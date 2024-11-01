Как обойти платный доступ на крупных веб-сайтах

Как исследователь, я провожу большую часть своего дня за чтением — будь то для профессионального понимания, чтобы быть в курсе текущих событий или просто для того, чтобы насладиться хорошо написанной статьей. Я уже подписан на несколько крупных изданий, на которые я регулярно полагаюсь, но время от времени я натыкаюсь на статью с сайта, на который я не подписан. Иногда это уникальная точка зрения на популярную тему или подробный отчет, который мог бы добавить ценности моей работе. Но давайте будем реалистами — подписываться на новое издание только для того, чтобы прочитать одну статью, не всегда практично.





Если вы когда-либо оказывались в подобной ситуации, вы знаете, насколько это может быть неприятно. К счастью, есть способы получить доступ к такому контенту, не подписываясь на каждую подписку под солнцем. В этой статье я расскажу вам о нескольких эффективных методах обхода платного доступа, чтобы вы могли читать нужные вам статьи без лишних трат. Не волнуйтесь, вы не нарушите никаких правил, используя эти методы.

Что такое платный доступ и как он работает?

Чтение всегда было частью моей жизни, а письмо — это то, как я оставляю свой след. С тех пор, как я был ребенком, чтение было частью моего повседневного существования. Я помню, как каждый день проезжал на велосипеде больше мили, чтобы просто почитать газету, пролистывая каждую страницу и впитывая каждую историю. Будьте честны (особенно развлекательную страницу). Ну, это было тогда, а сегодня почти все, что мы раньше читали в печатном виде, теперь есть в Интернете. Те старые газеты и журналы превратились в цифровые платформы, донося свой богатый контент до миллионов людей по всему миру.





Но когда все перешло в онлайн, возникла новая проблема: как этим платформам оставаться финансово жизнеспособными и поддерживать свою журналистику на высоком уровне? Вот тут-то и появляются платные экраны. Взимая плату с читателей за доступ, платные экраны поддерживают журналистов и писателей, которые неустанно трудятся, чтобы создавать новости и истории, на которые мы полагаемся.

Типы платного доступа:

Мягкие платные экраны : они предоставляют ограниченный бесплатный доступ — возможно, несколько статей в месяц — прежде чем предлагать пользователям подписаться. Такие платформы, как The New York Times и Medium, часто используют мягкие платные экраны, позволяя читателям пробовать контент, не принимая на себя полных обязательств.

: они предоставляют ограниченный бесплатный доступ — возможно, несколько статей в месяц — прежде чем предлагать пользователям подписаться. Такие платформы, как The New York Times и Medium, часто используют мягкие платные экраны, позволяя читателям пробовать контент, не принимая на себя полных обязательств. Hard Paywalls : Они более ограничительны. Доступ полностью заблокирован до тех пор, пока не будет приобретена подписка, то есть неподписчики не смогут просматривать никакой контент. Такие издания, как The Wall Street Journal и Financial Times, известны тем, что используют hard paywalls.

: Они более ограничительны. Доступ полностью заблокирован до тех пор, пока не будет приобретена подписка, то есть неподписчики не смогут просматривать никакой контент. Такие издания, как The Wall Street Journal и Financial Times, известны тем, что используют hard paywalls. Metered Paywalls : смесь обоих миров, metered paywalls позволяет определенное количество бесплатных статей в месяц, с периодическим сбросом доступа. Они стремятся зацепить читателей, предлагая ровно столько контента, чтобы продемонстрировать ценность подписки.

Почему веб-сайты используют платный доступ?

В сегодняшнюю цифровую эпоху, когда почти все доступно онлайн, платные доступы служат важной цели. Они не просто барьеры для контента — они являются важнейшей частью поддержания жизни и процветания журналистики.





