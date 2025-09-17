OpenSSL কনফারেন্স ২০২৫ সালের শুরু পর্যন্ত ৩ সপ্তাহ বাকি

Newark, নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 16 সেপ্টেম্বর, 2025/CyberNewsWire/--The প্রোগ্রামটি আইনজীবী, নিয়ন্ত্রক, ডেভেলপার এবং উদ্যোক্তাদের একটি বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা আলোচনা করার জন্য একত্র করবে। OpenSSL কনফারেন্স ২০২৫ OpenSSL কনফারেন্স ২০২৫ \n \n \n \n \n \n \n \n \n OpenSSL লাইব্রেরি, Bouncy Castle, এবং cryptlib প্রকল্পগুলির পিছনে লোকদের সাথে দেখা করার সুযোগ। সামঞ্জস্য নেতাদের, নীতিমালাকারীদের এবং সার্টিফিকেশন বিশেষজ্ঞদের সাথে সেশন। অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নেটওয়ার্কিং ফোরাম, Mentors, Contributors, বা Co-founders। প্রকল্প পরিচালকদের সাথে আলোচনা: সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, এবং ভবিষ্যত গঠন। বিনিময় যেখানে প্রযুক্তিগত, বাণিজ্যিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংঘর্ষ। Post-quantum cryptography এর নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে উপস্থাপনা। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ সমাধান আলোচনা। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম। OpenSSL লাইব্রেরি Bouncy ক্যাস্টল ক্রিপ্টো তিন সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হবে সম্মেলন। [REGISTRATION AVAILABLE HERE] [এখানে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যাবে] কনফারেন্স যোগাযোগ বিস্তারিত OpenSSL কনফারেন্স টিম এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে info@openssl-conference.org এর মাধ্যমে info@openssl-conference.org এর মাধ্যমে OpenSSL কর্পোরেশন ক্রিপ্টোগ্রাফিক সমাধানের একটি বিশ্বব্যাপী নেতা, OpenSSL লাইব্রেরী বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষজ্ঞ - একটি নিরাপদ ডিজিটাল যোগাযোগের জন্য একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম। OpenSSL কর্পোরেশন OpenSSL কর্পোরেশন OpenSSL কর্পোরেশন এছাড়াও তার মিশন এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্পগুলি সমর্থন করে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা কমিটির মাধ্যমে অবকাঠামো, সম্পদ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ সরবরাহ করে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে সহযোগিতা উদ্ভাবন করে, নিরাপত্তা মান উন্নত করে এবং কার্যকরভাবে সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে যা আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী। যোগাযোগ মার্কস ম্যানেজার হ্যানা অ্যান্ডারসন OpenSSL সফটওয়্যার পরিষেবা অ্যাপ্লিকেশন@openssl.org \n \n এই গল্পটি Cybernewswire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. এই গল্পটি Cybernewswire এর ব্যবসায়িক ব্লগিং প্রোগ্রামের অধীনে একটি প্রেস রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়. কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজস্ব গবেষণা করুন. প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম