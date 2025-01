Zde je návod, jak se rozhodovat na základě reality a jak se vyhnout ukvapeným závěrům

Během dne děláme stovky rozhodnutí, z nichž většina je automatická bez velkého úsilí z naší strany. Informační přetížení, kognitivní předsudky, časová omezení a sociální a emocionální vlivy mohou vést k rychlým a někdy iracionálním závěrům.





Naše přesvědčení a světonázor fungují jako filtry, které ovlivňují, kterým informacím věnujeme pozornost a jak je interpretujeme. Nedostatek povědomí může dále ztěžovat rozpoznání a kontrolu těchto automatických úsudků.





Kritické myšlení je nepřirozené. Následování našich pocitů a emocí pravděpodobněji motivuje naše chování než dobře odůvodněné argumenty. Je pravděpodobné, že se necháme přesvědčit irelevantními apely jako relevantními a je pravděpodobnější, že budeme produkovat šikmé, selektivní, zaujaté, jednostranné, neúplné argumenty než argumenty dobře odůvodněné, spravedlivé, přemýšlivé, přesné, úplné. Často dáváme přednost útokům na motivy člověka před útoky na důvody člověka. Vytváříme domněnky, které nejsou opodstatněné, vytváříme slaměné argumenty z fragmentů protichůdných názorů, nabízíme falešná dilemata a unáhleně vyvozujeme závěry. – Robert Carroll





Žebřík inference je mocný mentální model, který vysvětluje, jak tato rychlá hodnocení nebo rozhodnutí děláme.





Každý krok v rozhodovacím procesu představuje příčka na žebříčku. Začnete na dně, pak vyšplhejte na každou příčku, než se rozhodnete a začnete jednat. Pohyb nahoru a dolů po žebříku se obvykle děje nevědomě a velmi rychle ve vašem mozku, což vede k mezerám ve vašem myšlení a procesu uvažování, nutí vás dělat ukvapené závěry a má za následek špatná rozhodnutí.

7 kroků žebříku vyvozování

Na ní je 7 příček Ladder of Inference . Zde je rozpis jednotlivých kroků v rozhodovacím procesu, od pozorování po akci:





Pozorování

Na konci žebříčku začínáte s nezpracovanými daty a fakty. To jsou věci, které můžete vidět, slyšet nebo jinak přímo pozorovat. V této fázi pouze přijímáte realitu toho, co se děje, aniž byste zatím dělali nějaké interpretace.





Vybraná data

Dále z obrovského množství dostupných dat nevědomě vybíráte určitá data, na která se chcete zaměřit, často na základě vašich osobních přesvědčení, zkušeností a předsudků. Zaměřujete se na určité detaily na základě svých vlastních preferencí nebo agendy a při rozhodování nezohledňujete všechna dostupná data.

Výklady

Po výběru dat přidáte vybraným datům význam. To zahrnuje interpretaci dat na základě vašich přesvědčení, předpokladů a minulých zkušeností. Začnete si vytvářet názory a dávat smysl informacím.





Předpoklady

V tomto okamžiku začínáte vytvářet předpoklady o významu dat – často bez toho, abyste zvažovali, zda jsou platná nebo ne. Ty jsou často neuvedené, ale řídí vaše myšlení. Jsou ovlivněni vaším původem, předchozími zkušenostmi a mentálními modely.





Závěry

Nyní vyvodíte závěry na základě svých předpokladů o významu dat. Tyto závěry mohou být explicitní myšlenky nebo rozhodnutí.





Přesvědčení

Vaše závěry pak posílí vaše stávající přesvědčení, která mohou být hluboce zakořeněna. To může vést k začarovanému kruhu, kde vaše přesvědčení ovlivňují to, jak se rozhodujete, a poté tato rozhodnutí upevňují vaše přesvědčení a dále ovlivňují to, jak myslíte a jednáte v budoucích situacích.





Akce

Nakonec uděláte akci, která se zdá být správná, protože je založena na tom, čemu věříte. Ve skutečnosti jsou však vaše činy řízeny vašimi předpoklady a nezakládají se na realitě.