Вот почему веб-сайты используют платный доступ:

1. Получение дохода от качественной журналистики

Производство качественного контента требует ресурсов, от оплаты труда опытных авторов и редакторов до финансирования журналистских расследований и исследований. Внедряя платный доступ, издания могут получать доход напрямую от читателей, что позволяет им поддерживать и улучшать контент, который они производят. Эта прямая поддержка помогает сохранять журналистику независимой и надежной.

2. Поощрение подписок и укрепление лояльности

Платные подписки побуждают читателей становиться лояльными подписчиками. Как только читатели вкладывают силы в контент и видят его ценность, они с большей вероятностью подпишутся и будут поддерживать издание в долгосрочной перспективе. Такая модель подписки не только способствует формированию преданной читательской аудитории, но и позволяет изданиям предлагать премиум-контент и эксклюзивные функции в качестве вознаграждения для своих подписчиков.

3. Качественные сегменты аудитории для рекламодателей

Платные экраны также помогают изданиям привлекать более целевую и заинтересованную аудиторию. Рекламодатели предпочитают платформы с читателями, которые ценят и взаимодействуют с контентом, поскольку это предполагает качественную демографическую группу. Платный экран по сути отфильтровывает случайных читателей, оставляя преданную и потенциально более ценную аудиторию для рекламодателей, что в свою очередь поддерживает доход издания.





Короче говоря, платный доступ — это выигрыш для обеих сторон: и для изданий, и для читателей, которые ценят качественный контент. Он обеспечивает необходимое финансирование, поощряет приверженность читателей и создает ценный сегмент аудитории для рекламодателей — все это способствует устойчивости и росту онлайн-журналистики.





Вот 10 эффективных методов работы с платным доступом:

Метод 1: использование ProReader.io

ProReader.io — один из самых эффективных и удобных инструментов для обхода платных стен крупных веб-сайтов. Я использую его лично, когда мне нужно получить доступ к любой премиум-статье сразу. Он разработан для получения доступа к контенту за жесткими и мягкими платными стенами за несколько секунд. Будь то премиум-статья на популярном новостном сайте или подробный материал на сайте журнала, этот сайт поможет вам сориентироваться.

Как обойти платный доступ с помощью ProReader.io:

Скопируйте URL-адрес платной статьи, которую вы хотите прочитать. Перейдите на ProReader.io и вставьте URL-адрес в строку поиска. Нажмите на значок «Поиск», и инструмент найдет для вас полную статью.

Лучше всего подходит для:

Мягкий платный доступ: ограничение доступа после определенного количества бесплатных прочтений.

Жесткие платные доступы: сайты, которые блокируют весь контент, пока вы не подпишетесь.





Этот хорош, я лично использую его для мгновенного доступа. Этот сайт работает практически со всеми основными и популярными изданиями.

Примечание : не нажимайте слишком часто, после достижения определенного лимита доступа сайт заблокирует вас на оставшуюся часть дня или недели.

Метод 2: Используйте 12ft.io

12ft.io — еще один удобный инструмент, специально разработанный для удаления платных ограничений, которые полагаются на JavaScript. Удаляя элементы на основе JavaScript, 12ft.io позволяет пользователям получать доступ к контенту, который в противном случае был бы ограничен. Он прост в использовании и не требует сложной настройки, что делает его популярным выбором для обхода более мягких платных ограничений на различных сайтах.

Как использовать 12ft.io:

Скопируйте URL-адрес платной статьи, к которой вы хотите получить доступ. Перейдите на сайт 12ft.io и вставьте URL-адрес статьи в предоставленную строку поиска. Нажмите « Очистить веб-страницу », и инструмент отобразит полное содержание статьи.

Лучше всего подходит для:

Мягкие платные доступы: публикации, ограничивающие бесплатное чтение, но разрешающие доступ к контенту через платные доступы на основе JavaScript.

публикации, ограничивающие бесплатное чтение, но разрешающие доступ к контенту через платные доступы на основе JavaScript. Ограничения, связанные с JavaScript: веб-сайты, которые используют скрипты JavaScript для сокрытия контента за платным доступом.





