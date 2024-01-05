从学术界到区块链辉煌：Mirror Tang 重塑 Web3 安全的旅程

在不断发展的区块链技术世界中，很少有故事像Salus首席科学家 Mirror Tang 那样引人入胜。从计算机教育博士学位到区块链和 ZK-SNARK 的开创性研究，Mirror 的旅程不仅仅是一个学术卓越的故事，而且证明了跨学科研究的变革力量。





今天，在对 Ishan Pandey 的 HackerNoon 独家采访中，我们将揭开这一令人难以置信的旅程的各个层面，探索区块链工程、智能合约安全和区块链应用的未来的交叉点。加入我们，深入了解 Mirror 的见解和 Salus 在区块链领域的前沿进展。

Mirror Tang：Salus 融合区块链科学与创新 – HackerNoon 深入探讨

Ishan Pandey：Mirror，从获得计算机教育博士学位到发表突破性研究，您的旅程非常非凡。您能否分享一些您的旅程的见解以及是什么促使您深入区块链和 ZK-SNARK 的世界？您的经历如何影响您在Salus的工作方式？

Mirror Tang：长话短说，我是一名跨学科区块链科学研究人员，致力于区块链工程和社会科学。我感兴趣的领域包括智能合约安全、区块链应用层中零知识证明技术的使用、分布式系统的性能以及天然气市场的数据和经济分析。我多年来一直在研究区块链及其相关技术。一个重要的分水岭是2019年，2016-2019年我主要关注的是区块链工程和区块链安全攻防。 2019 年之后，我的重点转向了区块链科学的研究工作。





一个重要原因是，过去几年“容易摘到的果实”已基本被采摘，性能问题等区块链行业的根本性问题得到了更好的解决。此后，区块链技术进一步发展的每一步都将是一场硬仗，迫使我们审视底层技术，寻求多学科研究的结合。





Zk-snarks 只是该团队研究的一方面。 Salus团队提供的不仅仅是 ZK 技术，比如研究文章：从以太坊到 Arbitrum 的智能合约迁移的安全分析和EIP 安全分析：应用程序标准攻击事件，这两篇文章都做得很好解释智能合约迁移和 EIP 协议的流行。 Salus是一家研究驱动型的区块链安全公司，通过研究新技术帮助行业建立安全基线，我们很高兴分享我们的研究成果，希望它们能为行业的进一步发展做出贡献。

Ishan Pandey：作为 Salus 的首席科学家，您关注的核心技术创新是什么？这些创新如何与公司更广阔的愿景和不断发展的区块链技术格局相结合？

Mirror Tang：Salus是一家区块链安全公司，但我们都知道区块链是一门复杂的交叉学科，是社会科学、金融和计算机科学多个子学科融合的产物。在Salus，我们不仅专注于识别和发现未知的区块链安全漏洞，我们还关注创新技术，其中也包括技术创新可能给行业带来的风险。





目前我最关心的是零知识证明技术在区块链应用层的使用，因为这将大大增强现有应用层项目的隐私性和安全性。





如果 Salus 是一名战士，那么零知识证明技术就是战士手中的剑。这里要提一下，零知识证明技术并不新鲜，它最早是在1985年的一篇题为“交互式证明系统的知识复杂性”的论文中提出的。过去几年也大量应用于各种隐私币和公链扩容技术，但无论是从区块链研究还是推动行业的角度来看，此类应用都比较肤浅。 ZKP 技术在应用层会更加有用，它可以帮助防止数据验证错误、服务中断或回滚以及资金被盗。此外，它还可以有条件地增强用户隐私和经济模型的可持续性，以应对重大挑战。





当然，除了ZK技术之外，Salus的研究团队还有很多其他成果，比如我们的研究文章《智能合约从以太坊到Arbitrum迁移的安全分析》和《EIP安全分析：应用程序标准攻击事件》这两篇研究就做得很好解释智能合约迁移和 EIP 协议中普遍存在的风险，呼应我们的使命：Salus 通过科学研究解决最复杂的安全挑战并突破 Web3 安全的界限。

Ishan Pandey：您关于“ZK-SNARKs 在 Solidity 中的应用”的研究在以太坊社区中具有影响力。您能否详细说明这项研究的影响以及它如何使更广泛的以太坊生态系统受益？

Mirror Tang：很荣幸向您介绍我的这篇研究，这是过去一年中浏览量最多的文章，也是以太坊研究论坛 ethresear.ch 的 ZK 部分有史以来阅读量最多的文章。在本文中，我重点关注 ZK-SNARK（来自知识的零知识简洁非交互式论证）与以太坊智能合约的集成。本研究的重点是通过在智能合约中实施隐私保护技术来增强 EVM 应用程序的隐私性。它解决了EVM应用层中的隐私转换、计算优化和MEV（最大可提取值）抵抗问题。





