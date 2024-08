Von der Wissenschaft zur Blockchain-Brillanz: Mirror Tangs Reise zur Neugestaltung der Web3-Sicherheit

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Blockchain-Technologie sind nur wenige Geschichten so fesselnd wie die von Mirror Tang, dem Chefwissenschaftler bei Salus . Von einem Doktortitel in Computerpädagogik bis hin zu bahnbrechender Forschung im Bereich Blockchain und ZK-SNARKs ist Mirrors Reise nicht nur eine Geschichte akademischer Exzellenz, sondern ein Beweis für die transformative Kraft interdisziplinärer Forschung.





Heute werfen wir in diesem exklusiven HackerNoon-Interview mit Ishan Pandey einen Blick auf die Schichten dieser unglaublichen Reise und erkunden die Schnittstellen von Blockchain-Engineering, intelligenter Vertragssicherheit und der Zukunft der Blockchain-Anwendung. Tauchen Sie mit uns in die Erkenntnisse von Mirror und die neuesten Fortschritte von Salus im Blockchain-Bereich ein.

Mirror Tang: Die Kombination von Blockchain-Wissenschaft und Innovation bei Salus – Ein tiefer Einblick in HackerNoon

Ishan Pandey: Mirror, Ihr Weg ist ziemlich bemerkenswert, von der Promotion in Computerpädagogik bis zur Veröffentlichung bahnbrechender Forschungsergebnisse. Könnten Sie einige Einblicke in Ihre Reise geben und was Sie motiviert hat, in die Welt der Blockchain und ZK-SNARKs einzutauchen? Wie haben Ihre Erfahrungen Ihren Ansatz bei Salus geprägt?

Mirror Tang: Um es kurz zu machen: Ich bin ein interdisziplinärer Blockchain-Wissenschaftsforscher, der sich mit Blockchain-Engineering und Sozialwissenschaften beschäftigt. Zu meinen Interessengebieten gehören die Sicherheit intelligenter Verträge, der Einsatz wissensfreier Technologien in der Blockchain-Anwendungsschicht, die Leistung verteilter Systeme sowie die Daten- und Wirtschaftsanalyse von Gasmärkten. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit Blockchain und den damit verbundenen Technologien. Ein wichtiges Wendejahr ist 2019. Im Zeitraum 2016–2019 lag mein Hauptaugenmerk auf Blockchain-Engineering und Blockchain-Sicherheitsangriffen und -verteidigung. Und nach 2019 verlagerte sich mein Fokus auf die Forschungsarbeit in der Blockchain-Wissenschaft.





Ein wichtiger Grund dafür ist, dass in den letzten Jahren weitgehend die „niedrig hängenden Früchte“ gepflückt wurden und die grundlegenden Probleme in der Blockchain-Branche, wie etwa Leistungsprobleme, besser angegangen wurden. Danach wird jeder Schritt in der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie ein harter Kampf sein, der uns dazu zwingt, uns mit der zugrunde liegenden Technologie auseinanderzusetzen und zu versuchen, Forschung aus mehreren Disziplinen zu kombinieren.





Zk-snarks ist nur ein Aspekt der Forschung des Teams. Das Salus- Team hat viel mehr zu bieten als nur die ZK-Technologie, wie zum Beispiel den Forschungsartikel: Security Analysis of Smart Contract Migration from Ethereum to Arbitrum und EIP Security Analysis: Application Program Standards Attack Events , die beide gute Arbeit leisten Erläuterung der Verbreitung von Smart-Contract-Migration und EIP-Protokollen. Salus ist ein forschungsorientiertes Blockchain-Sicherheitsunternehmen, das der Branche dabei hilft, durch die Erforschung neuer Technologien eine Sicherheitsbasis zu schaffen. Wir freuen uns, unsere Erkenntnisse zu teilen, in der Hoffnung, dass sie zur weiteren Entwicklung der Branche beitragen werden.