С 12ft.io вы можете наслаждаться удобным доступом к статьям без необходимости подписки, что делает его ценным инструментом для заядлых читателей.

Метод 3: Используйте VPN

Некоторые крупные издания ограничивают контент на основе географического положения, что означает, что определенные статьи могут быть доступны только в определенных регионах. VPN (виртуальная частная сеть) позволяет вам обойти эти ограничения на основе местоположения, маскируя ваш IP-адрес и имитируя доступ из другого региона. С помощью VPN вы можете получить доступ к статьям, как будто вы просматриваете из другой страны, что дает вам доступ к регионально ограниченному контенту.

Как настроить VPN и обойти региональные ограничения просто:

Выберите надежного провайдера VPN. Я рекомендую NordVPN . Загрузите и установите приложение VPN на свое устройство. Откройте приложение VPN и выберите местоположение сервера, на котором доступен контент (например, если статья доступна в США, но недоступна в вашей стране, подключитесь к серверу в США). Посетите веб-сайт издания как обычно и получите доступ к контенту без ограничений по местоположению.

Лучше всего подходит для:

Контент с региональными ограничениями: получите доступ к статьям и видео, которые доступны только в определенных странах.

Отказ от платного доступа по местоположению: идеально подходит для читателей, которые часто путешествуют или хотят следить за новостями и контентом со всего мира.





Если вы покупаете план NordVPN по ссылке. Я могу получить небольшую комиссию, но с вас не будет взиматься дополнительная плата. Спасибо!

Метод 4: Архивировать сегодня

Все знают об Архиве Интернета. Архив сегодня является его частью и является надежным инструментом для доступа к архивным снимкам веб-страниц, включая платные статьи. Этот сервис хранит ранее захваченные версии веб-страниц, что позволяет получить доступ к контенту, который мог быть доступен бесплатно или к которому имели доступ другие пользователи. Когда статья архивирована, вы можете просматривать ее контент без необходимости подписки.

Вот как получить доступ к статьям с помощью Архива сегодня:

Перейдите на сайт Archive.today . Скопируйте URL-адрес платной статьи, которую вы хотите прочитать. Вставьте URL-адрес в строку поиска на Archive.today и выберите опцию получения архивной версии. Если статья уже заархивирована, Archive.today отобразит ее. Если нет, создание нового архива может занять несколько минут.





Archive.today — надежный вариант обхода платного доступа к статьям, которые ранее просматривались или, вероятно, были сохранены другими читателями.

Метод 5: трюк с Google Translate

Google Translate может выступать в качестве полезного обходного пути для обхода платных стен. Переводя страницу с платным доступом на другой язык, Google Translate часто отображает полный контент без наложения платного доступа. Этот метод не всегда работает на жестких платных стенах, но он эффективен для многих сайтов, которые полагаются на более простые структуры платного доступа.

Чтобы читать платный контент с помощью Google Translate, выполните следующие действия:

Скопируйте URL-адрес платной статьи. Перейдите в Google Translate . Вставьте URL-адрес статьи в левое текстовое поле (язык ввода). Выберите любой язык для перевода и установите в правой части вывода английский язык (или другой предпочитаемый вами язык). Нажмите на переведенную ссылку в поле вывода, и страница откроется в режиме перевода.





Этот метод может немного изменить форматирование страницы, особенно если есть сложные макеты. Тем не менее, это простое и быстрое решение, которое часто обеспечивает доступ к полному контенту (Иногда это работает, я проверял).

Метод 6: использование режима инкогнито или приватного просмотра

Режим инкогнито или приватного просмотра — эффективный способ обойти мягкие платные экраны. Веб-сайты, устанавливающие ограничения на бесплатные статьи, часто отслеживают посещения с помощью файлов cookie. Используя режим инкогнито, вы начинаете с нового набора файлов cookie, что позволяет вам получать доступ к контенту, как будто вы новый посетитель.

