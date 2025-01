Cómo evitar los muros de pago en los principales sitios web

Como investigador, paso buena parte del día leyendo, ya sea para obtener información profesional, para estar al día de los acontecimientos actuales o simplemente para disfrutar de un artículo bien escrito. Ya estoy suscrito a algunas publicaciones importantes a las que recurro con regularidad, pero de vez en cuando me encuentro con un artículo de un sitio al que no estoy suscrito. A veces se trata de una perspectiva única sobre un tema de actualidad o un informe profundo que agregaría valor a mi trabajo. Pero seamos realistas: suscribirse a una nueva publicación solo para leer un artículo no siempre es práctico.





Si alguna vez te has encontrado en una situación similar, sabes lo frustrante que puede ser. Afortunadamente, existen formas de acceder a este tipo de contenido sin tener que suscribirte a todas las suscripciones posibles. En este artículo, te mostraré varios métodos efectivos para sortear los muros de pago, de modo que puedas leer los artículos que necesitas sin gastar de más. No te preocupes, no estarás infringiendo ninguna regla al utilizar estos métodos.

¿Qué son los muros de pago y cómo funcionan?

La lectura siempre ha sido parte de mi vida, y escribir es mi forma de dejar huella. Desde que era niña, la lectura ha sido parte de mi día a día. Recuerdo andar en bicicleta más de una milla todos los días solo para leer el periódico, hojeando cada página y absorbiendo cada historia. Seamos honestos (especialmente la página de entretenimiento). Bueno, eso fue entonces y hoy casi todo lo que solíamos leer en papel ahora está en línea. Esos viejos periódicos y revistas se han transformado en plataformas digitales, llevando su rico contenido a millones de personas en todo el mundo.





Pero, a medida que todo se trasladó a Internet, surgió un nuevo desafío: ¿cómo pueden estas plataformas mantenerse financieramente viables y mantener su periodismo en marcha? Aquí es donde entran en juego los muros de pago. Al cobrar a los lectores por el acceso, los muros de pago apoyan a los periodistas y escritores que trabajan incansablemente para producir las noticias y las historias de las que dependemos.

Tipos de muros de pago:

Muros de pago flexibles : permiten un acceso gratuito limitado (quizás unos pocos artículos por mes) antes de solicitar a los usuarios que se suscriban. Plataformas como The New York Times y Medium suelen utilizar muros de pago flexibles, lo que permite a los lectores probar el contenido sin comprometerse por completo.

: permiten un acceso gratuito limitado (quizás unos pocos artículos por mes) antes de solicitar a los usuarios que se suscriban. Plataformas como The New York Times y Medium suelen utilizar muros de pago flexibles, lo que permite a los lectores probar el contenido sin comprometerse por completo. Muros de pago estrictos : son más restrictivos. El acceso está completamente bloqueado hasta que se compra una suscripción, lo que significa que los no suscriptores no pueden ver ningún contenido. Publicaciones como The Wall Street Journal y Financial Times son conocidas por utilizar muros de pago estrictos.

: son más restrictivos. El acceso está completamente bloqueado hasta que se compra una suscripción, lo que significa que los no suscriptores no pueden ver ningún contenido. Publicaciones como The Wall Street Journal y Financial Times son conocidas por utilizar muros de pago estrictos. Muros de pago medidos : una combinación de ambos mundos, los muros de pago medidos permiten una cantidad específica de artículos gratuitos por mes, con acceso restablecido periódicamente. Su objetivo es enganchar a los lectores ofreciendo solo el contenido suficiente para demostrar el valor de una suscripción.

¿Por qué los sitios web utilizan muros de pago?

En la era digital actual, donde casi todo es accesible en línea, los muros de pago cumplen una función importante. No son solo barreras para el contenido, sino que son una parte crucial para mantener vivo y próspero el periodismo.