Ishan Pandey: Auf welche zentralen technologischen Innovationen konzentrieren Sie sich als Chefwissenschaftler bei Salus? Wie passen diese Innovationen zur umfassenderen Vision des Unternehmens und zur sich entwickelnden Landschaft der Blockchain-Technologie?

Mirror Tang: Salus ist ein Blockchain-Sicherheitsunternehmen, aber wir alle wissen, dass Blockchain ein komplexes interdisziplinäres Thema ist, das das Produkt der Konvergenz mehrerer Unterdisziplinen der Sozialwissenschaften, Finanzen und Informatik ist. Bei Salus konzentrieren wir uns nicht nur auf die Identifizierung und Entdeckung unbekannter Blockchain-Sicherheitslücken, sondern konzentrieren uns auch auf innovative Technologien, was auch die Risiken einschließt, die technologische Innovationen für die Branche mit sich bringen können.





Derzeit bin ich am meisten besorgt über den Einsatz von Zero-Knowledge-Proof-Technologie in der Blockchain-Anwendungsschicht, da diese den Datenschutz und die Sicherheit bestehender Projekte auf der Anwendungsschicht erheblich verbessern wird.





Wenn Salus ein Krieger ist, dann ist die wissensfreie Technologie das Schwert in der Hand des Kriegers. Ich sollte hier erwähnen, dass die Zero-Knowledge-Proof-Technologie nicht neu ist. Sie wurde erstmals 1985 in einem Artikel mit dem Titel „Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems“ vorgeschlagen. Es wurde in den letzten Jahren auch häufig in verschiedenen Datenschutzmünzen und Skalierungstechniken für öffentliche Ketten eingesetzt, aber solche Anwendungen sind sowohl aus Sicht der Blockchain-Forschung als auch aus Sicht der Branchenförderung relativ oberflächlich. Die ZKP-Technologie wäre auf der Anwendungsebene viel nützlicher, wo sie dazu beitragen könnte, Datenvalidierungsfehler, Dienstunterbrechungen oder -rollbacks sowie Gelddiebstahl zu verhindern. Darüber hinaus kann es die Privatsphäre der Nutzer und die Nachhaltigkeit von Wirtschaftsmodellen bedingt verbessern, um große Herausforderungen zu bewältigen.





Natürlich kann das Forschungsteam von Salus neben der ZK-Technologie noch viele weitere Errungenschaften vorweisen, wie zum Beispiel unsere Forschungsartikel „Sicherheitsanalyse der Smart Contract Migration von Ethereum zu Arbitrum“ und „EIP-Sicherheitsanalyse: Angriffsereignisse auf Anwendungsprogrammstandards“. Diese beiden Studien leisten hervorragende Arbeit Wir erklären die Risiken, die bei Smart Contract Migration und EIP-Protokollen vorherrschen, und spiegeln damit unsere Mission wider: Salus geht die komplexesten Sicherheitsherausforderungen durch wissenschaftliche Forschung an und verschiebt die Grenzen der Web3-Sicherheit.

Ishan Pandey: Ihre Forschung zum Thema „Die Anwendung von ZK-SNARKs in Solidity“ hatte Einfluss auf die Ethereum-Community. Können Sie näher auf die Auswirkungen dieser Forschung eingehen und wie sie dem breiteren Ethereum-Ökosystem zugute kommt?

Mirror Tang: Es ist mir eine Ehre, Ihnen meine Forschung vorzustellen, die der meistgesehene Artikel des vergangenen Jahres und der meistgelesene Artikel aller Zeiten im ZK-Bereich des Ethereum-Forschungsforums ethresear.ch war. In diesem Artikel konzentriere ich mich auf die Integration von ZK-SNARK (Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument from Knowledge) mit Ethereum Smart Contracts. Diese Forschung konzentriert sich auf die Verbesserung der Privatsphäre von EVM-Anwendungen durch die Implementierung von Techniken zur Wahrung der Privatsphäre in Smart Contracts. Es befasst sich mit den Themen Datenschutztransformation, Rechenoptimierung und MEV-Widerstand (Maximum Extractable Value) in der EVM-Anwendungsschicht.





