如何绕过主要网站的付费墙

作为一名研究人员，我每天花大量时间阅读——无论是为了获得专业见解、了解时事，还是仅仅为了欣赏一篇写得很好的文章。我已经订阅了一些我经常依赖的主要出版物，但偶尔，我会碰到一篇来自我没有订阅的网站的文章。有时，它是对热门话题的独特见解或深入报告，可以为我的工作增添价值。但让我们面对现实——仅仅为了阅读一篇文章而订阅新出版物并不总是可行的。





如果你曾经遇到过类似的情况，你就会知道这有多令人沮丧。幸运的是，有办法访问此类内容，而无需注册所有订阅。在本文中，我将向您介绍几种绕过付费墙的有效方法，这样您就可以阅读所需的文章而不会花费过多。别担心，使用这些方法不会违反任何规则。

什么是付费墙？其如何运作？

阅读一直是我生活的一部分，而写作则是我留下印记的方式。从我小时候起，阅读就是我日常生活的一部分。我记得我每天骑车一英里多就为了看报纸，翻阅每一页，吸收每一个故事。说实话（尤其是娱乐版）。好吧，那是过去的事情了，而今天，我们过去阅读的几乎所有纸质内容现在都在网上。那些旧报纸和杂志已经转变为数字平台，将其丰富的内容带给全球数百万人。





但随着一切都转移到线上，一个新的挑战出现了：这些平台如何保持财务可行性并保持其新闻报道的强劲增长？这就是付费墙的作用所在。通过向读者收取访问费用，付费墙支持了那些不知疲倦地创作我们所依赖的新闻和故事的记者和作家。

付费墙的类型：

软付费墙 ：这些内容允许有限的免费访问（可能每月几篇文章），然后提示用户订阅。《纽约时报》和 Medium 等平台经常使用软付费墙，让读者无需完全订阅即可试用内容。

：这些内容允许有限的免费访问（可能每月几篇文章），然后提示用户订阅。《纽约时报》和 Medium 等平台经常使用软付费墙，让读者无需完全订阅即可试用内容。 硬付费墙 ：这种付费墙限制性更强。除非购买订阅，否则访问权限将完全被锁定，这意味着非订阅者无法查看任何内容。《华尔街日报》和《金融时报》等出版物以使用硬付费墙而闻名。

：这种付费墙限制性更强。除非购买订阅，否则访问权限将完全被锁定，这意味着非订阅者无法查看任何内容。《华尔街日报》和《金融时报》等出版物以使用硬付费墙而闻名。 计量付费墙：计量付费墙结合了两种方式，每月允许一定数量的免费文章，访问权限会定期重置。他们的目标是通过提供足够的内容来吸引读者，以证明订阅的价值。

为什么网站使用付费墙？

在当今的数字时代，几乎所有东西都可以在网上访问，付费墙发挥着重要作用。它们不仅仅是内容的障碍——它们是保持新闻业活力和繁荣的关键部分。





网站使用付费墙的原因如下：

1. 优质新闻的创收

制作优质内容需要资源，从支付熟练的作家和编辑的费用到资助调查性新闻和研究。通过实施付费墙，出版物可以直接从读者那里获得收入，从而让他们能够维持和改进他们制作的内容。这种直接支持有助于保持新闻业的独立性和活力。

2. 鼓励订阅并建立忠诚度

付费墙鼓励读者成为忠实的订阅者。一旦读者投入到内容中并看到其价值，他们就更有可能长期订阅和支持该出版物。这种订阅模式不仅可以培养忠实的读者群，还可以让出版物提供优质内容和独家功能作为对订阅者的奖励。

3. 为广告主提供优质的受众群体

付费墙还能帮助出版物吸引更有针对性和参与度更高的受众。广告商更喜欢那些重视内容并与之互动的读者平台，因为这意味着受众群体的质量。付费墙本质上会过滤掉普通读者，为广告商留下一批忠实且可能更有价值的受众，从而支持出版物的收入。





简而言之，付费墙对重视优质内容的出版物和读者而言是双赢的。它们提供必要的资金，鼓励读者投入，并为广告商创造高价值的受众群体——所有这些都有助于在线新闻的可持续发展和增长。