He aquí por qué los sitios web utilizan muros de pago:

1. Generación de ingresos para el periodismo de calidad

Producir contenido de calidad requiere recursos, desde pagar a escritores y editores expertos hasta financiar el periodismo de investigación y la investigación. Al implementar muros de pago, las publicaciones pueden generar ingresos directamente de los lectores, lo que les permite mantener y mejorar el contenido que producen. Este apoyo directo ayuda a mantener la independencia y la solidez del periodismo.

2. Fomentar las suscripciones y fidelizar a los clientes

Los muros de pago alientan a los lectores a convertirse en suscriptores leales. Una vez que los lectores se involucran en el contenido y ven su valor, es más probable que se suscriban y respalden la publicación a largo plazo. Este modelo de suscripción no solo fomenta una base de lectores fieles, sino que también permite que las publicaciones ofrezcan contenido premium y funciones exclusivas como recompensa para sus suscriptores.

3. Segmentos de audiencia de calidad para anunciantes

Los muros de pago también ayudan a las publicaciones a atraer a una audiencia más específica y comprometida. Los anunciantes prefieren plataformas con lectores que valoran el contenido e interactúan con él, ya que esto sugiere un grupo demográfico de calidad. Un muro de pago básicamente filtra a los lectores ocasionales, dejando atrás una audiencia dedicada y potencialmente más valiosa para los anunciantes, lo que a su vez respalda los ingresos de la publicación.





En resumen, los muros de pago son beneficiosos tanto para las publicaciones como para los lectores que valoran el contenido de calidad. Proporcionan financiación esencial, fomentan el compromiso de los lectores y crean un segmento de audiencia de alto valor para los anunciantes, todo lo cual contribuye a la sostenibilidad y el crecimiento del periodismo en línea.





A continuación se muestran 10 métodos efectivos para trabajar con muros de pago:

Método 1: utilizar ProReader.io

ProReader.io es una de las herramientas más eficaces y fáciles de usar para eludir los muros de pago de los principales sitios web. Lo utilizo personalmente siempre que necesito acceder a un artículo premium a la vez. Está diseñado para obtener acceso a contenido detrás de muros de pago duros y blandos en unos pocos segundos. Ya sea un artículo premium en un sitio de noticias importante o un artículo detallado en el sitio web de una revista, este sitio lo ayudará a sortearlos.

Cómo evitar los muros de pago con ProReader.io:

Copia la URL del artículo de pago que deseas leer. Vaya a ProReader.io y pegue la URL en la barra de búsqueda. Haga clic en el “icono de búsqueda” y la herramienta recuperará el artículo completo para usted.

Mejor para:

Muros de pago suaves: donde estás restringido después de una cierta cantidad de lecturas gratuitas.

Muros de pago estrictos: sitios que bloquean todo el contenido hasta que te suscribas.





Este es bueno, yo personalmente lo uso para tener acceso instantáneo. Este sitio web funciona con casi todas las publicaciones importantes y populares.

Nota : No presiones demasiado, después de cierto límite de acceso el sitio web te bloqueará por el resto del día o la semana.

Método 2: Utilice 12ft.io

12ft.io es otra herramienta útil diseñada específicamente para eliminar los muros de pago que dependen de JavaScript. Al eliminar los elementos basados en JavaScript, 12ft.io permite a los usuarios acceder a contenido que de otro modo estaría restringido. Es fácil de usar y no requiere ninguna configuración complicada, lo que la convierte en una opción popular para eludir los muros de pago más suaves en varios sitios.

Cómo utilizar 12ft.io:

Copie la URL del artículo de pago al que desea acceder. Dirígete a 12ft.io y pega la URL del artículo en la barra de búsqueda proporcionada. Haga clic en “ Limpiar página web ” y la herramienta mostrará el contenido completo del artículo.

Mejor para:

Muros de pago suaves: publicaciones que limitan las lecturas gratuitas pero permiten el acceso al contenido a través de muros de pago basados en JavaScript.

publicaciones que limitan las lecturas gratuitas pero permiten el acceso al contenido a través de muros de pago basados en JavaScript. Restricciones dependientes de JavaScript: sitios web que dependen de scripts de JavaScript para ocultar contenido detrás de un muro de pago.





