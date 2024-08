De la academia a la brillantez de Blockchain: el viaje de Mirror Tang para remodelar la seguridad Web3

En el mundo en constante evolución de la tecnología blockchain, pocas historias son tan cautivadoras como la de Mirror Tang, el científico jefe de Salus . Desde un doctorado en Educación Informática hasta una investigación pionera en blockchain y ZK-SNARK, el viaje de Mirror no es solo una historia de excelencia académica, sino un testimonio del poder transformador de la investigación interdisciplinaria.





Hoy, en esta entrevista exclusiva de HackerNoon con Ishan Pandey, analizamos las capas de este increíble viaje, explorando las intersecciones de la ingeniería blockchain, la seguridad de los contratos inteligentes y el futuro de la aplicación blockchain. Únase a nosotros mientras profundizamos en los conocimientos de Mirror y los avances de vanguardia de Salus en el espacio blockchain.

Mirror Tang: Combinando la ciencia y la innovación de Blockchain en Salus: una inmersión profunda de HackerNoon

Ishan Pandey: Mirror, tu trayectoria es bastante notable, desde obtener un doctorado en Educación en Computación hasta publicar investigaciones innovadoras. ¿Podrías compartir algunas ideas sobre tu viaje y qué te motivó a profundizar en el mundo de blockchain y ZK-SNARK? ¿Cómo han influido tus experiencias en tu enfoque en Salus ?

Mirror Tang: para resumir, soy un investigador científico interdisciplinario de blockchain que trabaja en ingeniería de blockchain y ciencias sociales. Mis áreas de interés incluyen la seguridad de contratos inteligentes, el uso de tecnologías a prueba de conocimiento cero en la capa de aplicación blockchain, el rendimiento de sistemas distribuidos y el análisis económico y de datos de los mercados de gas. Llevo varios años estudiando blockchain y sus tecnologías relacionadas. Un año decisivo importante es 2019, durante 2016-2019 mi enfoque principal fue la ingeniería de blockchain y el ataque y defensa de la seguridad de blockchain. Y después de 2019, mi atención se centró en el trabajo de investigación en la ciencia blockchain.





Una razón importante para esto es que en los últimos años se ha recogido en gran medida la "fruta madura" y los problemas fundamentales en la industria blockchain, como los problemas de rendimiento, se han abordado mejor. Después de eso, cada paso en el desarrollo de la tecnología blockchain será una dura batalla, lo que nos obligará a mirar la tecnología subyacente y buscar combinar la investigación de múltiples disciplinas.





Zk-snarks es sólo un aspecto de la investigación del equipo. El equipo de Salus tiene mucho más que ofrecer que solo la tecnología ZK, como el artículo de investigación: Security Analysis of Smart Contract Migration from Ethereum to Arbitrum y EIP Security Analysis: Application Program Standards Attack Events , los cuales hacen un buen trabajo. explicando la prevalencia de la migración de contratos inteligentes y los protocolos EIP. Salus es una empresa de seguridad blockchain impulsada por la investigación que ayuda a la industria a establecer una base de seguridad a través de la investigación de nuevas tecnologías, y nos complace compartir nuestros hallazgos con la esperanza de que contribuyan al mayor desarrollo de la industria.

Ishan Pandey: Como científico jefe de Salus, ¿cuáles son las principales innovaciones tecnológicas en las que se está centrando? ¿Cómo se alinean estas innovaciones con la visión más amplia de la empresa y el panorama cambiante de la tecnología blockchain?

Mirror Tang: Salus es una empresa de seguridad blockchain, pero todos sabemos que blockchain es un tema interdisciplinario complejo que es producto de la convergencia de múltiples subdisciplinas de las ciencias sociales, las finanzas y la informática. En Salus, no solo nos enfocamos en identificar y descubrir vulnerabilidades desconocidas de seguridad de blockchain, sino que también nos enfocamos en tecnologías innovadoras, lo que también incluye los riesgos que las innovaciones tecnológicas pueden traer a la industria.





Actualmente, lo que más me preocupa es el uso de tecnología a prueba de conocimiento cero en la capa de aplicación blockchain, ya que esto mejorará en gran medida la privacidad y seguridad de los proyectos de capa de aplicación existentes.





