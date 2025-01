Büyük Web Sitelerindeki Ödeme Duvarlarını Nasıl Aşarsınız?

Bir araştırmacı olarak günümün büyük bir kısmını okuyarak geçiriyorum; ister profesyonel içgörü için, ister güncel olaylardan haberdar olmak için, isterse de sadece iyi yazılmış bir makalenin tadını çıkarmak için. Düzenli olarak güvendiğim birkaç büyük yayına aboneyim zaten, ancak ara sıra abone olmadığım bir siteden bir parçaya rastlıyorum. Bazen trend olan bir konu hakkında benzersiz bir bakış açısı veya işime değer katacak derinlemesine bir rapor oluyor. Ancak gerçekçi olalım; sadece bir makale okumak için yeni bir yayına abone olmak her zaman pratik olmuyor.





Benzer bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini biliyorsunuzdur. Neyse ki, güneşin altındaki her aboneliğe kaydolmadan bu tür içeriklere erişmenin yolları var. Bu makalede, ödeme duvarlarını aşmak için birkaç etkili yöntemden bahsedeceğim, böylece fazla harcama yapmadan ihtiyacınız olan makaleleri okuyabilirsiniz. Endişelenmeyin, bu yöntemleri kullanarak hiçbir kuralı ihlal etmeyeceksiniz.

Ödeme Duvarları Nedir ve Nasıl Çalışır?

Okumak her zaman hayatımın bir parçasıydı ve yazmak da iz bırakmanın yoludur. Çocukluğumdan beri, okumak günlük hayatımın bir parçasıydı. Sadece gazeteyi okumak için her gün bir mil bisiklete bindiğimi, her sayfayı çevirdiğimi ve her hikayeyi içime çektiğimi hatırlıyorum. Dürüst olalım (özellikle eğlence sayfasını). Eh, o zamanlar öyleydi ve bugün basılı olarak okuduğumuz hemen hemen her şey artık çevrimiçi. O eski gazeteler ve dergiler dijital platformlara dönüştü ve zengin içeriklerini dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştırdı.





Ancak her şey çevrimiçi ortama taşındıkça yeni bir zorluk ortaya çıktı: Bu platformlar finansal olarak nasıl ayakta kalacak ve gazeteciliklerini nasıl güçlü bir şekilde sürdürecek? İşte tam bu noktada ödeme duvarları devreye giriyor. Okuyuculardan erişim için ücret alarak ödeme duvarları, güvendiğimiz haberleri ve hikayeleri üretmek için yorulmadan çalışan gazetecileri ve yazarları destekliyor.

Ödeme Duvarı Türleri:

Yumuşak Ödeme Duvarları : Bunlar, kullanıcıları abone olmaya yönlendirmeden önce sınırlı ücretsiz erişime izin verir (belki ayda birkaç makale). The New York Times ve Medium gibi platformlar genellikle yumuşak ödeme duvarları kullanır ve okuyucuların tam olarak taahhütte bulunmadan içerikleri örneklemesine izin verir.

: Bunlar, kullanıcıları abone olmaya yönlendirmeden önce sınırlı ücretsiz erişime izin verir (belki ayda birkaç makale). The New York Times ve Medium gibi platformlar genellikle yumuşak ödeme duvarları kullanır ve okuyucuların tam olarak taahhütte bulunmadan içerikleri örneklemesine izin verir. Sert Ödeme Duvarları : Bunlar daha kısıtlayıcıdır. Bir abonelik satın alınana kadar erişim tamamen kilitlenir, yani abone olmayanlar hiçbir içeriği görüntüleyemez. The Wall Street Journal ve Financial Times gibi yayınlar sert ödeme duvarları kullanmalarıyla bilinir.

: Bunlar daha kısıtlayıcıdır. Bir abonelik satın alınana kadar erişim tamamen kilitlenir, yani abone olmayanlar hiçbir içeriği görüntüleyemez. The Wall Street Journal ve Financial Times gibi yayınlar sert ödeme duvarları kullanmalarıyla bilinir. Ölçülü Ödeme Duvarları : Her iki dünyanın bir karışımı olan ölçülü ödeme duvarları, erişimin periyodik olarak sıfırlanmasıyla ayda belirli sayıda ücretsiz makaleye izin verir. Aboneliğin değerini göstermek için yeterli içerik sunarak okuyucuları bağlamayı amaçlarlar.

Web Siteleri Neden Ödeme Duvarı Kullanır?

Neredeyse her şeyin çevrimiçi olarak erişilebilir olduğu günümüzün dijital çağında, ödeme duvarları önemli bir amaca hizmet ediyor. Bunlar yalnızca içeriklere engel değil; gazeteciliğin canlı ve başarılı kalmasının önemli bir parçası.





İşte web sitelerinin ödeme duvarlarını kullanmasının nedenleri:

1. Kaliteli Gazetecilik İçin Gelir Üretimi

Kaliteli içerik üretmek, yetenekli yazarlara ve editörlere ödeme yapmaktan araştırmacı gazetecilik ve araştırmayı finanse etmeye kadar kaynaklar gerektirir. Yayınlar, ödeme duvarları uygulayarak doğrudan okuyuculardan gelir elde edebilir ve ürettikleri içeriği sürdürebilir ve geliştirebilirler. Bu doğrudan destek, gazeteciliğin bağımsız ve sağlam kalmasına yardımcı olur.

2. Abonelikleri Teşvik Etmek ve Sadakat Oluşturmak

Ödeme duvarları okuyucuları sadık aboneler olmaya teşvik eder. Okuyucular içeriğe yatırım yaptıktan ve değerini gördükten sonra, abone olma ve yayını uzun vadede destekleme olasılıkları daha yüksektir. Bu abonelik modeli yalnızca sadık bir okuyucu kitlesi oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda yayınların abonelerine ödül olarak premium içerik ve özel özellikler sunmasına da olanak tanır.

3. Reklamverenler için Kaliteli Hedef Kitle Segmentleri

Ödeme duvarları ayrıca yayınların daha hedefli ve ilgili bir kitle çekmesine yardımcı olur. Reklamcılar, kaliteli bir demografiyi ima ettiği için içeriği değerlendiren ve içerikle etkileşim kuran okuyuculara sahip platformları tercih eder. Bir ödeme duvarı temelde sıradan okuyucuları filtreleyerek reklamcılar için özel ve potansiyel olarak daha değerli bir kitle bırakır ve bu da yayının gelirini destekler.





Kısacası, ödeme duvarları hem yayınlar hem de kaliteli içeriklere değer veren okuyucular için kazan-kazan durumudur. Temel finansman sağlar, okuyucu bağlılığını teşvik eder ve reklamverenler için yüksek değerli bir kitle segmenti yaratır; bunların hepsi çevrimiçi gazeteciliğin sürdürülebilirliğine ve büyümesine katkıda bulunur.





İşte ödeme duvarlarında işe yarayan 10 etkili yöntem:

Yöntem 1: ProReader.io'yu kullanın

ProReader.io, büyük web sitelerinin ödeme duvarlarını aşmak için en etkili ve kullanıcı dostu araçlardan biridir. Herhangi bir premium makaleye aynı anda erişmem gerektiğinde kişisel olarak bunu kullanırım. Hem sert hem de yumuşak ödeme duvarlarının ardındaki içeriğe birkaç saniyede erişmek için tasarlanmıştır. İster önde gelen bir haber sitesindeki premium bir makale, ister bir derginin web sitesindeki derinlemesine bir parça olsun, bu site bunların etrafından dolaşmanıza yardımcı olacaktır.

ProReader.io ile ödeme duvarlarını nasıl aşarsınız:

Okumak istediğiniz ücretli makalenin URL'sini kopyalayın. ProReader.io'ya gidin ve URL'yi arama çubuğuna yapıştırın. “Arama simgesine” tıklayın, araç sizin için makalenin tamamını bulacaktır.

En İyisi:

Yumuşak Ödeme Duvarları: Belirli sayıda ücretsiz okumadan sonra kısıtlandığınız ödeme duvarları.

