbergen.





Mit 12ft.io haben Sie problemlosen Zugriff auf Artikel, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist, was es zu einem wertvollen Tool für begeisterte Leser macht.

Methode 3: Verwenden Sie ein VPN

Einige große Publikationen beschränken ihre Inhalte auf der Grundlage des geografischen Standorts, was bedeutet, dass bestimmte Artikel nur in bestimmten Regionen zugänglich sein können. Mit einem VPN (Virtual Private Network) können Sie diese standortbezogenen Beschränkungen umgehen, indem Sie Ihre IP-Adresse maskieren und den Zugriff aus einer anderen Region simulieren. Mit einem VPN können Sie auf Artikel zugreifen, als ob Sie von einem anderen Land aus surfen würden, und erhalten so Zugriff auf regional beschränkte Inhalte.

So richten Sie ein VPN ein und umgehen regionale Beschränkungen:

Wählen Sie einen seriösen VPN-Anbieter. Ich empfehle NordVPN . Laden Sie die VPN-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät. Öffnen Sie die VPN-App und wählen Sie einen Serverstandort aus, an dem auf den Inhalt zugegriffen werden kann (wenn beispielsweise ein Artikel in den USA, aber nicht in Ihrem Land zugänglich ist, stellen Sie eine Verbindung zu einem US-Server her). Besuchen Sie die Website der Publikation wie gewohnt und greifen Sie ohne Standortbeschränkungen auf die Inhalte zu.

Am besten für:

Regional beschränkter Inhalt: Greifen Sie auf Artikel und Videos zu, die nur in bestimmten Ländern verfügbar sind.

Vermeidung standortbasierter Paywalls: Ideal für Leser, die häufig reisen oder Nachrichten und Inhalte aus der ganzen Welt erkunden möchten.





Wenn Sie über den Link einen Plan von NordVPN kaufen, erhalte ich möglicherweise eine kleine Provision, aber für Sie werden keine zusätzlichen Kosten anfallen. Danke!

Methode 4: Heute archivieren

Jeder kennt das Internetarchiv. Archive Today ist ein Teil davon und ein zuverlässiges Tool für den Zugriff auf archivierte Snapshots von Webseiten, einschließlich kostenpflichtiger Artikel. Dieser Dienst speichert zuvor erfasste Versionen von Webseiten und ermöglicht so den Zugriff auf Inhalte, die möglicherweise kostenlos verfügbar waren oder auf die andere Benutzer zugegriffen haben. Wenn ein Artikel archiviert wurde, können Sie seinen Inhalt anzeigen, ohne ein Abonnement zu benötigen.

So können Sie noch heute mit Archive auf Artikel zugreifen:

Gehen Sie zur Website Archive.today . Kopieren Sie die URL des Paywall-Artikels, den Sie lesen möchten. Fügen Sie die URL in die Suchleiste von Archive.today ein und wählen Sie die Option zum Abrufen einer archivierten Version. Wenn der Artikel bereits archiviert ist, wird er von Archive.today angezeigt. Andernfalls kann die Erstellung eines neuen Archivs einige Augenblicke dauern.





Archive.today ist eine zuverlässige Option zum Umgehen von Paywalls bei Artikeln, auf die bereits zuvor zugegriffen wurde oder die wahrscheinlich von anderen Lesern gespeichert wurden.

Methode 5: Google Translate-Trick

Google Translate kann als nützlicher Workaround zum Umgehen von Paywalls dienen. Durch die Übersetzung einer Paywall-Seite in eine andere Sprache zeigt Google Translate häufig den gesamten Inhalt ohne die Paywall-Überlagerung an. Diese Methode funktioniert bei harten Paywalls nicht immer, ist aber für viele Websites, die auf einfachere Paywall-Strukturen angewiesen sind, effektiv.

Befolgen Sie diese Schritte, um kostenpflichtige Inhalte über Google Translate zu lesen:

Kopieren Sie die URL des Paywall-Artikels. Gehen Sie zu Google Übersetzer . Fügen Sie die Artikel-URL in das linke Textfeld (Eingabesprache) ein. Wählen Sie eine beliebige Sprache für die Übersetzung aus und stellen Sie die Ausgabesprache auf der rechten Seite auf Englisch (oder Ihre bevorzugte Sprache) ein. Klicken Sie im Ausgabefeld auf den übersetzten Link, um die Seite im Übersetzungsmodus zu öffnen.





Diese Methode kann die Seitenformatierung leicht verändern, insbesondere bei komplexen Layouts. Es ist jedoch eine einfache und schnelle Lösung, die oft Zugriff auf den gesamten Inhalt bietet (es funktioniert manchmal, ich habe es überprüft).

Methode 6: Verwenden Sie den Inkognito-Modus oder das private Surfen

Der Inkognito- oder private Browsermodus ist eine effektive Möglichkeit, Soft-Paywalls zu umgehen. Websites, die Beschränkungen für kostenlose Artikel festlegen, verfolgen Besuche häufig mit Cookies. Wenn Sie den Inkognitomodus verwenden, beginnen Sie mit einem neuen Satz Cookies und können auf Inhalte zugreifen, als wären Sie ein neuer Besucher.

