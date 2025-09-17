Newark, Nova Jersey, Estats Units, 16 de setembre de 2025/CyberNewsWire/--The El programa reunirà advocats, reguladors, desenvolupadors i emprenedors per discutir seguretat i privacitat en un context global. Conferència OpenSSL 2025 Conferència OpenSSL 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n Oportunitats per conèixer les persones darrere de la Biblioteca OpenSSL, Bouncy Castle, i els projectes cryptlib. Sessions amb líders de compliment, responsables polítics i experts en certificació. Xarxes de fòrums per connectar amb socis, mentors, col·laboradors o cofundadors. Discussió amb els mantenidors de projectes: desafiar decisions, fer preguntes i modelar el futur. Intercanvis on es col·loquen perspectives tècniques, comercials i ètiques. Presentacions sobre obligacions reguladores de la criptografia post-quàntica. Converses sobre reptes de seguretat passats, presents i futurs. Activitats de networking amb els col·legues participants. Biblioteca OpenSSL Castell de Bouncy Criptografia La conferència començarà d’aquí a tres setmanes. [REGISTRATION AVAILABLE HERE] [Registració disponible aquí] Detalls de la conferència Contacte L'equip de Conferència d'OpenSSL es pot accedir a info@openssl-conferència.org info@openssl-conferència.org Sobre la corporació OpenSSL és líder mundial en solucions criptogràfiques, especialitzada en el desenvolupament i manteniment de la Biblioteca OpenSSL, una eina essencial per a les comunicacions digitals segures. OpenSSL Corporation proporciona una gamma de serveis adaptats per ajudar a les empreses de totes les mides a garantir la implementació segura i eficient de les solucions OpenSSL. La corporació OpenSSL La corporació OpenSSL La Corporació OpenSSL també dóna suport a projectes alineats amb la seva Missió i Valors proporcionant infraestructura, recursos, assessorament d'experts i compromís a través de comitès consultius, especialment en el sector comercial. La col·laboració entre aquests projectes fomenta la innovació, millora els estàndards de seguretat i respon eficaçment als reptes comuns, beneficiant a totes les nostres comunitats. Contacte Gerent de Marcom Anna Andersen Serveis de programari OpenSSL Enllaç@openssl.org \n \n Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Cybernewswire sota HackerNoon's Business Blogging Program. Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Cybernewswire sota HackerNoon's Business Blogging Program. Programació Programació