Si Salus es un guerrero, entonces la tecnología a prueba de conocimiento cero es la espada en la mano del guerrero. Debo mencionar aquí que la tecnología de prueba de conocimiento cero no es nueva; se propuso por primera vez en 1985 en un artículo titulado "Complejidad del conocimiento de los sistemas de prueba interactivos". También se ha utilizado mucho en varias monedas de privacidad y técnicas de escalamiento de cadenas públicas en los últimos años, pero dichas aplicaciones son relativamente superficiales desde la perspectiva tanto de la investigación de blockchain como de la promoción de la industria. La tecnología ZKP sería mucho más útil en la capa de aplicación, donde podría ayudar a prevenir errores de validación de datos, interrupciones o reversiones del servicio y robo de fondos. Además, puede mejorar condicionalmente la privacidad de los usuarios y la sostenibilidad de los modelos económicos para abordar desafíos importantes.





Por supuesto, además de la tecnología ZK, el equipo de investigación de Salus tiene muchos otros logros, como nuestros artículos de investigación Análisis de seguridad de la migración de contratos inteligentes de Ethereum a Arbitrum y Análisis de seguridad EIP: eventos de ataque a estándares de programas de aplicaciones. Estos dos estudios hacen un gran trabajo. de explicar los riesgos prevalentes en la migración de contratos inteligentes y los protocolos EIP, haciéndose eco de nuestra misión: Salus aborda los desafíos de seguridad más complejos a través de la investigación científica y ampliando los límites de la seguridad Web3.

Ishan Pandey: Su investigación sobre 'La aplicación de ZK-SNARK en Solidity' ha sido influyente en la comunidad Ethereum. ¿Puede explicarnos más detalladamente el impacto de esta investigación y cómo beneficia al ecosistema Ethereum en general?

Mirror Tang: Es un honor presentarles esta investigación mía, que fue el artículo más visto el año pasado y el artículo más leído en la sección ZK del foro de investigación de ethereum ethresear.ch. En este artículo me centro en la integración de ZK-SNARK (Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument from Knowledge) con los contratos inteligentes de Ethereum. Esta investigación se centra en mejorar la privacidad de las aplicaciones EVM mediante la implementación de técnicas de preservación de la privacidad en contratos inteligentes. Aborda las cuestiones de la transformación de la privacidad, la optimización computacional y la resistencia MEV (valor máximo extraíble) en la capa de aplicación EVM.





También proporcionamos ejemplos de aplicaciones ZK bien escritas y comparaciones de rendimiento, incluidas transacciones privadas y procesos computacionales mejorados. Una vez que la tecnología se implemente en el ecosistema Ethereum, ahorrará muchos costos de gasolina y facilitará la privacidad de las aplicaciones del ecosistema EVM. Al mismo tiempo, también le asigné una misión importante: el asesino L2. Teniendo en cuenta el ciclo de prueba entre cadenas y la fragmentación de la liquidez, así como los problemas de seguridad de L2, una vez que la propia red principal pueda implementar directamente la función de privacidad y el módulo ZK fuera de la cadena para ahorrar el gasto de gas, la demanda de L2 por parte de los usuarios será enormemente reducido. De hecho, esto también evita que algunos proyectos operativos de alta frecuencia implementados en costosas cadenas tengan que sufrir migraciones dolorosas y perder usuarios.

Ishan Pandey: Según su experiencia, ¿cuáles son los desafíos más importantes que ha enfrentado en la investigación y el desarrollo de blockchain y cómo los ha abordado en Salus?

Mirror Tang: Para mí, lo más importante es lograr un equilibrio. Debo decir que pasar de una buena investigación a una buena tecnología y luego a buenos productos y servicios es un proceso largo. Es importante llegar a un acuerdo: dejar de lado la paranoia sobre la tecnología y la investigación a nivel de producto y servicio y centrarse en la experiencia del usuario. Y también es importante no hacer concesiones: la buena investigación debe perseverarse en las buenas y en las malas.

Ishan Pandey: ¿Cómo imagina que evolucionará el futuro de Ethereum y las tecnologías de conocimiento cero en los próximos años? ¿Qué papel crees que jugará Salus en esta evolución?

Mirror Tang: Mirando hacia el futuro de Ethereum y las tecnologías de conocimiento cero, veo avances significativos en los próximos años. Es probable que Ethereum avance hacia una mayor escalabilidad y eficiencia, utilizando pruebas de conocimiento cero para mejorar la privacidad y la seguridad. La tecnología de conocimiento cero será más accesible y se integrará en diversas aplicaciones blockchain.





Salus está preparado para desempeñar un papel clave en esta evolución. Nuestro objetivo es estar a la vanguardia en la implementación de estas tecnologías, con un enfoque particular en mejorar la privacidad y la seguridad de las aplicaciones blockchain y contribuir al ecosistema más amplio a través de la innovación y el liderazgo intelectual.

Ishan Pandey: Dada su sólida formación académica y experiencia en la industria, ¿cómo ve la relación entre la investigación académica y la aplicación práctica en el espacio blockchain?

