نيووارك، نيو جيرسي، الولايات المتحدة، 16 سبتمبر، 2025/CyberNewsWire/--The سيقام في بوغندا في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، وسيقوم البرنامج بإجلاء المحامين والمديرين التنفيذيين والمطورين والمستثمرين لمناقشة الأمن والخصوصية في سياق عالمي. مؤتمر OpenSSL 2025 مؤتمر OpenSSL 2025

فرصة لقاء الأشخاص خلف برامج OpenSSL Library و Bouncy Castle و cryptlib. جلسات مع قادة الامتثال، ممثلي السياسات، ومتخصصين في الشهادة. منتديات الشبكة للتواصل مع الشركاء، والمفكرين، والمساهمين، أو الناشطين. محادثات مع موظفي المشاريع: التحدي في اتخاذ القرارات، وتقديم الأسئلة، وتشكيل المستقبل. التبادل حيث تتصاعد النظريات التقنية والتجارية والأخلاقية. توضيحات حول الالتزامات التنظيمية للتشفير بعد الكمبيوتر الكويتي. التحدث عن التحديات الأمنية السابقة والمستمرة والمستقبلية. نشاطات شبكة مع المشاركين. مكتبة OpenSSL الحديقة Bouncy cryptlib المؤتمر يبدأ في غضون 3 أسابيع [REGISTRATION AVAILABLE HERE] [تسجيل متاح هنا] الملتقى تفاصيل الاتصال يمكن الوصول إلى فريق المؤتمر OpenSSL في info@openssl-conference.org info@openssl-conference.org عن شركة OpenSSL وهي رائدة عالميا في حلول التشفير، وتخصص في تطوير وصيانة كتابة OpenSSL، وهي أداة حيوية لتوفير الاتصالات الرقمية آمنة، وتقدم شركة OpenSSL مجموعة من الخدمات المخصصة لمساعدة الشركات من جميع أنحاء العالم على ضمان تطبيق OpenSSL آمن وفعال. شركة OpenSSL شركة OpenSSL كما تدعم شركة OpenSSL المشاريع التي تتوافق مع مبادئها والقيم من خلال توفير البنية التحتية والموارد والمشورة المتخصصة والتعاون من خلال لجنة مشورة، وخاصة في القطاع التجاري. وتشجيع التعاون بين هذه المشاريع على الابتكار، وتحسين معايير السلامة، وتجنب التحديات المشتركة بشكل فعال، ونفع جميع مجتمعاتنا. الاتصال مدير ماركوم هانا أندرسن خدمات البرمجيات OpenSSL هانا@openssl.org