以下是 10 种针对付费墙的有效方法：

方法 1：使用 ProReader.io

ProReader.io是绕过主要网站付费墙的最有效和用户友好的工具之一。每当我需要立即访问任何高级文章时，我个人都会使用它。它旨在让您在几秒钟内访问硬付费墙和软付费墙后面的内容。无论是顶级新闻网站上的高级文章还是杂志网站上的深度文章，这个网站都能帮助您绕过。

如何使用 ProReader.io 绕过付费墙：

复制您想阅读的付费文章的 URL。 前往ProReader.io并将 URL 粘贴到搜索栏中。 单击“搜索图标”，该工具将为您检索完整的文章。

最适合：

软付费墙：在免费阅读一定次数后，您会受到限制。

硬付费墙：网站会屏蔽所有内容，直到您订阅为止。





这个网站不错，我个人用它即时访问。这个网站几乎兼容所有主流和流行出版物。

注意：不要访问过多，超过一定访问限制后，网站将在当天或当周的剩余时间内阻止您。

方法 2：使用 12ft.io

12ft.io是另一个专门用于移除依赖 JavaScript 的付费墙的便捷工具。通过剥离基于 JavaScript 的元素，12ft.io 使用户能够访问原本受限制的内容。它使用简单，不需要任何复杂的设置，使其成为绕过各种网站上较软的付费墙的热门选择。

如何使用12ft.io：

复制您想要访问的付费文章的 URL。 前往12ft.io并将文章 URL 粘贴到提供的搜索栏中。 点击“清理网页”，工具将显示完整的文章内容。

最适合：

软付费墙： 限制免费阅读但允许通过基于 JavaScript 的付费墙访问内容的出版物。

限制免费阅读但允许通过基于 JavaScript 的付费墙访问内容的出版物。 依赖 JavaScript 的限制：依赖 JavaScript 脚本将内容隐藏在付费墙后面的网站。





通过 12ft.io，您无需订阅即可顺畅访问文章，这对狂热读者来说是一个宝贵的工具。

方法 3：使用 VPN

一些主要出版物会根据地理位置限制内容，这意味着某些文章可能只能在特定地区访问。VPN（虚拟专用网络）允许您通过屏蔽您的 IP 地址并模拟来自不同地区的访问来绕过这些基于位置的限制。使用 VPN，您可以像从其他国家/地区浏览一样访问文章，从而可以访问受区域限制的内容。

如何设置VPN并绕过区域限制很简单：

选择信誉良好的 VPN 提供商，我推荐NordVPN 。 在您的设备上下载并安装 VPN 应用程序。 打开 VPN 应用程序并选择可访问内容的服务器位置（例如，如果某篇文章在美国可访问但在您所在的国家/地区无法访问，请连接到美国服务器）。 像平常一样访问该出版物的网站，并不受位置限制地访问内容。

最适合：

地区限制内容：访问仅在特定国家/地区可用的文章和视频。

避免基于位置的付费墙：非常适合经常旅行或想要探索世界各地新闻和内容的读者。





如果您从链接购买 NordVPN 的计划。我可能会收到一小笔佣金，但您无需支付任何额外费用。谢谢！

方法 4：今日存档

每个人都知道互联网档案馆。档案馆如今是其中的一部分，它是访问网页存档快照（包括付费文章）的可靠工具。此服务存储以前捕获的网页版本，使您可以访问可能免费提供或其他用户访问过的内容。当文章被存档时，您无需订阅即可查看其内容。

以下是如何使用 Archive Today 访问文章的方法：

前往Archive.today网站。 复制您想要阅读的付费文章的 URL。 将 URL 粘贴到 Archive.today 的搜索栏中，然后选择检索存档版本的选项。 如果文章已存档，Archive.today 将显示它。如果没有，则可能需要一些时间来创建新的存档。





Archive.today 是一个可靠的选项，可以绕过以前访问过或可能被其他读者保存的文章的付费墙。

方法 5：谷歌翻译技巧

谷歌翻译可以作为绕过付费墙的有用解决方法。通过将付费墙页面翻译成另一种语言，谷歌翻译通常会显示完整内容而不显示付费墙覆盖。这种方法并不总是适用于硬付费墙，但对于许多依赖较简单的付费墙结构的网站来说，它很有效。

