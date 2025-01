Como contornar os Paywalls nos principais sites

Como pesquisador, passo boa parte do meu dia lendo — seja para obter insights profissionais, para me manter atualizado sobre eventos atuais ou simplesmente para apreciar um artigo bem escrito. Já sou assinante de algumas publicações importantes nas quais confio regularmente, mas de vez em quando, me deparo com um artigo de um site no qual não sou assinante. Às vezes, é uma perspectiva única sobre um tópico de tendência ou um relatório aprofundado que agregaria valor ao meu trabalho. Mas sejamos realistas — assinar uma nova publicação apenas para ler um artigo nem sempre é prático.





Se você já se viu em uma situação semelhante, sabe o quão frustrante isso pode ser. Felizmente, há maneiras de acessar esse tipo de conteúdo sem precisar assinar todas as assinaturas possíveis. Neste artigo, vou mostrar vários métodos eficazes para contornar paywalls, para que você possa ler os artigos que precisa sem gastar demais. Não se preocupe, você não estará quebrando nenhuma regra usando esses métodos.

O que são Paywalls e como eles funcionam?

Ler sempre fez parte da minha vida, e escrever é como eu deixo minha marca. Desde criança, ler faz parte do meu cotidiano. Lembro-me de andar de bicicleta mais de um quilômetro todos os dias só para ler o jornal, folheando cada página e absorvendo cada história. Seja honesto (especialmente a página de entretenimento). Bem, isso foi naquela época e hoje quase tudo que costumávamos ler impresso agora está online. Aqueles velhos jornais e revistas se transformaram em plataformas digitais, levando seu rico conteúdo a milhões em todo o mundo.





Mas, à medida que tudo se movia para o online, um novo desafio surgiu: como essas plataformas permanecem financeiramente viáveis e mantêm seu jornalismo forte? É aí que os paywalls entram. Ao cobrar dos leitores pelo acesso, os paywalls apoiam os jornalistas e escritores que trabalham incansavelmente para produzir as notícias e histórias nas quais confiamos.

Tipos de Paywalls:

Soft Paywalls : Eles permitem acesso gratuito limitado — talvez alguns artigos por mês — antes de solicitar que os usuários assinem. Plataformas como The New York Times e Medium geralmente usam soft paywalls, permitindo que os leitores experimentem o conteúdo sem se comprometer totalmente.

: Eles permitem acesso gratuito limitado — talvez alguns artigos por mês — antes de solicitar que os usuários assinem. Plataformas como The New York Times e Medium geralmente usam soft paywalls, permitindo que os leitores experimentem o conteúdo sem se comprometer totalmente. Hard Paywalls : São mais restritivos. O acesso é completamente bloqueado até que uma assinatura seja comprada, o que significa que não assinantes não podem visualizar nenhum conteúdo. Publicações como The Wall Street Journal e Financial Times são conhecidas por usar hard paywalls.

: São mais restritivos. O acesso é completamente bloqueado até que uma assinatura seja comprada, o que significa que não assinantes não podem visualizar nenhum conteúdo. Publicações como The Wall Street Journal e Financial Times são conhecidas por usar hard paywalls. Paywalls Medidos : Uma mistura dos dois mundos, os paywalls medidos permitem um número específico de artigos gratuitos por mês, com o acesso sendo redefinido periodicamente. Eles visam fisgar os leitores oferecendo apenas conteúdo suficiente para demonstrar o valor de uma assinatura.

Por que os sites usam paywalls?

Na era digital de hoje, onde quase tudo é acessível online, os paywalls servem a um propósito importante. Eles não são apenas barreiras ao conteúdo — eles são uma parte crucial para manter o jornalismo vivo e próspero.