So öffnen Sie den Inkognito-Modus in verschiedenen Browsern:

Chrome: Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Neues Inkognito-Fenster“.

Firefox: Klicken Sie auf die drei Linien in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Neues privates Fenster.

Safari: Klicken Sie in der Menüleiste auf „Datei“ und wählen Sie dann „Neues privates Fenster“.





Diese Methode funktioniert nur mit Soft-Paywalls, die Artikelbeschränkungen über Cookies verfolgen. Bei Websites mit Hard-Paywalls oder IP-basierten Beschränkungen gewährt der Inkognito-Modus allein keinen Zugriff.

Methode 7: Paywall Reader

Paywall Reader ist eine bekannte Website zum Entfernen von Paywalls. Obwohl ich es zweimal ausprobiert habe, hat es bei mir nicht funktioniert – möglicherweise aufgrund eines technischen Problems –, gibt es positive Bewertungen von Benutzern, die sagen, dass es auf beliebten Nachrichtenseiten funktioniert. Ich würde vorschlagen, es selbst auszuprobieren; es könnte für Sie besser funktionieren.

So verwenden Sie den Paywall Reader:

Öffnen Sie die Paywall Reader- Website. Fügen Sie die URL des Artikels ein, auf den Sie zugreifen möchten. Klicken Sie auf eine der Schaltflächen unten (Archive Today, Internet Archive und Google Translate).

Methode 8: Google Cache

Google Cache speichert Schnappschüsse von Webseiten und erfasst dabei oft den gesamten Inhalt, selbst hinter Paywalls. Diese Methode ist für von Google indexierte Websites effektiv und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine zuvor gespeicherte Version der Seite.

So verwenden Sie Google Cache:

Suchen Sie bei Google nach dem Artikeltitel. Klicken Sie neben dem Suchergebnis auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie „Zwischengespeichert“. Zeigen Sie die zwischengespeicherte Version der Seite an, häufig mit Zugriff auf den vollständigen Artikel.





Google Cache funktioniert gut auf Websites, deren Inhalte regelmäßig von Google indiziert werden, insbesondere bei Soft-Paywalls oder Seiten, auf die über zwischengespeicherte Snapshots zugegriffen werden kann.

Methode 9: Browser-Lesemodus

Der Browser-Lesemodus ist darauf ausgelegt, Webseiten zu vereinfachen, indem Anzeigen, Seitenleisten und andere nicht wesentliche Elemente entfernt werden. In einigen Fällen kann er auch Soft-Paywalls umgehen, indem er den Hauptinhalt ohne Einschränkungen anzeigt.

So aktivieren Sie den Lesemodus:

Öffnen Sie den Artikel in Ihrem Browser. Lesemodus aktivieren: In Chrome: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Seite, wählen Sie „Seite destillieren“ oder aktivieren Sie den Lesemodus in den Einstellungen. In Safari: Klicken Sie in der URL-Leiste auf die Schaltfläche „Reader“, falls verfügbar. In Firefox: Klicken Sie in der URL-Leiste auf das Symbol „Reader-Ansicht“ (ein Seitensymbol). Zeigen Sie den Artikel im Lesemodus an, wobei der Hauptinhalt angezeigt wird.





Der Browser-Lesemodus ist ideal für Soft-Paywalls, bei denen der Inhalt zunächst geladen wird, aber durch Overlays verdeckt oder durch JavaScript blockiert wird.

Methode 10: Cookies löschen

Viele Websites verfolgen Ihre Leseaktivitäten mithilfe von Cookies und begrenzen die Anzahl der kostenlosen Artikel, die Sie anzeigen können. Durch das Löschen dieser Cookies können Sie Ihren Zugriff zurücksetzen und mehr Inhalte lesen, ohne an die Paywall zu stoßen.

So löschen Sie Cookies:

Öffnen Sie Ihre Browsereinstellungen. Gehen Sie zu den Datenschutz- oder Sicherheitseinstellungen und suchen Sie den Abschnitt „Cookies“. Wählen Sie „Browserdaten löschen“ oder „Cookies und andere Websitedaten löschen“. Sie können für eine bestimmte Site nach der URL der Veröffentlichung suchen und nur diese Cookies löschen. Aktualisieren Sie die Artikelseite, um wieder Zugriff zu erhalten.





Diese Methode funktioniert nur bei Soft-Paywalls, bei denen Websites Artikelbeschränkungen anhand von Cookie-Daten verfolgen.

Abschließende Gedanken

Ich hoffe, Sie fanden diesen Artikel hilfreich. Ich habe über 15 Methoden überprüft, aber nur diese 10 waren tatsächlich in der Lage, Paywalls zu umgehen. Ich wette, eine dieser Methoden wird für Sie funktionieren und Ihnen kostenlosen Zugriff auf Premium-Inhalte ermöglichen.





Ich schreibe über Technologie und IoT. Abonnieren Sie mein Profil, wenn Sie weitere hilfreiche Inhalte wie diese erhalten möchten.





Vielen Dank fürs Lesen.