请按照以下步骤通过谷歌翻译阅读付费内容：

复制付费文章的 URL。 转到谷歌翻译。 将文章URL粘贴到左侧文本框（输入语言）中。 选择任何要翻译的语言，并将右侧的输出语言设置为英语（或您的首选语言）。 点击输出框中的翻译链接，将以翻译模式打开页面。





此方法可能会稍微改变页面格式，尤其是布局复杂的情况下。但是，这是一种简单快捷的解决方案，通常可以访问完整内容（我测试过，有时确实有效）。

方法 6：使用隐身模式或私人浏览

隐身或私人浏览模式是绕过软付费墙的有效方法。对免费文章设置限制的网站通常会使用 Cookie 跟踪访问情况。通过使用隐身模式，您将从一组新的 Cookie 开始，让您像新访问者一样访问内容。

以下是在各个浏览器中开启隐身模式的方法：

Chrome：点击右上角的三个点，选择新建隐身窗口。

Firefox：单击右上角的三行，然后选择新建私人窗口。

Safari：单击菜单栏中的文件，然后选择新建私人窗口。





此方法仅适用于通过 Cookie 跟踪文章限制的软付费墙。对于具有硬付费墙或基于 IP 的限制的网站，仅使用隐身模式无法授予访问权限。

方法 7：付费墙阅读器

Paywall Reader 是一个著名的付费墙移除网站。虽然我尝试过两次，但对我来说不起作用——可能是由于技术问题——但用户对它评价很高，他们说它在流行的新闻网站上有效。我建议你自己试试；它可能对你更有效。

如何使用付费墙阅读器：

打开Paywall Reader网站。 粘贴您想要访问的文章的 URL。 单击下面的其中一个按钮（今日存档、互联网档案和谷歌翻译）。

方法 8：Google Cache

Google Cache 会存储网页快照，通常可以捕获付费墙后面的完整内容。此方法对于 Google 索引的网站非常有效，可让您访问之前保存的网页版本。

如何使用Google缓存：

在 Google 上搜索文章标题。 在搜索结果旁边，单击三点菜单并选择“缓存”。 查看页面的缓存版本，通常可以访问完整的文章。





Google Cache 在内容定期被 Google 索引的网站上运行良好，尤其是软付费墙或可通过缓存快照访问的页面。

方法 9：浏览器阅读器模式

浏览器阅读器模式旨在通过移除广告、侧边栏和其他非必要元素来简化网页。在某些情况下，它还可以通过不受限制地显示主要内容来绕过软付费墙。

如何开启阅读器模式：

在浏览器中打开该文章。 启用阅读器模式：在 Chrome 中： 右键单击页面，选择“提炼页面”，或在设置中启用阅读器模式。 在 Safari 中：单击 URL 栏中的“阅读器”按钮（如果可用）。 在 Firefox 中：单击 URL 栏中的“阅读器视图”图标（页面图标）。 以阅读器模式查看文章，显示主要内容。





浏览器阅读器模式非常适合软付费墙，其中内容最初加载但被覆盖层覆盖或被 JavaScript 阻止。

方法 10：删除 Cookie

许多网站使用 Cookie 跟踪您的阅读活动，并限制您可以查看的免费文章数量。通过删除这些 Cookie，您可以重置访问权限，这样您就可以阅读更多内容而无需支付费用。

如何删除Cookies：

打开您的浏览器设置。 转到隐私或安全设置并找到“Cookies”部分。 选择“清除浏览数据”或“清除 cookie 和其他网站数据”。 对于特定站点，您可以搜索出版物的 URL 并仅删除那些 cookie。 刷新文章页面以重新获得访问权限。





此方法仅适用于软付费墙，网站根据 cookie 数据跟踪文章限制。

最后的想法

希望这篇文章对您有所帮助。我测试了 15 多种方法，但只有这 10 种方法真正能够绕过付费墙。我敢打赌其中一种方法会对您有用，让您免费访问优质内容。





我撰写有关科技和物联网的文章。如果您想要更多类似这样的有用内容，请订阅我的个人资料。





感谢您的阅读。