Veja por que os sites usam paywalls:

1. Geração de receita para jornalismo de qualidade

Produzir conteúdo de qualidade exige recursos, desde pagar escritores e editores qualificados até financiar jornalismo investigativo e pesquisa. Ao implementar paywalls, as publicações podem gerar receita diretamente dos leitores, permitindo que sustentem e melhorem o conteúdo que produzem. Esse suporte direto ajuda a manter o jornalismo independente e robusto.

2. Incentivar assinaturas e construir fidelidade

Paywalls incentivam os leitores a se tornarem assinantes fiéis. Uma vez que os leitores estejam investidos no conteúdo e vejam seu valor, eles estarão mais propensos a assinar e apoiar a publicação a longo prazo. Este modelo de assinatura não apenas promove uma leitura dedicada, mas também permite que as publicações ofereçam conteúdo premium e recursos exclusivos como recompensa para seus assinantes.

3. Segmentos de público de qualidade para anunciantes

Paywalls também ajudam as publicações a atrair um público mais segmentado e engajado. Os anunciantes preferem plataformas com leitores que valorizam e se envolvem com o conteúdo, pois isso sugere uma demografia de qualidade. Um paywall essencialmente filtra leitores casuais, deixando para trás um público dedicado e potencialmente mais valioso para os anunciantes, o que, por sua vez, apoia a receita da publicação.





Em suma, os paywalls são um ganha-ganha para publicações e leitores que valorizam conteúdo de qualidade. Eles fornecem financiamento essencial, incentivam o comprometimento do leitor e criam um segmento de público de alto valor para anunciantes — tudo isso contribui para a sustentabilidade e o crescimento do jornalismo online.





Aqui estão 10 métodos eficazes que funcionam em paywalls:

Método 1: Use ProReader.io

O ProReader.io é uma das ferramentas mais eficazes e fáceis de usar para contornar os paywalls dos principais sites. Eu o uso pessoalmente sempre que preciso acessar qualquer artigo premium de uma vez. Ele foi projetado para obter acesso ao conteúdo por trás de paywalls rígidos e flexíveis em poucos segundos. Seja um artigo premium em um site de notícias importante ou uma peça aprofundada no site de uma revista, este site ajudará você a contornar.

Como contornar paywalls com ProReader.io:

Copie a URL do artigo pago que você deseja ler. Acesse ProReader.io e cole o URL na barra de pesquisa. Clique no “Ícone de pesquisa” e a ferramenta recuperará o artigo completo para você.

Melhor para:

Paywalls suaves: onde você fica restrito após um certo número de leituras gratuitas.

Hard Paywalls: sites que bloqueiam todo o conteúdo até você assinar.





Este é bom, eu pessoalmente o uso para acesso instantâneo. Este site funciona com praticamente todas as publicações principais e populares.

Observação : não pressione muito, pois após um certo limite de acesso o site bloqueará você pelo resto do dia ou da semana.

Método 2: Use 12ft.io

12ft.io é outra ferramenta útil projetada especificamente para remover paywalls que dependem de JavaScript. Ao remover elementos baseados em JavaScript, o 12ft.io permite que os usuários acessem conteúdo que, de outra forma, seria restrito. É simples de usar e não requer nenhuma configuração complicada, o que o torna uma escolha popular para contornar paywalls mais suaves em vários sites.

Como usar o 12ft.io:

Copie a URL do artigo pago que você deseja acessar. Acesse 12ft.io e cole o URL do artigo na barra de pesquisa fornecida. Clique em “ Limpar página da Web ” e a ferramenta exibirá o conteúdo completo do artigo.

Melhor para:

Paywalls suaves: publicações que limitam leituras gratuitas, mas permitem acesso ao conteúdo por meio de paywalls baseados em JavaScript.

publicações que limitam leituras gratuitas, mas permitem acesso ao conteúdo por meio de paywalls baseados em JavaScript. Restrições dependentes de JavaScript: sites que dependem de scripts JavaScript para ocultar conteúdo atrás de um paywall.