我们还提供了编写良好的 ZK 应用程序和性能比较的示例，包括私有交易和改进的计算过程。该技术一旦在以太坊生态系统中推广，将节省大量的gas成本，并有利于EVM生态系统应用程序的隐私保护。同时我也赋予了它一个重要的使命——L2杀手。考虑到跨链证明周期和流动性碎片化以及L2安全问题，一旦主网本身可以直接实现隐私功能和链下ZK模块以节省gas支出，用户对L2的需求将大大增加减少。这实际上还避免了一些部署在成本高昂的链上的高频运营项目，使其免于经历痛苦的迁移和用户流失。

Ishan Pandey：根据您的经验，您在区块链研发中面临的最重大挑战是什么？您在 Salus 是如何应对这些挑战的？

唐镜：对我来说，最重要的是取得平衡。我必须说，从好的研究到好的技术，再到好的产品和服务是一个漫长的过程。妥协很重要：放弃对产品和服务层面的技术和研究的偏执，专注于用户体验。同样重要的是不要妥协：好的研究必须风雨无阻地坚持下去。

Ishan Pandey：您如何看待以太坊和零知识技术在未来几年发展的未来？您认为 Salus 在这一演变中扮演什么角色？

Mirror Tang：展望以太坊和零知识技术的未来，我看到未来几年将取得重大进展。以太坊可能会朝着更高的可扩展性和效率迈进，利用零知识证明来增强隐私和安全性。零知识技术将变得更容易访问并集成到各种区块链应用程序中。





Salus 准备在这一演变中发挥关键作用。我们的目标是成为实施这些技术的最前沿，特别注重增强区块链应用程序的隐私和安全性，并通过创新和思想领导力为更广泛的生态系统做出贡献。

Ishan Pandey：鉴于您深厚的学术背景和行业经验，您如何看待区块链领域学术研究与实际应用之间的关系？

唐镜：近十年来，区块链领域的学术研究与实际应用的结合并不紧密。大多数项目源于一些研究的工程实施，但那已经是过去了。今天的区块链行业是一门具有一定规模的专业学科。





就好像 4 年前，Solidity 开发人员只需要能够编写简单的 ERC 20 代币合约，而今天，人们需要学习和理解各种版本的 Solidity、兼容性、Harhat、Foundry 和 Openzepplin 等框架之间的差异库以及各种预言机和外部依赖项。还有，如何在Solidity中开发ZK。





那么，这告诉我们什么呢？专业化和深入研究将是未来区块链实际应用创新的必要前提。

Ishan Pandey：对于渴望在区块链行业有所作为的年轻科学家和企业家，您有什么建议？

Mirror Tang：重点学习区块链和密码学的基础知识。该领域的创新往往来自于对其技术方面的深刻理解。





采用跨学科方法，结合金融、法律和技术知识。随着区块链行业的快速发展，保持适应性和弹性。您独特的视角和创新的想法是对这个新兴领域的宝贵贡献。

Ishan Pandey：您在 Salus 的工作中如何处理区块链技术的道德考虑和潜在社会影响？

Mirror Tang：在我们的工作中，我们优先考虑道德因素，特别是在数据隐私和安全方面。我们积极评估区块链应用程序的社会影响，确保它们符合公平和包容性原则。我们的目标是利用区块链实现社会公益，增强数字交互的透明度和信任，同时注意潜在的意外后果。

Ishan Pandey：谁是您在科技领域的个人灵感来源或榜样？他们如何影响您的工作和愿景？

Mirror Tang：我的灵感来自斯坦福大学 Dan Boneh 教授，他是密码学领域的领军人物。他的工作，特别是在应用密码学领域及其对区块链技术的影响，深深地影响了我的方法。





Boneh 教授在推进密码技术方面的研究以及他对教育下一代密码学家的承诺塑造了我在区块链应用程序中集成强大的安全和隐私功能的愿景。

Ishan Pandey：最后，您对来年区块链和加密货币的主要趋势和突破有何预测？ Salus 如何针对这些预期趋势定位自己？

Mirror Tang：我预计区块链应用层技术很快就会爆发，重点是通过与 AI、ZK 和 FHE 等技术的集成来实现可扩展性、互操作性和可持续性。将强调 ZK-SNARK 等隐私增强技术。我们目前的研究型产品包括已发表在《自然科学报告》上的基于深度学习的智能合约检测工具Lighting cat ，以及过去在EthResearch平台上浏览量最高的Salus的EVM应用层ZK解决方案年。





Salus 将自己定位为 Web3 安全的灯塔，通过科学研究解决最复杂的安全挑战并突破 Web3 安全的界限。因此，研究前沿技术趋势，专注于开发可扩展、安全、用户友好的区块链解决方案将是Salus的重点关注领域。





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