Lepší rozhodování pomocí žebříčku vyvozování

Soudy jsou automatickým zaškatulkováním osoby nebo situace jednoduše proto, že nějaká charakteristika je pozorovateli známá (takže ať už tato charakteristika znamenala dříve, musí to znamenat znovu nyní). Seznámení je pohodlné, ale takové úsudky shazují oponu a fakticky brání pozorovateli vidět zbytek hry. – Gavin de Becker





Naše jednání v jakékoli dané situaci závisí na tom, jak situaci vnímáme. Všichni můžeme dospět k velmi odlišnému chápání v závislosti na tom, na jaké aspekty situace se rozhodneme zaměřit a jak interpretujeme to, co se děje.





Vědomým používáním žebříčku inference jako nástroje při rozhodování si můžete lépe uvědomovat myšlenkové procesy, které jsou základem vašich rozhodnutí. Pomocí něj můžete vyhodnotit, zda jsou vaše volby založeny na realitě nebo na domněnkách.





Toto povědomí vám umožní činit informovanější, objektivnější a racionálnější rozhodnutí, čímž se sníží potenciál předpojatosti a chybného uvažování. Pracovní právo, žebříček vyvozování:

Pomáhá jednotlivcům a týmům zlepšovat komunikaci tím, že implicitní myšlenkové procesy a předpoklady explicitně zviditelňuje, čímž snižuje nedorozumění.

Pomáhá při řešení konfliktů tím, že umožňuje každému porozumět tomu, jak oni a ostatní dospívají ke svým závěrům a úsudkům.

Zlepšuje rozhodování tím, že podporuje promyšlenější a rozumnější přístup a snižuje vliv předsudků. To může vést k efektivnějšímu řešení problémů a lepším výsledkům.

Povzbuzuje lidi, aby zvážili alternativní názory a perspektivy. To může vést k větší otevřenosti a ochotě zkoumat různé možnosti a řešení.

Lídři jej mohou využít k pochopení myšlenkových procesů svého týmu a podpořit tak lepší vedení a spolupráci.





Začíná to pochopením, že:

Vaše nápady, myšlenky a soudy nejsou fakta.

Ve vybraných datech jsou často mezery.

Vaše přesvědčení nemusí být založeno na skutečných datech.

Vaše rozhodnutí jsou ovlivněna osobními předsudky a mentálními modely.

Ne vždy se chováte racionálně.

Použití žebříčku vyvozování pro svá vlastní rozhodnutí

Na rozdíl od toho, k čemu jsme vedeni, myslet lépe neznamená být géniem. Je to o procesech, které používáme k odhalování reality, a o volbách, které jednou uděláme. – Shane Parrish





Když stojíte před rozhodnutím, zvláště složitým nebo důležitým, záměrně proces zpomalte. Uvědomte si, že vy a ostatní neustále stoupáte po tomto žebříku, často bez vědomého přemýšlení.





Nyní postupujte takto:

Krok 1: Zjistěte, kde jste na žebříku

Zjistěte, na které příčce žebříčku se právě nacházíte.

Krok 2: Propracujte se po žebříku dolů

Nyní, když víte, na jaké příčce jste, můžete se propracovat zpět po žebříčku a zapojit se do promyšlenějšího rozhodování.





Zde jsou otázky, které byste si měli položit v každé fázi žebříku – začněte s příčkou od kroku 1 a přejděte po žebříku dolů.





Pozorování

Jaké konkrétní údaje nebo skutečnosti jsem v této situaci zaznamenal?

Shromáždil jsem všechny relevantní informace, nebo mi něco chybí?

Je moje vnímání přesné, nebo si o tom, co vidím, vytvářím domněnky?





Vybraná data

Na jaké faktory nebo detaily se chci zaměřit a proč?

Jaké detaily mohu přehlížet nebo ignorovat?

Jak mohou mé osobní zkušenosti nebo předsudky ovlivnit výběr dat?





