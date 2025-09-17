3 týdny zbývají do zahájení konference OpenSSL 2025

Newark, New Jersey, Spojené státy americké, 16. září 2025/CyberNewsWire/--The Program se uskuteční od 7. do 9. října v Praze a shromáždí právníky, regulátory, vývojáře a podnikatele, aby diskutovali o bezpečnosti a soukromí v globálním kontextu. Konference OpenSSL 2025 Konference OpenSSL 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n Příležitosti k setkání s lidmi za OpenSSL knihovnou, Bouncy Castle a cryptlib projekty. Setkání s vedoucími pracovníky v oblasti dodržování předpisů, tvůrci politik a certifikačními odborníky. Síťová fóra pro spojení s partnery, mentory, přispěvateli nebo spoluzakladateli. Diskuse s projektovými manažery: vyzývat rozhodnutí, klást otázky a utvářet budoucnost. Výměny, kde se střetávají technické, obchodní a etické perspektivy. Představení o regulačních povinnostech pro postkvantovou kryptografii. Diskuse řeší minulé, současné a budoucí bezpečnostní výzvy. vytváření sítí s účastníky. OpenSSL knihovna Bouncy hrad Kryptoměna Konference začíná za tři týdny. [REGISTRATION AVAILABLE HERE] (Registrace je k dispozici zde) Kontaktní údaje konference Konferenční tým OpenSSL je dostupný na info@openssl-conference.org info@openssl-conference.org Zprávy O společnosti OpenSSL Corporation je globálním lídrem v kryptografických řešeních, která se specializuje na vývoj a údržbu OpenSSL knihovny – nezbytného nástroje pro bezpečnou digitální komunikaci. OpenSSL Corporation poskytuje řadu služeb přizpůsobených pro podporu podniků všech velikostí při zajišťování bezpečné a efektivní implementace OpenSSL řešení. Společnost OpenSSL Corporation Společnost OpenSSL Corporation Společnost OpenSSL také podporuje projekty v souladu s jejím posláním a hodnotami tím, že poskytuje infrastrukturu, zdroje, odborné poradenství a zapojení prostřednictvím poradních výborů, zejména v obchodním sektoru. Spolupráce mezi těmito projekty podporuje inovace, zvyšuje bezpečnostní standardy a účinně řeší společné výzvy ve prospěch všech našich komunit. Kontaktujte Marcom manažer Hana Andersenová OpenSSL softwarové služby Hana@openssl.org Zprávy \n \n Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Cybernewswire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Cybernewswire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy