Comment contourner les paywalls sur les principaux sites Web

Que sont les paywalls et comment fonctionnent-ils ?

Mais à mesure que tout se déroulait en ligne, un nouveau défi est apparu : comment ces plateformes pouvaient-elles rester financièrement viables et maintenir leur activité journalistique ? C’est là qu’interviennent les paywalls. En faisant payer l’accès aux lecteurs, les paywalls soutiennent les journalistes et les auteurs qui travaillent sans relâche pour produire les informations et les reportages sur lesquels nous comptons.

Types de paywalls :

Soft Paywalls : ils permettent un accès gratuit limité (peut-être quelques articles par mois) avant d'inviter les utilisateurs à s'abonner. Des plateformes comme The New York Times et Medium utilisent souvent des soft paywalls, permettant aux lecteurs d'essayer du contenu sans s'engager pleinement.

: ils permettent un accès gratuit limité (peut-être quelques articles par mois) avant d'inviter les utilisateurs à s'abonner. Des plateformes comme The New York Times et Medium utilisent souvent des soft paywalls, permettant aux lecteurs d'essayer du contenu sans s'engager pleinement. Parois payantes rigides : elles sont plus restrictives. L'accès est complètement verrouillé jusqu'à l'achat d'un abonnement, ce qui signifie que les non-abonnés ne peuvent voir aucun contenu. Des publications comme The Wall Street Journal et Financial Times sont connues pour utiliser des parois payantes rigides.

: elles sont plus restrictives. L'accès est complètement verrouillé jusqu'à l'achat d'un abonnement, ce qui signifie que les non-abonnés ne peuvent voir aucun contenu. Des publications comme The Wall Street Journal et Financial Times sont connues pour utiliser des parois payantes rigides. Paywalls à compteur : mélange des deux mondes, les paywalls à compteur permettent de proposer un nombre spécifique d'articles gratuits par mois, avec un accès réinitialisé périodiquement. Ils visent à accrocher les lecteurs en proposant juste assez de contenu pour démontrer la valeur d'un abonnement.

Pourquoi les sites Web utilisent-ils des paywalls ?

À l'ère du numérique, où presque tout est accessible en ligne, les paywalls jouent un rôle important. Ils ne constituent pas seulement des obstacles à l'accès au contenu : ils sont essentiels pour maintenir le journalisme en vie et en plein essor.





Voici pourquoi les sites Web utilisent des paywalls :

1. Génération de revenus pour un journalisme de qualité

Produire du contenu de qualité nécessite des ressources, qu’il s’agisse de payer des rédacteurs et des éditeurs qualifiés ou de financer le journalisme d’investigation et la recherche. En mettant en place des paywalls, les publications peuvent générer des revenus directement auprès des lecteurs, ce qui leur permet de maintenir et d’améliorer le contenu qu’elles produisent. Ce soutien direct contribue à préserver l’indépendance et la solidité du journalisme.

2. Encourager les abonnements et fidéliser la clientèle

Les paywalls encouragent les lecteurs à devenir des abonnés fidèles. Une fois que les lecteurs sont investis dans le contenu et en voient la valeur, ils sont plus susceptibles de s'abonner et de soutenir la publication sur le long terme. Ce modèle d'abonnement favorise non seulement un lectorat fidèle, mais permet également aux publications d'offrir du contenu premium et des fonctionnalités exclusives en guise de récompense pour leurs abonnés.

3. Segments d'audience de qualité pour les annonceurs

Les paywalls aident également les publications à attirer un public plus ciblé et plus engagé. Les annonceurs préfèrent les plateformes dont les lecteurs apprécient et s'intéressent au contenu, car cela suggère une population de qualité. Un paywall filtre essentiellement les lecteurs occasionnels, laissant derrière lui un public dédié et potentiellement plus précieux pour les annonceurs, ce qui à son tour soutient les revenus de la publication.





En bref, les paywalls sont une solution gagnante pour les publications et les lecteurs qui apprécient un contenu de qualité. Ils fournissent un financement essentiel, encouragent l’engagement des lecteurs et créent un segment d’audience à forte valeur ajoutée pour les annonceurs, ce qui contribue à la pérennité et à la croissance du journalisme en ligne.





Voici 10 méthodes efficaces pour travailler sur les paywalls :

Méthode 1 : Utiliser ProReader.io

ProReader.io est l'un des outils les plus efficaces et les plus conviviaux pour contourner les paywalls des principaux sites Web. Je l'utilise personnellement chaque fois que j'ai besoin d'accéder à un article premium en une seule fois. Il est conçu pour accéder au contenu derrière les paywalls durs et souples en quelques secondes. Qu'il s'agisse d'un article premium sur un site d'actualités de premier plan ou d'un article approfondi sur le site Web d'un magazine, ce site vous aidera à vous y retrouver.

Comment contourner les paywalls avec ProReader.io :

Copiez l'URL de l'article payant que vous souhaitez lire. Accédez à ProReader.io et collez l'URL dans la barre de recherche. Cliquez sur « Icône Rechercher » et l’outil récupérera l’article complet pour vous.