Con 12ft.io, puedes disfrutar de un acceso fluido a los artículos sin necesidad de una suscripción, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para los lectores ávidos.

Método 3: utilizar una VPN

Algunas publicaciones importantes restringen el contenido en función de la ubicación geográfica, lo que significa que ciertos artículos pueden ser accesibles solo en regiones específicas. Una VPN (red privada virtual) le permite eludir estas restricciones basadas en la ubicación al enmascarar su dirección IP y simular el acceso desde una región diferente. Con una VPN, puede acceder a los artículos como si estuviera navegando desde otro país, lo que le brinda acceso a contenido restringido regionalmente.

Configurar una VPN y evitar las restricciones regionales es sencillo:

Elija un proveedor de VPN con buena reputación. Recomiendo NordVPN . Descargue e instale la aplicación VPN en su dispositivo. Abra la aplicación VPN y seleccione una ubicación de servidor donde el contenido sea accesible (por ejemplo, si un artículo es accesible en EE. UU. pero no en su país, conéctese a un servidor de EE. UU.). Visita el sitio web de la publicación como lo harías normalmente y accede al contenido sin restricciones de ubicación.

Mejor para:

Contenido restringido por región: acceda a artículos y videos que solo están disponibles en países específicos.

Evitar los muros de pago basados en la ubicación: ideal para lectores que viajan con frecuencia o desean explorar noticias y contenido de todo el mundo.





Si compras un plan de NordVPN desde el enlace, es posible que reciba una pequeña comisión, pero a ti no se te cobrará nada adicional. ¡Gracias!

Método 4: Archivar hoy

Todo el mundo conoce Internet Archive. Hoy en día, Archive es una parte de él y es una herramienta fiable para acceder a instantáneas archivadas de páginas web, incluidos artículos de pago. Este servicio almacena versiones capturadas previamente de páginas web, lo que permite acceder a contenido que puede haber estado disponible de forma gratuita o al que hayan accedido otros usuarios. Cuando se ha archivado un artículo, se puede ver su contenido sin necesidad de una suscripción.

A continuación te indicamos cómo acceder a los artículos con Archive hoy:

Vaya al sitio web Archive.today . Copie la URL del artículo de pago que desea leer. Pegue la URL en la barra de búsqueda de Archive.today y seleccione la opción para recuperar una versión archivada. Si el artículo ya está archivado, Archive.today lo mostrará. Si no, puede que tarde unos minutos en crear un nuevo archivo.





Archive.today es una opción confiable para evitar los muros de pago en artículos a los que se ha accedido previamente o que es probable que otros lectores hayan guardado.

Método 5: Truco del Traductor de Google

Google Translate puede ser una solución útil para eludir los muros de pago. Al traducir una página con muro de pago a otro idioma, Google Translate suele mostrar el contenido completo sin la superposición del muro de pago. Este método no siempre funciona en los muros de pago rígidos, pero es eficaz para muchos sitios que dependen de estructuras de muro de pago más simples.

Siga estos pasos para leer contenido de pago a través de Google Translate:

Copia la URL del artículo de pago. Vaya al Traductor de Google . Pegue la URL del artículo en el cuadro de texto de la izquierda (idioma de entrada). Elija cualquier idioma desde el cual traducir y configure el idioma de salida del lado derecho en inglés (o su idioma preferido). Haga clic en el enlace traducido en el cuadro de salida, que abrirá la página en modo de traducción.





Este método puede alterar levemente el formato de la página, especialmente si hay diseños complejos. Sin embargo, es una solución fácil y rápida que a menudo brinda acceso al contenido completo (funciona a veces, lo he comprobado).

Método 6: Utilice el modo incógnito o la navegación privada

El modo de navegación privada o de incógnito es una forma eficaz de evitar los muros de pago. Los sitios web que establecen límites a los artículos gratuitos suelen rastrear las visitas mediante cookies. Al utilizar el modo de incógnito, comienza con un nuevo conjunto de cookies, lo que le permite acceder al contenido como si fuera un visitante nuevo.