Вот как открыть режим инкогнито в разных браузерах:

Chrome: нажмите на три точки в правом верхнем углу, выберите «Новое окно в режиме инкогнито».

Firefox: нажмите на три линии в правом верхнем углу, затем выберите «Новое приватное окно».

Safari: нажмите «Файл» в строке меню, затем выберите «Новое частное окно».





Этот метод работает только с мягкими платными доступами, которые отслеживают ограничения статей через файлы cookie. Для сайтов с жесткими платными доступами или ограничениями по IP-адресу режим инкогнито сам по себе не предоставит доступ.

Метод 7: Платный ридер

Paywall Reader — известный сайт для удаления платного доступа. Хотя я пробовал его дважды, он не сработал у меня — возможно, из-за технической проблемы — у него есть положительные отзывы от пользователей, которые говорят, что он работает на популярных новостных сайтах. Я бы посоветовал вам попробовать его самостоятельно; возможно, он сработает лучше для вас.

Как использовать Paywall Reader:

Откройте сайт Paywall Reader . Вставьте URL-адрес статьи, к которой вы хотите получить доступ. Нажмите одну из кнопок ниже (Архив сегодня, Интернет-архив и Google Translate).

Метод 8: Кэш Google

Google Cache хранит снимки веб-страниц, часто захватывая полный контент даже за платными экранами. Этот метод эффективен для сайтов, индексируемых Google, позволяя вам получить доступ к ранее сохраненной версии страницы.

Как использовать кэш Google:

Найдите название статьи в Google. Рядом с результатом поиска нажмите на меню из трех точек и выберите «Кэшировано». Просмотрите кэшированную версию страницы, часто с доступом к полной версии статьи.





Кэш Google хорошо работает на сайтах, контент которых регулярно индексируется Google, особенно с мягкими платными доступами или страницами, доступными через кэшированные снимки.

Метод 9: Режим чтения браузера

Режим чтения браузера предназначен для упрощения веб-страниц путем удаления рекламы, боковых панелей и других ненужных элементов. В некоторых случаях он также может обходить мягкие платные экраны, отображая основной контент без ограничений.

Как включить режим чтения:

Откройте статью в браузере. Включить режим чтения: В Chrome: Щелкните правой кнопкой мыши по странице, выберите «Очистить страницу» или включите режим чтения в настройках. В Safari: нажмите кнопку «Читать» в адресной строке, если она доступна. В Firefox: нажмите значок «Просмотр для чтения» в строке URL (значок страницы). Просмотрите статью в режиме чтения, где отображается основное содержимое.





Режим чтения браузера идеально подходит для мягких платных сайтов, где контент изначально загружается, но перекрывается наложениями или блокируется JavaScript.

Метод 10: Удаление файлов cookie

Многие веб-сайты отслеживают вашу активность чтения с помощью файлов cookie, и они ограничивают количество бесплатных статей, которые вы можете просмотреть. Удалив эти файлы cookie, вы можете сбросить свой доступ, что позволит вам читать больше контента, не переходя на платный доступ.

Как удалить файлы cookie:

Откройте настройки браузера. Перейдите в настройки «Конфиденциальность» или «Безопасность» и найдите раздел «Файлы cookie». Выберите «Очистить данные браузера» или «Очистить файлы cookie и другие данные сайтов». Для определенного сайта вы можете выполнить поиск по URL-адресу публикации и удалить только эти файлы cookie. Обновите страницу статьи, чтобы восстановить доступ.





Этот метод работает только на мягких платных сайтах, где веб-сайты отслеживают ограничения на статьи на основе данных cookie.

Заключительные мысли

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Я проверил более 15 методов, но только эти 10 были способны обойти платные доступы. Держу пари, что один из этих методов сработает для вас, позволяя вам получить доступ к премиум-контенту бесплатно.





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Спасибо за прочтение.