Com o 12ft.io, você pode aproveitar acesso fácil aos artigos sem precisar de uma assinatura, o que o torna uma ferramenta valiosa para leitores ávidos.

Método 3: Use uma VPN

Algumas publicações importantes restringem o conteúdo com base na localização geográfica, o que significa que certos artigos podem ser acessíveis apenas em regiões específicas. Uma VPN (Virtual Private Network) permite que você ignore essas restrições com base na localização mascarando seu endereço IP e simulando o acesso de uma região diferente. Com uma VPN, você pode acessar artigos como se estivesse navegando de outro país, dando a você acesso a conteúdo regionalmente restrito.

Como configurar uma VPN e ignorar restrições regionais é simples:

Escolha um provedor de VPN confiável. Eu recomendo o NordVPN . Baixe e instale o aplicativo VPN no seu dispositivo. Abra o aplicativo VPN e selecione um local de servidor onde o conteúdo esteja acessível (por exemplo, se um artigo estiver acessível nos EUA, mas não no seu país, conecte-se a um servidor dos EUA). Visite o site da publicação normalmente e acesse o conteúdo sem restrições de localização.

Melhor para:

Conteúdo com restrição regional: acesse artigos e vídeos disponíveis apenas em países específicos.

Evitar paywalls baseados em localização: ideal para leitores que viajam com frequência ou querem explorar notícias e conteúdo do mundo todo.





Se você comprar um plano da NordVPN pelo link. Posso receber uma pequena comissão, mas você não será cobrado por nada extra. Obrigado!

Método 4: Arquivar hoje

Todo mundo conhece o Internet Archive. O Archive hoje faz parte dele e é uma ferramenta confiável para acessar snapshots arquivados de páginas da web, incluindo artigos com paywall. Este serviço armazena versões capturadas anteriormente de páginas da web, possibilitando o acesso a conteúdo que pode ter sido disponibilizado gratuitamente ou acessado por outros usuários. Quando um artigo é arquivado, você pode visualizar seu conteúdo sem precisar de uma assinatura.

Veja como acessar artigos com o Archive hoje:

Acesse o site Archive.today . Copie a URL do artigo pago que você deseja ler. Cole a URL na barra de pesquisa do Archive.today e selecione a opção para recuperar uma versão arquivada. Se o artigo já estiver arquivado, o Archive.today o exibirá. Se não estiver, pode levar alguns momentos para criar um novo arquivo.





O Archive.today é uma opção confiável para contornar paywalls em artigos que foram acessados anteriormente ou que provavelmente foram salvos por outros leitores.

Método 5: Truque do Google Tradutor

O Google Translate pode atuar como uma solução alternativa útil para contornar paywalls. Ao traduzir uma página com paywall para outro idioma, o Google Translate geralmente exibe o conteúdo completo sem a sobreposição do paywall. Esse método nem sempre funciona em paywalls rígidos, mas é eficaz para muitos sites que dependem de estruturas de paywall mais simples.

Siga estas etapas para ler conteúdo pago por meio do Google Tradutor:

Copie a URL do artigo com acesso pago. Acesse o Google Tradutor . Cole o URL do artigo na caixa de texto à esquerda (idioma de entrada). Escolha qualquer idioma para traduzir e defina o idioma de saída do lado direito como inglês (ou seu idioma preferido). Clique no link traduzido na caixa de saída, o que abrirá a página no modo de tradução.





Este método pode alterar levemente a formatação da página, especialmente se houver layouts complexos. No entanto, é uma solução fácil e rápida que frequentemente fornece acesso ao conteúdo completo (funciona às vezes, eu verifiquei).

Método 6: Use o modo anônimo ou navegação privada

O modo de navegação anônima ou privada é uma maneira eficaz de contornar paywalls suaves. Sites que definem limites para artigos gratuitos geralmente rastreiam visitas com cookies. Ao usar o modo anônimo, você começa com um novo conjunto de cookies, permitindo que você acesse o conteúdo como se fosse um novo visitante.