Výklady

Jaký význam nebo interpretaci přiřazuji pozorovaným datům?

Jaké alternativní výklady bych měl zvážit?

Jak se moje interpretace shoduje se skutečnými údaji a vytvářím logické souvislosti?





Předpoklady

Jaké předpoklady o významu dat dělám?

Jsou mé domněnky založeny na platných úvahách, nebo dělám skoky bez důkazů?

Jak mohou moje osobní přesvědčení nebo mentální modely utvářet mé předpoklady?





Závěry

Jaké závěry nebo rozhodnutí vyvozuji na základě svých předpokladů?

Jsou tyto závěry logicky odvozeny z dat a předpokladů?

Zvážil jsem možné důsledky těchto závěrů?





Přesvědčení

Jak jsou mé závěry v souladu s mými stávajícími přesvědčeními a hodnotami?

Jsem si vědom/a nějaké potvrzovací zaujatosti, kdy bych mohl hledat informace, které podporují mé přesvědčení a zároveň odmítat protichůdné důkazy?

Existují nějaká hluboce zakořeněná přesvědčení, která by mohla ovlivnit mé myšlení?





Akce

Jaké kroky jsem nakloněn podniknout na základě svých závěrů a přesvědčení?

Jaký je potenciální dopad této akce na ostatní a na širší kontext?

Jaká alternativní opatření by mohla být vhodnější nebo účinnější?

Krok 3: Vypracujte se znovu po žebříku

Poté, co se propracujete po žebříčku dolů, si pravděpodobně mnohem lépe uvědomujete svůj proces uvažování a jakékoli domněnky, které jste možná učinili. Nyní zkuste vylézt po žebříku, tentokrát více vědomě a rozvážně.





Dodržováním tohoto 3-krokového procesu si můžete vypěstovat disciplinovanější a ohleduplnější přístup k rozhodování. To pomáhá zajistit, aby vaše rozhodnutí byla založena na pevných základech dat, promyšlené analýze a povědomí o nich potenciální předsudky , což nakonec vede k lepším a informovanějším rozhodnutím.





Chcete-li dále zlepšit své rozhodovací schopnosti, položte si tyto otázky:

Uvažuji pravidelně o celém procesu, abych se ujistil, že mé rozhodování je správné?

Hledal jsem informace a zpětnou vazbu od ostatních, abych zpochybnil své domněnky a závěry?

Jak mohu neustále zdokonalovat svůj rozhodovací proces, abych omezil zkreslení a zlepšil přesnost?

Použití žebříčku inference k pomoci ostatním v rozhodování

Dotazování pomáhá lidem získat perspektivu a porozumět perspektivám ostatních. Když vidí problémy a problémy z různých úhlů pohledu, získávají ocenění pro jejich složitost – a také rozšiřují škálu možných řešení. – Michael J. Marquardt





Abyste ostatním pomohli lépe se rozhodovat pomocí žebříčku Inference, můžete jim položit řadu promyšlených otázek, které povzbudí k reflexi, kritickému myšlení a hlubšímu zkoumání jejich myšlenkového procesu. Tyto otázky jsou navrženy tak, aby je provedly každou fází žebříčku a podpořily informovanější rozhodovací proces.





Zde jsou otázky, které můžete položit ostatním na různých příčkách žebříčku:

Pozorování

Jaká konkrétní data nebo fakta jste v této situaci pozorovali nebo shromáždili?

Existují nějaké podrobnosti nebo informace, které jste možná přehlédli nebo přehlédli?





Vybraná data

Zvážili jste všechna dostupná data, nebo se zaměřujete na konkrétní podmnožinu informací?

Jak vaše osobní předsudky nebo preference ovlivňují data, na která jste se rozhodli zaměřit?





Výklady

Jaký význam připisujete pozorovaným údajům? Jak si to vykládáte?

Existují alternativní výklady nebo vysvětlení těchto informací?





Předpoklady

Jaké předpoklady o významu dat děláte?