Wir bieten auch Beispiele für gut geschriebene ZK-Anwendungen und Leistungsvergleiche, einschließlich privater Transaktionen und verbesserter Rechenprozesse. Sobald die Technologie im Ethereum-Ökosystem eingeführt wird, wird sie eine Menge Gaskosten einsparen und den Datenschutz von EVM-Ökosystemanwendungen erleichtern. Gleichzeitig habe ich ihm auch eine wichtige Mission gegeben – L2-Killer. Angesichts des kettenübergreifenden Proof-Zyklus und der Liquiditätsfragmentierung sowie der L2-Sicherheitsprobleme wird die Nachfrage der Benutzer nach L2 stark steigen, sobald das Mainnet selbst die Datenschutzfunktion und das Off-Chain-ZK-Modul direkt implementieren kann, um die Gasausgaben zu sparen reduziert. Dies erspart auch einigen Hochfrequenz-Betriebsprojekten, die in kostspieligen Ketten eingesetzt werden, schmerzhafte Migrationen und den Verlust von Benutzern.

Ishan Pandey: Was sind Ihrer Erfahrung nach die größten Herausforderungen, mit denen Sie in der Blockchain-Forschung und -Entwicklung konfrontiert waren, und wie sind Sie bei Salus mit diesen Herausforderungen umgegangen?

Mirror Tang: Für mich ist es am wichtigsten, eine Balance zu finden. Ich muss sagen, der Weg von guter Forschung zu guter Technologie und dann zu guten Produkten und Dienstleistungen ist ein langer Prozess. Es ist wichtig, Kompromisse einzugehen: Lassen Sie die Paranoia gegenüber Technologie und Forschung auf Produkt- und Serviceebene los und konzentrieren Sie sich auf das Benutzererlebnis. Und es ist auch wichtig, keine Kompromisse einzugehen: Gute Forschung muss durch dick und dünn gehen.

Ishan Pandey: Wie stellen Sie sich die Zukunft von Ethereum und den Zero-Knowledge-Technologien vor, die sich in den nächsten Jahren entwickeln werden? Welche Rolle spielt Salus Ihrer Meinung nach in dieser Entwicklung?

Mirror Tang: Mit Blick auf die Zukunft von Ethereum und wissensfreien Technologien sehe ich in den kommenden Jahren erhebliche Fortschritte. Ethereum wird wahrscheinlich zu größerer Skalierbarkeit und Effizienz übergehen und dabei wissensfreie Beweise nutzen, um den Datenschutz und die Sicherheit zu verbessern. Zero-Knowledge-Technologie wird zugänglicher und in verschiedene Blockchain-Anwendungen integriert.





Salus ist bereit, in dieser Entwicklung eine Schlüsselrolle zu spielen. Unser Ziel ist es, bei der Implementierung dieser Technologien an vorderster Front zu stehen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Privatsphäre und Sicherheit von Blockchain-Anwendungen und dem Beitrag zum breiteren Ökosystem durch Innovation und Vordenkerrolle.

Ishan Pandey: Wie sehen Sie angesichts Ihres starken akademischen Hintergrunds und Ihrer Branchenerfahrung die Beziehung zwischen akademischer Forschung und praktischer Anwendung im Blockchain-Bereich?

Mirror Tang: Im letzten Jahrzehnt war die Integration zwischen akademischer Forschung und praktischen Anwendungen im Blockchain-Bereich nicht eng. Die meisten Projekte gingen auf die technische Umsetzung einiger Forschungsarbeiten zurück, aber das gehörte der Vergangenheit an. Die heutige Blockchain-Industrie ist eine Berufsdisziplin einiger Größenordnung.





Als ob vor vier Jahren ein Solidity-Entwickler nur in der Lage sein müsste, einfache ERC 20-Token-Verträge zu schreiben, während man heute die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen von Solidity, Kompatibilität, Frameworks wie Hardhat, Foundry und Openzepplin lernen und verstehen muss Bibliothek sowie eine Vielzahl von Orakeln und externen Abhängigkeiten. Und auch, wie man ZK in Solidity entwickelt.





