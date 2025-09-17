Tri nedelje preostalo do početka OpenSSL konferencije 2025.

Newark, New Jersey, Sjedinjene Američke Države, 16. septembar 2025./CyberNewsWire/--The Program će se održati od 7. do 9. oktobra u Pragu. Program će okupiti pravnike, regulatore, programere i preduzetnike kako bi razgovarali o sigurnosti i privatnosti u globalnom kontekstu. OpenSSL konferencija 2025 OpenSSL konferencija 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n Prilike za upoznavanje ljudi iza OpenSSL biblioteke, Bouncy Castle i cryptlib projekata. Sesije sa liderima usklađenosti, kreatorima politika i stručnjacima za certifikaciju. Mrežne forume za povezivanje sa partnerima, mentorima, doprinosnicima ili suosnivačima. Razgovori sa rukovodiocima projekata: izazov odluke, postavljanje pitanja i oblikovanje budućnosti. Razmene gde se tehničke, komercijalne i etičke perspektive sukobljavaju. Prezentacije o regulatornim obvezama postkvantne kriptografije. Razgovori koji se bave prošlim, sadašnjim i budućim sigurnosnim izazovima. Networking aktivnosti sa kolegama učesnicima. OpenSSL biblioteka Grad Bouncy Kriptografija Konferencija počinje za tri dana. [REGISTRATION AVAILABLE HERE] [Registracija je dostupna OVDJE] Konferencija Kontakt Detalji OpenSSL Konferencijska ekipa može se pristupiti na info@openssl-conference.org Info@openssl-konferencija.org O OpenSSL korporaciji je globalni lider u kriptografskim rešenjima, specijaliziran za razvoj i održavanje OpenSSL biblioteke – esencijalnog alata za sigurne digitalne komunikacije. OpenSSL Corporation pruža niz usluga prilagođenih kako bi pomogao preduzećima svih veličina da osiguraju sigurnu i efikasnu implementaciju OpenSSL rešenja. OpenSSL korporacija OpenSSL korporacija Korporacija OpenSSL takođe podržava projekte usklađene sa svojom misijom i vrednostima pružanjem infrastrukture, resursa, stručnog savjeta i angažovanja kroz savjetodavne odbore, posebno u komercijalnom sektoru. Suradnja između ovih projekata potiče inovacije, poboljšava standarde sigurnosti i učinkovito rješava zajedničke izazove, u korist svih naših zajednica. Kontaktiraj Markom menadžer Majka Andersen OpenSSL softverske usluge Uslovi korišćenja www.openssl.org \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Cybernewswire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Cybernewswire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski Programski