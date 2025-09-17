OpenSSL会議2025の開始まであと3週間

ニューアーク、ニュージャージー、アメリカ合衆国、2025年9月16日/CyberNewsWire/--The プログラムは10月7日～9日にプラハで開催され、弁護士、規制当局、開発者、起業家を集め、グローバルな文脈におけるセキュリティとプライバシーについて議論します。 OpenSSL会議2025 OpenSSL会議2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n OpenSSL ライブラリ、Bouncy Castle、cryptlib プロジェクトの背後にある人たちに会う機会。 コンプライアンスリーダー、政策立案者、および認証専門家とのセッション。 パートナー、メンター、貢献者、または共同創設者とつながるためのネットワークフォーラム。 プロジェクトマネージャーとの議論:意思決定に挑戦し、質問し、未来を形作る。 技術的、商業的、倫理的な視点が衝突する交換。 ポスト量子暗号化に対する規制義務に関するプレゼンテーション。 過去、現在、そして将来のセキュリティ上の課題に取り組む会話。 参加者とのネットワーク活動 OpenSSL図書館 Bouncy Castle cryptlib 会議は3週間で始まります。 [REGISTRATION AVAILABLE HERE] (登録はこちら) 会議連絡先詳細 OpenSSL Conference チームは、 info@openssl-conference.org info@openssl-conference.org について OpenSSL Corporationについて OpenSSLは、安全なデジタル通信のための不可欠なツールであるOpenSSL Libraryの開発と維持に特化した暗号化ソリューションのグローバルリーダーです。OpenSSL Corporationは、OpenSSLソリューションの安全かつ効率的な実装を確保するためにあらゆる規模の企業を支援するためのサービスを提供しています。 オープンSSL Corporation オープンSSL Corporation また、OpenSSL Corporationは、インフラストラクチャ、リソース、専門家のアドバイス、およびコンサルティング委員会を通じて、特に商業部門での関与を通じて、そのミッションと価値観に沿ったプロジェクトを支援します。 これらのプロジェクト間の協力は、イノベーションを促進し、セキュリティ基準を高め、共通の課題を効果的に解決し、すべてのコミュニティに利益をもたらします。 コンタクト マルコマネージャー ハンナ・アンダーセン OpenSSLソフトウェアサービス ハナ@openssl.org \n \n このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 プログラム プログラム