A continuación se explica cómo abrir el modo incógnito en varios navegadores:

Chrome: haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Nueva ventana de incógnito.

Firefox: haga clic en las tres líneas en la esquina superior derecha, luego seleccione Nueva ventana privada.

Safari: haga clic en Archivo en la barra de menú y luego elija Nueva ventana privada.





Este método solo funciona con muros de pago flexibles que rastrean los límites de los artículos mediante cookies. En el caso de los sitios con muros de pago estrictos o restricciones basadas en IP, el modo de incógnito por sí solo no otorgará acceso.

Método 7: Lector de muro de pago

Paywall Reader es un conocido sitio para eliminar muros de pago. Aunque lo probé dos veces, no funcionó conmigo (posiblemente debido a un problema técnico), tiene críticas positivas de usuarios que dicen que funciona en sitios de noticias populares. Te sugiero que lo pruebes tú mismo; puede que te funcione mejor.

Cómo utilizar el lector de muro de pago:

Abra el sitio web de Paywall Reader . Pegue la URL del artículo al que desea acceder. Haga clic en uno de los botones siguientes (Archivo hoy, Internet Archive y Google Translate).

Método 8: Caché de Google

La caché de Google almacena instantáneas de páginas web y, a menudo, captura el contenido completo incluso tras muros de pago. Este método es eficaz para los sitios indexados por Google, ya que permite acceder a una versión previamente guardada de la página.

Cómo utilizar la caché de Google:

Busca el título del artículo en Google. Junto al resultado de la búsqueda, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione “En caché”. Vea la versión en caché de la página, a menudo con el artículo completo accesible.





Google Cache funciona bien en sitios donde el contenido es indexado regularmente por Google, especialmente con muros de pago suaves o páginas a las que se puede acceder a través de instantáneas en caché.

Método 9: Modo de lectura del navegador

El modo de lectura del navegador está diseñado para simplificar las páginas web eliminando anuncios, barras laterales y otros elementos no esenciales. En algunos casos, también puede eludir los muros de pago suaves mostrando el contenido principal sin restricciones.

Cómo activar el modo de lectura:

Abra el artículo en su navegador. Habilitar el modo de lectura: En Chrome: Haga clic derecho en la página, seleccione “Reducir página” o habilite el Modo lectura en la configuración. En Safari: haga clic en el botón “Lector” en la barra de URL si está disponible. En Firefox: haga clic en el ícono “Vista de lector” en la barra de URL (un ícono de página). Ver el artículo en modo lector, con el contenido principal mostrado.





El modo de lectura del navegador es ideal para muros de pago suaves, donde el contenido se carga inicialmente pero está cubierto por superposiciones o bloqueado por JavaScript.

Método 10: Eliminar cookies

Muchos sitios web rastrean tu actividad de lectura mediante cookies y limitan la cantidad de artículos gratuitos que puedes ver. Si eliminas estas cookies, puedes restablecer tu acceso, lo que te permitirá leer más contenido sin tener que pagar.

Cómo eliminar las cookies:

Abra la configuración de su navegador. Vaya a la configuración de Privacidad o Seguridad y busque la sección “Cookies”. Seleccione “Borrar datos de navegación” o “Borrar cookies y otros datos del sitio”. Para un sitio específico, puede buscar la URL de la publicación y eliminar solo esas cookies. Actualice la página del artículo para recuperar el acceso.





Este método solo funciona en muros de pago suaves, donde los sitios web rastrean los límites de artículos en función de los datos de las cookies.

Reflexiones finales

Espero que este artículo te haya resultado útil. He probado más de 15 métodos, pero solo estos 10 fueron capaces de eludir los muros de pago. Apuesto a que alguno de estos métodos te funcionará y te permitirá acceder a contenido premium de forma gratuita.





Gracias por leer.