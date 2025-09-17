Остават 3 седмици до началото на конференцията OpenSSL 2025

Нюарк, Ню Джърси, Съединени Американски Щати, 16 септември 2025/CyberNewsWire/--The Програмата ще събере адвокати, регулатори, разработчици и предприемачи, за да обсъдят сигурността и неприкосновеността на личния живот в глобален контекст. OpenSSL Конференция 2025 OpenSSL Конференция 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n Възможности за среща с хората зад OpenSSL библиотеката, Bouncy Castle и cryptlib проекти. Сесии с лидери по съответствието, политици и експерти по сертифициране. Мрежови форуми, за да се свържете с партньори, ментори, сътрудници или съоснователи. Дискусии с ръководители на проекти: предизвикателство за решения, задаване на въпроси и оформяне на бъдещето. Обмен, където технически, търговски и етични перспективи се сблъскват. Представяне на регулаторни задължения към постквантовата криптография. Разговори, посветени на миналите, настоящите и бъдещите предизвикателства пред сигурността. Участие в мрежови дейности с участници. OpenSSL библиотека Замъкът Боунси Криптовалута Конференцията започва след три седмици. [REGISTRATION AVAILABLE HERE] [Регистрацията е достъпна тук] Контактни данни за конференцията OpenSSL конферентният екип може да бъде достъпен на info@openssl-conference.org Събития info@openssl-conference.org Събития Информация за OpenSSL Corporation е световен лидер в криптографските решения, специализирана в разработването и поддръжката на OpenSSL библиотеката – основен инструмент за сигурна цифрова комуникация. OpenSSL Corporation предоставя набор от услуги, съобразени с нуждите на бизнеса от всички размери, за да осигури безопасно и ефективно внедряване на OpenSSL решения. От OpenSSL Corporation От OpenSSL Corporation Корпорацията OpenSSL също така подкрепя проекти, съобразени с нейната мисия и ценности, като предоставя инфраструктура, ресурси, експертни съвети и ангажираност чрез консултативни комитети, особено в търговския сектор. Сътрудничеството между тези проекти насърчава иновациите, повишава стандартите за сигурност и ефективно отговаря на общите предизвикателства, което е от полза за всички наши общности. Контактът Марков мениджър Хана Андерсен OpenSSL софтуерни услуги София@openssl.org \n \n Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Cybernewswire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Cybernewswire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Програмата Програмата