Idéal pour :

Soft Paywalls : où vous êtes limité après un certain nombre de lectures gratuites.

Hard Paywalls : sites qui bloquent tout le contenu jusqu'à ce que vous vous abonniez.





Celui-ci est bon, je l'utilise personnellement pour un accès instantané. Ce site Web fonctionne avec presque toutes les publications majeures et populaires.

Remarque : n'appuyez pas trop fort, après une certaine limite d'accès, le site Web vous bloquera pour le reste de la journée ou de la semaine.

Méthode 2 : utiliser 12ft.io

12ft.io est un autre outil pratique spécialement conçu pour supprimer les paywalls qui s'appuient sur JavaScript. En supprimant les éléments basés sur JavaScript, 12ft.io permet aux utilisateurs d'accéder à du contenu qui serait autrement restreint. Il est simple à utiliser et ne nécessite aucune configuration compliquée, ce qui en fait un choix populaire pour contourner les paywalls plus souples sur divers sites.

Comment utiliser 12ft.io :

Copiez l'URL de l'article payant auquel vous souhaitez accéder. Accédez à 12ft.io et collez l’URL de l’article dans la barre de recherche fournie. Cliquez sur « Nettoyer la page Web » et l’outil affichera le contenu complet de l’article.

Idéal pour :

Soft Paywalls : publications qui limitent les lectures gratuites mais autorisent l'accès au contenu via des paywalls basés sur JavaScript.

publications qui limitent les lectures gratuites mais autorisent l'accès au contenu via des paywalls basés sur JavaScript. Restrictions dépendantes de JavaScript : sites Web qui s'appuient sur des scripts JavaScript pour masquer le contenu derrière un mur payant.





Avec 12ft.io, vous pouvez profiter d'un accès fluide aux articles sans avoir besoin d'un abonnement, ce qui en fait un outil précieux pour les lecteurs assidus.

Méthode 3 : Utiliser un VPN

Certaines publications majeures restreignent le contenu en fonction de la situation géographique, ce qui signifie que certains articles peuvent être accessibles uniquement dans des régions spécifiques. Un VPN (Virtual Private Network) vous permet de contourner ces restrictions basées sur la localisation en masquant votre adresse IP et en simulant l'accès depuis une autre région. Avec un VPN, vous pouvez accéder aux articles comme si vous naviguiez depuis un autre pays, ce qui vous donne accès à du contenu restreint selon la région.

Comment configurer un VPN et contourner les restrictions régionales est simple :

Choisissez un fournisseur VPN réputé Je recommande NordVPN . Téléchargez et installez l'application VPN sur votre appareil. Ouvrez l'application VPN et sélectionnez un emplacement de serveur où le contenu est accessible (par exemple, si un article est accessible aux États-Unis mais pas dans votre pays, connectez-vous à un serveur américain). Visitez le site Web de la publication comme vous le feriez normalement et accédez au contenu sans restrictions de localisation.

Idéal pour :

Contenu restreint à une région : accédez à des articles et des vidéos disponibles uniquement dans des pays spécifiques.

Éviter les paywalls basés sur la localisation : idéal pour les lecteurs qui voyagent fréquemment ou qui souhaitent découvrir l'actualité et le contenu du monde entier.





Méthode 4 : Archiver aujourd'hui

Tout le monde connaît Internet Archive. Archive en fait aujourd'hui partie et constitue un outil fiable pour accéder à des instantanés archivés de pages Web, y compris des articles payants. Ce service stocke des versions précédemment capturées de pages Web, ce qui permet d'accéder à du contenu qui aurait pu être disponible gratuitement ou auquel d'autres utilisateurs auraient pu accéder. Lorsqu'un article a été archivé, vous pouvez consulter son contenu sans avoir besoin d'un abonnement.

Voici comment accéder aux articles avec Archive aujourd'hui :

Accédez au site Archive.today . Copiez l'URL de l'article payant que vous souhaitez lire. Collez l'URL dans la barre de recherche sur Archive.today et sélectionnez l'option permettant de récupérer une version archivée. Si l'article est déjà archivé, Archive.today l'affichera. Dans le cas contraire, la création d'une nouvelle archive peut prendre quelques instants.





Archive.today est une option fiable pour contourner les paywalls sur les articles qui ont déjà été consultés ou qui sont susceptibles d'avoir été enregistrés par d'autres lecteurs.

Méthode 5 : Astuce Google Translate

Google Traduction peut être une solution de contournement utile pour contourner les paywalls. En traduisant une page payante dans une autre langue, Google Traduction affiche souvent le contenu complet sans la superposition du paywall. Cette méthode ne fonctionne pas toujours sur les paywalls durs, mais elle est efficace pour de nombreux sites qui s'appuient sur des structures de paywall plus simples.