Was sagt uns das also? Spezialisierung und eingehende Forschung werden eine notwendige Voraussetzung für zukünftige Innovationen in praktischen Blockchain-Anwendungen sein.

Ishan Pandey: Welchen Rat würden Sie jungen Wissenschaftlern und Unternehmern geben, die sich in der Blockchain-Branche einen Namen machen möchten?

Mirror Tang: Konzentrieren Sie sich auf das Erlernen der Grundlagen von Blockchain und Kryptographie. Innovationen in diesem Bereich beruhen oft auf einem tiefen Verständnis ihrer technischen Aspekte.





Nutzen Sie interdisziplinäre Ansätze und kombinieren Sie Wissen aus den Bereichen Finanzen, Recht und Technologie. Bleiben Sie anpassungsfähig und belastbar, denn die Blockchain-Branche entwickelt sich schnell weiter. Ihre einzigartige Perspektive und Ihre innovativen Ideen sind wertvolle Beiträge zu diesem aufstrebenden Bereich.

Ishan Pandey: Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit bei Salus mit den ethischen Überlegungen und möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen der Blockchain-Technologie um?

Mirror Tang: Bei unserer Arbeit legen wir Wert auf ethische Überlegungen, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit. Wir bewerten aktiv die gesellschaftlichen Auswirkungen unserer Blockchain-Anwendungen und stellen sicher, dass sie mit den Grundsätzen der Fairness und Inklusivität im Einklang stehen. Unser Ziel ist es, die Blockchain zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen, die Transparenz und das Vertrauen in digitale Interaktionen zu erhöhen und gleichzeitig mögliche unbeabsichtigte Folgen im Auge zu behalten.

Ishan Pandey: Wer sind Ihre persönlichen Inspirationen oder Vorbilder in der Technologiewelt und wie haben sie Ihre Arbeit und Vision beeinflusst?

Mirror Tang: Meine Inspiration kommt von Professor Dan Boneh von der Stanford University, einer führenden Persönlichkeit in der Kryptographie. Seine Arbeit, insbesondere im Bereich der angewandten Kryptographie und ihrer Auswirkungen auf die Blockchain-Technologie, hat meinen Ansatz tiefgreifend beeinflusst.





Professor Bonehs Forschung zur Weiterentwicklung kryptografischer Techniken und sein Engagement für die Ausbildung der nächsten Generation von Kryptographen haben meine Vision für die Integration robuster Sicherheits- und Datenschutzfunktionen in Blockchain-Anwendungen geprägt.

Ishan Pandey: Was sind abschließend Ihre Prognosen für die wichtigsten Trends und Durchbrüche bei Blockchain und Krypto für das kommende Jahr? Wie positioniert sich Salus im Hinblick auf diese erwarteten Trends?

Mirror Tang: Ich erwarte bald eine Explosion von Blockchain-Technologien auf Anwendungsebene, wobei der Schwerpunkt auf Skalierbarkeit, Interoperabilität und Nachhaltigkeit durch die Integration mit Technologien wie KI, ZK und FHE liegt. Datenschutzverbessernde Technologien wie ZK-SNARK werden hervorgehoben. Zu unseren aktuellen forschungsbasierten Produkten gehören Lighting Cat , ein auf Deep Learning basierendes Tool zur Erkennung intelligenter Verträge, das in Nature's Scientific Reports veröffentlicht wurde, und die EVM-Anwendungsschicht-ZK-Lösung von Salus, die in der Vergangenheit am häufigsten auf der EthResearch-Plattform angesehen wurde Jahr.





Salus positioniert sich als Leuchtturm für Web3-Sicherheit und bewältigt die komplexesten Sicherheitsherausforderungen durch wissenschaftliche Forschung und erweitert die Grenzen der Web3-Sicherheit. Daher werden die Erforschung modernster Technologietrends und der Schwerpunkt auf der Entwicklung skalierbarer, sicherer und benutzerfreundlicher Blockchain-Lösungen die Hauptschwerpunkte von Salus sein.