Sert Ödeme Duvarları: Abone olana kadar tüm içerikleri engelleyen siteler.





Bu iyi, ben şahsen anında erişim için kullanıyorum. Bu web sitesi hemen hemen tüm büyük ve popüler yayınlarla çalışıyor.

Not : Çok fazla tıklamayın, belirli bir erişim sınırından sonra site sizi günün veya haftanın geri kalanında engelleyecektir.

Yöntem 2: 12ft.io'yu kullanın

12ft.io, JavaScript'e dayanan ödeme duvarlarını kaldırmak için özel olarak tasarlanmış bir diğer kullanışlı araçtır. JavaScript tabanlı öğeleri kaldırarak, 12ft.io kullanıcıların aksi takdirde kısıtlanacak içeriklere erişmesini sağlar. Kullanımı basittir ve karmaşık bir kurulum gerektirmez, bu da onu çeşitli sitelerdeki daha yumuşak ödeme duvarlarını aşmak için popüler bir seçenek haline getirir.

12ft.io Nasıl Kullanılır:

Erişmek istediğiniz ücretli makalenin URL'sini kopyalayın. 12ft.io adresine gidin ve makalenin URL'sini sağlanan arama çubuğuna yapıştırın. “ Web Sayfasını Temizle ” seçeneğine tıklayın, araç makalenin tam içeriğini gösterecektir.

En İyisi:

Yumuşak Ödeme Duvarları: Ücretsiz okumaları sınırlayan ancak JavaScript tabanlı ödeme duvarları aracılığıyla içerik erişimine izin veren yayınlar.

Ücretsiz okumaları sınırlayan ancak JavaScript tabanlı ödeme duvarları aracılığıyla içerik erişimine izin veren yayınlar. JavaScript Bağımlı Kısıtlamalar: İçeriği bir ödeme duvarının arkasına gizlemek için JavaScript komut dosyalarına dayanan web siteleri.





12ft.io ile aboneliğe ihtiyaç duymadan makalelere sorunsuz bir şekilde erişebilir, bu da onu hevesli okuyucular için değerli bir araç haline getirir.

Yöntem 3: Bir VPN kullanın

Bazı büyük yayınlar, içeriği coğrafi konuma göre kısıtlar, yani belirli makalelere yalnızca belirli bölgelerden erişilebilir. Bir VPN (Sanal Özel Ağ), IP adresinizi maskeleyerek ve farklı bir bölgeden erişimi simüle ederek bu konum tabanlı kısıtlamaları aşmanıza olanak tanır. Bir VPN ile makalelere başka bir ülkeden geziniyormuş gibi erişebilir ve bölgesel olarak kısıtlanmış içeriğe erişebilirsiniz.

Bir VPN'i nasıl kuracağınız ve bölgesel kısıtlamaları nasıl aşacağınız basittir:

Güvenilir bir VPN sağlayıcısı seçin. NordVPN'i öneririm. VPN uygulamasını cihazınıza indirin ve kurun. VPN uygulamasını açın ve içeriğin erişilebilir olduğu bir sunucu konumu seçin (örneğin, bir makaleye ABD'de erişilebiliyorsa ancak ülkenizde erişilemiyorsa, bir ABD sunucusuna bağlanın). Yayının web sitesini her zamanki gibi ziyaret edin ve içeriklere konum kısıtlaması olmadan erişin.

En İyisi:

Bölge Kısıtlı İçerik: Yalnızca belirli ülkelerde erişilebilen makalelere ve videolara erişin.

Konum Tabanlı Ödeme Duvarlarından Kaçınma: Sık seyahat eden veya dünyanın dört bir yanından haber ve içerik keşfetmek isteyen okuyucular için idealdir.





Bağlantıdan bir NordVPN planı satın alırsanız. Küçük bir komisyon alabilirim ancak sizden ekstra bir ücret alınmayacaktır. Teşekkürler!

