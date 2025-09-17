Nog 3 weken voor de OpenSSL-conferentie 2025

Newark, New Jersey, Verenigde Staten, 16 september 2025/CyberNewsWire/--De Het programma brengt advocaten, toezichthouders, ontwikkelaars en ondernemers bijeen om veiligheid en privacy in een wereldwijde context te bespreken. OpenSSL Conferentie 2025 OpenSSL Conferentie 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n Mogelijkheden om de mensen achter de OpenSSL Library, Bouncy Castle en cryptlib projecten te ontmoeten. Sessions met compliance-leiders, beleidsmakers en certificeringsexperts. Netwerkforums om contact te maken met partners, mentoren, bijdragers of mede-oprichters. Discussies met projectmanagers: beslissingen uitdagen, vragen stellen en de toekomst vormgeven. Uitwisselingen waar technische, commerciële en ethische perspectieven tegenkomen. Presentaties over regelgevende verplichtingen voor post-quantum cryptografie. Gesprekken over verleden, heden en toekomstige veiligheidsuitdagingen. Netwerkactiviteiten met andere deelnemers. OpenSSL bibliotheek Bouncy kasteel CryptoLib De conferentie begint over drie weken. [REGISTRATION AVAILABLE HERE] [Registratie beschikbaar hier] Conferentie Contact Details Het OpenSSL-conferentieteam kan worden bereikt op info@openssl-conference.org info@openssl-conference.org Over de OpenSSL Corporation is een wereldwijde leider op het gebied van cryptografische oplossingen, gespecialiseerd in het ontwikkelen en onderhouden van de OpenSSL-bibliotheek – een essentieel hulpmiddel voor veilige digitale communicatie. OpenSSL Corporation biedt een reeks diensten op maat om bedrijven van alle groottes te helpen bij de veilige en efficiënte implementatie van OpenSSL-oplossingen. De OpenSSL Corporation De OpenSSL Corporation De OpenSSL Corporation ondersteunt ook projecten in lijn met haar missie en waarden door infrastructuur, middelen, deskundig advies en betrokkenheid te bieden via adviescomités, met name in de commerciële sector. Samenwerking tussen deze projecten bevordert innovatie, verbetert veiligheidsnormen en lost effectief gemeenschappelijke uitdagingen op, ten voordele van al onze gemeenschappen. Contact Marcom manager Hana Andersen OpenSSL Software Diensten Haan@openssl.org \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Cybernewswire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Cybernewswire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Het programma Het programma