Mirror Tang: En la última década, la integración entre la investigación académica y las aplicaciones prácticas en el campo blockchain no ha sido estrecha. La mayoría de los proyectos surgieron de implementaciones de ingeniería de algunas de las investigaciones, pero eso fue el pasado. La industria blockchain actual es una disciplina profesional de cierta magnitud.





Como si hace 4 años un desarrollador de Solidity solo necesitara poder escribir contratos de token ERC 20 simples, mientras que hoy uno necesita aprender y comprender las diferencias entre las distintas versiones de Solidity, la compatibilidad y los marcos como Hardhat, Foundry y Openzepplin. biblioteca, así como una amplia variedad de oráculos y dependencias externas. Y también, cómo desarrollar ZK en Solidity.





¿Entonces qué nos dice esto? La especialización y la investigación en profundidad serán un requisito previo necesario para la innovación futura en aplicaciones prácticas de blockchain.

Ishan Pandey: ¿Qué consejo le daría a los jóvenes científicos y emprendedores que aspiran a dejar una huella en la industria blockchain?

Mirror Tang: concéntrese en aprender los fundamentos de blockchain y criptografía. La innovación en este campo a menudo proviene de un profundo conocimiento de sus aspectos técnicos.





Adopte enfoques interdisciplinarios, combinando conocimientos de finanzas, derecho y tecnología. Manténgase adaptable y resiliente, ya que la industria blockchain está evolucionando rápidamente. Su perspectiva única e ideas innovadoras son contribuciones valiosas a este campo emergente.

Ishan Pandey: ¿Cómo aborda las consideraciones éticas y los posibles impactos sociales de la tecnología blockchain en su trabajo en Salus?

Mirror Tang: En nuestro trabajo, damos prioridad a las consideraciones éticas, especialmente en lo que respecta a la privacidad y seguridad de los datos. Evaluamos activamente los impactos sociales de nuestras aplicaciones blockchain, asegurándonos de que se alineen con los principios de equidad e inclusión. Nuestro objetivo es aprovechar blockchain para el bien social, mejorando la transparencia y la confianza en las interacciones digitales y al mismo tiempo siendo conscientes de las posibles consecuencias no deseadas.

Ishan Pandey: ¿Quiénes son sus inspiraciones personales o modelos a seguir en el mundo de la tecnología y cómo han influido en su trabajo y visión?

Mirror Tang: Mi inspiración proviene del profesor Dan Boneh de la Universidad de Stanford, una figura destacada en criptografía. Su trabajo, particularmente en el campo de la criptografía aplicada y sus implicaciones para la tecnología blockchain, ha influido profundamente en mi enfoque.





La investigación del profesor Boneh sobre el avance de las técnicas criptográficas y su compromiso de educar a la próxima generación de criptógrafos han dado forma a mi visión de integrar funciones sólidas de seguridad y privacidad en aplicaciones blockchain.

Ishan Pandey: Finalmente, ¿cuáles son sus predicciones sobre las tendencias y avances clave en blockchain y cripto para el próximo año? ¿Cómo se posiciona Salus en relación con estas tendencias anticipadas?

Mirror Tang: Espero una explosión de tecnologías de capa de aplicación blockchain pronto, con un enfoque en la escalabilidad, la interoperabilidad y la sostenibilidad a través de la integración con tecnologías como AI, ZK y FHE. Se enfatizarán las tecnologías que mejoran la privacidad como ZK-SNARK. Nuestros productos actuales basados en investigación incluyen Lighting cat , una herramienta de detección de contratos inteligentes basada en aprendizaje profundo que se publicó en Nature's Scientific Reports , y la solución ZK de capa de aplicación EVM de Salus que ha sido la más vista en la plataforma EthResearch en el pasado. año.





Al posicionarse como un faro para la seguridad Web3, Salus aborda los desafíos de seguridad más complejos a través de la investigación científica y ampliando los límites de la seguridad Web3. Por lo tanto, la investigación sobre tendencias tecnológicas de vanguardia y el enfoque en el desarrollo de soluciones blockchain escalables, seguras y fáciles de usar serán las áreas de enfoque clave para Salus.





¡No olvides darle me gusta y compartir la historia!





Divulgación de intereses adquiridos: este autor es un colaborador independiente que publica a través de nuestro programa de marca como autor. Ya sea a través de compensación directa, asociaciones con los medios o creación de redes, el autor tiene un interés personal en las empresas mencionadas en esta historia. HackerNoon ha revisado la calidad del informe, pero las afirmaciones contenidas en este documento pertenecen al autor. #DYOR