Yöntem 4: Bugün arşivleyin

Herkes İnternet Arşivi'ni bilir. Arşiv bugün bunun bir parçasıdır ve ücretli makaleler de dahil olmak üzere web sayfalarının arşivlenmiş anlık görüntülerine erişmek için güvenilir bir araçtır. Bu hizmet, web sayfalarının daha önce yakalanmış sürümlerini depolar ve böylece ücretsiz olarak erişilebilen veya diğer kullanıcılar tarafından erişilebilen içeriğe erişmeyi mümkün kılar. Bir makale arşivlendiğinde, aboneliğe ihtiyaç duymadan içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

İşte bugün Arşiv'deki makalelere nasıl erişeceğiniz:

Archive.today web sitesine gidin. Okumak istediğiniz ücretli makalenin URL'sini kopyalayın. URL'yi Archive.today'deki arama çubuğuna yapıştırın ve arşivlenmiş sürümü alma seçeneğini seçin. Makale zaten arşivlenmişse, Archive.today bunu görüntüler. Değilse, yeni bir arşiv oluşturmak birkaç dakika sürebilir.





Archive.today, daha önce erişilen veya diğer okuyucular tarafından kaydedilme olasılığı bulunan makalelerdeki ödeme duvarlarını aşmak için güvenilir bir seçenektir.

Yöntem 5: Google Çeviri Hilesi

Google Translate, ödeme duvarlarını aşmak için kullanışlı bir geçici çözüm görevi görebilir. Ödeme duvarlı bir sayfayı başka bir dile çevirerek, Google Translate genellikle ödeme duvarı kaplaması olmadan tam içeriği görüntüler. Bu yöntem her zaman sert ödeme duvarlarında işe yaramaz, ancak daha basit ödeme duvarı yapılarına güvenen birçok site için etkilidir.

Google Çeviri aracılığıyla ücretli içerikleri okumak için şu adımları izleyin:

Ödeme duvarlı makalenin URL'sini kopyalayın. Google Translate'e gidin. Makale URL'sini sol metin kutusuna yapıştırın (giriş dili). Çeviri yapmak istediğiniz dili seçin ve sağ taraftaki çıktı dilini İngilizce'ye (veya tercih ettiğiniz dile) ayarlayın. Çıktı kutusundaki çevrilmiş bağlantıya tıklayın, sayfa çeviri modunda açılacaktır.





Bu yöntem, özellikle karmaşık düzenler varsa, sayfa biçimlendirmesini biraz değiştirebilir. Ancak, genellikle tam içeriğe erişim sağlayan kolay ve hızlı bir çözümdür (Bazen işe yarıyor, kontrol ettim).

Yöntem 6: Gizli Mod veya Özel Taramayı kullanın

Gizli veya özel tarama modu, yumuşak ödeme duvarlarını aşmanın etkili bir yoludur. Ücretsiz makalelere sınır koyan web siteleri genellikle ziyaretleri çerezlerle takip eder. Gizli modu kullanarak, yeni bir çerez setiyle başlarsınız ve bu da içeriğe yeni bir ziyaretçiymişsiniz gibi erişmenizi sağlar.

Çeşitli tarayıcılarda gizli modun nasıl açılacağı şöyledir:

Chrome: Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın, Yeni Gizli Pencere'yi seçin.

Firefox: Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın ve ardından Yeni Gizli Pencere'yi seçin.

Safari: Menü çubuğunda Dosya'ya tıklayın, ardından Yeni Gizli Pencere'yi seçin.





Bu yöntem yalnızca çerezler aracılığıyla makale sınırlarını izleyen yumuşak ödeme duvarlarıyla çalışır. Sert ödeme duvarları veya IP tabanlı kısıtlamaları olan siteler için, gizli mod tek başına erişim sağlamaz.

Yöntem 7: Ödeme Duvarı Okuyucusu

Paywall Reader, iyi bilinen bir paywall kaldırma sitesidir. İki kez denememe rağmen, bende işe yaramadı -muhtemelen teknik bir sorundan dolayı- popüler haber sitelerinde işe yaradığını söyleyen kullanıcılardan olumlu yorumlar aldı. Bunu kendiniz denemenizi öneririm; sizin için daha iyi işe yarayabilir.