Prozkoumal jste tyto předpoklady kriticky a jsou dobře podložené?

Existují další možné předpoklady, které je třeba vzít v úvahu?





Závěry

Jaké závěry vyvozujete na základě svých předpokladů a interpretací?

Jsou tyto závěry logické a v souladu s dostupnými údaji a informacemi?

Přemýšleli jste o možných důsledcích a důsledcích svých závěrů?





Přesvědčení

Jak vaše stávající přesvědčení a mentální modely ovlivňují vaše závěry?

Jsou vaše přesvědčení stále relevantní a přesná ve světle údajů a závěrů?

Jste ochotni upravit své přesvědčení, pokud důkazy naznačují jiný úhel pohledu?





Akce

Jak vaše závěry řídí vaše jednání nebo rozhodování?

Myslíte si, že vaše činy jsou založeny na dobře odůvodněných závěrech?

Zvažovali jste možné důsledky akcí, které plánujete podniknout?

Příklad uvedení žebříčku inference do praxe

Scénář: Jste manažer vedoucí tým několika vývojářů.





Pozorování

Prohlížíte si údaje o výkonu všech vašich vývojářů.





Vybraná data

Jim zmeškal několik termínů.





Kontrola skutečnosti: Jim zmeškal několik termínů. Několik projektů, na kterých pracoval, nemělo jasné požadavky, časové osy projektů byly velmi agresivní a jeho produktoví manažeři vznesli mnoho ad hoc požadavků na poslední chvíli.





Výklady

Jim nemá schopnosti správně zvládnout úkoly.





Kontrola reality: Jim nemůže za to, že tyto termíny nedodržel.





Předpoklady

Pokud Jim nebyl schopen dodat včas, nesmí být dobrým softwarovým inženýrem.





Kontrola skutečnosti: Je vaší odpovědností zajistit, aby váš tým dostal jasno v požadavcích a aby mu byly poskytnuty přiměřené lhůty k plnění.





Závěry

Budu muset Jima vyhodit, pokud bude dodržovat termíny.





Kontrola reality: Musíte se více zapojit do fáze plánování produktu.





Přesvědčení

Pouze talentovaní inženýři mohou dobře fungovat v technologii. Jim není stvořený pro softwarové inženýrství.





Kontrola reality: Dobří inženýři se nerodí, jsou stvořeni.





Akce

Pečlivě ho sledujte až do bodu mikromanagementu jeho úkolů, abyste zajistili, že svou práci dokončí včas.





Kontrola reality: Zlepšete proces plánování, abyste zajistili, že váš tým bude produktivní a výkonný.





Místo toho, abyste předpokládali a dělali ukvapené závěry, zastavte se a zeptejte se, zda je to opravdu pravda, nebo si něco vymýšlíte. Vědomé zapojení se do vlastních myšlenek tímto způsobem vám může umožnit činit informovanější, objektivnější a racionálnější rozhodnutí, čímž se sníží možnost zaujatosti a chybného uvažování.

Shrnutí

Vědomě se rozhodujeme jen velmi málo, protože náš mozek je trénovaný na autopilota a většinu rozhodnutí dělá za nás.

I když nám tyto automatické soudy a závěry mohou v určitých situacích dobře posloužit, nechat náš mozek, aby se rozhodl, může být také naprosto škodlivé. Zaujatá rozhodnutí a silné názory se pravděpodobně projeví, pokud nebudeme věnovat pozornost.

Žebřík inference je mentální model, který může vést k rychlým a automatickým úsudkům se zaujatými názory.

Správně využitý žebříček inference může být také mocným modelem, jak zachytit naše chybné uvažování a dělat racionálnější rozhodnutí.

Když děláte důležitá rozhodnutí, zjistěte, na jaké příčce žebříčku jste, a pokládejte otázky, které zpochybní vaše myšlení, když se pohybujete nahoru a dolů.





Tento příběh byl dříve publikován zde . Sledujte mě na LinkedIn nebo zde pro další příběhy.