Suivez ces étapes pour lire du contenu payant via Google Traduction :

Copiez l'URL de l'article payant. Accédez à Google Traduction . Collez l'URL de l'article dans la zone de texte de gauche (langue de saisie). Choisissez n'importe quelle langue à partir de laquelle traduire et définissez la langue de sortie du côté droit sur l'anglais (ou votre langue préférée). Cliquez sur le lien traduit dans la zone de sortie, ce qui ouvrira la page en mode traduction.





Cette méthode peut légèrement modifier la mise en forme de la page, surtout si les mises en page sont complexes. Cependant, c'est une solution simple et rapide qui permet souvent d'accéder au contenu complet (ça marche parfois, je l'ai vérifié).

Méthode 6 : utiliser le mode navigation privée ou incognito

Le mode de navigation privée ou incognito est un moyen efficace de contourner les pare-feu payants. Les sites Web qui limitent les articles gratuits suivent souvent les visites à l'aide de cookies. En utilisant le mode incognito, vous démarrez avec un nouvel ensemble de cookies, vous permettant d'accéder au contenu comme si vous étiez un nouveau visiteur.

Voici comment ouvrir le mode navigation privée dans différents navigateurs :

Chrome : cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit, sélectionnez Nouvelle fenêtre de navigation privée.

Firefox : Cliquez sur les trois lignes dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Nouvelle fenêtre privée.

Safari : cliquez sur Fichier dans la barre de menu, puis choisissez Nouvelle fenêtre privée.





Cette méthode ne fonctionne qu'avec les pare-feu souples qui suivent les limites des articles via des cookies. Pour les sites dotés de pare-feu durs ou de restrictions basées sur l'adresse IP, le mode incognito seul ne permettra pas l'accès.

Méthode 7 : Lecteur Paywall

Paywall Reader est un site de suppression de paywall bien connu. Bien que je l'aie essayé deux fois, cela n'a pas fonctionné pour moi, peut-être en raison d'un problème technique. Il a reçu des critiques positives de la part d'utilisateurs qui disent qu'il fonctionne sur les sites d'actualités populaires. Je vous suggère de l'essayer vous-même ; cela pourrait mieux fonctionner pour vous.

Comment utiliser Paywall Reader :

Ouvrez le site Web Paywall Reader . Collez l'URL de l'article auquel vous souhaitez accéder. Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous (Archive Today, Internet Archive et Google Translate).

Méthode 8 : Google Cache

Google Cache stocke des instantanés de pages Web, capturant souvent le contenu complet même derrière des paywalls. Cette méthode est efficace pour les sites indexés par Google, vous permettant d'accéder à une version précédemment enregistrée de la page.

Comment utiliser Google Cache :

Recherchez le titre de l'article sur Google. À côté du résultat de la recherche, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez « Mis en cache ». Consultez la version en cache de la page, souvent avec l'article complet accessible.





Google Cache fonctionne bien sur les sites dont le contenu est régulièrement indexé par Google, en particulier avec des paywalls souples ou des pages accessibles via des instantanés mis en cache.

Méthode 9 : Mode lecteur du navigateur

Le mode lecteur du navigateur est conçu pour simplifier les pages Web en supprimant les publicités, les barres latérales et d'autres éléments non essentiels. Dans certains cas, il peut également contourner les pare-feu souples en affichant le contenu principal sans restrictions.

Comment activer le mode lecteur :

Ouvrez l'article dans votre navigateur. Activer le mode lecteur : Dans Chrome : Cliquez avec le bouton droit sur la page, sélectionnez « Distiller la page » ou activez le mode lecteur dans les paramètres. Dans Safari : cliquez sur le bouton « Lecteur » dans la barre d’URL s’il est disponible. Dans Firefox : cliquez sur l’icône « Vue lecteur » dans la barre d’URL (une icône de page). Consultez l’article en mode lecteur, avec le contenu principal affiché.





Le mode lecteur du navigateur est idéal pour les paywalls souples, où le contenu se charge initialement mais est couvert par des superpositions ou bloqué par JavaScript.

Méthode 10 : Supprimer les cookies

De nombreux sites Web suivent votre activité de lecture à l'aide de cookies et limitent le nombre d'articles gratuits que vous pouvez consulter. En supprimant ces cookies, vous pouvez réinitialiser votre accès, ce qui vous permet de lire plus de contenu sans avoir à payer.

Comment supprimer les cookies :

Ouvrez les paramètres de votre navigateur. Accédez aux paramètres de confidentialité ou de sécurité et recherchez la section « Cookies ». Sélectionnez « Effacer les données de navigation » ou « Effacer les cookies et autres données du site ». Pour un site spécifique, vous pouvez rechercher l'URL de la publication et supprimer uniquement ces cookies. Rafraîchissez la page de l'article pour y accéder à nouveau.





Cette méthode ne fonctionne que sur les paywalls souples, où les sites Web suivent les limites des articles en fonction des données des cookies.

Réflexions finales

J'espère que vous avez trouvé cet article utile. J'ai testé plus de 15 méthodes, mais seules ces 10 méthodes étaient réellement capables de contourner les paywalls. Je parie que l'une de ces méthodes fonctionnera pour vous, vous permettant d'accéder gratuitement à du contenu premium.