Paywall Reader Nasıl Kullanılır:

Paywall Reader web sitesini açın. Erişmek istediğiniz makalenin URL'sini yapıştırın. Aşağıdaki butonlardan birine tıklayın (Bugün Arşivle, İnternet Arşivi ve Google Translate).

Yöntem 8: Google Önbelleği

Google Cache, web sayfalarının anlık görüntülerini depolar ve genellikle ödeme duvarlarının ardında bile tam içeriği yakalar. Bu yöntem, Google tarafından dizine eklenen siteler için etkilidir ve sayfanın daha önce kaydedilmiş bir sürümüne erişmenizi sağlar.

Google Önbelleği Nasıl Kullanılır:

Makalenin başlığını Google’da arayın. Arama sonucunun yanındaki üç nokta menüsüne tıklayın ve “Önbelleğe Alınmış” seçeneğini seçin. Sayfanın önbelleğe alınmış sürümünü, genellikle makalenin tamamına erişilebilecek şekilde görüntüleyin.





Google Önbelleği, özellikle yumuşak ödeme duvarları veya önbelleğe alınmış anlık görüntüler aracılığıyla erişilebilen sayfalar gibi, içeriğin Google tarafından düzenli olarak dizine eklendiği sitelerde iyi çalışır.

Yöntem 9: Tarayıcı Okuyucu Modu

Tarayıcı Okuyucu Modu, reklamları, kenar çubuklarını ve diğer temel olmayan öğeleri kaldırarak web sayfalarını basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bazı durumlarda, ana içeriği kısıtlama olmadan görüntüleyerek yumuşak ödeme duvarlarını da aşabilir.

Okuyucu Modu Nasıl Açılır:

Makaleyi tarayıcınızda açın. Okuyucu Modunu Etkinleştir: Chrome'da: Sayfaya sağ tıklayın, “Sayfayı Özetle” seçeneğini seçin veya ayarlardan Okuyucu Modunu etkinleştirin. Safari'de: URL çubuğunda varsa “Okuyucu” düğmesine tıklayın. Firefox'ta: URL çubuğundaki “Okuyucu Görünümü” simgesine (bir sayfa simgesi) tıklayın. Makaleyi birincil içerik görüntülenerek Okuyucu Modu'nda görüntüleyin.





Tarayıcı Okuyucu Modu, içeriğin başlangıçta yüklendiği ancak daha sonra katmanlarla kapatıldığı veya JavaScript tarafından engellendiği yumuşak ödeme duvarları için idealdir.

Yöntem 10: Çerezleri Silin

Birçok web sitesi çerezler kullanarak okuma etkinliğinizi izler ve görüntüleyebileceğiniz ücretsiz makale sayısını sınırlar. Bu çerezleri silerek erişiminizi sıfırlayabilir, böylece ödeme duvarına çarpmadan daha fazla içerik okuyabilirsiniz.

Çerezler Nasıl Silinir:

Tarayıcınızın ayarlarını açın. Gizlilik veya Güvenlik ayarlarına gidin ve “Çerezler” bölümünü bulun. “Tarama verilerini temizle” veya “Çerezleri ve diğer site verilerini temizle” seçeneğini seçin. Belirli bir site için yayının URL'sini arayıp yalnızca bu çerezleri silebilirsiniz. Erişiminizi tekrar sağlamak için makale sayfasını yenileyin.





Bu yöntem yalnızca web sitelerinin çerez verilerine göre makale sınırlarını izlediği yumuşak ödeme duvarlarında işe yarar.

Son Düşünceler

Umarım bu makaleyi faydalı bulmuşsunuzdur. 15'ten fazla yöntemi kontrol ettim, ancak yalnızca bu 10 tanesi ödeme duvarlarını aşabiliyordu. Bahse girerim bu yöntemlerden biri sizin için işe yarayacak ve premium içeriklere ücretsiz erişmenizi sağlayacaktır.





Teknoloji ve IoT hakkında yazıyorum. Bunun gibi daha fazla faydalı içerik istiyorsanız profilime abone olun.





Okuduğunuz için teşekkür ederim.