Veja como abrir o modo anônimo em vários navegadores:

Chrome: Clique nos três pontos no canto superior direito e selecione Nova janela anônima.

Firefox: Clique nas três linhas no canto superior direito e selecione Nova janela privada.

Safari: Clique em Arquivo na barra de menu e escolha Nova janela privada.





Este método só funciona com soft paywalls que rastreiam limites de artigos por meio de cookies. Para sites com hard paywalls ou restrições baseadas em IP, o modo anônimo sozinho não concederá acesso.

Método 7: Leitor Paywall

O Paywall Reader é um site removedor de paywall bem conhecido. Embora eu tenha tentado duas vezes, não funcionou comigo — possivelmente devido a um problema técnico — ele tem avaliações positivas de usuários que dizem que funciona em sites de notícias populares. Eu sugeriria que você mesmo tentasse; pode funcionar melhor para você.

Como usar o leitor Paywall:

Abra o site do Paywall Reader . Cole a URL do artigo que você deseja acessar. Clique em um dos botões abaixo (Arquivar Hoje, Internet Archive e Google Tradutor).

Método 8: Google Cache

O Google Cache armazena snapshots de páginas da web, frequentemente capturando conteúdo completo mesmo atrás de paywalls. Esse método é eficaz para sites indexados pelo Google, permitindo que você acesse uma versão salva anteriormente da página.

Como usar o Google Cache:

Pesquise o título do artigo no Google. Ao lado do resultado da pesquisa, clique no menu de três pontos e selecione “Em cache”. Veja a versão em cache da página, geralmente com o artigo completo acessível.





O Google Cache funciona bem em sites cujo conteúdo é indexado regularmente pelo Google, especialmente com paywalls ou páginas acessíveis por meio de snapshots armazenados em cache.

Método 9: Modo de leitor do navegador

O Browser Reader Mode foi projetado para simplificar páginas da web removendo anúncios, barras laterais e outros elementos não essenciais. Em alguns casos, ele também pode ignorar soft paywalls exibindo o conteúdo principal sem restrições.

Como ativar o modo leitor:

Abra o artigo no seu navegador. Ativar o Modo Leitor: No Chrome: Clique com o botão direito do mouse na página, selecione “Destilar página” ou ative o Modo leitor nas configurações. No Safari: Clique no botão “Leitor” na barra de URL, se disponível. No Firefox: Clique no ícone “Reader View” na barra de URL (um ícone de página). Veja o artigo no Modo Leitor, com o conteúdo principal exibido.





O Modo Leitor do Navegador é ideal para paywalls suaves, onde o conteúdo é carregado inicialmente, mas é coberto por sobreposições ou bloqueado por JavaScript.

Método 10: Excluir cookies

Muitos sites rastreiam sua atividade de leitura usando cookies e limitam o número de artigos gratuitos que você pode visualizar. Ao excluir esses cookies, você pode redefinir seu acesso, permitindo que você leia mais conteúdo sem atingir o paywall.

Como excluir cookies:

Abra as configurações do seu navegador. Vá para as configurações de Privacidade ou Segurança e encontre a seção “Cookies”. Selecione “Limpar dados de navegação” ou “Limpar cookies e outros dados do site”. Para um site específico, você pode pesquisar o URL da publicação e excluir apenas esses cookies. Atualize a página do artigo para recuperar o acesso.





Este método só funciona em paywalls suaves, onde os sites rastreiam os limites de artigos com base em dados de cookies.

Considerações finais

Espero que você tenha achado este artigo útil. Eu verifiquei mais de 15 métodos, mas apenas esses 10 foram realmente capazes de contornar paywalls. Aposto que um desses métodos funcionará para você, permitindo que você acesse conteúdo premium de graça.





Escrevo sobre tecnologia e IoT. Assine meu perfil se quiser mais conteúdo útil como este.





Obrigado pela leitura.